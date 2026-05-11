CCCC Capital Control Command Center Panel UZFX

Панель UZFX Capital Control Command Center v1.1 — это комплексная панель управления торговлей и рисками, разработанная для серьезных трейдеров на рынке Форекс, которым необходим полный контроль над своими торговыми операциями. Это универсальное решение превращает вашу платформу MetaTrader 5 в профессиональный командный центр с мониторингом в режиме реального времени, расширенным управлением позициями и автоматической защитой от просадки.





На самом деле эта панель более полезна, чем многие инструменты автоматической торговли, поскольку именно такого рода контроль необходим трейдерам, торгующим вручную.

Полная панель управления торговлей

Получите мгновенный обзор всех аспектов вашего торгового счета с помощью единого, удобного интерфейса. Панель отображает все открытые позиции по любому количеству инструментов, показывая типы позиций, размеры лотов, текущую прибыль и убыток, значения открытых тейк-профитов и стоп-лоссов. Трейдеры могут отслеживать весь свой портфель без переключения между графиками или ручного расчета риска.





Расширенное управление позициями

Точно контролируйте свои сделки с помощью индивидуальных элементов управления по символам. Каждая строка торгового инструмента включает специальные кнопки для закрытия только убыточных позиций, закрытия только прибыльных позиций, выполнения частичного закрытия на 50% или полного закрытия всех позиций по данному символу. Такой детальный контроль позволяет реализовывать сложные стратегии выхода без ручного ввода ордеров.





Управление портфелем в один клик

Управляйте всей своей торговой деятельностью с помощью глобальных кнопок управления, которые одновременно влияют на все открытые позиции. Закрывайте все прибыльные сделки, закрывайте все убыточные сделки, устанавливайте все позиции на уровень безубыточности или удаляйте все отложенные ордера одним щелчком мыши. Эти функции неоценимы во время событий с высокой волатильностью или когда требуется быстрое снижение риска.





Автоматическая защита от убытков

Дополнительная функция автоматической защиты от убытков автоматически перемещает стоп-лоссы к цене входа, как только позиция достигает заданного пользователем порога прибыли в пунктах. Это защищает накопленную прибыль и устраняет необходимость ручной корректировки стоп-лоссов по нескольким позициям.





Система защиты от просадки

Панель включает в себя профессиональное управление рисками с настраиваемыми лимитами дневного и общего просадки. При достижении лимитов система может автоматически закрыть все позиции, удалить отложенные ордера и отправить оповещения в виде всплывающих окон или уведомлений. Эта система безопасности предотвращает катастрофические убытки в неблагоприятных рыночных условиях и обеспечивает соблюдение торговой дисциплины.





Лимиты дневной просадки сбрасываются автоматически в начале каждого торгового дня, в то время как лимиты общей просадки требуют ручной корректировки для возобновления торговли, что обеспечивает контроль за общей эффективностью счета.





Аналитика результативности

Отслеживайте ключевые торговые показатели по трем временным интервалам — сегодня, за неделю и за месяц. На панели инструментов отображаются общее количество сделок, прибыльные сделки, убыточные сделки, процент выигрышных сделок, чистая прибыль в валюте счета, процент роста и максимальное падение. Эта обратная связь в режиме реального времени помогает трейдерам оценивать эффективность стратегии без использования внешних инструментов отслеживания.





Мониторинг счета в режиме реального времени

Просматривайте основные показатели счета, включая текущий баланс, собственный капитал, маржу, свободную маржу, спред и таймер свечи. Отображение плавающей прибыли показывает как абсолютное значение, так и процент относительно баланса счета для мгновенной оценки риска.





Технические характеристики

Совместимость со всеми инструментами MetaTrader 5, включая форекс, индексы, сырьевые товары и криптовалюты





Работает на любом таймфрейме





Дополнительная фильтрация по магическим номерам для выборочного управления позициями





Режим «Только текущий график» для сфокусированной торговли





Настраиваемое положение и цвета панели





Минимальное использование ресурсов процессора благодаря оптимизированным интервалам обновления





Кому подойдет эта панель

Профессиональным трейдерам, управляющим несколькими позициями по разным инструментам, которым требуется централизованный контроль





Ориентированным на риск трейдерам, которым требуется автоматическая защита от просадки для соблюдения торговых правил





Управляющим фондами, контролирующим счета клиентов, которым требуется комплексное отслеживание результативности





Трейдерам, переходящим от ручного к полуавтоматическому управлению позициями





Всем, кто хочет повысить скорость исполнения сделок и сократить количество ручных ошибок





Почему стоит выбрать панель UZFX Capital Control Command Center v1.1

В отличие от базовых инструментов управления позициями, эта панель предоставляет функциональность институционального уровня в доступном пакете. Сочетание мониторинга в реальном времени, управления отдельными инструментами, глобального управления портфелем, автоматического выхода в нуль и настраиваемой защиты от просадки создает полноценную торговую инфраструктуру.





Трейдерам больше не нужно переключаться между несколькими инструментами или полагаться на ручные расчеты. Все необходимое для профессионального управления торговыми операциями находится в едином, хорошо организованном интерфейсе, который обновляется в реальном времени.