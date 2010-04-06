Total TP SL and Timer Indicator MT4

Индикатор UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4 предназначен для отслеживания в режиме реального времени общих значений Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) по всем открытым и отложенным сделкам. Кроме того, он включает в себя таймер обратного отсчета свечи, который показывает время, оставшееся до закрытия текущей свечи.





Ключевые особенности:





Автоматически рассчитывает общую ожидаемую прибыль и убыток по всем активным сделкам и отложенным ордерам.

Отображает время, оставшееся до закрытия текущей свечи, помогая трейдерам эффективно управлять входами и выходами.

Пользователи могут настраивать цвета текста, размер шрифта и расположение для лучшей видимости.

Простой и легкий дизайн, который не загромождает график.





Пользовательские настройки:

Выберите цвета для отображения Take Profit и Stop Loss.

Настройте цвет текста таймера свечи.

Настройте размер шрифта и его расположение на графике.

Пример использования:





Идеально подходит для трейдеров, которые хотят быстро оценить уровень риска и прибыли, не проверяя каждый ордер вручную.

Подходит для скальперов и дейтрейдеров, которые полагаются на время закрытия свечей для точного исполнения сделок.

Улучшает управление рисками, позволяя одним взглядом оценить потенциальный уровень прибыли и убытков.