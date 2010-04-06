Total TP SL and Timer Indicator MT4
- Индикаторы
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Muhammad Usman Siddique. ⭐⭐⭐⭐⭐ .
Forex Gold Indices (Trader & Trainer 10+ Years Experience)
Chart Analyst // Forex Top Course Selling at Udemy
{Professional EAs, Indicators and Script Developer}
. ⭐⭐⭐⭐⭐ .
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- Версия: 1.0
Индикатор UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4 предназначен для отслеживания в режиме реального времени общих значений Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) по всем открытым и отложенным сделкам. Кроме того, он включает в себя таймер обратного отсчета свечи, который показывает время, оставшееся до закрытия текущей свечи.
Ключевые особенности:
Автоматически рассчитывает общую ожидаемую прибыль и убыток по всем активным сделкам и отложенным ордерам.
Отображает время, оставшееся до закрытия текущей свечи, помогая трейдерам эффективно управлять входами и выходами.
Пользователи могут настраивать цвета текста, размер шрифта и расположение для лучшей видимости.
Простой и легкий дизайн, который не загромождает график.
Пользовательские настройки:
Выберите цвета для отображения Take Profit и Stop Loss.
Настройте цвет текста таймера свечи.
Настройте размер шрифта и его расположение на графике.
Пример использования:
Идеально подходит для трейдеров, которые хотят быстро оценить уровень риска и прибыли, не проверяя каждый ордер вручную.
Подходит для скальперов и дейтрейдеров, которые полагаются на время закрытия свечей для точного исполнения сделок.
Улучшает управление рисками, позволяя одним взглядом оценить потенциальный уровень прибыли и убытков.