Smart Grid set EA
- Утилиты
- Sergey Batudayev
- Версия: 1.42
- Обновлено: 25 августа 2025
Smart Grid Set EA — это универсальный и гибкий советник для размещения отложенных ордеров по сетке. Поддерживает логику безубытка, различные режимы трейлинга, ручную установку сетки, настраиваемые лоты и удобный интерфейс на графике.
Примечания
Подходит для трейдеров, использующих стратегии усреднения или торговли по сетке.Ключевые функции
- Размещение Buy Stop и Sell Stop ордеров по сетке
- Поддержка индивидуальных объемов лота для каждого уровня
- Встроенный трейлинг-стоп: классический, по свечам или по скользящей средней
- Функция автоматического переноса в безубыток
- Возможность задания начальной цены для сетки
- Ручной запуск сетки по нажатию кнопки
- Визуальное управление на графике: кнопки и поля ввода
- Опциональное пересоздание сетки при смене таймфрейма
Входные параметры
Основные
- RecreateOrdersOnTFChange — пересоздавать сетку при смене таймфрейма ( true / false )
- CustomBuyStartPrice — начальная цена для сетки Buy (используется, если > 0)
- CustomSellStartPrice — начальная цена для сетки Sell (используется, если > 0)
- PlaceOrdersOnAttach — размещать сетку при запуске советника
Настройки сетки
- numberOfBuyOrders — количество Buy ордеров в сетке
- numberOfSellOrders — количество Sell ордеров в сетке
- LotBuy — строка с лотами через “/”, например: 0.01/0.02/0.03
- LotSell — аналогично для Sell
- steps — расстояние между ордерами в пунктах
- MN — Magic Number (идентификатор ордеров советника)
Stop Loss / Take Profit
- StopLossPoints — стоп-лосс в пунктах ( 0 = без SL)
- TakeProfitPoints — тейк-профит в пунктах ( 0 = без TP)
Безубыток
- UseBreakeven — включить перенос в безубыток
- BreakevenTriggerPoints — сколько пунктов прибыли нужно для срабатывания
- BreakevenProfitPoints — сколько пунктов сохранить "в плюсе" после переноса
Трейлинг-стоп
- UseTrailing — включить трейлинг
- TrailingMode — режим трейлинга:
- NoTrailing — выключен
- Classic — классический трейлинг
- ByCandles — по предыдущим свечам
- ByIndicator — по индикатору (EMA)
Классический трейлинг
- TrailStart — с какого профита активировать трейлинг (в пунктах)
- TrailStep — шаг изменения SL
- TrailDistance — расстояние SL от цены (в пунктах)
Трейлинг по свечам
- TrailCandleDelay — сколько свечей назад использовать
- TrailFromHighLow — смещение от high/low свечи в пунктах
Трейлинг по индикатору
- MA_Period — период EMA, используемой в трейлинге
Дополнительно
- Slippage — максимально допустимое проскальзывание
- NumberOfTry — количество попыток при ошибке открытия ордера
Ручной режим
- ManualBuyPrice — цена для ручного запуска BUY-сетки
- ManualSellPrice — цена для ручного запуска SELL-сетки
Кнопки и поля на графике
|Элемент
|Функция
|Close Buy
|Закрывает все Buy ордера с указанным Magic Number.
|Close Sell
|Закрывает все Sell ордера с указанным Magic Number.
|Del Buy
|Удаляет все отложенные Buy ордера (Buy Stop и Buy Limit).
|Del Sell
|Удаляет все отложенные Sell ордера (Sell Stop и Sell Limit).
|Buy
|Строит BUY-сетку от указанной вручную цены ( editBuyPrice ).
|Sell
|Строит SELL-сетку от указанной вручную цены ( editSellPrice ).
|editBuyPrice
|Поле ввода: цена для ручной BUY-сетки.
|editSellPrice
|Поле ввода: цена для ручной SELL-сетки.
|editManualOrderCount
|Поле ввода: количество ордеров при ручном запуске сетки.
- Советник работает только на графике, к которому он прикреплён.
- При размещении ордеров учитываются ограничения брокера (StopLevel).
- В случае ошибки (например, ошибка 130 – неверная цена) советник автоматически корректирует параметры и повторяет попытку.
Smart Grid Set EA — это мощный инструмент для полуавтоматической торговли по сетке с полным контролем рисков и удобным интерфейсом.