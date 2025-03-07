Delete Only Pending Orders Script MT4
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Muhammad Usman Siddique. ⭐⭐⭐⭐⭐ .
Forex Gold Indices (Trader & Trainer 10+ Years Experience)
Chart Analyst // Forex Top Course Selling at Udemy
{Professional EAs, Indicators and Script Developer}
. ⭐⭐⭐⭐⭐ .
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- Версия: 1.0
Скрипт UZFX™ - Delete Only Pending Orders для MetaTrader 4 (MT4) - это простой, но эффективный инструмент, который автоматически удаляет все отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) с торгового счета. Этот скрипт идеально подходит для трейдеров, которые хотят мгновенно удалить свои отложенные ордера, не затрагивая активные позиции на рынке.
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Особенности:
Удаляет все отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop).
Не влияет на открытые рыночные позиции.
Предоставляет обратную связь об исполнении в режиме реального времени через вкладку «Эксперты».
Помогает трейдерам быстро переустановить стратегию отложенных ордеров без ручного вмешательства.
Использование:
Прикрепите скрипт к графику MT5.
Скрипт автоматически просканирует и удалит все отложенные ордера.
Для каждого удаленного ордера на вкладке «Эксперты» будет отображено подтверждающее сообщение.
Примечание:
Этот скрипт не закрывает активные сделки - он только удаляет отложенные ордера.
Перед запуском скрипта убедитесь, что вы хотите удалить все отложенные ордера.
Он работает на всех торговых символах на счете, а не только на прикрепленном графике.