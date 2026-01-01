Falcon Eyes Personal Edition

🟦 Falcon Eyes – Personal Edition

Falcon Eyes – Personal Edition — это советник (EA) на основе мартингейла/усреднения, построенный на
математически рассчитанном запасе прочности, статистическом анализе диапазона
и фибоначчиевой структуре увеличения лота.

Данный советник не предполагает работу без убытков.
Он изначально спроектирован с допущением, что убытки и просадки неизбежны
и система должна работать именно в таких условиях.

Поэтому вы обязаны разделять торговый капитал и резервный капитал
(средства для восстановления после возможной потери счёта).
В этой редакции нет автоматического механизма восстановления счёта
грамотное риск-менеджмент полностью лежит на пользователе.

■ Основные особенности (Personal Edition)

🔹 Масштабирование лота по Фибоначчи

Фиксированная 10-уровневая система усреднения
с внутренними коэффициентами Фибоначчи для расчёта лота.

🔹 SafetyMultiplier (запас прочности)

Советник рассчитывает допустимое встречное движение,
используя худший 7-дневный диапазон цены за последние 5 лет
(фиксированная статистическая опора).

Понижение SafetyMultiplier → увеличивает потенциальную прибыль,
но при этом существенно повышает статистический риск
(это верно для всех валютных пар, не только для EURUSD).
Это классический компромисс риск/доходность.

🔹 Триггер RSI (фиксированные пороги)

  • RSI ≥ 86 → контртрендовый BUY

  • RSI ≤ 14 → контртрендовый SELL

Фиксированные пороги позволяют избежать переоптимизации
и обеспечивают стабильное поведение на разных рынках.

🔹 Логика фиксации прибыли (групповое закрытие по направлению)

Когда суммарная плавающая прибыль по одному направлению
превышает:

(баланс счёта + кредит) × TargetProfitPct%

все позиции в данном направлении закрываются одновременно.

Так реализуется эффективное восстановление депозита
за счёт усреднённой цены входа.

🔹 Режимы работы (MODE)

  • Buy only — только покупки

  • Sell only — только продажи

  • Both — оба направления

  • Force Close — закрыть все позиции, новые не открывать

Благодаря управлению направлением,
даже сильный однонаправленный тренд сам по себе
не является немедленной причиной отказа системы.

■ Поведение на рынке и характер прибыли

  • Практически не зависит от спрэда,
    краткосрочного диапазона и общей волатильности

  • Устойчив к длительным трендам благодаря выбору направления (MODE)

  • В стабильных широких диапазонах/флетовых трендах
    советник способен показывать очень высокую прибыльность

Риск критического сценария возникает, только если рынок
формирует экстремальное однонаправленное движение,
существенно превышающее диапазон, заложенный в SafetyMultiplier.

■ Об убытках (важно)

Falcon Eyes основан на следующих принципах:

✔ Убытки и просадки неизбежны

Ни одна комбинация настроек не может статистически полностью исключить их.

✔ Торговые и резервные средства должны быть разделены

  • Торговый счёт → средства для обычной работы советника

  • Резервный счёт → средства для ручного довнесения
    в случае полной потери торгового счёта (средства восстановления)

Поскольку в этой редакции нет автоматического механизма восстановления,
управление капиталом целиком остаётся на стороне пользователя.

■ Обязательные шаги настройки

🟧 1. Тестирование в Strategy Tester (обязательно)

Вы должны протестировать и настроить:

  • SafetyMultiplier

  • TargetProfitPct

  • MODE

  • Приемлемый для вас уровень риска

и привести параметры в соответствие с вашей инвестиционной стратегией.

🟧 2. Тестирование на счёте (обязательно)

Перед использованием на реальных средствах:

  • Проведите серию тестов в Strategy Tester

  • Затем протестируйте выбранные настройки на демо-счёте
    (минимум несколько недель)

  • Убедитесь, что поведение советника соответствует вашим ожиданиям

🟧 Замечания по SafetyMultiplier (на основе реальных данных)

По состоянию на конец 2025 года:

  • Для EURUSD значение Safety=100 статистически недостаточно,
    если ваша цель — максимально стабильная долгосрочная работа

  • Аналогичное поведение наблюдается и у других основных валютных пар

  • Это не уникальная особенность EURUSD, а общий статистический эффект

■ Краткие технические характеристики

  • Максимальное количество уровней усреднения: 10

  • Масштабирование лота по Фибоначчи: встроено, фиксировано

  • Автоматическое восстановление счёта: отсутствует

  • SafetyMultiplier: настраиваемый пользователем

  • Вход по RSI: фиксированные уровни 86 / 14

  • Фиксация прибыли: групповое закрытие всех позиций по направлению

  • Поддерживаемые инструменты: любые валютные пары

  • Минимально рекомендуемый депозит: от 600 USD

■ Кому подойдёт этот продукт

  • Трейдерам, которым нужен стабильный советник на основе усреднения

  • Пользователям, ценящим математически обоснованный риск,
    а не «чёрный ящик»

  • Тем, кто готов подстраивать параметры под свою стратегию и рынок

  • Тем, кто понимает критическую важность управления капиталом


