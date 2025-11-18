

NewsXpert был разработан, чтобы дать трейдерам четкий, структурированный обзор всех предстоящих экономических событий прямо на графике. Твой фильтр экономических новостей в реальном времени для MetaTrader 5. Индикатор автоматически определяет все релевантные новости для выбранных валют и отмечает их цветными линиями (низкое, среднее, высокое влияние). Так ты всегда точно знаешь, когда и какие новости могут двигать рынок - без открытия внешних календарей или вкладок.

NewsXpert делает экономическую неопределенность предсказуемой, предоставляя всю важную рыночную информацию именно там, где она нужна - прямо на графике и в реальном времени. Благодаря четкой визуализации, точным предварительным таймингам и возможности фильтровать только важные валюты и события, твоя торговля становится спокойнее, структурированнее и гораздо профессиональнее. Вместо того чтобы реагировать, ты можешь действовать с NewsXpert заранее - подготовленным, информированным и с системой, которая надежно защищает от сильных рыночных движений. Индикатор предоставляет информацию в реальном времени, обратный отсчет и уведомления перед важными событиями - через alert, push или email. Так ты больше не пропустишь реакцию рынка и сможешь точнее контролировать риск.





Характеристики

Отображение в реальном времени всех предстоящих экономических новостей прямо на графике.

Отображение в реальном времени всех предстоящих экономических новостей прямо на графике. Цветовое кодирование воздействия новостей (LOW, MEDIUM, HIGH).

Отображение по фильтру валюты (например, USD, EUR, GBP, JPY, AUD и др.).



Автоматическая синхронизация с глобальными экономическими календарями.



Обратный отсчет до события (в минутах).



Уведомления через alert, push-уведомление или email.



Настраиваемое предварительное время (например, 5, 10 или 30 минут до новости).



Селективная фильтрация по валюте и силе воздействия.



Свободный выбор цветов, шрифтов и стилей линий.



Совместимость со всеми таймфреймами и инструментами (Forex, Gold, Indices, Crypto).



Оптимизация производительности - без лагов, без задержек.



Идеально сочетается с AutoXpert , RangeXpert и SignalXpert .



, и . Идеально подходит для фильтров волатильности, новостных стратегий и риск-менеджмента.



Также отображает прошлые новости для анализа исторических рыночных реакций.









Найди больше бесплатных инструментов для трейдинга: https://mql5.com/ru/users/steverosenstock/seller







