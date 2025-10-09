

DashXpert это полностью бесплатная, мощная панель для MetaTrader 5, отображающая все ключевые рыночные данные, информацию о счёте и статистику эффективности прямо на вашем графике. Вместо переключения между окнами и вкладками, DashXpert предоставляет централизованный, интеллектуальный обзор - оптимизированный для максимальной ясности, минимального отвлечения и профессионального внешнего вида. Он обеспечивает чёткий обзор в реальном времени ваших открытых позиций, прибыли и убытков, коэффициента успешности и баланса счёта. Это делает DashXpert не только удобным инструментом на каждый день, но и полноценным монитором эффективности, который помогает вам понимать, улучшать и прозрачно визуализировать вашу торговлю. Кроме того, панель автоматически отображает самые важные торговые сессии (Sydney, Tokyo, London, New York), включая их статус - чтобы вы мгновенно видели, когда и где движется рынок. Благодаря своему современному, минималистичному дизайну, чёткой цветовой схеме и идеальной читаемости на любом типе графика, DashXpert превращает ваш MetaTrader в настоящий торговый кокпит - чистый, профессиональный и полностью бесплатный.





Характеристики

Bid / Ask / High / Low / Spread с динамическими обновлениями в реальном времени

с динамическими обновлениями в реальном времени Текущий баланс, свободная маржа и собственный капитал - всегда видны



Плавающая прибыль / убыток по открытым позициям в валюте и пунктах



Общее количество сделок, валовая прибыль, валовый убыток и чистая прибыль



Коэффициент успешности (Success Rate) , включая значения прибыли и убытков



, включая значения прибыли и убытков Свопы, комиссии и чистая прибыль - автоматический расчёт



Отображение сессий Sydney, Tokyo, London, New York с активным/закрытым статусом



Информация по инструменту и таймфрейму, включая значение пункта, размер лота и расчёт пункта



Мониторинг спреда с цветовыми предупреждениями во время высокой волатильности



Обновление в реальном времени - все значения обновляются без задержек



- все значения обновляются без задержек Графики производительности на сделку - идеально для анализа EA и бэктестинга



Визуализация баланса кривой - полезно для анализа эффективности



- полезно для анализа эффективности Цветовое кодирование для быстрой ориентации (зелёный, красный, жёлтый)



(зелёный, красный, жёлтый) Полностью совместим с AutoXpert и всеми советниками MT5



Лёгкий дизайн - минимальная нагрузка на CPU









Найди больше бесплатных инструментов для трейдинга: https://mql5.com/ru/users/steverosenstock/seller







