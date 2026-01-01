Falcon Eyes Personal Edition
- Эксперты
- Junsai Yamazaki
- Версия: 2.51
- Обновлено: 1 января 2026
- Активации: 5
🟦 Falcon Eyes – Personal Edition
Falcon Eyes – Personal Edition — это советник (EA) на основе мартингейла/усреднения, построенный на
математически рассчитанном запасе прочности, статистическом анализе диапазона
и фибоначчиевой структуре увеличения лота.
Данный советник не предполагает работу без убытков.
Он изначально спроектирован с допущением, что убытки и просадки неизбежны
и система должна работать именно в таких условиях.
Поэтому вы обязаны разделять торговый капитал и резервный капитал
(средства для восстановления после возможной потери счёта).
В этой редакции нет автоматического механизма восстановления счёта —
грамотное риск-менеджмент полностью лежит на пользователе.
■ Основные особенности (Personal Edition)
🔹 Масштабирование лота по Фибоначчи
Фиксированная 10-уровневая система усреднения
с внутренними коэффициентами Фибоначчи для расчёта лота.
🔹 SafetyMultiplier (запас прочности)
Советник рассчитывает допустимое встречное движение,
используя худший 7-дневный диапазон цены за последние 5 лет
(фиксированная статистическая опора).
Понижение SafetyMultiplier → увеличивает потенциальную прибыль,
но при этом существенно повышает статистический риск
(это верно для всех валютных пар, не только для EURUSD).
Это классический компромисс риск/доходность.
🔹 Триггер RSI (фиксированные пороги)
-
RSI ≥ 86 → контртрендовый BUY
-
RSI ≤ 14 → контртрендовый SELL
Фиксированные пороги позволяют избежать переоптимизации
и обеспечивают стабильное поведение на разных рынках.
🔹 Логика фиксации прибыли (групповое закрытие по направлению)
Когда суммарная плавающая прибыль по одному направлению
превышает:
(баланс счёта + кредит) × TargetProfitPct%
→ все позиции в данном направлении закрываются одновременно.
Так реализуется эффективное восстановление депозита
за счёт усреднённой цены входа.
🔹 Режимы работы (MODE)
-
Buy only — только покупки
-
Sell only — только продажи
-
Both — оба направления
-
Force Close — закрыть все позиции, новые не открывать
Благодаря управлению направлением,
даже сильный однонаправленный тренд сам по себе
не является немедленной причиной отказа системы.
■ Поведение на рынке и характер прибыли
-
Практически не зависит от спрэда,
краткосрочного диапазона и общей волатильности
-
Устойчив к длительным трендам благодаря выбору направления (MODE)
-
В стабильных широких диапазонах/флетовых трендах
советник способен показывать очень высокую прибыльность
Риск критического сценария возникает, только если рынок
формирует экстремальное однонаправленное движение,
существенно превышающее диапазон, заложенный в SafetyMultiplier.
■ Об убытках (важно)
Falcon Eyes основан на следующих принципах:
✔ Убытки и просадки неизбежны
Ни одна комбинация настроек не может статистически полностью исключить их.
✔ Торговые и резервные средства должны быть разделены
-
Торговый счёт → средства для обычной работы советника
-
Резервный счёт → средства для ручного довнесения
в случае полной потери торгового счёта (средства восстановления)
Поскольку в этой редакции нет автоматического механизма восстановления,
управление капиталом целиком остаётся на стороне пользователя.
■ Обязательные шаги настройки
🟧 1. Тестирование в Strategy Tester (обязательно)
Вы должны протестировать и настроить:
-
SafetyMultiplier
-
TargetProfitPct
-
MODE
-
Приемлемый для вас уровень риска
и привести параметры в соответствие с вашей инвестиционной стратегией.
🟧 2. Тестирование на счёте (обязательно)
Перед использованием на реальных средствах:
-
Проведите серию тестов в Strategy Tester
-
Затем протестируйте выбранные настройки на демо-счёте
(минимум несколько недель)
-
Убедитесь, что поведение советника соответствует вашим ожиданиям
🟧 Замечания по SafetyMultiplier (на основе реальных данных)
По состоянию на конец 2025 года:
-
Для EURUSD значение Safety=100 статистически недостаточно,
если ваша цель — максимально стабильная долгосрочная работа
-
Аналогичное поведение наблюдается и у других основных валютных пар
-
Это не уникальная особенность EURUSD, а общий статистический эффект
■ Краткие технические характеристики
-
Максимальное количество уровней усреднения: 10
-
Масштабирование лота по Фибоначчи: встроено, фиксировано
-
Автоматическое восстановление счёта: отсутствует
-
SafetyMultiplier: настраиваемый пользователем
-
Вход по RSI: фиксированные уровни 86 / 14
-
Фиксация прибыли: групповое закрытие всех позиций по направлению
-
Поддерживаемые инструменты: любые валютные пары
-
Минимально рекомендуемый депозит: от 600 USD
■ Кому подойдёт этот продукт
-
Трейдерам, которым нужен стабильный советник на основе усреднения
-
Пользователям, ценящим математически обоснованный риск,
а не «чёрный ящик»
-
Тем, кто готов подстраивать параметры под свою стратегию и рынок
-
Тем, кто понимает критическую важность управления капиталом