Impulse Pro MT5

Импульсный фильтр: Робот отслеживает аномальную скорость изменения цены за короткий промежуток времени.

Свечной анализ (Бары): Анализ паттернов Price Action и соотношения тел/теней свечей для подтверждения входа.

Авторские индикаторы: Встроены закрытые алгоритмы для определения точек разворота и зон перекупленности/перепроданности, исключающие рыночный шум

Single Trade или Grid: Возможность работать как с одной сделкой (со стоп-лоссом), так и активировать сеточную корзину ордеров для усреднения входа.

Recovery Mode (Рекавери): Опциональный режим восстановления, использующий алгоритм мягкого увеличения лота для выхода из просадки

Новостной фильтр: Автоматическая остановка торговли до и после выхода важных экономических новостей (интеграция с календарем).

Временные сессии: Настройка работы по конкретным торговым сессиям (Азия, Европа, Америка).

Тайм-менеджмент: Ограничение работы по дням недели и конкретным часам (например, запрет на торговлю в пятницу вечером)

Виртуальный трал (Virtual Trailing Stop): Скрытие уровней Stop Loss и Take Profit от брокера. Трал активируется при достижении заданного профита и подтягивает «невидимый» стоп за ценой.

Умный выход: Закрытие позиций по обратному сигналу авторских индикаторов или при достижении заданного процента прибыли от эквити.

Торговля на рынке Forex и рынке металлов связана с высоким уровнем риска и может привести как к прибыли, так и к убыткам. Перед использованием советника на реальном счете рекомендуется провести тестирование на демо-счете или в тестере стратегий MetaTrader 5. Прошлые результаты не гарантируют прибыль в будущем.