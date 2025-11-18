

SignalXpert был разработан мной, чтобы предоставить трейдерам, использующим индикатор RangeXpert, мощный инструмент для анализа. RangeXpert служит фундаментом системы – он выявляет точные рыночные области и предоставляет данные, которые SignalXpert анализирует в реальном времени, генерируя четкие и готовые к использованию сигналы. Это позволяет одновременно отслеживать до 25 различных активов на разных таймфреймах и выявлять важнейшие рыночные движения в реальном времени. Благодаря интегрированной функции оповещений уведомления могут отправляться через alert, push или email, что гарантирует, что вы больше не упустите торговые возможности. При установке на MetaTrader VPS SignalXpert работает круглосуточно и обеспечивает надежный контроль сигналов. Планируете ли вы входы или выходы – SignalXpert предоставляет вам быструю и точную поддержку, помогая уверенно торговать даже на волатильных рынках.





Характеристики

Плавная интеграция с RangeXpert - использует его данные для анализа рыночных областей и зон в реальном времени.

- использует его данные для анализа рыночных областей и зон в реальном времени. Мониторинг до 25 активов одновременно - идеально для мульти-ассетного и мульти-таймфрейм анализа.



- идеально для мульти-ассетного и мульти-таймфрейм анализа. Совместимость со всеми основными рынками - Forex, валюты, металлы, акции и индексы.



- Forex, валюты, металлы, акции и индексы. Обнаружение сигналов в реальном времени - автоматически определяет пробои, переходы диапазонов и трендовые зоны.



- автоматически определяет пробои, переходы диапазонов и трендовые зоны. Уведомления в реальном времени - через alert, push-уведомления или email, сразу при появлении новых сигналов.



- через alert, push-уведомления или email, сразу при появлении новых сигналов. Совместимость с MetaTrader VPS - обеспечивает непрерывную работу 24/7 без перерывов.



- обеспечивает непрерывную работу 24/7 без перерывов. Автоматическая синхронизация с рыночной волатильностью и ликвидностью.



Настраиваемые таймфреймы - от M1 до D1 в зависимости от вашей торговой стратегии.



- от M1 до D1 в зависимости от вашей торговой стратегии. Удобный интерфейс - четкая структура и интуитивное управление без необходимости знания кода.



- четкая структура и интуитивное управление без необходимости знания кода. Гибкие фильтры оповещений - выбирайте, какие сигналы вы хотите отслеживать активно.



- выбирайте, какие сигналы вы хотите отслеживать активно. Идеальная комбинация с AutoXpert и DashXpert - для полноценной системы анализа и торговли.



- для полноценной системы анализа и торговли. Подходит для ручных и полуавтоматических стратегий - поддерживает различные стили трейдинга.









Найди больше бесплатных инструментов для трейдинга: https://mql5.com/ru/users/steverosenstock/seller







