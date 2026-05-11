CCCC Capital Control Command Center Panel UZFX

Панель UZFX Capital Control Command Center v1.1 — это комплексная панель управления торговлей и рисками, разработанная для серьезных трейдеров на рынке Форекс, которым необходим полный контроль над своими торговыми операциями. Это универсальное решение превращает вашу платформу MetaTrader 5 в профессиональный командный центр с мониторингом в режиме реального времени, расширенным управлением позициями и автоматической защитой от просадки.


На самом деле эта панель более полезна, чем многие инструменты автоматической торговли, поскольку именно такого рода контроль необходим трейдерам, торгующим вручную.

Полная панель управления торговлей

Получите мгновенный обзор всех аспектов вашего торгового счета с помощью единого, удобного интерфейса. Панель отображает все открытые позиции по любому количеству инструментов, показывая типы позиций, размеры лотов, текущую прибыль и убыток, значения открытых тейк-профитов и стоп-лоссов. Трейдеры могут отслеживать весь свой портфель без переключения между графиками или ручного расчета риска.


Расширенное управление позициями

Точно контролируйте свои сделки с помощью индивидуальных элементов управления по символам. Каждая строка торгового инструмента включает специальные кнопки для закрытия только убыточных позиций, закрытия только прибыльных позиций, выполнения частичного закрытия на 50% или полного закрытия всех позиций по данному символу. Такой детальный контроль позволяет реализовывать сложные стратегии выхода без ручного ввода ордеров.


Управление портфелем в один клик

Управляйте всей своей торговой деятельностью с помощью глобальных кнопок управления, которые одновременно влияют на все открытые позиции. Закрывайте все прибыльные сделки, закрывайте все убыточные сделки, устанавливайте все позиции на уровень безубыточности или удаляйте все отложенные ордера одним щелчком мыши. Эти функции неоценимы во время событий с высокой волатильностью или когда требуется быстрое снижение риска.


Автоматическая защита от убытков

Дополнительная функция автоматической защиты от убытков автоматически перемещает стоп-лоссы к цене входа, как только позиция достигает заданного пользователем порога прибыли в пунктах. Это защищает накопленную прибыль и устраняет необходимость ручной корректировки стоп-лоссов по нескольким позициям.


Система защиты от просадки

Панель включает в себя профессиональное управление рисками с настраиваемыми лимитами дневного и общего просадки. При достижении лимитов система может автоматически закрыть все позиции, удалить отложенные ордера и отправить оповещения в виде всплывающих окон или уведомлений. Эта система безопасности предотвращает катастрофические убытки в неблагоприятных рыночных условиях и обеспечивает соблюдение торговой дисциплины.


Лимиты дневной просадки сбрасываются автоматически в начале каждого торгового дня, в то время как лимиты общей просадки требуют ручной корректировки для возобновления торговли, что обеспечивает контроль за общей эффективностью счета.


Аналитика результативности

Отслеживайте ключевые торговые показатели по трем временным интервалам — сегодня, за неделю и за месяц. На панели инструментов отображаются общее количество сделок, прибыльные сделки, убыточные сделки, процент выигрышных сделок, чистая прибыль в валюте счета, процент роста и максимальное падение. Эта обратная связь в режиме реального времени помогает трейдерам оценивать эффективность стратегии без использования внешних инструментов отслеживания.


Мониторинг счета в режиме реального времени

Просматривайте основные показатели счета, включая текущий баланс, собственный капитал, маржу, свободную маржу, спред и таймер свечи. Отображение плавающей прибыли показывает как абсолютное значение, так и процент относительно баланса счета для мгновенной оценки риска.


Технические характеристики

Совместимость со всеми инструментами MetaTrader 5, включая форекс, индексы, сырьевые товары и криптовалюты


Работает на любом таймфрейме


Дополнительная фильтрация по магическим номерам для выборочного управления позициями


Режим «Только текущий график» для сфокусированной торговли


Настраиваемое положение и цвета панели


Минимальное использование ресурсов процессора благодаря оптимизированным интервалам обновления


Кому подойдет эта панель

Профессиональным трейдерам, управляющим несколькими позициями по разным инструментам, которым требуется централизованный контроль


Ориентированным на риск трейдерам, которым требуется автоматическая защита от просадки для соблюдения торговых правил


Управляющим фондами, контролирующим счета клиентов, которым требуется комплексное отслеживание результативности


Трейдерам, переходящим от ручного к полуавтоматическому управлению позициями


Всем, кто хочет повысить скорость исполнения сделок и сократить количество ручных ошибок


Почему стоит выбрать панель UZFX Capital Control Command Center v1.1

В отличие от базовых инструментов управления позициями, эта панель предоставляет функциональность институционального уровня в доступном пакете. Сочетание мониторинга в реальном времени, управления отдельными инструментами, глобального управления портфелем, автоматического выхода в нуль и настраиваемой защиты от просадки создает полноценную торговую инфраструктуру.


Трейдерам больше не нужно переключаться между несколькими инструментами или полагаться на ручные расчеты. Все необходимое для профессионального управления торговыми операциями находится в едином, хорошо организованном интерфейсе, который обновляется в реальном времени.

Рекомендуем также
Dashboard X
Looi Kah Fung
Утилиты
Dashboard X — Multi-EA Portfolio Observability Monitor Running several EAs on one account and tired of alt-tabbing between charts to know where you actually stand? Dashboard X turns any chart into a full-screen account command center — real-time balance, equity, today's and monthly P/L, open positions, drawdown, and risk exposure, all in one adaptive view. This is a monitor, not a trading robot. Dashboard X places no orders, modifies no positions, and closes nothing. It only reads your account s
FREE
The Ultimate Risk Calculator
Elias Jose Vielma Molina
Утилиты
Risk Calculator EA – Utility for Precise Trade Sizing If you find this tool useful consider to  Buy me a coffee!   The Ultimate Risk Calculator is a lightweight in-chart Expert Advisor (EA) designed to help you easily and quickly calculate position size and set stop-loss / take-profit levels with full control over risk management directly on the chart. What it does? It turns manual risk decisions into fast, visual, and accurate calculations. You draw or adjust the Entry, Stop-Loss and Take-P
FREE
Proton Candle Time MT5
Vijay Singh
Индикаторы
Proton Candle Time MT5 OVERVIEW Proton Candle Time MT5 is an indicator for MetaTrader 5 that displays a real-time countdown timer showing the number of seconds remaining in the current candle. The indicator updates continuously as the candle develops and resets when a new candle opens. This tool is designed for traders who need precise timing information while analyzing price action. PRIMARY FUNCTION The indicator displays the active candle countdown timer directly on the chart. The timer show
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (2)
Утилиты
Представляем NAS100 Auto SL и TP Maker для MT5: Никогда больше не пропустите установку StopLoss и TakeProfit с нашим NAS100 Auto SL и TP Maker, незаменимым помощником для трейдеров, работающих на рынке Nasdaq 100 в MetaTrader 5. Этот инструмент предназначен для тех, кто ищет беспроблемное решение для автоматизации управления уровнями StopLoss и TakeProfit. Ключевые особенности: Эффективная автоматизация: Автоматически отслеживает сделки Nasdaq 100 без StopLoss и/или TakeProfit. Динамически ре
FREE
Breakup By ZeeAM Khan
Saba Ansar Ul Haq
Утилиты
Breakup ZeeAM Khan Advanced multi-timeframe breakout Expert Advisor based on a proprietary higher-timeframe pattern and lower-timeframe confirmation system. Features dynamic lot sizing, multi-target profit management, break-even automation, momentum filtering, and fully customizable risk controls. This is the Best for All Brokers. Contact for Set Files or See the Screen Shots WhatsApp: Text only +447716409196 Best for XAUUSD on All Brokers Key Features Proprietary Multi-Timeframe Strategy Det
FREE
CC CopyCopy
Luiz Eduardo Teodoro De Carvalho
Утилиты
*** Free Version: Maximum Lot 0.10 *** CopyCopy: Smart Replication Manager for MT5 CopyCopy is the ultimate tool for those who want to replicate trades with complete autonomy. Many signals and EAs operate with minimum lots (0.01) that do not match your account size or your growth strategy. With CopyCopy, you turn this limitation into an opportunity, taking full control over volume and risk. The difference? You don't have to copy "all or nothing." You decide exactly where the orders come from.
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
RC Hour Interval Lines MT5
Francisco Rayol
Индикаторы
The Rayol Code Hour Interval Lines indicator was  designed to assist your trading experience.  It  draws the range of hours chosen by the user directly on the chart, so that it enables traders to visualize price movements during their preferred trading hours, providing  traders a more comprehensive view of price movements and market dynamics. This indicator allows the user to choose not only the Broker's time, but also the Local time. This way, the user no longer needs to calculate local time in
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Lot Size Line
Stefan Warratz
Утилиты
Этот небольшой инструмент поможет вам определить управление рисками с помощью простого перетаскивания линии на графике. Он показывает фактический размер лота, рассчитанный на основе % счета или фиксированной суммы денег непосредственно на линии. Все, что вам нужно сделать, это активировать линию, нажав клавишу «t» на клавиатуре, и перетащить линию к точке стоп-лосса. Вот и все. В настройках вы можете определить цвет и толщину линии и текста, а также расстояние от текста до строки и справа, а т
FREE
Rulebook Exporter Journal
Fatih Klavun
Утилиты
RULEBOOK — The Ultimate Trading Dashboard & AI Coach (NEW UPDATE) Before you read everything below, let me tell you in one sentence what Rulebook is: It's a comprehensive MetaTrader trading dashboard and journal platform, but unlike TradeZella or other journal services, there are absolutely no monthly fees — you pay once and use it for a lifetime. Transform your MetaTrader 5 into a professional, data-driven trading cockpit! Rulebook is the bridge between your MetaTrader and a state-of-the-art we
FREE
Pivot Levels of Day Or Week Or Month
Nikolay Mitrofanov
5 (3)
Утилиты
Утилита рисует pivot уровни на основании выбора из day week month Берется предыдущая свеча выбранного таймфрейма и расчитываются значения для уровней по следующим формулам: Pivot = (high + close + low)/ 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 *(high - Pivot)); Настраиваются стиль и толщина для всех линий. Цвета для линий R, Pivot и S настраиваются по отдельности. При удалении утилиты с графика
FREE
Matrix Trade Condition Monitor
Joshy Antony
Утилиты
================================================================ MATRIX CONDITION MONITOR Live Trade Condition Panel for MetaTrader 5 Fully Automatic -- Works with ALL Matrix EAs ================================================================ NEVER MISS A TRADE SETUP AGAIN Matrix Condition Monitor is a free utility that attaches to any chart and automatically checks all 10 trade conditions in real time -- showing you exactly why a trade will or will not open, and alerting you the moment ever
FREE
GOM Trade Manager
Wannapach Chinnaprapa
Утилиты
GOM Trade Manager helps you execute trades the way you want it. Works on all instruments Forex, Commodities, & Crypto. It helps you with lot calculations, spread addition and balance calculations so you can just focus on actual trading. For full automatic planned management, stackable triggers and spread widening protection >> check out GOM Trade Manager Pro . ------------------------------------------NOTABLE FEATURES------------------------------------------ You set everything based on bid
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Утилиты
Position Size Tool – Smart Risk Management & Trade Execution Panel The Position Size Tool is a powerful and intuitive MT5 panel that simplifies your trading by combining position sizing , risk calculation , risk/reward visualization , and order placement —all in one place. ️ Clean & Functional Interface The tool features a compact, real-time panel with the following: Balance & Equity display Live Price tracking Customizable Risk % input Auto-calculated Lot Size based on SL and Risk Input for S
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Индикаторы
Friend of the Trend: Ваш Трекер Трендов Освойте рынок с помощью Friend of the Trend — индикатора, который упрощает анализ трендов и помогает определить лучшие моменты для покупки, продажи или ожидания. С интуитивно понятным и визуально привлекательным дизайном, Friend of the Trend анализирует движения цен и предоставляет четкие сигналы через цветной гистограмму: Зеленые полосы : Указывают на восходящий тренд, сигнализируя о возможностях для покупки. Красные полосы : Предупреждают о нисходящем тр
FREE
Mini Panel Plus
PATRICK ANTONIO MORELO A.
4.33 (15)
Утилиты
Remodeling the BoletaMiniPanel, the Mini Panel Plus has the same functionalities, but is now in the form of a box that allows it to be minimized and placed anywhere on the chart. Simple Panel with Stop loss (Loss), Stop gain (Gain), Trailing stop (TS) and Breakeven (BE-P). The Lot is the number of contracts to be traded. Gain is the number, in points, at which the stop gain will be positioned. If you don't want to place a stop gain, just put 0 (zero) in its place and when you open the order it w
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Утилиты
This robot sends Telegram notifications based on the coloring rules of PLATINUM Candle indicator. Example message for selling assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Example message for buying assets : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Before enable Telegram notifications  you need to create a Telegram bot, get the bot API Key and also get your personal Telegram chatId. It's not possible to send messages to groups or channels. You can only send messages to your user chatId. You should
FREE
OrderBook History Playback
Stanislav Korotky
Утилиты
Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, - это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с данными по текущим объемам торговых заявок на покупку и продажу для различных уровней цен вблизи Bid и Ask конкретного финансового инструмента. MetaTrader 5 предоставляет возможность трансляции стакана цен , но только в реальном времени. Данный эксперт OrderBook History Playback позволяет воспроизводить события стакана на истории из предварительно сохр
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
One Click SL TP Batch Manager Mini
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Обзор продукта Этот инструмент позволяет пакетно устанавливать Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) для всех позиций на графике. Он избавляет от необходимости вручную настраивать каждую позицию, обеспечивая быстрое управление рисками. Попробуйте «One Click Pro SL TP Batch Auto Close» для более практичного пакетного управления и автоматического закрытия. https://www.mql5.com/ru/market/product/186278 Инструкция по эксплуатации 1. Ввод значений: Введите желаемую цену в соответствующие поля в об
FREE
FiT Panel Pro
Thonglak Janyakorn
Утилиты
Overview FiT Panel Pro is a professional-grade trade management panel designed for MetaTrader 5 traders who demand speed, precision, and full control over their trades. Built with a modern dark-theme UI, it combines one-click execution with advanced risk management, visual SL/TP drag lines, automatic Fibonacci-based levels, and comprehensive order management — all in a single, compact panel. Whether you are a scalper, day trader, or swing trader, FiT Panel Pro gives you the edge you need to exec
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Утилиты
Exact Time — время на секундном графике. Утилита показывает время открытия выбранной свечи. Это нужно при работе с секундными графиками. Например, можно использовать на секундном графике построенном при помощи утилиты Seconds Chart . Входные параметры Base corner — угол графика, к которому привязан объект. X distance — дистанция от угла графика по горизонтали. Y distance — дистанция от угла графика по вертикали. Text font — название шрифта. Font size — размер шрифта. Color — цвет текста.
FREE
LT Candle Time with Alert MT5
Thiago Duarte
5 (9)
Утилиты
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/38677 Any doubt or suggestion please contact us. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I a
FREE
Norion Daily Key Levels
Fernando Baratieri
Индикаторы
Norion Daily Key Levels is a professional indicator designed to display the most relevant price reference levels of the trading day in a clear and objective way. The indicator automatically plots essential daily levels such as: Previous day close Current day open Daily high Daily low In addition, the indicator allows the inclusion of other custom daily reference levels, making it adaptable to different trading styles and market strategies. These levels are widely used by professional traders as
FREE
Crystal Cross Sync
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Cross Sync Advanced MT5 Chart Synchronization & Backtesting Engine Crystal Cross Sync is a high-performance MetaTrader 5 utility designed to transform the way traders analyze, replay, and synchronize market data. Built specifically for serious MT5 traders, this tool delivers ultra-fast chart synchronization, automatic time alignment, precision zoom control, and structured backtesting assistance — all in one optimized engine. This is not an indicator. This is a professional chart control
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Индикаторы
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
Global Stop Loss and Target Setter
Felicien Badou Diouf
Утилиты
Free one click Stop Loss and Take Profit tool for manual trading on MetaTrader 5. Apply a fixed SL and TP to every open position on the current symbol at once, or move them all to break even, with a single button. It only modifies Stop Loss and Take Profit levels - it never opens or closes a trade. Works on any symbol and any account type: forex, gold and XAUUSD, indices, crypto. Useful on a prop firm or funded account, where an unprotected position is the fastest way to fail a challenge. TWO
FREE
Phone Trade Manager
Krutik Piyushkumar Parekh
Утилиты
Smart Lot-Size Calculator And Trade Assistant for Mobile Trading Overview: This is the tool every trader in the market must have no matter if you are scalper, swing traders, day trader, or long term trader. This On-The-Go trading tool will help you stay disciplined and also stay free from daily trade management chores, Most traders face common problems like   1. Calculation of proper lot-size of a position to take controlled risk  2. Managing every trade and trailing stop-loss if trades goes in
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.88 (24)
Индикаторы
Индикатор отображает линии пивот, уровни максимума, минимума и закрытия предыдущего дня, а также минимум и максимум предыдущего часа. Нужно просто установить этот индикатор на график, чтобы отобразить все эти важные линии, нет необходимости настраивать множество отдельных индикаторов. Почему важны определенные линии Максимум и минимум предыдущего дня : эти уровни используются для торговли на дневном графике. Очень часто, если цена становится выше или ниже минимума/максимума предыдущего дня, про
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.75 (16)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% !    Всего $30 вместо $50 за бессрочную версию!   Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22/08 HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! полное описание    ::    demo-версия    ::   60-sec-video-description Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
Другие продукты этого автора
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
4.33 (3)
Библиотеки
Скрипт UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly для MetaTrader 5 (MT5) - это мощный инструмент, который позволяет трейдерам быстро перемещать стоп-лосс всех открытых позиций к их цене входа, обеспечивая безрисковые сделки. Этот скрипт особенно полезен для эффективного управления активными сделками, гарантируя, что при благоприятном движении позиции трейдер будет защищен от возможных потерь. (Посетите профиль и проверьте все другие продукты MT4/MT5) (Пожалуйста, не забудьте оставить отзыв)
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
Скрипт UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly для MetaTrader 5 (MT5) - это мощный инструмент, позволяющий трейдерам немедленно закрыть все активные рыночные позиции одним исполнением. Этот скрипт идеально подходит для экстренного управления торговлей, помогая трейдерам быстро выйти из рынка во время высокой волатильности, новостных событий или корректировки стратегии. Функции: Закрывает все открытые позиции на покупку и продажу по всем символам. Использует последнюю цену Bid/Ask дл
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Индикаторы
UzFx Total TP/SL & Timer v3.0 — комплексный индикатор управления сделками, отображающий: Общий тейк-профит — совокупное значение тейк-профита всех открытых позиций (в долларах, пунктах или пипсах) Общий стоп-лосс — совокупное значение стоп-лосса всех открытых позиций (в долларах, пунктах или пипсах) Плавающий P&L — прибыль/убыток в реальном времени, включая свопы (цветовая кодировка: зеленый — прибыль, красный — убыток) Таймер свечи — обратный отсчет до закрытия следующей свечи Получите пан
FREE
Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (2)
Индикаторы
UZFX-Alpha Strike Signals v2.0 — это профессиональный инструмент для анализа рынка, разработанный для точного и четкого определения высоковероятных торговых возможностей. Этот усовершенствованный индикатор сочетает в себе сложную систему распознавания ценовых действий с динамической визуализацией управления рисками, предоставляя четкие сигналы на покупку и продажу прямо на вашем графике. Примечание: используйте в сочетании с индикатором { LTL 164343 }, чтобы повысить долю выигрышных сигналов. Ис
FREE
Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Индикаторы
UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 — это мощный индикатор без перерисовки, разработанный Усманом Забиром (UZFX LABS) специально для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которые ищут точные сигналы входа на быстро меняющихся рынках. Идеально подходит для трейдеров, которым нужны надежные сигналы в реальном времени без задержек и ложных перерисовок. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ* ЛУЧШИЕ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: 30 МИНУТ И БОЛЕЕ. {1 ЧАС} — МОЙ ЛЮБИМЫЙ. И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСТО ПОРАЖАЮТ...! Примечание: Использ
LTL Long Trend Locator
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
LTL Long Trend Locator v2.0 — профессиональный индикатор для торговли по тренду LTL Long Trend Locator помогает трейдерам находить лучшие моменты для входа и выхода из рынка, определяя сильные и устойчивые тренды. Он дает четкие сигналы о начале и конце трендов, помогая вам торговать в правильном направлении в нужное время. Он помогает трейдерам находить сильные рыночные тренды и показывает, где именно размещать сделки, с четкими уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита. Основные функции: Ч
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
2 (2)
Библиотеки
Скрипт UZFX - Margin Required and Max Lot Size для MetaTrader 5 (MT5) разработан, чтобы помочь трейдерам быстро определить маржу, необходимую для открытия позиции в 1 лот, и рассчитать максимальный размер лота, которым они могут торговать, исходя из текущего капитала счета. Этот инструмент необходим для управления рисками и определения размера позиции, позволяя трейдерам эффективно планировать свои сделки. Функции: Рассчитывает маржу, необходимую для открытия сделки на 1 лот по выбранному си
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
Скрипт UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly для MetaTrader 4 (MT4) - это мощный инструмент, который позволяет трейдерам быстро перемещать стоп-лосс всех открытых позиций к их цене входа, обеспечивая безрисковые сделки. Этот скрипт особенно полезен для эффективного управления активными сделками, гарантируя, что при благоприятном движении позиции трейдер будет защищен от возможных потерь. (Посетите профиль и проверьте все другие продукты MT4/MT5) (Пожалуйста, не забудьте оставить отзыв)
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly - это простой, но мощный скрипт для MetaTrader 5 (MT5), предназначенный для мгновенного удаления всех объектов рисования с активного графика. Этот скрипт будет полезен трейдерам, которым необходимо быстро очистить график от рисунков технического анализа, линий тренда, инструментов Фибоначчи, текстовых меток и других объектов, не удаляя их вручную по одному. Функции: Удаляет все объекты и рисунки на активном графике. Работает мгновенно
FREE
Modern Candle Timer Digital Clock UZFX MT5
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UZFX Modern Candle Timer Digital Clock v1.0 Профессиональный таймер обратного отсчета с современным цифровым интерфейсом для MetaTrader 5 Повысьте эффективность своей торговли с помощью UZFX Modern Candle Timer Digital Clock — лаконичного, точного и высокофункционального индикатора, разработанного для серьезных трейдеров, которые ценят ясность и профессионализм на своих графиках. Ключевые особенности: Точный обратный отсчет по свечам: отображение в реальном времени оставшегося времени до закр
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalping Winning Signals Pr
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
Индикатор UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4 предназначен для отслеживания в режиме реального времени общих значений Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) по всем открытым и отложенным сделкам. Кроме того, он включает в себя таймер обратного отсчета свечи, который показывает время, оставшееся до закрытия текущей свечи. Ключевые особенности: Автоматически рассчитывает общую ожидаемую прибыль и убыток по всем активным сделкам и отложенным ордерам. Отображает время, оставшееся до закрытия текущей свечи, п
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
Скрипт UZFX - Delete Only Pending Orders для MetaTrader 5 (MT5) - это простой, но эффективный инструмент, который автоматически удаляет все отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) с торгового счета. Этот скрипт идеально подходит для трейдеров, которые хотят мгновенно удалить свои отложенные ордера, не затрагивая активные позиции на рынке. Смотрите все мои другие индикаторы и советники для MT4/MT5 >> ЗДЕСЬ Особенности: Удаляет все отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
Live Trades and History Visualizer — это мощный индикатор MetaTrader 5, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам отслеживать свои открытые и закрытые позиции с помощью четких визуальных подсказок. Независимо от того, отслеживаете ли вы текущие сделки или анализируете прошлые результаты, этот инструмент обеспечивает интуитивно понятное и настраиваемое отображение точек входа/выхода, прибыли/убытка и статистики торговли — прямо на вашем графике. Ключевые особенности: Визуализация активных
FREE
Check Your EA Performance PRO indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Индикаторы
Check Your EA Performance v1.0 — премиум-панель аналитики для MT5 институционального уровня > > > > > УЗНАЙТЕ ПРАВДУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВАШЕГО СОВЕТА < < < < < Превратите необработанную историю торговли в понятный отчет о результатах, готовый к принятию решений. Check Your EA Performance v1.0 — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым важны точность, ясность и аналитика, на основе которой можно принимать решения. Вместо того чтобы гадать, является ли советник
FREE
Professional Trader Panel PTP Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UZFX Professional Trader Panel v1.0 – Your Complete Trade Monitoring Solution Stop juggling between multiple charts and terminal tabs. Get a complete bird's-eye view of your entire trading portfolio in one elegant, real-time dashboard.  Transform your chart into a professional trading command center. Monitor all open positions, account health, and floating P&L at a single glance. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalpi
FREE
Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Эксперты
UZFX Daily Trade Guard EA — это простой и мощный инструмент для управления счетом и рисками в MetaTrader 4 (MT4), предназначенный для защиты вашего торгового счета путем мониторинга ежедневных лимитов прибыли и убытков. Созданный (UZFX LABS), надежным экспертом в области форекс, этот советник (EA) не открывает сделок, а сосредоточен на обеспечении соблюдения ваших правил управления рисками, чтобы остановить торговлю при достижении лимитов. Он помогает трейдерам всех уровней профессионально управ
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5
FREE
UZFX All Trades and Pending Orders Monitor
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UZFX All Running Trades & Pending Orders Monitor v1.0 Transform your MetaTrader 5 trading experience with a modern, ultra-fast, and fully customizable professional dashboard designed for serious traders. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalping Winning Signals Pro SWS LTL Long Trend Locator The UZFX All Running Trades & Pending Orders Monitor gives you a complete real-time overview of all active trades and pending
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UzFx-Local Currency Converter-MT5 — это мощный и простой в использовании индикатор, разработанный для трейдеров, которые хотят отслеживать свои плавающие и ежедневные прибыли и убытки (P&L) как в долларах США, так и в своей местной валюте. Этот инструмент обеспечивает конвертацию в режиме реального времени с использованием заданного пользователем обменного курса, помогая трейдерам более эффективно визуализировать свои торговые результаты. Ключевые особенности Отображает текущую прибыль и убыт
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UzFx-Local Currency Converter-MT4 — это мощный и простой в использовании индикатор, разработанный для трейдеров, которые хотят отслеживать свои плавающие и ежедневные прибыли и убытки (P&L) как в долларах США, так и в своей местной валюте. Этот инструмент обеспечивает конвертацию в режиме реального времени с использованием заданного пользователем обменного курса, помогая трейдерам более эффективно визуализировать свои торговые результаты. Ключевые особенности Отображает текущую прибыль и убыт
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
Скрипт UZFX - Delete Only Pending Orders для MetaTrader 4 (MT4) - это простой, но эффективный инструмент, который автоматически удаляет все отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) с торгового счета. Этот скрипт идеально подходит для трейдеров, которые хотят мгновенно удалить свои отложенные ордера, не затрагивая активные позиции на рынке. Ознакомьтесь с другими моими индикаторами и советниками для MT4/MT5 >> ЗДЕСЬ Особенности: Удаляет все отложенные ордера (Buy Limit, S
FREE
Funded Next Account Saver
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
Never Lose Your FundedNext Challenge Again UZFX FundedNext Guardian PRO is an advanced MT5 account monitoring indicator built exclusively for FundedNext traders . It is a professional account monitoring and risk management dashboard specifically designed for FundedNext traders. This powerful dashboard continuously monitors your trading account in real time and calculates every important FundedNext challenge rule, helping you avoid accidental rule violations. Whether you're trading a Stellar 1-St
Funding Pips Account Saver
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
The Ultimate Rule Protection Dashboard for FundingPips Traders Never Fail Another FundingPips Challenge Because of Rule Violations Most traders don't lose FundingPips challenges because they can't trade. They fail because they accidentally violate one of the firm's rules. A single mistake... One oversized loss... One overlooked drawdown... ...and weeks of hard work can disappear instantly. UZFX FundingPips Guardian PRO was created to solve exactly that problem. This intelligent MT5 dashboard con
The5ers Account Saver
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UZFX The5ers Guardian PRO – The Ultimate Challenge Protection Dashboard for MT5 Pass your The5ers Challenge with confidence using the most advanced account monitoring dashboard designed specifically for The5ers traders . UZFX The5ers Guardian PRO is a professional MT5 indicator that continuously monitors your trading account, calculates every important The5ers challenge rule in real time, and alerts you before you accidentally violate drawdown limits or challenge requirements. Unlike Expert Advi
Goat Funded Trader GFT Pro
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
The Ultimate Challenge Protection Dashboard for Goat Funded Trader (MT5) Pass your Goat Funded Trader (GFT) challenge with confidence using a professional MT5 dashboard designed specifically to help traders stay within the firm's trading rules. UZFX Goat Funded Trader Guardian PRO is an advanced account monitoring indicator that continuously tracks your account statistics, calculates challenge rules in real time, and warns you before you violate important risk limits. It is designed exclusively
Fxify Funded Account Protector
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
The Ultimate FXIFY Challenge Protection Dashboard for MetaTrader 5 Trade with Confidence. Stay Within the Rules. Pass Your FXIFY Challenge. Passing an FXIFY challenge requires more than profitable trading—it requires strict compliance with the firm's risk management rules. Many traders lose their funded opportunity not because of poor market analysis, but because they accidentally violate daily drawdown, maximum drawdown, or other account restrictions. UZFX FXIFY Guardian PRO is a professional M
F T M O Funded Account Saver
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UZFX FTMO Guardian PRO — это профессиональный индикатор для мониторинга счетов в MetaTrader 5, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам безопасно проходить FTMO-челленджи и уверенно управлять финансируемыми счетами. В отличие от советников, этот инструмент не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он работает как торговый помощник в режиме реального времени, который постоянно отслеживает ваш счет и рассчитывает все важные показатели FTMO, пока вы торгуете вручную. На панели инстру
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв