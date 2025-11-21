ZoneXpert

5

ZoneXpert является твоим визуальным рыночным аналитиком для MetaTrader 5 - созданным для того, чтобы автоматически определять уровни Support и Resistance, отмечать их цветом и обновлять в реальном времени. Индикатор анализирует ценовые структуры, максимумы, минимумы и объёмы, чтобы показать тебе, где рынок действительно реагирует - и где он пробивает уровни. С ZoneXpert ты мгновенно видишь, где накапливаются рыночные силы - и торгуешь там, где принимаются реальные решения, а не где действует случайность. Вместо того чтобы вручную рисовать линии или сравнивать старые уровни, ZoneXpert даёт тебе динамичную, понятную систему зон прямо на графике. Каждая зона автоматически ограничивается и корректируется под текущие рыночные движения - идеально для планирования входов и выходов, ограничения рисков и понимания реакций рынка. Независимо от того, торгуешь ли ты Forex, Gold или Index - ZoneXpert показывает те невидимые ценовые области, где рынок действительно принимает решения. Идеально для трейдеров, которые ценят структуру, тайминг и визуальную ясность.


Характеристики

  • Автоматическое определение зон Support и Resistance в реальном времени
  • Динамическая адаптация зон к текущим рыночным движениям
  • Автоматическое определение ценовых структур, максимумов, минимумов и объёмных областей
  • Цветовое отображение активных, протестированных и пробитых зон
  • Анализ по таймфреймам - зоны видны на каждом таймфрейме
  • Регулировка чувствительности для более широких или узких зон
  • Без перерисовки и repainting - надёжные рыночные уровни
  • Ресурсоэффективный и стабильный, разработан для постоянной работы
  • Универсальное применение - Forex, Gold, Indices, Commodities и Crypto
  • Идеальная совместимость с ShowXpert, StrongXpert и DashXpert


Отзывы 2
Det01
15
Det01 2025.11.26 14:20 
 

Ein sehr hilfreicher Indikator!! Danke

Det01
15
Det01 2025.11.26 14:20 
 

Ein sehr hilfreicher Indikator!! Danke

Steve Rosenstock
24489
Ответ разработчика Steve Rosenstock 2025.11.28 10:22
Danke für Deine Bewertung. Das freut mich sehr.
haseeb_mirza12
14
haseeb_mirza12 2025.11.24 17:51 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Steve Rosenstock
24489
Ответ разработчика Steve Rosenstock 2025.11.28 10:22
Thank you for your review.
Ответ на отзыв