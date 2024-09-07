Block Master Pro

Индикатор Block Master Pro предназначен для визуального определения зон на графике, где возможно сосредоточены объемы крупных участников рынка. Эти зоны, называемые ордер-блоками, представляют собой диапазоны цен, где крупные игроки размещают свои ордера, что может сигнализировать о возможном развороте цены и движении в противоположную сторону.

Основные особенности:

  • Идентификация ордер-блоков: Block Master Pro эффективно выявляет ордер-блоки, определяя ценовые диапазоны, где размещены крупные ордера. Индикатор использует ряд фильтров для подтверждения сигналов, включая анализ по фракталам, проверку по телу свечей и выявление блоков с закрытыми свечами только с фитилем.

  • Дополнительная фильтрация: Вы можете настроить индикатор так, чтобы он показывал только те ордер-блоки, где свеча демонстрирует паттерн поглощения, что помогает более точно оценить силу сигнала.

  • Концепция Smart Money: Block Master Pro основан на концепции Smart Money, позволяя отслеживать действия крупных игроков на рынке.

  • Звуковые оповещения: Индикатор оснащен звуковым оповещением, которое уведомляет вас о сформированном блоке ордеров, гарантируя, что вы никогда не упустите важную торговую возможность.

Преимущества использования ордер-блоков:

  • Анализ направленности капитала: Ордер-блоки помогают определить направление движения крупного капитала, что может служить сигналом для возможных ценовых изменений.

  • Отслеживание активности крупных трейдеров: Индикатор показывает, где крупные участники рынка размещают свои ордера, что помогает определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

  • Универсальность: Block Master Pro подходит для торговли на различных рынках, включая Форекс, фондовые рынки, криптовалюты и другие. Это позволяет адаптировать стратегию к любому виду активов.

  • Гибкость торговли: Индикатор может быть использован для внутридневной торговли, а также для долгосрочных позиций на недельных и месячных графиках.

  • Удобство и управление рисками: Возможность размещения отложенных ордеров позволяет эффективно управлять позициями, не требуя постоянного контроля. Это обеспечивает хорошее соотношение риска к прибыли, с возможностью работы с тейк-профитом к стоп-лоссу от 1:3 и выше.

Block Master Pro — мощный инструмент для анализа рынка, который помогает трейдерам точнее определять ключевые уровни и принимать обоснованные решения для успешной торговли.

Пожалуйста свяжитесь со мной после покупки, для получения отличных бонусов!

Дополнительно Вы получаете отдельно:

1.Новую версию Советника -  Block Master Pro EA.
2.Отдельный индикатор - который использует советник.
3.Руководство пользователя.











































































Отзывы 3
DanyLbc747
1222
DanyLbc747 2025.09.11 20:34 
 

Simple easy to use indicator. Great product.

maghas83
302
maghas83 2025.03.26 16:44 
 

excellent in everything especially the support received also excellent bonus

lorenzo_mella
824
lorenzo_mella 2024.10.02 08:31 
 

ottimo in tutto soprattutto il supporto ricevuto ottimo anche il bonus

