Golden Suite


Golden Suite позиционируется как инновационный торговый советник, сочетающий проверенные торговые стратегии .
Его цель — обеспечить трейдеров надежной системой анализа рынка, прогнозирования и рекомендаций, основанных на глубоком анализе данных.

полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller

Основные характеристики Golden Suite:

НАСТРОЙКИ ПОД РЫНКИ

  • авто-подбор индикаторов
  • риск % от депозита
  • трейлинг-стоп
  • фильтр новостей
  • мульти-таймфрейм
  • зависимости от рыночной ситуации

✔ Контроль Max Drawdown
✔ Торговля только в разрешённое время
✔ News Filter
✔ One trade at a time
✔ Нет мартингейла
✔ Фиксированный риск %
✔ Контроль Daily Los

20 индикаторов ? как фильтры (можно включать/выключать)
Ограничение риска
Trailing Stop по пунктам
Расписание по часам
Spread filter под золото брокера
Один ордер за раз



Стратегия

    Основана на подтвержденных правилах: Использует комплексную торговую стратегию, прошедшую проверку временем.
    Технологически продвинутый алгоритм  обеспечивает дополнительный уровень фильтрации торговых сигналов.
    Анализ рынка: Предоставляет детализированные отчеты и объяснения решений, помогая пользователям лучше понимать рынок.

Особенности

    Символ: Золото (XAUUSD).
    Таймфреймы: Рекомендуются интервалы M5 или H1, хотя возможен выбор любого таймфрейма.
    Минимальный депозит: Начинать торговлю желательно с баланса не менее 300 долларов для минимизации рисков и увеличения потенциальной прибыли.
    Рекомендуемые брокеры: Низкий спред и исполнение ордеров важны для успешной торговли. Например, Tickmill или IC Markets.
    Использование VPS: Для непрерывной работы системы рекомендуется использование виртуальных частных серверов (VPS).
    Ночная торговля: Этот период считается благоприятным благодаря низкой волатильности и уменьшению риска больших убытков.
    Управление рисками: Важно регулярно контролировать состояние счета и адаптироваться к изменениям на рынке.

Заключение

Golden Suite представляет собой уникальное сочетание проверенных подходов и современных технологий, предлагая пользователям надежное и информативное решение для автоматизации торговли золотом. Однако, несмотря на положительные стороны, каждый инвестор должен учитывать возможные риски и подходить к торговле осознанно и осторожно. 

#goldensuite #ai #trading #forex #investments


