AutoXpert

Trading Panel, Trade Manager & Autotrader в одном инструменте - прямо на графике. 


Хорошая торговая панель экономит клики. Отличная — показывает, когда клик того стоит. AutoXpert переносит и то, и другое на график: полную панель с Buy, Sell, Close, Reverse, Break-Even и Partial Close, а также две динамические сигнальные линии, которые делают направление и тайминг видимыми. Медленная линия показывает, куда стремится рынок. Быстрая показывает, когда он готов. Если обе совпадают, перед вами чистый сетап; если противоречат друг другу, вы знаете, что ожидание — лучшая позиция. Вы меняете таймфрейм и скорость линий в реальном времени одним кликом, чтобы одна и та же панель одинаково хорошо работала как для быстрого внутридневного трейдинга, так и для спокойных свинг-входов. AutoXpert по желанию автоматически управляет вашими открытыми позициями: переводит стоп в безубыток, фиксирует частичную прибыль на откате, подтягивает стоп-лосс вдоль трендовой линии, осуществляет выход при смене тренда. А те, кто доверяет своему сетапу, могут передать управление встроенному Autotrader, строго следующему правилу: одна сделка на смену тренда. Структурированный трейдинг может выглядеть так просто.


Панель и Trade-Manager

  • Торговля в один клик прямо на графике: Buy, Sell, Close, Reverse, Break-Even, Partial Close
  • Размер позиции на основе фиксированного лота или риска в процентах
  • Trade-Manager для открытых позиций: Break-Even с настраиваемым расстоянием и порогом срабатывания,
    повторяющаяся фиксация частичной прибыли на откатах и Trailing-Stop вдоль сигнальной линии, автоматический выход при
    смене тренда, опциональные фиксированные TP/SL в пунктах (pips)
  • Отключаемый дневной лимит потерь: закрывает все собственные позиции при достижении дневного лимита и приостанавливает работу до полуночи
  • Чистый вид графика без визуального шума


Сигналы и Автоматика

  • Две независимые сигнальные линии для направления тренда и тайминга
  • Multi-Timeframe: каждая линия со своим таймфреймом (от M1 до W1) и своей скоростью, переключается в реальном времени прямо на панели
  • Цветные сигнальные зоны между линиями: зеленая для Long-сетапа, красная для Short-сетапа, желтая для осторожности, серая при отсутствии валидного сетапа. Состояние рынка с первого взгляда
  • Подходящие пресеты для Форекс, индексов и сырьевых товаров, сигнальные оповещения в терминале, на выбор Push-уведомления или E-Mail, настраиваемое окно торговых часов
  • Встроенный Autotrader с кнопкой ON/OFF на панели: один вход на подтвержденную смену тренда, никаких судорожных повторных входов, никаких позиций в середине текущего тренда
  • Autotrader, сигнальные линии и зоны полностью тестируются в тестере стратегий. Саму панель вы можете опробовать в реальном времени с помощью бесплатного AlgoXpert


Есть пожелания? Напишите мне – AutoXpert остается сфокусированным, но адаптивным. 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ

Рекомендуем также
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Утилиты
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Индикаторы
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO — это профессиональный торговый индикатор, основанный на концепциях Smart Money Concepts (SMC), анализе структуры рынка и уровнях Fibonacci. Индикатор автоматически определяет свинги рынка и строит уровни Fibonacci по последнему импульсному движению. Также индикатор определяет ключевые изменения структуры рынка: BOS — Break Of Structure CHOCH — Change Of Character Дополнительно отображаются сигнальные стрелки BUY / SELL при пробое структуры. Индикатор подход
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Индикаторы
"Impulses and Corrections 5" создан для того, чтобы помочь трейдерам ориентироваться в рыночной ситуации. Индикатор показывает мультитаймфреймовые восходящие и нисходящие импульсы ценовых движений. Эти импульсы служат основой для определения "Базы" , состоящей из зон "Коррекции" ценовых движений, а также имеет "Потенциальные" зоны для возможных сценариев движения цены. Восходящие и нисходящие импульсы определяются на основе модифицированной формулы индикатора "Фракталы" Билла Вильямса. Последни
Trading Utility
Tahir Hussain
Утилиты
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Утилиты
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Bastion Prop Firm Risk Manager
Joseph Andrew Steele
Утилиты
Bastion is a monitor-and-close-only risk manager for prop-firm traders. It watches your account against your firm's daily-loss and maximum-drawdown limits in real time and force-closes your open positions BEFORE you cross a line. It never opens a trade of its own, so it stays fully within the tools allowed by FTMO, FundedNext, The5ers, FTUK and FXIFY. Why traders fail challenges A large share of failed evaluations end on a single daily-loss breach: a moment of inattention, a news spike, one tra
RRtoolBox
David Ruiz Moreno
Утилиты
RRtoolbox - Professional Tools: Risk:Reward Trading Tool (SL/TP Horizontals + Pending orders + Diagonals), Alerts set on trend lines (for alerts on diagonal levels), SelfManagement (BE, partials...), close/cancelling by time, Statistics, Info and trading on chart. One-Click Trading with Visual Risk:Reward Management RRtoolbox is a comprehensive trading panel that combines one-click order execution,  statistics and  powerful visual Risk:Reward tools, alerts set with trendlines, on chart butt
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Утилиты
Overview Mirror Signals EA is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends real-time Telegram notifications for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for signal providers , trade-copier operators , auditors , educators , and professional trading services that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing stop activations, pending order modifications
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Утилиты
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Утилиты
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
Dr Gauss EURUSD
Roberto Alvarez
Эксперты
Expert Advisor for EURUSD – MQL5 Expert Advisor simple and robust , designed for use by both beginner and experienced traders , with a primary focus on stability , risk management , and operational consistency . The system does not use martingale , grid , or any progressive risk-increasing techniques. Each trade is independent and executed under strict control rules, with particular attention to equity curve protection . The trading logic is based on classical principles of probability and risk
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Mine Farm
Maryna Kauzova
Эксперты
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Эксперты
Classic SNR EA Эксперт для MetaTrader 5 | Мульти-символьная торговля по уровням Support & Resistance с трендовой логикой Обзор Classic SNR Breakout EA - это профессиональный торговый робот, который определяет структурные уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance) с использованием дневных точек разворота и совершает сделки на основе ценового действия часового таймфрейма (H1) относительно этих уровней. EA применяет   двойную логику : на восходящем тренде продает при отбое (закрытии H1
Has rsi signal
Evgenii Savinov
Индикаторы
HAS RSI Signal — Профессиональный трендовый индикатор с расчетом SL/TP HAS RSI Signal — это мощный торговый инструмент, объединяющий проверенную классику и современные алгоритмы фильтрации шума. Индикатор анализирует рынок через призму сглаженных свечей Heiken Ashi и осциллятора RSI, предоставляя трейдеру четкие сигналы на вход в моменты разворота тренда или выхода из зон перекупленности/перепроданности. Основные преимущества: Двойная фильтрация: Использование Heiken Ashi Smoothed позволяет искл
RBreaker
Zhong Long Wu
Индикаторы
RBreaker Gold Indicators — это краткосрочная внутридневная торговая стратегия для фьючерсов на золото, которая сочетает в себе два подхода: трендовое следование и внутридневные развороты. Она позволяет не только получать прибыль при трендовом движении, но и своевременно фиксировать прибыль при развороте рынка, открывая позиции в новом направлении. Данная стратегия на протяжении 15 лет подряд входила в десятку самых прибыльных торговых стратегий по версии американского журнала Futures Truth. Она
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Индикаторы
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
Cumulative Volume Delta MAX MTF
Ebrah Ssali
Индикаторы
Cumulative Volume Delta MA-X MTF (с градиентным импульсом) Этот индикатор выполняет мультитаймфреймовый анализ кумулятивной дельты объема (CVD) для платформы MetaTrader 5. Он рассчитывает чистую разницу между давлением покупателей и продавцов, анализируя тиковые данные или реальный объем, что позволяет визуально оценить настроения потока ордеров. Логика и функции индикатора Индикатор использует математический подход к анализу объема: Источники данных: Поддержка как реального объема ( Real Volum
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Индикаторы
О индикаторе Этот индикатор основан на моделировании Монте-Карло закрывающих цен финансового инструмента. По определению, Монте-Карло — это статистический метод, используемый для моделирования вероятности различных исходов в процессе, включающем случайные числа, основанные на ранее наблюдаемых результатах. Как это работает? Этот индикатор генерирует несколько сценариев цен для ценной бумаги, моделируя случайные изменения цен с течением времени на основе исторических данных. Каждый пробный запус
CoPilot dashboard MT5
Frederic Jacques Collomb
Утилиты
CoPilot — Торговая панель дня Знайте свои цифры. Торгуйте с ясностью. MT4 версия Что такое CoPilot? CoPilot — это торговый помощник профессионального уровня , который отображает в режиме реального времени всю статистику дневной производительности прямо на графике — с живой кривой эквити , обновляемой сделка за сделкой. Разработан для активных трейдеров, которым нужна мгновенная видимость торговой сессии без переключения вкладок. CoPilot агрегирует каждую закрытую сделку дня по всем инструментам
ORB Precision Pro MT5
Yatin Bhola Soni
Индикаторы
Professional Opening Range Breakout (ORB) indicator designed for precision session trading with automatic time handling, breakout alerts, and advanced target levels. This indicator automatically identifies the Opening Range for any configurable session, plots the High, Low, and Midpoint levels, and extends them across the trading day. Built-in breakout detection and alerts, range measurements, and extension targets provide traders with clear structure and actionable levels. Ideal for traders usi
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Индикаторы
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Margin Call Shield MT5
DigitalPrime
Утилиты
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield is a tool for MetaTrader 5 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a mar
Multi Timeframe Smc Bias Finder
George Thuo Njanga
Индикаторы
Multi Timeframe Smc Bias Finder Trading in alignment with higher timeframe structure is one of the most consistently profitable habits a trader can build. The difficulty has always been execution: switching between timeframes, manually reading structure, and keeping track of whether the Daily, 4-Hour and 1-Hour are all pointing in the same direction before committing to a position. Multi Timeframe Smc Bias Finder resolves that entirely. Three tools in one indicator: A live multi-timeframe bias d
Timeframe Trading Limiter
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Утилиты
Timeframe Trading Limiter is a professional risk management and trade discipline utility designed for MetaTrader 5. It empowers traders to enforce strict, automated limits on the number of trades and the maximum allowable drawdown within each trading period, based directly on the chart timeframe selected. Whether you are a discretionary trader prone to overtrading, a prop firm challenge participant needing to adhere to strict rules, or an algorithmic trader running multiple strategies, this tool
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Утилиты
Expert TP SL v04 - Профессиональный торговый помощник с ИИ-системой мотивации Продвинутый инструмент для ручной торговли с автоматическим управлением рисками, защитой от переторговли и интеллектуальной психологической поддержкой для дисциплинированной торговли. ОБЗОР ПРОДУКТА Expert TP SL v04 - это комплексный торговый помощник, разработанный для трейдеров, которые предпочитают ручную торговлю, но хотят сохранить эмоциональную дисциплину и автоматизировать расчет рисков. Это не просто инструм
С этим продуктом покупают
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
Утилиты
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Pro — Расширенный копировщик сигналов Telegram с Auto-Fix, Multi-TP, управлением риском и полным управлением сделками Telegram to MT5 Pro — профессиональный копировщик сигналов Telegram Telegram to MT5 Pro автоматически копирует торговые сигналы из Telegram прямо в ваш аккаунт MetaTrader 5 в реальном времени с полным контролем риска, исполнения и управления сделками. Система состоит из двух компонентов: • Expert Advisor (EA), работающий внутри MetaTrader 5 • Desktop bridge прило
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
Утилиты
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
Утилиты
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
Утилиты
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Утилиты
ВНИМАНИЕ : Чтобы получить бесплатную пробную версию, посетите мой сайт.  Руководство Руководство пользователя RiskGuard Management — ваш главный союзник для безкомпромиссной торговли. Lot Calculator — Автоматический расчет лота. Quantum — Автоматический риск для максимизации прибыли и снижения просадок. Automatic Journal — Включён и доступен для бесплатного скачивания на моем сайте. Automatic Screenshot — Два скриншота: при открытии и при закрытии сделки. Partial Profit — Умное частичное закры
Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
Утилиты
Forex Analyzer Pro Панель аналитики торгового счета MT5 Forex Analyzer Pro — это веб-платформа для аналитики торговли, разработанная для пользователей MetaTrader 5. Forex Analyzer Pro синхронизирует активность счета из MetaTrader 5 и организует торговую информацию в инструменты аналитики, отчетности, мониторинга и ведения журнала через структурированную панель управления. Платформа позволяет пользователям получать доступ к своей торговой панели через поддерживаемые веб-браузеры на настольных ком
Gamma Edge Pro MT5
Xuan Nam Diep
1 (1)
Утилиты
Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
Утилиты
# If you have any other requirements or are interested in collaboration, please contact  dev.quantech.london@gmail.com . Flash Trade (FT) Most friendly manual trading tool. Easy operation to secure your funds. Features of FT Click the chart to trade fast FT supports market orders and pending orders Click twice to complete the order and set SL and TP Click trice to complete the pending order and set SL and TP Automatically set the stop-loss amount of each order to a fixed percentage of the bala
Royal Copier
Janet Abu Khalil
5 (1)
Утилиты
Royal Copier — Профессиональный копировщик сделок для MT5 Royal Copier — это профессиональный локальный копировщик сделок в реальном времени для MetaTrader 5. Теперь он объединяет обе функции в одном MT5 Expert Advisor. В параметрах вы просто выбираете, будет ли EA работать в режиме Master или в режиме Client . Это означает, что один и тот же EA можно использовать как на исходном счёте, так и на принимающем счёте, при этом сохраняя исходное поведение копировщика. Royal Copier поддерживает копиро
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
Утилиты
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
Утилиты
The Performance Logger is a utility for MetaTrader 5 designed to track and report account metrics. It identifies trades based on specific criteria and provides summaries of account activity. Main Functions Automated Reporting : Generates summaries of account performance and sends them to specified communication channels (Telegram or Discord) on a weekly, monthly, or yearly basis. Strategy Analysis : Organizes performance data based on the specific Expert Advisor or strategy used for each trade.
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Утилиты
What Exactly Is A Smart Trading Tool? Smart Trading Tool   was developed for fast and comfortable trading of the financial markets especially for   ORDER BLOCKS TRADERS .   It provides traders functionalities, such as: A Drawing Tool One-Click Trading Panel Automated Lot Sizes Calculation   based on your risk appetite & Money Management ( Watch this video , how this tool can help manage your risk per trade better!) Built in PRICE LEVELS (Fibonacci, Round Numbers, Daily hi-low, etc) Shows Trading
Footprint Secrets Orderflow Analyzer
Luca Sascha Schukalla
Утилиты
The real‑time view of what is happening inside the market. Footprint Secrets brings detailed analysis directly into MetaTrader 5. It shows where volume is trading, how buyers and sellers are interacting, and how liquidity shifts as the market evolves. Designed for traders who want a precise, real‑time understanding of market behavior. Check out the free preview version here:  https://www.mql5.com/en/market/product/172398 Benefits for the Trader See the real activity behind price . Footprint ch
Global Investing FX Terminal
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Утилиты
Global Investing FX Terminal — это комплексный FX-дашборд для MetaTrader 5 — процентные ставки центральных банков, позиции COT CFTC, рэнкинг carry, индексы экономических сюрпризов, перекос опционов, настроения ритейла и корреляции, тринадцать панелей в общей сложности — отображается на едином канвасе без мерцания и обновляется каждые 10 секунд через один прикреплённый EA. Никаких внешних программ не требуется. Профессиональный анализ валютного рынка требует одновременного доступа к данным, котор
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Утилиты
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Tick Chart Service
Semyon Isakov
Утилиты
TICK CHART SERVICE - Профессиональный сервис тиковых графиков для MT5 tg @eeevleee КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ Tick Chart Service - это инновационный сервис для MetaTrader 5, который создает полноценные тиковые графики из любого инструмента в режиме реального времени. Система преобразует поток тиков в кастомный символ, позволяя торговать и ана
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Утилиты
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
Другие продукты этого автора
RangeXpert
Steve Rosenstock
5 (25)
Индикаторы
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ Когда речь идет о том, чтобы распознавать идеальные рыночные возможности и точно торговать пробои, RangeXpert относится к самым эффективным инструментам на рынке. Разработанный мной специально для новичков и трейдеров среднего уровня, он предлагает качество анализа, которое обычно известно только по профессиональным торговым инструментам для банков, институциональных трейдеров и хедж-фондов . Индикатор определяет рыночные зоны, которые часто приводят к си
FREE
SignalXpert
Steve Rosenstock
5 (3)
Библиотеки
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ SignalXpert был разработан мной, чтобы предоставить трейдерам, использующим индикатор RangeXpert , мощный инструмент для анализа. RangeXpert служит фундаментом системы – он выявляет точные рыночные области и предоставляет данные, которые SignalXpert анализирует в реальном времени, генерируя четкие и готовые к использованию сигналы. Это позволяет одновременно отслеживать до 25 различных активов на разных таймфреймах и выявлять важнейшие рыночные движения в
FREE
AlgoXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Эксперты
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ AlgoXpert   это передовой полуавтоматический торговый ассистент для MetaTrader 5, разработанный специально для того, чтобы сократить разрыв между субъективным ручным трейдингом и алгоритмическим анализом рынка. Созданная как для амбициозных розничных трейдеров, так и для полупрофессионалов, система намеренно избегает рисков жесткого, полностью автоматизированного трейдинга по принципу «черного ящика», при котором пользователь теряет контроль. Вместо этого
FREE
NewsXpert
Steve Rosenstock
Библиотеки
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ NewsXpert был разработан, чтобы дать трейдерам четкий, структурированный обзор всех предстоящих экономических событий прямо на графике. Твой фильтр экономических новостей в реальном времени для MetaTrader 5 . Индикатор автоматически определяет все релевантные новости для выбранных валют и отмечает их цветными линиями (низкое, среднее, высокое влияние). Так ты всегда точно знаешь, когда и какие новости могут двигать рынок - без открытия внешних календарей
FREE
ShowXpert
Steve Rosenstock
5 (2)
Утилиты
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ ShowXpert является твоим визуальным центром контроля для MetaTrader 5. ShowXpert - это интеллектуальный инструмент, который отображает все твои закрытые Buy- и Sell-сделки прямо на графике , включая результат в пунктах и валюте . Прибыльные сделки отображаются зелёным, убыточные - красным, всё чётко, интуитивно и в реальном времени. С одного взгляда ты видишь, какие сетапы сработали и как развивается твоя текущая сделка. Подходит для анализа стратегий, жи
FREE
ZoneXpert
Steve Rosenstock
3.67 (3)
Индикаторы
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ ZoneXpert является твоим визуальным рыночным аналитиком для MetaTrader 5 - созданным для того, чтобы автоматически определять уровни Support и Resistance , отмечать их цветом и обновлять в реальном времени. Индикатор анализирует ценовые структуры, максимумы, минимумы и объёмы, чтобы показать тебе, где рынок действительно реагирует - и где он пробивает уровни. С ZoneXpert ты мгновенно видишь, где накапливаются рыночные силы - и торгуешь там, где принимаютс
FREE
StrongXpert
Steve Rosenstock
5 (2)
Индикаторы
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ StrongXpert - это твой точный монитор силы валют в реальном времени для глобального валютного рынка. Он был разработан, чтобы показать тебе, куда на самом деле течёт капитал - и откуда он уходит с рынка . Индикатор измеряет относительную силу всех основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) и превращает сложные ценовые движения в простой, легко читаемый визуальный дашборд - прямо на графике. Определи самую сильную и самую слабую валюту за счит
FREE
RangeXpert Plus
Steve Rosenstock
Индикаторы
The Premium RangeXpert Extension with Multi-Timeframe Trading Signals for Forex, Gold & Bitcoin RangeXpert+ is the premium extension of the well-known RangeXpert — one of the Top-10 free indicators on the market, with over 10,000 downloads and an extremely active community. While the free version delivers precise breakout signals on a single chart, RangeXpert+ provides exactly what professional traders demand: a complete multi-timeframe cockpit directly in your chart, perfectly optimized for h
DashXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Утилиты
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ DashXpert это полностью бесплатная, мощная панель для MetaTrader 5 , отображающая все ключевые рыночные данные, информацию о счёте и статистику эффективности прямо на вашем графике. Вместо переключения между окнами и вкладками, DashXpert предоставляет централизованный, интеллектуальный обзор - оптимизированный для максимальной ясности, минимального отвлечения и профессионального внешнего вида. Он обеспечивает чёткий обзор в реальном времени ваших открытых
FREE
TimeXpert
Steve Rosenstock
5 (3)
Утилиты
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ TimeXpert это полностью бесплатный инструмент для MetaTrader 5 , который отображает глобальные торговые сессии - Tokyo, Sydney, London и New York - прямо на вашем графике. Вместо того чтобы вручную рассчитывать время, вы получаете автоматический, цветовой обзор , который показывает одним взглядом, когда рынки открыты, пересекаются или закрываются . Это позволяет вам мгновенно видеть, где возникает волатильность , когда увеличивается ликвидность , и какие
FREE
InfoXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Утилиты
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ InfoXpert это бесплатный и интеллектуальный инструмент для MetaTrader 5 , который отображает все ключевые торговые данные прямо на вашем графике - вживую, чётко и точно. Вы мгновенно видите вашу прибыль или убыток (в валюте и процентах), спред, а также оставшееся время свечи - идеально подходит для быстрых решений в активной торговле. Все элементы полностью настраиваемые - вы сами решаете, какие данные отображать, какие цвета использовать и где именно инф
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв