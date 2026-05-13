Modern Candle Timer Digital Clock UZFX MT5

UZFX Modern Candle Timer Digital Clock v1.0





Профессиональный таймер обратного отсчета с современным цифровым интерфейсом для MetaTrader 5





Повысьте эффективность своей торговли с помощью UZFX Modern Candle Timer Digital Clock — лаконичного, точного и высокофункционального индикатора, разработанного для серьезных трейдеров, которые ценят ясность и профессионализм на своих графиках.





Ключевые особенности:

Точный обратный отсчет по свечам: отображение в реальном времени оставшегося времени до закрытия текущей свечи в крупном, удобном для чтения цифровом формате (ММ:СС).

Динамическая полоса прогресса: визуальное отображение хода формирования свечи с цветовыми оповещениями, которые меняют цвет с зеленого на оранжевый и красный по мере приближения завершения свечи.

Полная рыночная информация: отображение текущего символа, таймфрейма и реального спреда на одном экране.

Плавающая панель прибыли/убытка: отслеживает и показывает общую плавающую прибыль/убыток ваших открытых позиций с четкой цветовой кодировкой положительных/отрицательных значений.

Профессиональное отображение даты: полная информация о дне недели и дате для лучшего понимания графика.

Современный и настраиваемый интерфейс: семь элегантных тем, включая UZFX Signature, Lime, Aqua, Gold, Brown, Gray и Slate.

Гибкое позиционирование: размещайте часы в левом верхнем углу, в центре вверху, в правом верхнем углу, в левом нижнем углу или в правом нижнем углу с регулируемыми смещениями по осям X и Y.

Оптимизированная производительность: облегченный код с плавной работой и профессиональной типографикой для премиального внешнего вида.

Этот индикатор идеально подходит для скальперов, дейтрейдеров и всех, кому требуется точное время для стратегий, основанных на свечах. Чистый, современный дизайн гарантирует, что он прекрасно впишется в любую настройку графика, не загромождая ваше рабочее пространство.





Созданный с вниманием к деталям Усманом Забиром (UZFX LABS), этот инструмент сочетает в себе функциональность и визуальное совершенство, чтобы помочь вам оставаться организованным и принимать своевременные торговые решения.





Версия 1.0 – Готова к немедленному использованию на всех таймфреймах и инструментах.