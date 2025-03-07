Delete Only Pending Orders Script MT4

Скрипт UZFX™ - Delete Only Pending Orders для MetaTrader 4 (MT4) - это простой, но эффективный инструмент, который автоматически удаляет все отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) с торгового счета. Этот скрипт идеально подходит для трейдеров, которые хотят мгновенно удалить свои отложенные ордера, не затрагивая активные позиции на рынке.





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Особенности:

Удаляет все отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop).

Не влияет на открытые рыночные позиции.

Предоставляет обратную связь об исполнении в режиме реального времени через вкладку «Эксперты».

Помогает трейдерам быстро переустановить стратегию отложенных ордеров без ручного вмешательства.

Использование:

Прикрепите скрипт к графику MT5.

Скрипт автоматически просканирует и удалит все отложенные ордера.

Для каждого удаленного ордера на вкладке «Эксперты» будет отображено подтверждающее сообщение.

Примечание:

Этот скрипт не закрывает активные сделки - он только удаляет отложенные ордера.

Перед запуском скрипта убедитесь, что вы хотите удалить все отложенные ордера.

Он работает на всех торговых символах на счете, а не только на прикрепленном графике.