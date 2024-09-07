Индикатор Block Master Pro предназначен для визуального определения зон на графике, где возможно сосредоточены объемы крупных участников рынка. Эти зоны, называемые ордер-блоками, представляют собой диапазоны цен, где крупные игроки размещают свои ордера, что может сигнализировать о возможном развороте цены и движении в противоположную сторону.

Основные особенности:



Идентификация ордер-блоков : Block Master Pro эффективно выявляет ордер-блоки, определяя ценовые диапазоны, где размещены крупные ордера. Индикатор использует ряд фильтров для подтверждения сигналов, включая анализ по фракталам, проверку по телу свечей и выявление блоков с закрытыми свечами только с фитилем.

Дополнительная фильтрация : Вы можете настроить индикатор так, чтобы он показывал только те ордер-блоки, где свеча демонстрирует паттерн поглощения, что помогает более точно оценить силу сигнала.

Концепция Smart Money : Block Master Pro основан на концепции Smart Money, позволяя отслеживать действия крупных игроков на рынке.

Звуковые оповещения: Индикатор оснащен звуковым оповещением, которое уведомляет вас о сформированном блоке ордеров, гарантируя, что вы никогда не упустите важную торговую возможность.

Преимущества использования ордер-блоков:



Анализ направленности капитала : Ордер-блоки помогают определить направление движения крупного капитала, что может служить сигналом для возможных ценовых изменений.

Отслеживание активности крупных трейдеров : Индикатор показывает, где крупные участники рынка размещают свои ордера, что помогает определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

Универсальность : Block Master Pro подходит для торговли на различных рынках, включая Форекс, фондовые рынки, криптовалюты и другие. Это позволяет адаптировать стратегию к любому виду активов.

Гибкость торговли : Индикатор может быть использован для внутридневной торговли, а также для долгосрочных позиций на недельных и месячных графиках.

Удобство и управление рисками: Возможность размещения отложенных ордеров позволяет эффективно управлять позициями, не требуя постоянного контроля. Это обеспечивает хорошее соотношение риска к прибыли, с возможностью работы с тейк-профитом к стоп-лоссу от 1:3 и выше.

Block Master Pro — мощный инструмент для анализа рынка, который помогает трейдерам точнее определять ключевые уровни и принимать обоснованные решения для успешной торговли.

Пожалуйста свяжитесь со мной после покупки, для получения отличных бонусов!



Дополнительно Вы получаете отдельно:



1.Новую версию Советника - Block Master Pro EA.

2.Отдельный и ндикатор - который использует советник.

3. Руководство пользователя.































































































































































































































































































