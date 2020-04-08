

StrongXpert - это твой точный монитор силы валют в реальном времени для глобального валютного рынка. Он был разработан, чтобы показать тебе, куда на самом деле течёт капитал - и откуда он уходит с рынка. Индикатор измеряет относительную силу всех основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) и превращает сложные ценовые движения в простой, легко читаемый визуальный дашборд - прямо на графике. Определи самую сильную и самую слабую валюту за считанные секунды - идеально для подтверждения сетапов, фильтрации направлений тренда или поиска точек разворота. Никаких догадок, никаких предположений - только чёткая рыночная структура в реальном времени. В то время как многие индикаторы силы показывают только простые вычисления или запаздывающие значения, StrongXpert работает на основе непрерывного анализа в реальном времени, который динамически адаптируется к фазам рынка. Каждую секунду он предоставляет актуальную, точную картину относительных потоков между валютами - без задержек, без перерисовки, без компромиссов. Это позволяет тебе реагировать быстро, ещё до того как рыночные движения полностью разовьются.





Характеристики

Расчёт в реальном времени относительной силы валют

относительной силы валют Поддержка всех 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)

(USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) Показ силы в процентах или пунктах



Цветовой код: зелёный - сила, красный - слабость



Динамическая сортировка по текущей силе



Настраиваемая единица времени (все таймфреймы)



Мультичарт-совместимость - работает на нескольких графиках одновременно



Идеально как фильтр для трендовых и momentum-стратегий



Полностью кастомизируемый (цвета, макет, скорость обновления)



Идеально работает с AutoXpert & DashXpert - полная рыночная картина



Поддерживает ручные и автоматизированные стратегии



Идеально для интрадей-, свинг- и новостных трейдеров









Найди больше бесплатных инструментов для трейдинга: https://mql5.com/ru/users/steverosenstock/seller







