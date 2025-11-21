

ZoneXpert является твоим визуальным рыночным аналитиком для MetaTrader 5 - созданным для того, чтобы автоматически определять уровни Support и Resistance, отмечать их цветом и обновлять в реальном времени. Индикатор анализирует ценовые структуры, максимумы, минимумы и объёмы, чтобы показать тебе, где рынок действительно реагирует - и где он пробивает уровни. С ZoneXpert ты мгновенно видишь, где накапливаются рыночные силы - и торгуешь там, где принимаются реальные решения, а не где действует случайность. Вместо того чтобы вручную рисовать линии или сравнивать старые уровни, ZoneXpert даёт тебе динамичную, понятную систему зон прямо на графике. Каждая зона автоматически ограничивается и корректируется под текущие рыночные движения - идеально для планирования входов и выходов, ограничения рисков и понимания реакций рынка. Независимо от того, торгуешь ли ты Forex, Gold или Index - ZoneXpert показывает те невидимые ценовые области, где рынок действительно принимает решения. Идеально для трейдеров, которые ценят структуру, тайминг и визуальную ясность.





Характеристики

Автоматическое определение зон Support и Resistance в реальном времени

Цветовое отображение активных, протестированных и пробитых зон



- Forex, Gold, Indices, Commodities и Crypto Идеальная совместимость с ShowXpert, StrongXpert и DashXpert









