NewsXpert

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ


NewsXpert был разработан, чтобы дать трейдерам четкий, структурированный обзор всех предстоящих экономических событий прямо на графике. Твой фильтр экономических новостей в реальном времени для MetaTrader 5. Индикатор автоматически определяет все релевантные новости для выбранных валют и отмечает их цветными линиями (низкое, среднее, высокое влияние). Так ты всегда точно знаешь, когда и какие новости могут двигать рынок - без открытия внешних календарей или вкладок.
NewsXpert делает экономическую неопределенность предсказуемой, предоставляя всю важную рыночную информацию именно там, где она нужна - прямо на графике и в реальном времени. Благодаря четкой визуализации, точным предварительным таймингам и возможности фильтровать только важные валюты и события, твоя торговля становится спокойнее, структурированнее и гораздо профессиональнее. Вместо того чтобы реагировать, ты можешь действовать с NewsXpert заранее - подготовленным, информированным и с системой, которая надежно защищает от сильных рыночных движений. Индикатор предоставляет информацию в реальном времени, обратный отсчет и уведомления перед важными событиями - через alert, push или email. Так ты больше не пропустишь реакцию рынка и сможешь точнее контролировать риск.


Характеристики

  • Отображение в реальном времени всех предстоящих экономических новостей прямо на графике.
  • Цветовое кодирование воздействия новостей (LOW, MEDIUM, HIGH).
  • Отображение по фильтру валюты (например, USD, EUR, GBP, JPY, AUD и др.).
  • Автоматическая синхронизация с глобальными экономическими календарями.
  • Обратный отсчет до события (в минутах).
  • Уведомления через alert, push-уведомление или email.
  • Настраиваемое предварительное время (например, 5, 10 или 30 минут до новости).
  • Селективная фильтрация по валюте и силе воздействия.
  • Свободный выбор цветов, шрифтов и стилей линий.
  • Совместимость со всеми таймфреймами и инструментами (Forex, Gold, Indices, Crypto).
  • Оптимизация производительности - без лагов, без задержек.
  • Идеально сочетается с AutoXpert, RangeXpert и SignalXpert.
  • Идеально подходит для фильтров волатильности, новостных стратегий и риск-менеджмента.
  • Также отображает прошлые новости для анализа исторических рыночных реакций.


Найди больше бесплатных инструментов для трейдинга:

https://mql5.com/ru/users/steverosenstock/seller


НЕ ЗАБУДЬТЕ ОСТАВИТЬ ОТЗЫВЕсли у вас есть вопросы или нужна помощь, присоединяйтесь к обсуждению с нами..
Есть пожелания? Напишите мне –  NewsXpert остается сфокусированным, но адаптивным.

Рекомендуем также
SignalXpert
Steve Rosenstock
Библиотеки
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ SignalXpert был разработан мной, чтобы предоставить трейдерам, использующим индикатор RangeXpert , мощный инструмент для анализа. RangeXpert служит фундаментом системы – он выявляет точные рыночные области и предоставляет данные, которые SignalXpert анализирует в реальном времени, генерируя четкие и готовые к использованию сигналы. Это позволяет одновременно отслеживать до 25 различных активов на разных таймфреймах и выявлять важнейшие рыночные движения в
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (2)
Утилиты
Calculating the volume of orders every time you create an order is an extremely important thing in risk management Let this tool simplify your work! ----------------------------------------------------- How to use? Attach the indicator to the chart and set its parameters:  Risk size in %  or money and Risk Reward Ratio. Click on the ON button and locate the horizontal line to your would-be StopLoss level. Options: Click on the Pending/Instant button to locate the horizontal line  to your would-b
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Эксперты
The Arbitrage365 EA is a basic script for MetaTrader that implements a triangular arbitrage strategy. It identifies and exploits price discrepancies between EURUSD, GBPUSD, and EURGBP to profit from temporary market mispricing. This EA capitalizes on the law of one price by simultaneously buying and selling currency pairs. Its advantages include speed, accuracy, scalability, consistency, cost-effectiveness, contribution to market liquidity, and portfolio diversification. However, it's a basic E
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Индикаторы
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Эксперты
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Индикаторы
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Индикаторы
Tenet Support & Resistance Pro — это продвинутый индикатор для MetaTrader 5, разработанный, чтобы помочь трейдерам точно определять ключевые уровни поддержки и сопротивления на рынке. Индикатор автоматически строит горизонтальные линии на основе истории цен, выделяя стратегические зоны. Кроме того, он отображает в реальном времени текущую зону, где торгуется свеча , предоставляя ясное представление о критических зонах принятия решений. Уникальная функция — обратный отсчет рядом со свечой , ко
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Индикаторы
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Эксперты
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Эксперты
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
Basic Harmonic Pattern MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.79 (87)
Индикаторы
Этот индикатор определяет наиболее популярные гармонические паттерны, которые предсказывают точки разворота рынка. Эти гармонические паттерны представляют собой ценовые формации, которые постоянно повторяются на рынке Форекс и указывают на возможные будущие движения цены /   Бесплатная версия MT4 Кроме того, данный индикатор имеет встроенный сигнал входа в рынок, а также различные тейк-профиты и стоп-лоссы. Следует отметить, что хотя индикатор гармонических паттернов может сам по себе давать с
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Эксперты
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
VWAP Daily Clean
Bambang Nugroho
Индикаторы
English VWAP Daily (Clean) is a simple and lightweight indicator that plots the classic Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) directly on your MT5 chart. Features: Classic Daily VWAP calculation Supports real volume (if available) or tick volume Timezone offset option to match your broker’s server time Weekend merge option (merge Saturday/Sunday data into Friday) Clean version → no arrows, no alerts, only VWAP line VWAP is widely used by institutional traders to identify fair value, su
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Индикаторы
Индикатор отображает линии пивот, уровни максимума, минимума и закрытия предыдущего дня, а также минимум и максимум предыдущего часа. Нужно просто установить этот индикатор на график, чтобы отобразить все эти важные линии, нет необходимости настраивать множество отдельных индикаторов. Почему важны определенные линии Максимум и минимум предыдущего дня : эти уровни используются для торговли на дневном графике. Очень часто, если цена становится выше или ниже минимума/максимума предыдущего дня, про
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Индикаторы
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Modern Dark Chart Theme
Anastase Byiringiro
Библиотеки
Modern Dark Chart Theme Modern Dark Chart Theme is a clean, professional dark-mode chart style designed for traders who value clarity, focus, and reduced eye strain during long trading sessions. The theme uses carefully balanced dark tones with high-contrast candle colors, making price action easy to read in all market conditions. It is optimized for manual traders, scalpers, swing traders, and algorithmic traders who want a distraction-free trading environment. Key Features Professional da
FREE
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике паттерн М. Гартли "Бабочка". Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует допопнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Схема паттерна и параметры волн приведены на скриншоте. Параметры, заданные в индикаторе по умолчанию, являются демонстрационными для увеличения количества
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Эксперты
Суть системы заключается в идентификации момента формирования "разворотной" композитной свечи с заданными характеристиками (размер свечи в пунктах, структура теней). В анализе японских свечей аналогами подобных разворотных моделей являются "Молот" (Hammer) и "Повешенный" (Hanging Man), но в данной системе тело свечи не обязательно должно быть маленьким, а результирующая свеча строится из нескольких свечей. Входные параметры системы: Range - задает максимальное количество баров, которые будут уча
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Индикаторы
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Эксперты
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Overview AP Fibonacci Retracement PRO is a trend-continuation pullback EA. It waits for a confirmed swing, calculates the Fibonacci retracement zone, and looks for entries in the direction of the original move. No grid, no martingale. Strategy logic Detects the last valid swing high/low using Fractals on the selected signal timeframe. Calculates the retracement zone between 38.2% and 61.8% (configurable). On a closed bar, if price is inside the zone (with opti
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Индикаторы
Представляем VFI (Volume Flow Indicator) – индикатор для торговли, который анализирует соотношение объема и движения цены для выявления ключевых торговых возможностей. Индикатор отображает силу и направление потока объемов, предоставляя четкие сигналы о потенциальных точках входа и выхода. Сигналы формируются на основе пересечения нулевой линии, пересечения линии VFI и ее экспоненциальной скользящей средней (EMA), а также при выходе индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Внимание!
FREE
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
Утилиты
Second Level Candles And Alligator Indicators 每12秒产生一个K线，而且自带Alligator指标，对超短线选手交易非常有帮助。程序启动时可能不成功，是因为MT5 MqlTick 数据加载少的原因。可以通过修改显示的数据参数避免，比如display=100，程序正常之后再将参数调大 display=300 。如果数据不正常，也可以采用重新加载的方式解决。 如果您对这个指标有任何建议，请联系作者。  Second Level Candles And Alligator Indicators  produced a candle per 12 seconds,include Alligator, it's helpful to Short-Term Trading。You'd better reload the indicator every start MT5 or change display parameter to reslove data bug. Please attach author when  you had some su
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Индикаторы
Представляем   MACD  Enhanced  – усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который предоставляет трейдерам расширенные возможности для анализа тренда и момента на финансовых рынках. Индикатор использует разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними для определения импульса, направления и силы тренда, создавая четкие визуальные сигналы для потенциальных точек входа и выхода. Внимание!   Для достижения наилучших результатов рекомендуется
FREE
Pillartrade
QuanticX
3 (1)
Эксперты
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Pillartrade by QuanticX Welcome to Pillartrade - Your Long-Only Trading Ally for US500 Join the forefront of financial
FREE
Trend Line Reverse
Abhishek Yadav
Утилиты
The Trend Line Reverse Expert Advisor is a highly innovative and powerful tool that enables traders to effortlessly identify and trade trends in the financial markets. With this advanced tool, you can easily draw trend lines on your MT5 chart, and the EA will automatically buy or sell when the price reaches the trend line. This EA is user-friendly and requires minimal setup. You can simply attach it to your chart and start drawing up to three trend lines where you anticipate the price to reverse
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Эксперты
Особенность советника — простые базовые инструменты и логика работы. Здесь нет множества стратегий и десятков настроек, как у другого EA, он работает по одному алгоритму. Принцип работы — стратегия следования за трендом с попыткой получить максимальную доходность с поправкой на риск. Поэтому его можно рекомендовать начинающим. Его сильная сторона — принцип закрытия сделок. Его цель — не погоня за прибылью, а минимизация количества убыточных сделок. Советник не может похвастаться высокой доходнос
FREE
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Утилиты
Советник предназначен для защиты счета, фиксации прибыли (убытка) и отображения текущей прибыли. Защита торгового счета осуществляется путем закрытия всех открытых ордеров в терминале и/или закрытия всех графиков.  При запуске советника с параметрами по умолчанию, он будет отображать только информацию по вашему счету и будет иметь уменьшенный размер. Далее вы можете установить условия, при которых будет происходить защита вашего торгового счета.   Лимиты прибыли и убытков могут быть установлены
FREE
С этим продуктом покупают
Binance EA Connection Library
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Библиотеки
Эта библиотека позволит вам управлять сделками с использованием любого вашего советника, и ее очень легко интегрировать в любой советник, что вы можете сделать самостоятельно с помощью кода сценария, упомянутого в описании, а также демонстрационных примеров на видео - Размещайте лимитные ордера, SL-лимитные и тейк-профитные лимитные ордера. - Размещайте ордера Market, SL-Market, TP-Market - Изменить лимитный ордер - Отменить заказ - Запрос заказов - Изменение кредитного плеча, маржи - По
WalkForwardOptimizer MT5
Stanislav Korotky
3.78 (9)
Библиотеки
Библиотека WalkForwardOptimizer позволяет выполнить пошаговую и кластерную форвард-оптимизацию ( walk-forward optimization ) советника в МетаТрейдер 5. Для использования необходимо включить заголовочный файл WalkForwardOptimizer.mqh в код советника и добавить необходимые вызовы функций. Когда библиотека встроена в советник, можно запускать оптимизацию в соответствии с процедурой, описанной в Руководстве пользователя . По окончанию оптимизации промежуточные результаты сохраняются в CSV-файл и наб
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5
Vasiliy Sokolov
4 (4)
Библиотеки
MetaCOT 2 CFTC ToolBox - это специальная библиотека, предоставляющая доступ к отчетам CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) прямо в терминале MetaTrader. Она включает все индикаторы, построенные на основе этих отчетов. Имея эту библиотеку Вам нет необходимости приобретать каждый индикатор MetaCOT в отдельности. Вместо этого, Вы получаете набор сразу из всех 34 индикаторов, в который входят также индикаторы недоступные в виде отдельной версии. Библиотека поддерживает все типы отчетов,
Native Websocket
Racheal Samson
5 (6)
Библиотеки
Простая в использовании, быстрая, асинхронная библиотека WebSocket для MQL5. Он поддерживает: ws:// и wss:// (защищенный веб-сокет "TLS") текстовые и бинарные данные Он обрабатывает: фрагментированное сообщение автоматически (передача больших объемов данных) кадры пинг-понга автоматически (подтверждение активности) Преимущества: DLL не требуется. Установка OpenSSL не требуется. До 128 соединений Web Socket из одной программы Различные уровни журнала для отслеживания ошибок Возможна синхронизац
Binance Library MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
Библиотеки
Binance Library MetaTrader 5 позволяет использовать его в советниках для торговли и индикаторах для бирж Binance.com и Binance.us напрямую из терминала. Библиотека поддерживает все классы активов на бирже: Spot, USD-M и COIN-M фьючерсы. Доступны все необходимые функции для торговой деятельности: Добавление инструментов с Binance в список символов MetaTrader 5 Получение информации о парах и спецификациях Получение Ask, Bid и времени последней сделки по всем парам Загрузка исторических данных для
Trades Manager MT5
Omar Alkassar
Библиотеки
Эта библиотека предназначена для помощи в управлении сделками, расчета лота, трейлинга, частичного закрытия и других функций. Расчет лота Mode 0: фиксированный лот. Mode 1: Лот по Мартингейлу (1,3,5,8,13) может по-разному использоваться для расчета при убытке=1, при прибыли=0. Mode 2: Лот по Множителю (1,2,4,8,16) может по-разному использоваться для расчета при убытке=1, при прибыли=0. Mode 3: Лот по Инкременту (1,2,3,4,5) может по-разному использоваться для расчета при убытке=1, при прибыли=0.
WalkForwardLight MT5
Stanislav Korotky
Библиотеки
Это упрощенная и эффективная версия библиотеки для walk-forward анализа торговых экспертов. Она собирает данные о торговле эксперта во время процесса его оптимизации в тестере MetaTrader и сохраняет их в промежуточные файлы в каталоге MQL5\Files. Затем на основе этих файлов автоматически строится кластерный walk-forward отчет и уточняющие его rolling walk-forward отчеты (все они - в одном HTML-файле). С помощью вспомогательного скрипта WalkForwardBuilder MT5 можно на тех же промежуточных файлах
OrderBook History Library
Stanislav Korotky
3 (2)
Библиотеки
Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, - это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с данными по текущим объемам торговых заявок на покупку и продажу для различных уровней цен вблизи Bid и Ask конкретного финансового инструмента. MetaTrader 5 предоставляет возможность трансляции стакана цен , но только в реальном времени. Данная библиотека OrderBook History Library позволяет считывать состояния стакана в прошлом из архивов, создаваемых
BitMEX Trading API
Romeu Bertho
5 (1)
Библиотеки
Cryptocurrency analysis has never been easier with Crypto Charts for MetaTrader 5. Now, trading on BitMEX has never been easier with BitMEX Trading API for MetaTrader 5. BitMEX Trading API library was built to be as easy to use as possible. Just include the library into your Expert Advisor or Script, call the corresponding methods and start trading! Features Trade on BitMEX and BitMEX Testnet. Build and automate your strategies. Concern more with the trading strategy logic and less with the co
Painel De Expert Com Teclado
Roberto Spadim
Библиотеки
Teclado trader, é uma BIBLIOTECA que você pode chamar no OnChartEvent para abrir posição de compra/venda/zerar, os botões padrões são: V = venda C = compra Z = zerar posições a mercado S = zerar posições opostas e depois a mercado X = zerar posições opostas Além da função de teclado, é possível mostrar os estados do ExpertAdvisor usando o MagicId, com informação de: lucro mensal, semanal, diario, e posição aberta, para isto use o OnTick, ou qualquer outro evento (OnTimer / OnTrade / OnBookEven
Goliath Mt5
Nicolokondwani Biscaldi
Библиотеки
Goliath MT5 - scalper fully automated Expert Advisor for medium-volatile forex markets P roperties: The Library trades 10 currency pairs (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) The Library does not use martingale The Library sets a fixed stop loss and take profit for all orders The Library only trades a user input volume The Library can be installed on any currency pair and any timeframe Recommendations: Before using on a real account, t
Binance Library
Hadil Mutaqin SE
5 (1)
Библиотеки
The library is used to develop automatic trading on Binance Spot Market from MT5 platform. Support all order types: Limit, Market, StopLimit and StopMarket Support Testnet mode Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header   file and EA sample   https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kjUX7Hyy02EiwTLgVi8qdaCNvNzazjln Copy Binance.mqh to folder \MQL5\Include Copy  BinanceEA-Sample.mq5 to folder \MQL5\Experts 3. Allow WebRequest from MT5
Gold plucking machine
Yan Li Wu
Библиотеки
Gold plucking machine   Золотая выщипывание машины является советником разработан специально для торговли золотом. Операция основана на открытии ордеров с использованием индикатора быстрых и медленных линий, поэтому советник работает в соответствии со стратегией «Trend Follow», что означает следовать тренду. Заказать с помощью политики сетки без операции стоп - лосса, поэтому убедитесь, что счет достаточен. magic number      -  is a special number that the EA assigns to its orders. Lot Multipli
Gold plucking machine S
Yan Li Wu
Библиотеки
Gold plucking machine S   Gold plucking machine  S Gold plucking machine S   is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number        -  is a special number that the EA assigns to its
Binance Futures Library
Hadil Mutaqin SE
Библиотеки
The library is used to develop automatic trading on Binance Futures Market from MT5 platform. Support Binance Futures USD-M and COIN-M Support Testnet mode Support all order types: Limit, Market, StopLimit, StopMarket, StopLoss and TakeProfit Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header file and EA sample https://drive.google.com/uc?export=download&id=17fWrZFeMZoSvH9-2iv4WDJhcyxG2eW17 Copy BinanceFutures.mqh to folder \MQL5\Include Copy  Bina
K Trade Lib Pro 5
Kaijun Wang
Библиотеки
MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5"       //祝有个美好开始,运行首行加入    void StartGood() ;    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单
More BackTest Results
Yu Zhang
Библиотеки
1. What is this The MT5 system comes with very few optimization results. Sometimes we need to study more results. This library allows you to output more results during backtest optimization. It also supports printing more strategy results in a single backtest. 2. Product Features The results of the optimized output are quite numerous. CustomMax can be customized. The output is in the Common folder. It is automatically named according to the name of the EA, and the name of the same EA will be au
T5L Library for TSUTrader
Marcos Godoy Ortiz
Библиотеки
T5L Library is necessary to use the EAs from TSU Investimentos, IAtrader and others. It contains all the functions framework needed to Expert Advisors working properly.  ツ - The Expert Advisors from  TSU Investimentos does not work without this library,  the T5L library can have updates during the year - At this Library you will find several funcionalities like order sends, buy and sell, trigger entry points check, candlestick analyses, supply and demmand marking and lines, and much more. 
AO Core
Andrey Dik
3.67 (3)
Библиотеки
AO Core - ядро алгоритма оптимизации, это библиотека, построенная на авторском алгоритме HMA (hybrid metaheuristic algorithm). Обратите внимание на продукт  MT5 Optimization Booster , который позволяет очень просто управлять штатным оптимизатором МТ5. Пример применения AO Core описан в статье: https://www.mql5.com/ru/articles/14183 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/756509 Данный гибридный алгоритм основан на генетическом алгоритме и содержит лучшие качества и свойства популяционных алгоритмов
EA Toolkit
Esteban Thevenon
Библиотеки
EA Toolkit   is a library that allows any developer to quickly and easily program Advisor experts. It includes many functions and enumerations such as trailing stop, lot, stop loss management, market trading authorisations, price table updates, trading conditions and many more. Installation + Documentation : You will find all the information to install this library and the documentation of its functions on this GitHub : https://github.com/Venon282/Expert-Advisor-Toolkit WARNING : The installat
SortedByValue
Xiaoyu Huang
Библиотеки
Эта библиотека используется для сортировки массивов ключей и значений, нам часто нужно сортировать значения. как на языке питонов sorted(key_value.items(), key = lambda kv:(kv[ 1 ], kv[ 0 ])) функция импорта Пример сценариев использования 1. Ордера Grid EA сортируются по цене открытия void SortedByOpenPride()   {    long     OrderTicketBuffer[];    double   OpenPriceBuffer[];    for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--)      {        if (m_position.SelectByIndex(i))         {       
GetFFEvents MT5 I tester capability
Hans Alexander Nolawon Djurberg
Библиотеки
Want to get all events like Previous/Forecast/Actual values for each news to analyze/predict it? By this simple library you can do it easily,Just import/integrate the library into your system,then get all possible values for each news   Even In Strategy Tester   . Note: Please add the address " https://www.forexfactory.com/ " of news feed at your MT5 tab > Tools > Options > Expert Advisors > Check Allow web request for listed URL. Since the WebRequest() function can't be called from indicator ba
Fast Sliding SMA algorithm
Andrei Khloptsau
Библиотеки
A Simple Moving Average (SMA) is a statistical indicator used in time series analysis. This indicator represents the arithmetic mean of a sequence of values over a specific period of time. SMA is used to smooth short-term fluctuations in data, helping to highlight the overall trend or direction of changes. This aids analysts and traders in better understanding the general dynamics of the time series and identifying potential trends or changes in direction.  More information you can find in Wiki 
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
Библиотеки
Hello everyone! I am a professional MQL programmer , Making EAs, Indicators and Trading Tools for my clients all over the world. I build 3-7 programs every week but I seldomly sell any ready-made Robots. Because I am fastidious and good strategy is so few...  this EA is the only one so far I think its good enough to be published here.  As we all know, the Ichimoku indicator has become world popular for decades, but still, only few people knows the right way of using it, and if we check the clo
Ak47tutu
Dian Zhou
Библиотеки
Применяя эти методы, мне удалось прийти к тонкому выводу, который имеет решающее значение для понимания важности уникальных стратегий в современной торговле. Хотя нейросетевой советник показал впечатляющую эффективность на начальных этапах, в долгосрочной перспективе он оказался крайне нестабильным. Различные факторы, такие как колебания рынка, изменения тенденций, внешние события и т. д., приводят к хаотичности его работы и в конечном итоге приводят к нестабильности. Получив этот опыт, я принял
TG Risk Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Библиотеки
Introducing "TG Risk Service Manager" — your comprehensive toolkit for swift and precise risk management and lot size calculations in the dynamic world of trading. Designed to streamline development processes and enhance trading strategies, this indispensable library equips developers with essential tools for optimizing risk assessment and trade profitability. Metatrader4 Version |  All Products  |  Contact   Key Features: Efficient Lot Size Calculation : Harness the power of precise lot size c
TG Trade Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Библиотеки
Introducing "TG Trade Service Manager" — your all-in-one solution for seamless trade management in both MQL4 and MQL5 environments. With a focus on speed, reliability, and convenience, this powerful library simplifies the complexities of trade execution and management, empowering developers with a single interface for enhanced efficiency. Metatrader4 Version   |   All Products   |   Contact   Key Features: Unified Interface : TG Trade Service Manager" provides a unified interface for   MQL4   an
OpenAI Library MT5
VitalDefender Inc.
Библиотеки
Данная библиотека предлагается как средство для использования API OpenAI напрямую в MetaTrader максимально простым способом. Для получения дополнительной информации о возможностях библиотеки прочитайте следующую статью: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756106 The files needed to use the library can be found here: Manual ВАЖНО: Для использования EA необходимо добавить следующий URL для доступа к API OpenAI  как показано на приложенных изображениях Для использования библиотеки необходимо включит
Niguru Automatic Batch Trailing Stop for MT5
Nino Guevara Ruwano
Библиотеки
This trailing stop application will helping trader to set the trailing stop value for many open positions, that apply a grid or martingale strategy as a solution. So if you apply a grid or martingale strategy (either using an EA or trading manually), and you don't have an application to set a trailing stop, then this application is the solution. For EAs with a single shot strategy, just use the FREE trailing stop application which I have also shared on this forum.
Relative Average Calculator
Abdullah Tanriverdi
Библиотеки
Relative Average Cost of Open Positions Indicator Description:   The “Relative Average Cost of Open Positions” indicator is a powerful tool designed for traders who engage in mean reversion strategies. It calculates the average entry price for both buy and sell positions, considering the total volume of open trades. Here are the key features and advantages of this indicator: Mean Reversion Trading: Mean reversion strategies aim to capitalize on price movements that revert to their historical ave
Другие продукты этого автора
ZoneXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Индикаторы
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ ZoneXpert является твоим визуальным рыночным аналитиком для MetaTrader 5 - созданным для того, чтобы автоматически определять уровни Support и Resistance , отмечать их цветом и обновлять в реальном времени. Индикатор анализирует ценовые структуры, максимумы, минимумы и объёмы, чтобы показать тебе, где рынок действительно реагирует - и где он пробивает уровни. С ZoneXpert ты мгновенно видишь, где накапливаются рыночные силы - и торгуешь там, где принимаютс
FREE
RangeXpert
Steve Rosenstock
Индикаторы
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ Когда речь идет о том, чтобы распознавать идеальные рыночные возможности и точно торговать пробои, RangeXpert относится к самым эффективным инструментам на рынке. Разработанный мной специально для новичков и трейдеров среднего уровня, он предлагает качество анализа, которое обычно известно только по профессиональным торговым инструментам для банков, институциональных трейдеров и хедж-фондов . Индикатор определяет рыночные зоны, которые часто приводят к си
FREE
SignalXpert
Steve Rosenstock
Библиотеки
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ SignalXpert был разработан мной, чтобы предоставить трейдерам, использующим индикатор RangeXpert , мощный инструмент для анализа. RangeXpert служит фундаментом системы – он выявляет точные рыночные области и предоставляет данные, которые SignalXpert анализирует в реальном времени, генерируя четкие и готовые к использованию сигналы. Это позволяет одновременно отслеживать до 25 различных активов на разных таймфреймах и выявлять важнейшие рыночные движения в
FREE
ShowXpert
Steve Rosenstock
Утилиты
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ ShowXpert является твоим визуальным центром контроля для MetaTrader 5. ShowXpert - это интеллектуальный инструмент, который отображает все твои закрытые Buy- и Sell-сделки прямо на графике , включая результат в пунктах и валюте . Прибыльные сделки отображаются зелёным, убыточные - красным, всё чётко, интуитивно и в реальном времени. С одного взгляда ты видишь, какие сетапы сработали и как развивается твоя текущая сделка. Подходит для анализа стратегий, жи
FREE
DashXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Утилиты
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ DashXpert это полностью бесплатная, мощная панель для MetaTrader 5 , отображающая все ключевые рыночные данные, информацию о счёте и статистику эффективности прямо на вашем графике. Вместо переключения между окнами и вкладками, DashXpert предоставляет централизованный, интеллектуальный обзор - оптимизированный для максимальной ясности, минимального отвлечения и профессионального внешнего вида. Он обеспечивает чёткий обзор в реальном времени ваших открытых
FREE
StrongXpert
Steve Rosenstock
Индикаторы
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ StrongXpert - это твой точный монитор силы валют в реальном времени для глобального валютного рынка. Он был разработан, чтобы показать тебе, куда на самом деле течёт капитал - и откуда он уходит с рынка . Индикатор измеряет относительную силу всех основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) и превращает сложные ценовые движения в простой, легко читаемый визуальный дашборд - прямо на графике. Определи самую сильную и самую слабую валюту за счит
FREE
TimeXpert
Steve Rosenstock
5 (2)
Утилиты
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ TimeXpert это полностью бесплатный инструмент для MetaTrader 5 , который отображает глобальные торговые сессии - Tokyo, Sydney, London и New York - прямо на вашем графике. Вместо того чтобы вручную рассчитывать время, вы получаете автоматический, цветовой обзор , который показывает одним взглядом, когда рынки открыты, пересекаются или закрываются . Это позволяет вам мгновенно видеть, где возникает волатильность , когда увеличивается ликвидность , и какие
FREE
InfoXpert
Steve Rosenstock
Утилиты
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ InfoXpert это бесплатный и интеллектуальный инструмент для MetaTrader 5 , который отображает все ключевые торговые данные прямо на вашем графике - вживую, чётко и точно. Вы мгновенно видите вашу прибыль или убыток (в валюте и процентах), спред, а также оставшееся время свечи - идеально подходит для быстрых решений в активной торговле. Все элементы полностью настраиваемые - вы сами решаете, какие данные отображать, какие цвета использовать и где именно инф
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв