Golden Suite
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 10
Golden Suite позиционируется как инновационный торговый советник, сочетающий проверенные торговые стратегии .
Его цель — обеспечить трейдеров надежной системой анализа рынка, прогнозирования и рекомендаций, основанных на глубоком анализе данных.
полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller
Основные характеристики Golden Suite:
НАСТРОЙКИ ПОД РЫНКИ
- авто-подбор индикаторов
- риск % от депозита
- трейлинг-стоп
- фильтр новостей
- мульти-таймфрейм
- зависимости от рыночной ситуации
✔ Контроль Max Drawdown
✔ Торговля только в разрешённое время
✔ News Filter
✔ One trade at a time
✔ Нет мартингейла
✔ Фиксированный риск %
✔ Контроль Daily Los
20 индикаторов ? как фильтры (можно включать/выключать)
Ограничение риска
Trailing Stop по пунктам
Расписание по часам
Spread filter под золото брокера
Один ордер за раз
Стратегия
Основана на подтвержденных правилах: Использует комплексную торговую стратегию, прошедшую проверку временем.
Технологически продвинутый алгоритм обеспечивает дополнительный уровень фильтрации торговых сигналов.
Анализ рынка: Предоставляет детализированные отчеты и объяснения решений, помогая пользователям лучше понимать рынок.
Особенности
Символ: Золото (XAUUSD).
Таймфреймы: Рекомендуются интервалы M5 или H1, хотя возможен выбор любого таймфрейма.
Минимальный депозит: Начинать торговлю желательно с баланса не менее 300 долларов для минимизации рисков и увеличения потенциальной прибыли.
Рекомендуемые брокеры: Низкий спред и исполнение ордеров важны для успешной торговли. Например, Tickmill или IC Markets.
Использование VPS: Для непрерывной работы системы рекомендуется использование виртуальных частных серверов (VPS).
Ночная торговля: Этот период считается благоприятным благодаря низкой волатильности и уменьшению риска больших убытков.
Управление рисками: Важно регулярно контролировать состояние счета и адаптироваться к изменениям на рынке.
Заключение
Golden Suite представляет собой уникальное сочетание проверенных подходов и современных технологий, предлагая пользователям надежное и информативное решение для автоматизации торговли золотом. Однако, несмотря на положительные стороны, каждый инвестор должен учитывать возможные риски и подходить к торговле осознанно и осторожно.
