StrongXpert
- Индикаторы
- Steve Rosenstock
- Версия: 2.0
- Обновлено: 2 декабря 2025
StrongXpert - это твой точный монитор силы валют в реальном времени для глобального валютного рынка. Он был разработан, чтобы показать тебе, куда на самом деле течёт капитал - и откуда он уходит с рынка. Индикатор измеряет относительную силу всех основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) и превращает сложные ценовые движения в простой, легко читаемый визуальный дашборд - прямо на графике. Определи самую сильную и самую слабую валюту за считанные секунды - идеально для подтверждения сетапов, фильтрации направлений тренда или поиска точек разворота. Никаких догадок, никаких предположений - только чёткая рыночная структура в реальном времени. В то время как многие индикаторы силы показывают только простые вычисления или запаздывающие значения, StrongXpert работает на основе непрерывного анализа в реальном времени, который динамически адаптируется к фазам рынка. Каждую секунду он предоставляет актуальную, точную картину относительных потоков между валютами - без задержек, без перерисовки, без компромиссов. Это позволяет тебе реагировать быстро, ещё до того как рыночные движения полностью разовьются.
Характеристики
- Расчёт в реальном времени относительной силы валют
- Поддержка всех 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)
- Показ силы в процентах или пунктах
- Цветовой код: зелёный - сила, красный - слабость
- Динамическая сортировка по текущей силе
- Настраиваемая единица времени (все таймфреймы)
- Мультичарт-совместимость - работает на нескольких графиках одновременно
- Идеально как фильтр для трендовых и momentum-стратегий
- Полностью кастомизируемый (цвета, макет, скорость обновления)
- Идеально работает с AutoXpert & DashXpert - полная рыночная картина
- Поддерживает ручные и автоматизированные стратегии
- Идеально для интрадей-, свинг- и новостных трейдеров
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, присоединяйтесь к обсуждению с нами.
Есть пожелания? Напишите мне – StrongXpert остается сфокусированным, но адаптивным.