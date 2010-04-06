Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4

Скрипт UZFX™ - Set Stop Loss to Breakeven Instantly для MetaTrader 4 (MT4) - это мощный инструмент, который позволяет трейдерам быстро перемещать стоп-лосс всех открытых позиций к их цене входа, обеспечивая безрисковые сделки. Этот скрипт особенно полезен для эффективного управления активными сделками, гарантируя, что при благоприятном движении позиции трейдер будет защищен от возможных потерь.





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Особенности:

Автоматически устанавливает Stop Loss всех открытых позиций в безубыток (цена входа).

Улучшает управление рисками, обеспечивая прибыль и минимизируя потенциальные убытки.

Использование:

Прикрепите скрипт к графику, и он автоматически настроит все открытые позиции.

Если стоп-лосс позиции уже находится в безубытке, он будет пропущен.

Примечание:

Этот скрипт изменяет только существующие сделки; он не выставляет новые ордера.

Он применяется ко всем открытым позициям, независимо от символа.

Убедитесь, что брокер позволяет модифицировать стоп-лосс по точной цене входа.