DashXpert
- Утилиты
- Steve Rosenstock
- Версия: 2.0
- Обновлено: 2 декабря 2025
DashXpert это полностью бесплатная, мощная панель для MetaTrader 5, отображающая все ключевые рыночные данные, информацию о счёте и статистику эффективности прямо на вашем графике. Вместо переключения между окнами и вкладками, DashXpert предоставляет централизованный, интеллектуальный обзор - оптимизированный для максимальной ясности, минимального отвлечения и профессионального внешнего вида. Он обеспечивает чёткий обзор в реальном времени ваших открытых позиций, прибыли и убытков, коэффициента успешности и баланса счёта. Это делает DashXpert не только удобным инструментом на каждый день, но и полноценным монитором эффективности, который помогает вам понимать, улучшать и прозрачно визуализировать вашу торговлю. Кроме того, панель автоматически отображает самые важные торговые сессии (Sydney, Tokyo, London, New York), включая их статус - чтобы вы мгновенно видели, когда и где движется рынок. Благодаря своему современному, минималистичному дизайну, чёткой цветовой схеме и идеальной читаемости на любом типе графика, DashXpert превращает ваш MetaTrader в настоящий торговый кокпит - чистый, профессиональный и полностью бесплатный.
Характеристики
- Bid / Ask / High / Low / Spread с динамическими обновлениями в реальном времени
- Текущий баланс, свободная маржа и собственный капитал - всегда видны
- Плавающая прибыль / убыток по открытым позициям в валюте и пунктах
- Общее количество сделок, валовая прибыль, валовый убыток и чистая прибыль
- Коэффициент успешности (Success Rate), включая значения прибыли и убытков
- Свопы, комиссии и чистая прибыль - автоматический расчёт
- Отображение сессий Sydney, Tokyo, London, New York с активным/закрытым статусом
- Информация по инструменту и таймфрейму, включая значение пункта, размер лота и расчёт пункта
- Мониторинг спреда с цветовыми предупреждениями во время высокой волатильности
- Обновление в реальном времени - все значения обновляются без задержек
- Графики производительности на сделку - идеально для анализа EA и бэктестинга
- Визуализация баланса кривой - полезно для анализа эффективности
- Цветовое кодирование для быстрой ориентации (зелёный, красный, жёлтый)
- Полностью совместим с AutoXpert и всеми советниками MT5
- Лёгкий дизайн - минимальная нагрузка на CPU
Very easy to use. All necessary information at one place. I recommend it !