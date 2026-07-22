Trading Panel, Trade Manager & Autotrader в одном инструменте - прямо на графике.





Хорошая торговая панель экономит клики. Отличная — показывает, когда клик того стоит. AutoXpert переносит и то, и другое на график: полную панель с Buy, Sell, Close, Reverse, Break-Even и Partial Close, а также две динамические сигнальные линии, которые делают направление и тайминг видимыми. Медленная линия показывает, куда стремится рынок. Быстрая показывает, когда он готов. Если обе совпадают, перед вами чистый сетап; если противоречат друг другу, вы знаете, что ожидание — лучшая позиция. Вы меняете таймфрейм и скорость линий в реальном времени одним кликом, чтобы одна и та же панель одинаково хорошо работала как для быстрого внутридневного трейдинга, так и для спокойных свинг-входов. AutoXpert по желанию автоматически управляет вашими открытыми позициями: переводит стоп в безубыток, фиксирует частичную прибыль на откате, подтягивает стоп-лосс вдоль трендовой линии, осуществляет выход при смене тренда. А те, кто доверяет своему сетапу, могут передать управление встроенному Autotrader, строго следующему правилу: одна сделка на смену тренда. Структурированный трейдинг может выглядеть так просто.





Панель и Trade-Manager

Торговля в один клик прямо на графике: Buy, Sell, Close, Reverse, Break-Even, Partial Close

Размер позиции на основе фиксированного лота или риска в процентах



Trade-Manager для открытых позиций: Break-Even с настраиваемым расстоянием и порогом срабатывания,

повторяющаяся фиксация частичной прибыли на откатах и Trailing-Stop вдоль сигнальной линии, автоматический выход при

смене тренда, опциональные фиксированные TP/SL в пунктах (pips)



повторяющаяся фиксация частичной прибыли на откатах и Trailing-Stop вдоль сигнальной линии, автоматический выход при смене тренда, опциональные фиксированные TP/SL в пунктах (pips) Отключаемый дневной лимит потерь: закрывает все собственные позиции при достижении дневного лимита и приостанавливает работу до полуночи



Чистый вид графика без визуального шума



Сигналы и Автоматика Две независимые сигнальные линии для направления тренда и тайминга

Multi-Timeframe: каждая линия со своим таймфреймом (от M1 до W1) и своей скоростью, переключается в реальном времени прямо на панели



Цветные сигнальные зоны между линиями: зеленая для Long-сетапа, красная для Short-сетапа, желтая для осторожности, серая при отсутствии валидного сетапа. Состояние рынка с первого взгляда



Подходящие пресеты для Форекс, индексов и сырьевых товаров, сигнальные оповещения в терминале, на выбор Push-уведомления или E-Mail, настраиваемое окно торговых часов



Встроенный Autotrader с кнопкой ON/OFF на панели: один вход на подтвержденную смену тренда, никаких судорожных повторных входов, никаких позиций в середине текущего тренда



Autotrader, сигнальные линии и зоны полностью тестируются в тестере стратегий. Саму панель вы можете опробовать в реальном времени с помощью бесплатного AlgoXpert





YouTube/Стратегии и сетапы: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWB9gvV_uvn45Chz9kupo67e9ZY1B9hgB

Manual & Guide: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/771039

Канал: https://www.mql5.com/ru/channels/autoxpert





