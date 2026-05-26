Check Your EA Performance PRO indicator MT5

Check Your EA Performance v1.0 — премиум-панель аналитики для MT5 институционального уровня

> > > > > УЗНАЙТЕ ПРАВДУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВАШЕГО СОВЕТА < < < < <

Превратите необработанную историю торговли в понятный отчет о результатах, готовый к принятию решений.





Check Your EA Performance v1.0 — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым важны точность, ясность и аналитика, на основе которой можно принимать решения. Вместо того чтобы гадать, является ли советник прибыльным или рискованным, этот инструмент предоставляет полную разбивку в институциональном стиле прямо на вашем графике.





Он разработан для разработчиков стратегий, трейдеров с финансированием и серьезных пользователей систем, которым нужны не просто базовые цифры по прибыли — им нужна аналитика эффективности.





Зачем нужен этот индикатор

Большинство трейдеров полагаются на неполные показатели, такие как только прибыль. Такой подход скрывает истинную картину:





Является ли стратегия стабильной или переобученной?

Увеличивается ли риск со временем?

Удается ли контролировать убытки или они растут?

Остается ли результативность стабильной во времени?

Этот инструмент мгновенно отвечает на все эти вопросы, преобразуя историю торговли в структурированную аналитику результативности.





Что вы получаете

Полная разбивка результативности советника

Каждая сделка анализируется и группируется в значимые статистические показатели:





Общее количество закрытых сделок с разбивкой на покупку/продажу

Общее количество выигрышей и проигрышей

Отслеживание серий выигрышей/проигрышей

Самые крупные выигрышные и проигрышные сделки

Профессиональные показатели риска и доходности

Выйдите за рамки базового отслеживания прибыли:





Чистая прибыль (реальный результат стратегии)

Коэффициент прибыльности (включая масштабирование экстремальной производительности)

Ожидаемая выгода на сделку

Коэффициент восстановления (измерение эффективности риска)

Процент выигрышей с логикой пороговых значений производительности

Система анализа просадок

Понимайте подверженность риску как профессионалы:





Отслеживание максимальной просадки в валютном выражении

Процент просадки относительно баланса счета

Мониторинг пикового капитала для анализа реального давления на производительность

Изоляция стратегий с фильтрацией по магическим номерам

Разработано для сред с несколькими советниками:





Анализ каждого советника отдельно

Фильтрация результатов с использованием логики магических номеров

Избегайте путаницы из-за смешанной доходности в сложных портфелях

Анализ доходности по датам

Тестируйте доходность в реальных условиях:





Выбор пользовательских дат начала и окончания

Сегментация исторической доходности

Проверка стратегии за выбранные рыночные периоды

Интерфейс панели мониторинга в реальном времени

Все отображается в лаконичном институциональном оформлении:





Система автоматического обновления с настраиваемой скоростью

Структурированные карточки результативности

Пересчет в реальном времени без ручного вмешательства

Легкая и оптимизированная визуализация графиков

Разработано для серьезных трейдеров

Этот индикатор создан для трейдеров, которые рассматривают торговлю как систему, а не как деятельность, основанную на догадках:





Разработчики советников, проверяющие логику стратегии

Трейдеры проп-фирм, контролирующие стабильность рисков

Портфельные менеджеры, отслеживающие несколько систем

Алгоритмические трейдеры, оптимизирующие кривые результативности

Ключевое преимущество

Большинство инструментов показывают результаты.

Этот инструмент показывает поведение результативности.





Он не просто сообщает вам, что произошло — он показывает, как и почему ваш советник работает именно так.





Совместимость с платформой

MetaTrader 5 (MT5)

Работает со всеми инструментами и таймфреймами

Полностью совместим с тестированием советников на исторических данных и в реальных условиях

Оптимизирован для визуализации на панели инструментов на основе графиков

Создан для быстрого принятия решений

В торговле ясность — это прибыль.





Этот инструмент устраняет путаницу, предоставляя вам структурированный обзор производительности за считанные секунды, помогая вам принять решение:





Продолжить работу советника

Оптимизировать стратегию

Снизить риски

Или полностью заменить систему

Примечание разработчика

Этот индикатор предназначен исключительно для анализа производительности и не совершает сделок. Он разработан для поддержки принятия решений профессионального уровня в средах алгоритмической торговли.







