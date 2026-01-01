🟦 Falcon Eyes – Personal Edition

Falcon Eyes – Personal Edition — это советник (EA) на основе мартингейла/усреднения, построенный на

математически рассчитанном запасе прочности, статистическом анализе диапазона

и фибоначчиевой структуре увеличения лота.

Данный советник не предполагает работу без убытков.

Он изначально спроектирован с допущением, что убытки и просадки неизбежны

и система должна работать именно в таких условиях.

Поэтому вы обязаны разделять торговый капитал и резервный капитал

(средства для восстановления после возможной потери счёта).

В этой редакции нет автоматического механизма восстановления счёта —

грамотное риск-менеджмент полностью лежит на пользователе.

■ Основные особенности (Personal Edition)

🔹 Масштабирование лота по Фибоначчи

Фиксированная 10-уровневая система усреднения

с внутренними коэффициентами Фибоначчи для расчёта лота.

🔹 SafetyMultiplier (запас прочности)

Советник рассчитывает допустимое встречное движение,

используя худший 7-дневный диапазон цены за последние 5 лет

(фиксированная статистическая опора).

Понижение SafetyMultiplier → увеличивает потенциальную прибыль,

но при этом существенно повышает статистический риск

(это верно для всех валютных пар, не только для EURUSD).

Это классический компромисс риск/доходность.

🔹 Триггер RSI (фиксированные пороги)

RSI ≥ 86 → контртрендовый BUY

RSI ≤ 14 → контртрендовый SELL

Фиксированные пороги позволяют избежать переоптимизации

и обеспечивают стабильное поведение на разных рынках.

🔹 Логика фиксации прибыли (групповое закрытие по направлению)

Когда суммарная плавающая прибыль по одному направлению

превышает:

(баланс счёта + кредит) × TargetProfitPct%

→ все позиции в данном направлении закрываются одновременно.

Так реализуется эффективное восстановление депозита

за счёт усреднённой цены входа.

🔹 Режимы работы (MODE)

Buy only — только покупки

Sell only — только продажи

Both — оба направления

Force Close — закрыть все позиции, новые не открывать

Благодаря управлению направлением,

даже сильный однонаправленный тренд сам по себе

не является немедленной причиной отказа системы.

■ Поведение на рынке и характер прибыли

Практически не зависит от спрэда ,

краткосрочного диапазона и общей волатильности

Устойчив к длительным трендам благодаря выбору направления (MODE)

В стабильных широких диапазонах/флетовых трендах

советник способен показывать очень высокую прибыльность

Риск критического сценария возникает, только если рынок

формирует экстремальное однонаправленное движение,

существенно превышающее диапазон, заложенный в SafetyMultiplier.

■ Об убытках (важно)

Falcon Eyes основан на следующих принципах:

✔ Убытки и просадки неизбежны

Ни одна комбинация настроек не может статистически полностью исключить их.

✔ Торговые и резервные средства должны быть разделены

Торговый счёт → средства для обычной работы советника

Резервный счёт → средства для ручного довнесения

в случае полной потери торгового счёта (средства восстановления)

Поскольку в этой редакции нет автоматического механизма восстановления,

управление капиталом целиком остаётся на стороне пользователя.

■ Обязательные шаги настройки

🟧 1. Тестирование в Strategy Tester (обязательно)

Вы должны протестировать и настроить:

SafetyMultiplier

TargetProfitPct

MODE

Приемлемый для вас уровень риска

и привести параметры в соответствие с вашей инвестиционной стратегией.

🟧 2. Тестирование на счёте (обязательно)

Перед использованием на реальных средствах:

Проведите серию тестов в Strategy Tester

Затем протестируйте выбранные настройки на демо-счёте

(минимум несколько недель)

Убедитесь, что поведение советника соответствует вашим ожиданиям

🟧 Замечания по SafetyMultiplier (на основе реальных данных)

По состоянию на конец 2025 года:

Для EURUSD значение Safety=100 статистически недостаточно ,

если ваша цель — максимально стабильная долгосрочная работа

Аналогичное поведение наблюдается и у других основных валютных пар

Это не уникальная особенность EURUSD, а общий статистический эффект

■ Краткие технические характеристики

Максимальное количество уровней усреднения: 10

Масштабирование лота по Фибоначчи: встроено, фиксировано

Автоматическое восстановление счёта: отсутствует

SafetyMultiplier: настраиваемый пользователем

Вход по RSI: фиксированные уровни 86 / 14

Фиксация прибыли: групповое закрытие всех позиций по направлению

Поддерживаемые инструменты: любые валютные пары

Минимально рекомендуемый депозит: от 600 USD

■ Кому подойдёт этот продукт