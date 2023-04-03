Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник:

стандартного усреднения

хеджирования с последующим открытием позиций по тренду

Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы закрыть сделки в плюс - в этом поможет вам моя утилита Averaging Helper.

Утилита Averaging Helper - позволяет автоматически просчитывать размер следующей позиции, цену выставления ордера, направления для усреднения вашей позиции и закрытия ее в плюс с размером тейк профита который вы указали.

Так же утилита дает возможность открывать позиции с помощью кнопок Buy и Sell. Вам просто нужно указать желаемый размер тейк профита и стартовый лот. Утилита сама закроет позицию или по изначально указанному тейк профиту или усреднит позицию, и постарается закрыть по средний цене с учетом вашего тейк профита заданного для серии усреднения.

На деле данная утилита выступит очень полезным помощником тем кто допускает и понимает логику усреднения, а так же осознает риски. В 95% случаев данная техника поможет вам выйти из сделок в + плюс на полном автомате.

Для старта работы просто перетащите утилиту на график, задайте размер ТП для усреднения и нажмите кнопку Start Averaging, и утилита постарается самостоятельно закрыть все открытые сделки на графике по единому тейк профиту.

При использовании данной утилиты ваша первоначально открытая сделка должна быть не большого объема и вы должны понимать запас средств так как советник откроет следующую сделку с объёмом равным вашим открытым сделка, выстроит средний ТП и далее если цена не пойдет в нужном направлении он добавить еще такой же объем лота умноженный на коэффициент усреднения, и так может быть несколько раз пока не закроется сделка, поэтому поэкспериментируйте вначале на демо счете перед использованием. Так же если у позиции установлен СЛ, советник отменит его и выставит заданный вами в настройки Maximum % of loss for all position, одиночный стоп лосс отменяется потому что с ним невозможно выполнить логику усреднения.

Для того что-бы советник усреднил ваши убыточные сделки и постарался из вывести в профит, просто перетащите его на график и нажмите кнопку Start Averaging.

Так же советник может самостоятельно вести автоматическую торговлю, для этого включите кнопку Start Auto Trade и кнопку Start Averaging советник будет автоматически заключать сделки.

На панели есть кнопки BUY и SELL вы можете заключать сделки прямо с графика с помощью этих кнопок, задавая стартовый лот и ТФ, и если сделка пойдет не в нужную для вас сторону вы сможете усреднить ее нажав кнопку Start Averaging и советник постарается закрыть ее в плюс. При открытии ордеров с графика и авто торговли перевальный ТП берется с настройки TakeProfit на панели.

Если вы не понимаете как использовать, обязательно напишите мне личное сообщение я помогу.

Если вам понравился продукт и вы считаете его полезным, пожалуйста, оставьте отзыв, в мою благодарность выдам вам полезный бонус.

Внешние переменные

Position Direction - выбор направления сделок которые стоит разрулить, когда выбрано ALL значит советник будет пытаться вывести в плюс все сделки открытые на графике.

Type of Averaging - standart/ hedge, когда выбран hedge советник сначала захеджирует в противоположном направлении сделку, и далее будет добавлять позиции в сторону первоначально противоположно открытой. К примеру если у вас была убыточная позиция на sell советник добавит позицию на бай и далее будет добавлять позиции на бай, пока не перекроет первоначальный убыток позиции sell

Averaging Multiplaer factor - коэффициент увеличения лота для последующих ордеров, чем он выше тем быстрее можно закрыть сделки но и больше риск, чем он ниже тем меньше риск но и сделки будут висеть дольше. Оптимальное значение 1.45 - 1.6

Maximum Averaging Lot - максимальный лот с которым допускается открывать позиции для усреднения

Maximum of averaging orders - максимально допустимое количество колен усреднения (рекомендуется от 6 до 10)

Maximum % of loss for all position - максимальный убыток в % для всех ордеров

TP averaging - размер ТП для усреднения

Averaging Start Distance - минимальное расстояние после которого разрешено начать усреднять позицию

Step increase in distance- шаг между ордерами усреднения / при варианте усреднения "Averaging by candel" устанавливайте 0 в данной настройке

Averaging by candel, if false averaging by pips - настройка для включения усреднения по свечам выбранного ТФ, если false размер дистанции и шага между ордерами усреднение рассчитывается по пипсам

Selected TF - тайм фрейм свечей по которым будет происходить усреднения, дефолтный рекомендуемый вариант H1