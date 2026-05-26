Check Your EA Performance PRO indicator MT5

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Check Your EA Performance v1.0 — премиум-панель аналитики для MT5 институционального уровня

> > > > > УЗНАЙТЕ ПРАВДУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВАШЕГО СОВЕТА < < < < <

Превратите необработанную историю торговли в понятный отчет о результатах, готовый к принятию решений.


Check Your EA Performance v1.0 — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым важны точность, ясность и аналитика, на основе которой можно принимать решения. Вместо того чтобы гадать, является ли советник прибыльным или рискованным, этот инструмент предоставляет полную разбивку в институциональном стиле прямо на вашем графике.


Он разработан для разработчиков стратегий, трейдеров с финансированием и серьезных пользователей систем, которым нужны не просто базовые цифры по прибыли — им нужна аналитика эффективности.


Зачем нужен этот индикатор

Большинство трейдеров полагаются на неполные показатели, такие как только прибыль. Такой подход скрывает истинную картину:


Является ли стратегия стабильной или переобученной?

Увеличивается ли риск со временем?

Удается ли контролировать убытки или они растут?

Остается ли результативность стабильной во времени?

Этот инструмент мгновенно отвечает на все эти вопросы, преобразуя историю торговли в структурированную аналитику результативности.


Что вы получаете

Полная разбивка результативности советника

Каждая сделка анализируется и группируется в значимые статистические показатели:


Общее количество закрытых сделок с разбивкой на покупку/продажу

Общее количество выигрышей и проигрышей

Отслеживание серий выигрышей/проигрышей

Самые крупные выигрышные и проигрышные сделки

Профессиональные показатели риска и доходности

Выйдите за рамки базового отслеживания прибыли:


Чистая прибыль (реальный результат стратегии)

Коэффициент прибыльности (включая масштабирование экстремальной производительности)

Ожидаемая выгода на сделку

Коэффициент восстановления (измерение эффективности риска)

Процент выигрышей с логикой пороговых значений производительности

Система анализа просадок

Понимайте подверженность риску как профессионалы:


Отслеживание максимальной просадки в валютном выражении

Процент просадки относительно баланса счета

Мониторинг пикового капитала для анализа реального давления на производительность

Изоляция стратегий с фильтрацией по магическим номерам

Разработано для сред с несколькими советниками:


Анализ каждого советника отдельно

Фильтрация результатов с использованием логики магических номеров

Избегайте путаницы из-за смешанной доходности в сложных портфелях

Анализ доходности по датам

Тестируйте доходность в реальных условиях:


Выбор пользовательских дат начала и окончания

Сегментация исторической доходности

Проверка стратегии за выбранные рыночные периоды

Интерфейс панели мониторинга в реальном времени

Все отображается в лаконичном институциональном оформлении:


Система автоматического обновления с настраиваемой скоростью

Структурированные карточки результативности

Пересчет в реальном времени без ручного вмешательства

Легкая и оптимизированная визуализация графиков

Разработано для серьезных трейдеров

Этот индикатор создан для трейдеров, которые рассматривают торговлю как систему, а не как деятельность, основанную на догадках:


Разработчики советников, проверяющие логику стратегии

Трейдеры проп-фирм, контролирующие стабильность рисков

Портфельные менеджеры, отслеживающие несколько систем

Алгоритмические трейдеры, оптимизирующие кривые результативности

Ключевое преимущество

Большинство инструментов показывают результаты.

Этот инструмент показывает поведение результативности.


Он не просто сообщает вам, что произошло — он показывает, как и почему ваш советник работает именно так.


Совместимость с платформой

MetaTrader 5 (MT5)

Работает со всеми инструментами и таймфреймами

Полностью совместим с тестированием советников на исторических данных и в реальных условиях

Оптимизирован для визуализации на панели инструментов на основе графиков

Создан для быстрого принятия решений

В торговле ясность — это прибыль.


Этот инструмент устраняет путаницу, предоставляя вам структурированный обзор производительности за считанные секунды, помогая вам принять решение:


Продолжить работу советника

Оптимизировать стратегию

Снизить риски

Или полностью заменить систему

Примечание разработчика

Этот индикатор предназначен исключительно для анализа производительности и не совершает сделок. Он разработан для поддержки принятия решений профессионального уровня в средах алгоритмической торговли.




Отзывы 1
Reda El Koutbane
8251
Reda El Koutbane 2026.06.03 01:37 
 

Very useful product and great developer The indicator is useful because it can show EA results from demo or real account by magic number and selected date which is very helpful The developer was also very helpful and explained everything clearly. Recommended.

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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
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Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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5 (3)
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Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
4.33 (3)
Библиотеки
Скрипт UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly для MetaTrader 5 (MT5) - это мощный инструмент, который позволяет трейдерам быстро перемещать стоп-лосс всех открытых позиций к их цене входа, обеспечивая безрисковые сделки. Этот скрипт особенно полезен для эффективного управления активными сделками, гарантируя, что при благоприятном движении позиции трейдер будет защищен от возможных потерь. (Посетите профиль и проверьте все другие продукты MT4/MT5) (Пожалуйста, не забудьте оставить отзыв)
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Muhammad Usman Siddique
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Индикаторы
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Muhammad Usman Siddique
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Индикаторы
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Индикаторы
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Muhammad Usman Siddique
2 (2)
Библиотеки
Скрипт UZFX - Margin Required and Max Lot Size для MetaTrader 5 (MT5) разработан, чтобы помочь трейдерам быстро определить маржу, необходимую для открытия позиции в 1 лот, и рассчитать максимальный размер лота, которым они могут торговать, исходя из текущего капитала счета. Этот инструмент необходим для управления рисками и определения размера позиции, позволяя трейдерам эффективно планировать свои сделки. Функции: Рассчитывает маржу, необходимую для открытия сделки на 1 лот по выбранному си
FREE
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Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
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FREE
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Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly - это простой, но мощный скрипт для MetaTrader 5 (MT5), предназначенный для мгновенного удаления всех объектов рисования с активного графика. Этот скрипт будет полезен трейдерам, которым необходимо быстро очистить график от рисунков технического анализа, линий тренда, инструментов Фибоначчи, текстовых меток и других объектов, не удаляя их вручную по одному. Функции: Удаляет все объекты и рисунки на активном графике. Работает мгновенно
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Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UZFX Modern Candle Timer Digital Clock v1.0 Профессиональный таймер обратного отсчета с современным цифровым интерфейсом для MetaTrader 5 Повысьте эффективность своей торговли с помощью UZFX Modern Candle Timer Digital Clock — лаконичного, точного и высокофункционального индикатора, разработанного для серьезных трейдеров, которые ценят ясность и профессионализм на своих графиках. Ключевые особенности: Точный обратный отсчет по свечам: отображение в реальном времени оставшегося времени до закр
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
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Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
Индикатор UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4 предназначен для отслеживания в режиме реального времени общих значений Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) по всем открытым и отложенным сделкам. Кроме того, он включает в себя таймер обратного отсчета свечи, который показывает время, оставшееся до закрытия текущей свечи. Ключевые особенности: Автоматически рассчитывает общую ожидаемую прибыль и убыток по всем активным сделкам и отложенным ордерам. Отображает время, оставшееся до закрытия текущей свечи, п
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Библиотеки
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Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
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Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
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Reda El Koutbane
8251
Reda El Koutbane 2026.06.03 01:37 
 

Very useful product and great developer The indicator is useful because it can show EA results from demo or real account by magic number and selected date which is very helpful The developer was also very helpful and explained everything clearly. Recommended.

Muhammad Usman Siddique
18884
Ответ разработчика Muhammad Usman Siddique 2026.06.03 06:46
thank you reda.
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