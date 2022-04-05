Smart Grid Set EA — это универсальный и гибкий советник для размещения отложенных ордеров по сетке. Поддерживает логику безубытка, различные режимы трейлинга, ручную установку сетки, настраиваемые лоты и удобный интерфейс на графике.

Подходит для трейдеров, использующих стратегии усреднения или торговли по сетке.

Размещение Buy Stop и Sell Stop ордеров по сетке

и ордеров по сетке Поддержка индивидуальных объемов лота для каждого уровня

Встроенный трейлинг-стоп: классический, по свечам или по скользящей средней

Функция автоматического переноса в безубыток

Возможность задания начальной цены для сетки

Ручной запуск сетки по нажатию кнопки

Визуальное управление на графике: кнопки и поля ввода

Опциональное пересоздание сетки при смене таймфрейма

Входные параметры

Основные

RecreateOrdersOnTFChange — пересоздавать сетку при смене таймфрейма ( true / false )

CustomBuyStartPrice — начальная цена для сетки Buy (используется, если > 0)

CustomSellStartPrice — начальная цена для сетки Sell (используется, если > 0)

PlaceOrdersOnAttach — размещать сетку при запуске советника

Настройки сетки

numberOfBuyOrders — количество Buy ордеров в сетке

numberOfSellOrders — количество Sell ордеров в сетке

LotBuy — строка с лотами через “/”, например: 0.01/0.02/0.03

LotSell — аналогично для Sell

steps — расстояние между ордерами в пунктах

MN — Magic Number (идентификатор ордеров советника)

Stop Loss / Take Profit

StopLossPoints — стоп-лосс в пунктах ( 0 = без SL)

TakeProfitPoints — тейк-профит в пунктах ( 0 = без TP)

Безубыток

UseBreakeven — включить перенос в безубыток

BreakevenTriggerPoints — сколько пунктов прибыли нужно для срабатывания

BreakevenProfitPoints — сколько пунктов сохранить "в плюсе" после переноса

Трейлинг-стоп

UseTrailing — включить трейлинг

TrailingMode — режим трейлинга: NoTrailing — выключен Classic — классический трейлинг ByCandles — по предыдущим свечам ByIndicator — по индикатору (EMA)



Классический трейлинг

TrailStart — с какого профита активировать трейлинг (в пунктах)

TrailStep — шаг изменения SL

TrailDistance — расстояние SL от цены (в пунктах)

Трейлинг по свечам

TrailCandleDelay — сколько свечей назад использовать

TrailFromHighLow — смещение от high/low свечи в пунктах

Трейлинг по индикатору

MA_Period — период EMA, используемой в трейлинге

Дополнительно

Slippage — максимально допустимое проскальзывание

NumberOfTry — количество попыток при ошибке открытия ордера

Ручной режим

ManualBuyPrice — цена для ручного запуска BUY-сетки

ManualSellPrice — цена для ручного запуска SELL-сетки

Кнопки и поля на графике

Элемент Функция Close Buy Закрывает все Buy ордера с указанным Magic Number. Close Sell Закрывает все Sell ордера с указанным Magic Number. Del Buy Удаляет все отложенные Buy ордера (Buy Stop и Buy Limit). Del Sell Удаляет все отложенные Sell ордера (Sell Stop и Sell Limit). Buy Строит BUY-сетку от указанной вручную цены ( editBuyPrice ). Sell Строит SELL-сетку от указанной вручную цены ( editSellPrice ). editBuyPrice Поле ввода: цена для ручной BUY-сетки. editSellPrice Поле ввода: цена для ручной SELL-сетки. editManualOrderCount Поле ввода: количество ордеров при ручном запуске сетки.

Советник работает только на графике, к которому он прикреплён.

При размещении ордеров учитываются ограничения брокера (StopLevel).

В случае ошибки (например, ошибка 130 – неверная цена) советник автоматически корректирует параметры и повторяет попытку.

Smart Grid Set EA — это мощный инструмент для полуавтоматической торговли по сетке с полным контролем рисков и удобным интерфейсом.