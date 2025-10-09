DashXpert

5

DashXpert это полностью бесплатная, мощная панель для MetaTrader 5, отображающая все ключевые рыночные данные, информацию о счёте и статистику эффективности прямо на вашем графике. Вместо переключения между окнами и вкладками, DashXpert предоставляет централизованный, интеллектуальный обзор - оптимизированный для максимальной ясности, минимального отвлечения и профессионального внешнего вида. Он обеспечивает чёткий обзор в реальном времени ваших открытых позиций, прибыли и убытков, коэффициента успешности и баланса счёта. Это делает DashXpert не только удобным инструментом на каждый день, но и полноценным монитором эффективности, который помогает вам понимать, улучшать и прозрачно визуализировать вашу торговлю. Кроме того, панель автоматически отображает самые важные торговые сессии (Sydney, Tokyo, London, New York), включая их статус - чтобы вы мгновенно видели, когда и где движется рынок. Благодаря своему современному, минималистичному дизайну, чёткой цветовой схеме и идеальной читаемости на любом типе графика, DashXpert превращает ваш MetaTrader в настоящий торговый кокпит - чистый, профессиональный и полностью бесплатный.


Характеристики

  • Bid / Ask / High / Low / Spread с динамическими обновлениями в реальном времени
  • Текущий баланс, свободная маржа и собственный капитал - всегда видны
  • Плавающая прибыль / убыток по открытым позициям в валюте и пунктах
  • Общее количество сделок, валовая прибыль, валовый убыток и чистая прибыль
  • Коэффициент успешности (Success Rate), включая значения прибыли и убытков
  • Свопы, комиссии и чистая прибыль - автоматический расчёт
  • Отображение сессий Sydney, Tokyo, London, New York с активным/закрытым статусом
  • Информация по инструменту и таймфрейму, включая значение пункта, размер лота и расчёт пункта
  • Мониторинг спреда с цветовыми предупреждениями во время высокой волатильности
  • Обновление в реальном времени - все значения обновляются без задержек
  • Графики производительности на сделку - идеально для анализа EA и бэктестинга
  • Визуализация баланса кривой - полезно для анализа эффективности
  • Цветовое кодирование для быстрой ориентации (зелёный, красный, жёлтый)
  • Полностью совместим с AutoXpert и всеми советниками MT5
  • Лёгкий дизайн - минимальная нагрузка на CPU


Отзывы 1
NickH2703
37
NickH2703 2025.10.21 15:36 
 

Very easy to use. All necessary information at one place. I recommend it !

Ответ на отзыв