

Golden Suite позиционируется как инновационный торговый советник, сочетающий проверенные торговые стратегии .

Его цель — обеспечить трейдеров надежной системой анализа рынка, прогнозирования и рекомендаций, основанных на глубоком анализе данных.

полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



Основные характеристики Golden Suite:

НАСТРОЙКИ ПОД РЫНКИ

авто-подбор индикаторов

риск % от депозита

трейлинг-стоп

фильтр новостей

мульти-таймфрейм

зависимости от рыночной ситуации

✔ Контроль Max Drawdown

✔ Торговля только в разрешённое время

✔ News Filter

✔ One trade at a time

✔ Нет мартингейла

✔ Фиксированный риск %

✔ Контроль Daily Los

20 индикаторов ? как фильтры (можно включать/выключать)

Ограничение риска

Trailing Stop по пунктам

Расписание по часам

Spread filter под золото брокера

Один ордер за раз





Стратегия



Основана на подтвержденных правилах: Использует комплексную торговую стратегию, прошедшую проверку временем.

Технологически продвинутый алгоритм обеспечивает дополнительный уровень фильтрации торговых сигналов.

Анализ рынка: Предоставляет детализированные отчеты и объяснения решений, помогая пользователям лучше понимать рынок.



Особенности



Символ: Золото (XAUUSD).

Таймфреймы: Рекомендуются интервалы M5 или H1, хотя возможен выбор любого таймфрейма.

Минимальный депозит: Начинать торговлю желательно с баланса не менее 300 долларов для минимизации рисков и увеличения потенциальной прибыли.

Рекомендуемые брокеры: Низкий спред и исполнение ордеров важны для успешной торговли. Например, Tickmill или IC Markets.

Использование VPS: Для непрерывной работы системы рекомендуется использование виртуальных частных серверов (VPS).

Ночная торговля: Этот период считается благоприятным благодаря низкой волатильности и уменьшению риска больших убытков.

Управление рисками: Важно регулярно контролировать состояние счета и адаптироваться к изменениям на рынке.



Заключение



Golden Suite представляет собой уникальное сочетание проверенных подходов и современных технологий, предлагая пользователям надежное и информативное решение для автоматизации торговли золотом. Однако, несмотря на положительные стороны, каждый инвестор должен учитывать возможные риски и подходить к торговле осознанно и осторожно.



