SignalXpert

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ


SignalXpert был разработан мной, чтобы предоставить трейдерам, использующим индикатор RangeXpert, мощный инструмент для анализа. RangeXpert служит фундаментом системы – он выявляет точные рыночные области и предоставляет данные, которые SignalXpert анализирует в реальном времени, генерируя четкие и готовые к использованию сигналы. Это позволяет одновременно отслеживать до 25 различных активов на разных таймфреймах и выявлять важнейшие рыночные движения в реальном времени. Благодаря интегрированной функции оповещений уведомления могут отправляться через alert, push или email, что гарантирует, что вы больше не упустите торговые возможности. При установке на MetaTrader VPS SignalXpert работает круглосуточно и обеспечивает надежный контроль сигналов. Планируете ли вы входы или выходы – SignalXpert предоставляет вам быструю и точную поддержку, помогая уверенно торговать даже на волатильных рынках.


Характеристики

  • Плавная интеграция с RangeXpert - использует его данные для анализа рыночных областей и зон в реальном времени.
  • Мониторинг до 25 активов одновременно - идеально для мульти-ассетного и мульти-таймфрейм анализа.
  • Совместимость со всеми основными рынками - Forex, валюты, металлы, акции и индексы.
  • Обнаружение сигналов в реальном времени - автоматически определяет пробои, переходы диапазонов и трендовые зоны.
  • Уведомления в реальном времени - через alert, push-уведомления или email, сразу при появлении новых сигналов.
  • Совместимость с MetaTrader VPS - обеспечивает непрерывную работу 24/7 без перерывов.
  • Автоматическая синхронизация с рыночной волатильностью и ликвидностью.
  • Настраиваемые таймфреймы - от M1 до D1 в зависимости от вашей торговой стратегии.
  • Удобный интерфейс - четкая структура и интуитивное управление без необходимости знания кода.
  • Гибкие фильтры оповещений - выбирайте, какие сигналы вы хотите отслеживать активно.
  • Идеальная комбинация с AutoXpert и DashXpert - для полноценной системы анализа и торговли.
  • Подходит для ручных и полуавтоматических стратегий - поддерживает различные стили трейдинга.


Найди больше бесплатных инструментов для трейдинга:

https://mql5.com/ru/users/steverosenstock/seller


НЕ ЗАБУДЬТЕ ОСТАВИТЬ ОТЗЫВЕсли у вас есть вопросы или нужна помощь, присоединяйтесь к обсуждению с нами..
Есть пожелания? Напишите мне – SignalXpert остается сфокусированным, но адаптивным.

Рекомендуем также
Exact Time
Boris Sedov
Утилиты
Exact Time — время на секундном графике. Утилита показывает время открытия выбранной свечи. Это нужно при работе с секундными графиками. Например, можно использовать на секундном графике построенном при помощи утилиты Seconds Chart . Входные параметры Base corner — угол графика, к которому привязан объект. X distance — дистанция от угла графика по горизонтали. Y distance — дистанция от угла графика по вертикали. Text font — название шрифта. Font size — размер шрифта. Color — цвет текста.
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Индикаторы
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Индикаторы
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Эксперты
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
MarketPro toolkit
Johannes Hermanus Cilliers
Библиотеки
Start earning profits by copying All trades are sent by our successful Forex trader & are extremely profitable. You can earn profits by copying trades daily Trial Period included You'll also get access to extremely powerful trading education which is designed in a simple way for you to become a profitable trader, even if you have no trading experience. https://ec137gsj1wp5tp7dbjkdkxfr4x.hop.clickbank.net/?cbpage=vip
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (2)
Утилиты
Calculating the volume of orders every time you create an order is an extremely important thing in risk management Let this tool simplify your work! ----------------------------------------------------- How to use? Attach the indicator to the chart and set its parameters:  Risk size in %  or money and Risk Reward Ratio. Click on the ON button and locate the horizontal line to your would-be StopLoss level. Options: Click on the Pending/Instant button to locate the horizontal line  to your would-b
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Утилиты
OpenAllSymbolsSafe.mq5 — Умный скрипт для MetaTrader 5 Назначение: Автоматически открывает графики всех символов из Обзора рынка с применением шаблона default.tpl на текущем таймфрейме (TF) , предварительно закрывая все открытые графики (кроме текущего). Идеален для быстрого анализа множества инструментов без рутинных действий! Особенности: Автоматизация: Экономит время — открытие десятков графиков в один клик. Безопасность: Аккуратно закрывает лишние графики, сохраняя текущий акти
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Утилиты
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
RsiCrossSma
Thiago Gomes Cavalcanti
5 (2)
Индикаторы
Esse indicador é a combinação do  RSI (IFR) com Média Móvel Simples aplicada o RSI em um único indicador para facilitar a criação de alguma estratégia. Fiz esse indicador para que um único indicador contenha os buffer necessários para implementar alguma EA. Descrição dos Buffers para o EA, Buffer 0 -> Valor do RSI Buffer 1 -> Valor da média móvel aplicada ao RSI
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Утилиты
Equity monitor Это простой информер изменения средств. Писал для себя, может кому пригодится... 1. Отображает изменение средств за день. Каждый день, при первом запуске терминала, запоминает текущие средства и в течении дня мониторит изменения. 2. Первого числа месяца, как же запоминает средства и, в течении месяца,  мониторит изменения. 3. Ну и отображает профит открытой позиции. Для работы  необходимо создать 4 глобальные переменные: gvarEqityDay , gvarEquityMonth , gvarMonth , gvarToday 
FREE
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Утилиты
Советник предназначен для защиты счета, фиксации прибыли (убытка) и отображения текущей прибыли. Защита торгового счета осуществляется путем закрытия всех открытых ордеров в терминале и/или закрытия всех графиков.  При запуске советника с параметрами по умолчанию, он будет отображать только информацию по вашему счету и будет иметь уменьшенный размер. Далее вы можете установить условия, при которых будет происходить защита вашего торгового счета.   Лимиты прибыли и убытков могут быть установлены
FREE
Strifor Smart Lot Calculator eng version
Strifor (Mauritius) Ltd
5 (1)
Индикаторы
Strifor Lot Calculator — это индикатор для MetaTrader 5, который помогает трейдерам рассчитывать оптимальный размер лота исходя из заданного риска и стоп-лосса. Он позволяет торговать более осознанно, управлять рисками и экономить время на ручных расчетах. Преимущества Точный контроль риска — автоматический расчет размера лота в зависимости от выбранного процента риска. Два режима работы — ручной ввод параметров или расчет по линиям на графике. Поддержка популярных инструментов — валютные пары,
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Индикаторы
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Telegram Order MT5
Agus Santoso
Утилиты
Блоги: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/765148 Версия для MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/154458 Версия для MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/154459 Telegram Order – умный менеджер торговли и уведомитель Telegram для MT4 Telegram Order – это умный инструмент для управления торговлей и уведомлений для MetaTrader 4. Он автоматически отслеживает все ваши ордера (рыночные и отложенные), отправляет подробные уведомления в Telegram (с возможностью создания скриншотов) и пред
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Индикаторы
Представляем VFI (Volume Flow Indicator) – индикатор для торговли, который анализирует соотношение объема и движения цены для выявления ключевых торговых возможностей. Индикатор отображает силу и направление потока объемов, предоставляя четкие сигналы о потенциальных точках входа и выхода. Сигналы формируются на основе пересечения нулевой линии, пересечения линии VFI и ее экспоненциальной скользящей средней (EMA), а также при выходе индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Внимание!
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Эксперты
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Basic Theme Builder MT5
Mehran Sepah Mansoor
5 (2)
Индикаторы
Basic Theme Builder: Упростите Настройку Ваших Графиков Измените ваш торговый опыт с помощью индикатора Basic Theme Builder , универсального инструмента, предназначенного для упрощения настройки внешнего вида графиков в MetaTrader 5. Этот интуитивно понятный индикатор предлагает удобную панель, которая позволяет легко переключаться между различными темами и цветовыми схемами, улучшая как визуальную привлекательность, так и функциональность вашей торговой среды. Free MT4 version Индикатор Basic
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Индикаторы
Индикатор отображает линии пивот, уровни максимума, минимума и закрытия предыдущего дня, а также минимум и максимум предыдущего часа. Нужно просто установить этот индикатор на график, чтобы отобразить все эти важные линии, нет необходимости настраивать множество отдельных индикаторов. Почему важны определенные линии Максимум и минимум предыдущего дня : эти уровни используются для торговли на дневном графике. Очень часто, если цена становится выше или ниже минимума/максимума предыдущего дня, про
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Индикаторы
FlatBreakout  MT5 (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT5 — только для GBPUSD FlatBreakout   MT5  — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro MT5, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре   GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout MT5  и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торгов
FREE
Izi Hedge Free Limit 3 order hedge
Le Van Tien
Утилиты
izi hedge is a tool that helps you manage risk, manage hedge orders and rebalance losing orders. How it works   It will place an order opposite to the order you placed with that currency pair.   If the order you place is correct, the reverse order will be automatically deleted   If the market unfortunately goes against your order and touches the hedge order, it will begin to calculate the hedging volume to limit the risk of the market going in reverse.
FREE
Dynamic Volume Range Profile with Fair Value Zone
Quang Huy Quach
Индикаторы
The "Volume Range Profile with Fair Value" (VRPFV) indicator is a powerful volume analysis tool designed to help traders better understand market structure and identify key price areas where significant institutional activity occurs. Instead of just looking at volume on individual candlesticks, VRPFV analyzes the distribution of volume by price level within a specific time range, providing deep insights into the "footprint" of smart money. VRPFV consists of the following core components: Upper &
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
FREE
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
Индикаторы
Trading Sessions by Mahefa R is an indicator for MetaTrader 5 that visually identifies the four main trading sessions: New York, London, Tokyo, and Sydney . Designed to provide a clean, intuitive, and professional market view, it highlights the most active periods of the Forex market using smart visualization of session ranges , session-specific candle colors , and daily separators . Main Features: Automatic detection of the 4 major sessions New York London Tokyo Sydney Each session is fully c
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Утилиты
Представляем NAS100 Auto SL и TP Maker для MT5: Никогда больше не пропустите установку StopLoss и TakeProfit с нашим NAS100 Auto SL и TP Maker, незаменимым помощником для трейдеров, работающих на рынке Nasdaq 100 в MetaTrader 5. Этот инструмент предназначен для тех, кто ищет беспроблемное решение для автоматизации управления уровнями StopLoss и TakeProfit. Ключевые особенности: Эффективная автоматизация: Автоматически отслеживает сделки Nasdaq 100 без StopLoss и/или TakeProfit. Динамически ре
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Индикаторы
Friend of the Trend: Ваш Трекер Трендов Освойте рынок с помощью Friend of the Trend — индикатора, который упрощает анализ трендов и помогает определить лучшие моменты для покупки, продажи или ожидания. С интуитивно понятным и визуально привлекательным дизайном, Friend of the Trend анализирует движения цен и предоставляет четкие сигналы через цветной гистограмму: Зеленые полосы : Указывают на восходящий тренд, сигнализируя о возможностях для покупки. Красные полосы : Предупреждают о нисходящем тр
FREE
RSI Divergence F
Andrey Dik
5 (3)
Индикаторы
Профессиональный инструмент для торговли  - индикатор дивергенции между RSI и ценой, позволяющий своевременно получать сигнал о развороте тренда или ловить движения откатов цены (в зависимости от настроек). Настройки индикатора позволяют регулировать силу дивергенции за счет угла наклона пиков RSI и процентного изменения цены, что даёт возможность тонко настроить силу сигнала. Код индикатора оптимизирован и в составе советника очень быстро тестируется.  Индикатор не перерисовывает, стрелки для н
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Индикаторы
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
С этим продуктом покупают
Binance EA Connection Library
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Библиотеки
Эта библиотека позволит вам управлять сделками с использованием любого вашего советника, и ее очень легко интегрировать в любой советник, что вы можете сделать самостоятельно с помощью кода сценария, упомянутого в описании, а также демонстрационных примеров на видео - Размещайте лимитные ордера, SL-лимитные и тейк-профитные лимитные ордера. - Размещайте ордера Market, SL-Market, TP-Market - Изменить лимитный ордер - Отменить заказ - Запрос заказов - Изменение кредитного плеча, маржи - По
WalkForwardOptimizer MT5
Stanislav Korotky
3.78 (9)
Библиотеки
Библиотека WalkForwardOptimizer позволяет выполнить пошаговую и кластерную форвард-оптимизацию ( walk-forward optimization ) советника в МетаТрейдер 5. Для использования необходимо включить заголовочный файл WalkForwardOptimizer.mqh в код советника и добавить необходимые вызовы функций. Когда библиотека встроена в советник, можно запускать оптимизацию в соответствии с процедурой, описанной в Руководстве пользователя . По окончанию оптимизации промежуточные результаты сохраняются в CSV-файл и наб
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5
Vasiliy Sokolov
4 (4)
Библиотеки
MetaCOT 2 CFTC ToolBox - это специальная библиотека, предоставляющая доступ к отчетам CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) прямо в терминале MetaTrader. Она включает все индикаторы, построенные на основе этих отчетов. Имея эту библиотеку Вам нет необходимости приобретать каждый индикатор MetaCOT в отдельности. Вместо этого, Вы получаете набор сразу из всех 34 индикаторов, в который входят также индикаторы недоступные в виде отдельной версии. Библиотека поддерживает все типы отчетов,
Native Websocket
Racheal Samson
5 (6)
Библиотеки
Простая в использовании, быстрая, асинхронная библиотека WebSocket для MQL5. Он поддерживает: ws:// и wss:// (защищенный веб-сокет "TLS") текстовые и бинарные данные Он обрабатывает: фрагментированное сообщение автоматически (передача больших объемов данных) кадры пинг-понга автоматически (подтверждение активности) Преимущества: DLL не требуется. Установка OpenSSL не требуется. До 128 соединений Web Socket из одной программы Различные уровни журнала для отслеживания ошибок Возможна синхронизац
Binance Library MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
Библиотеки
Binance Library MetaTrader 5 позволяет использовать его в советниках для торговли и индикаторах для бирж Binance.com и Binance.us напрямую из терминала. Библиотека поддерживает все классы активов на бирже: Spot, USD-M и COIN-M фьючерсы. Доступны все необходимые функции для торговой деятельности: Добавление инструментов с Binance в список символов MetaTrader 5 Получение информации о парах и спецификациях Получение Ask, Bid и времени последней сделки по всем парам Загрузка исторических данных для
Trades Manager MT5
Omar Alkassar
Библиотеки
Эта библиотека предназначена для помощи в управлении сделками, расчета лота, трейлинга, частичного закрытия и других функций. Расчет лота Mode 0: фиксированный лот. Mode 1: Лот по Мартингейлу (1,3,5,8,13) может по-разному использоваться для расчета при убытке=1, при прибыли=0. Mode 2: Лот по Множителю (1,2,4,8,16) может по-разному использоваться для расчета при убытке=1, при прибыли=0. Mode 3: Лот по Инкременту (1,2,3,4,5) может по-разному использоваться для расчета при убытке=1, при прибыли=0.
WalkForwardLight MT5
Stanislav Korotky
Библиотеки
Это упрощенная и эффективная версия библиотеки для walk-forward анализа торговых экспертов. Она собирает данные о торговле эксперта во время процесса его оптимизации в тестере MetaTrader и сохраняет их в промежуточные файлы в каталоге MQL5\Files. Затем на основе этих файлов автоматически строится кластерный walk-forward отчет и уточняющие его rolling walk-forward отчеты (все они - в одном HTML-файле). С помощью вспомогательного скрипта WalkForwardBuilder MT5 можно на тех же промежуточных файлах
OrderBook History Library
Stanislav Korotky
3 (2)
Библиотеки
Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, - это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с данными по текущим объемам торговых заявок на покупку и продажу для различных уровней цен вблизи Bid и Ask конкретного финансового инструмента. MetaTrader 5 предоставляет возможность трансляции стакана цен , но только в реальном времени. Данная библиотека OrderBook History Library позволяет считывать состояния стакана в прошлом из архивов, создаваемых
BitMEX Trading API
Romeu Bertho
5 (1)
Библиотеки
Cryptocurrency analysis has never been easier with Crypto Charts for MetaTrader 5. Now, trading on BitMEX has never been easier with BitMEX Trading API for MetaTrader 5. BitMEX Trading API library was built to be as easy to use as possible. Just include the library into your Expert Advisor or Script, call the corresponding methods and start trading! Features Trade on BitMEX and BitMEX Testnet. Build and automate your strategies. Concern more with the trading strategy logic and less with the co
Painel De Expert Com Teclado
Roberto Spadim
Библиотеки
Teclado trader, é uma BIBLIOTECA que você pode chamar no OnChartEvent para abrir posição de compra/venda/zerar, os botões padrões são: V = venda C = compra Z = zerar posições a mercado S = zerar posições opostas e depois a mercado X = zerar posições opostas Além da função de teclado, é possível mostrar os estados do ExpertAdvisor usando o MagicId, com informação de: lucro mensal, semanal, diario, e posição aberta, para isto use o OnTick, ou qualquer outro evento (OnTimer / OnTrade / OnBookEven
Goliath Mt5
Nicolokondwani Biscaldi
Библиотеки
Goliath MT5 - scalper fully automated Expert Advisor for medium-volatile forex markets P roperties: The Library trades 10 currency pairs (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) The Library does not use martingale The Library sets a fixed stop loss and take profit for all orders The Library only trades a user input volume The Library can be installed on any currency pair and any timeframe Recommendations: Before using on a real account, t
Binance Library
Hadil Mutaqin SE
5 (1)
Библиотеки
The library is used to develop automatic trading on Binance Spot Market from MT5 platform. Support all order types: Limit, Market, StopLimit and StopMarket Support Testnet mode Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header   file and EA sample   https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kjUX7Hyy02EiwTLgVi8qdaCNvNzazjln Copy Binance.mqh to folder \MQL5\Include Copy  BinanceEA-Sample.mq5 to folder \MQL5\Experts 3. Allow WebRequest from MT5
Gold plucking machine
Yan Li Wu
Библиотеки
Gold plucking machine   Золотая выщипывание машины является советником разработан специально для торговли золотом. Операция основана на открытии ордеров с использованием индикатора быстрых и медленных линий, поэтому советник работает в соответствии со стратегией «Trend Follow», что означает следовать тренду. Заказать с помощью политики сетки без операции стоп - лосса, поэтому убедитесь, что счет достаточен. magic number      -  is a special number that the EA assigns to its orders. Lot Multipli
Gold plucking machine S
Yan Li Wu
Библиотеки
Gold plucking machine S   Gold plucking machine  S Gold plucking machine S   is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number        -  is a special number that the EA assigns to its
Binance Futures Library
Hadil Mutaqin SE
Библиотеки
The library is used to develop automatic trading on Binance Futures Market from MT5 platform. Support Binance Futures USD-M and COIN-M Support Testnet mode Support all order types: Limit, Market, StopLimit, StopMarket, StopLoss and TakeProfit Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header file and EA sample https://drive.google.com/uc?export=download&id=17fWrZFeMZoSvH9-2iv4WDJhcyxG2eW17 Copy BinanceFutures.mqh to folder \MQL5\Include Copy  Bina
K Trade Lib Pro 5
Kaijun Wang
Библиотеки
MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5"       //祝有个美好开始,运行首行加入    void StartGood() ;    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单
More BackTest Results
Yu Zhang
Библиотеки
1. What is this The MT5 system comes with very few optimization results. Sometimes we need to study more results. This library allows you to output more results during backtest optimization. It also supports printing more strategy results in a single backtest. 2. Product Features The results of the optimized output are quite numerous. CustomMax can be customized. The output is in the Common folder. It is automatically named according to the name of the EA, and the name of the same EA will be au
T5L Library for TSUTrader
Marcos Godoy Ortiz
Библиотеки
T5L Library is necessary to use the EAs from TSU Investimentos, IAtrader and others. It contains all the functions framework needed to Expert Advisors working properly.  ツ - The Expert Advisors from  TSU Investimentos does not work without this library,  the T5L library can have updates during the year - At this Library you will find several funcionalities like order sends, buy and sell, trigger entry points check, candlestick analyses, supply and demmand marking and lines, and much more. 
AO Core
Andrey Dik
3.67 (3)
Библиотеки
AO Core - ядро алгоритма оптимизации, это библиотека, построенная на авторском алгоритме HMA (hybrid metaheuristic algorithm). Обратите внимание на продукт  MT5 Optimization Booster , который позволяет очень просто управлять штатным оптимизатором МТ5. Пример применения AO Core описан в статье: https://www.mql5.com/ru/articles/14183 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/756509 Данный гибридный алгоритм основан на генетическом алгоритме и содержит лучшие качества и свойства популяционных алгоритмов
EA Toolkit
Esteban Thevenon
Библиотеки
EA Toolkit   is a library that allows any developer to quickly and easily program Advisor experts. It includes many functions and enumerations such as trailing stop, lot, stop loss management, market trading authorisations, price table updates, trading conditions and many more. Installation + Documentation : You will find all the information to install this library and the documentation of its functions on this GitHub : https://github.com/Venon282/Expert-Advisor-Toolkit WARNING : The installat
SortedByValue
Xiaoyu Huang
Библиотеки
Эта библиотека используется для сортировки массивов ключей и значений, нам часто нужно сортировать значения. как на языке питонов sorted(key_value.items(), key = lambda kv:(kv[ 1 ], kv[ 0 ])) функция импорта Пример сценариев использования 1. Ордера Grid EA сортируются по цене открытия void SortedByOpenPride()   {    long     OrderTicketBuffer[];    double   OpenPriceBuffer[];    for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--)      {        if (m_position.SelectByIndex(i))         {       
GetFFEvents MT5 I tester capability
Hans Alexander Nolawon Djurberg
Библиотеки
Want to get all events like Previous/Forecast/Actual values for each news to analyze/predict it? By this simple library you can do it easily,Just import/integrate the library into your system,then get all possible values for each news   Even In Strategy Tester   . Note: Please add the address " https://www.forexfactory.com/ " of news feed at your MT5 tab > Tools > Options > Expert Advisors > Check Allow web request for listed URL. Since the WebRequest() function can't be called from indicator ba
Fast Sliding SMA algorithm
Andrei Khloptsau
Библиотеки
A Simple Moving Average (SMA) is a statistical indicator used in time series analysis. This indicator represents the arithmetic mean of a sequence of values over a specific period of time. SMA is used to smooth short-term fluctuations in data, helping to highlight the overall trend or direction of changes. This aids analysts and traders in better understanding the general dynamics of the time series and identifying potential trends or changes in direction.  More information you can find in Wiki 
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
Библиотеки
Hello everyone! I am a professional MQL programmer , Making EAs, Indicators and Trading Tools for my clients all over the world. I build 3-7 programs every week but I seldomly sell any ready-made Robots. Because I am fastidious and good strategy is so few...  this EA is the only one so far I think its good enough to be published here.  As we all know, the Ichimoku indicator has become world popular for decades, but still, only few people knows the right way of using it, and if we check the clo
Ak47tutu
Dian Zhou
Библиотеки
Применяя эти методы, мне удалось прийти к тонкому выводу, который имеет решающее значение для понимания важности уникальных стратегий в современной торговле. Хотя нейросетевой советник показал впечатляющую эффективность на начальных этапах, в долгосрочной перспективе он оказался крайне нестабильным. Различные факторы, такие как колебания рынка, изменения тенденций, внешние события и т. д., приводят к хаотичности его работы и в конечном итоге приводят к нестабильности. Получив этот опыт, я принял
TG Risk Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Библиотеки
Introducing "TG Risk Service Manager" — your comprehensive toolkit for swift and precise risk management and lot size calculations in the dynamic world of trading. Designed to streamline development processes and enhance trading strategies, this indispensable library equips developers with essential tools for optimizing risk assessment and trade profitability. Metatrader4 Version |  All Products  |  Contact   Key Features: Efficient Lot Size Calculation : Harness the power of precise lot size c
TG Trade Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Библиотеки
Introducing "TG Trade Service Manager" — your all-in-one solution for seamless trade management in both MQL4 and MQL5 environments. With a focus on speed, reliability, and convenience, this powerful library simplifies the complexities of trade execution and management, empowering developers with a single interface for enhanced efficiency. Metatrader4 Version   |   All Products   |   Contact   Key Features: Unified Interface : TG Trade Service Manager" provides a unified interface for   MQL4   an
OpenAI Library MT5
VitalDefender Inc.
Библиотеки
Данная библиотека предлагается как средство для использования API OpenAI напрямую в MetaTrader максимально простым способом. Для получения дополнительной информации о возможностях библиотеки прочитайте следующую статью: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756106 The files needed to use the library can be found here: Manual ВАЖНО: Для использования EA необходимо добавить следующий URL для доступа к API OpenAI  как показано на приложенных изображениях Для использования библиотеки необходимо включит
Niguru Automatic Batch Trailing Stop for MT5
Nino Guevara Ruwano
Библиотеки
This trailing stop application will helping trader to set the trailing stop value for many open positions, that apply a grid or martingale strategy as a solution. So if you apply a grid or martingale strategy (either using an EA or trading manually), and you don't have an application to set a trailing stop, then this application is the solution. For EAs with a single shot strategy, just use the FREE trailing stop application which I have also shared on this forum.
Relative Average Calculator
Abdullah Tanriverdi
Библиотеки
Relative Average Cost of Open Positions Indicator Description:   The “Relative Average Cost of Open Positions” indicator is a powerful tool designed for traders who engage in mean reversion strategies. It calculates the average entry price for both buy and sell positions, considering the total volume of open trades. Here are the key features and advantages of this indicator: Mean Reversion Trading: Mean reversion strategies aim to capitalize on price movements that revert to their historical ave
Другие продукты этого автора
ZoneXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Индикаторы
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ ZoneXpert является твоим визуальным рыночным аналитиком для MetaTrader 5 - созданным для того, чтобы автоматически определять уровни Support и Resistance , отмечать их цветом и обновлять в реальном времени. Индикатор анализирует ценовые структуры, максимумы, минимумы и объёмы, чтобы показать тебе, где рынок действительно реагирует - и где он пробивает уровни. С ZoneXpert ты мгновенно видишь, где накапливаются рыночные силы - и торгуешь там, где принимаютс
FREE
RangeXpert
Steve Rosenstock
Индикаторы
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ Когда речь идет о том, чтобы распознавать идеальные рыночные возможности и точно торговать пробои, RangeXpert относится к самым эффективным инструментам на рынке. Разработанный мной специально для новичков и трейдеров среднего уровня, он предлагает качество анализа, которое обычно известно только по профессиональным торговым инструментам для банков, институциональных трейдеров и хедж-фондов . Индикатор определяет рыночные зоны, которые часто приводят к си
FREE
NewsXpert
Steve Rosenstock
Библиотеки
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ NewsXpert был разработан, чтобы дать трейдерам четкий, структурированный обзор всех предстоящих экономических событий прямо на графике. Твой фильтр экономических новостей в реальном времени для MetaTrader 5 . Индикатор автоматически определяет все релевантные новости для выбранных валют и отмечает их цветными линиями (низкое, среднее, высокое влияние). Так ты всегда точно знаешь, когда и какие новости могут двигать рынок - без открытия внешних календарей
FREE
ShowXpert
Steve Rosenstock
Утилиты
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ ShowXpert является твоим визуальным центром контроля для MetaTrader 5. ShowXpert - это интеллектуальный инструмент, который отображает все твои закрытые Buy- и Sell-сделки прямо на графике , включая результат в пунктах и валюте . Прибыльные сделки отображаются зелёным, убыточные - красным, всё чётко, интуитивно и в реальном времени. С одного взгляда ты видишь, какие сетапы сработали и как развивается твоя текущая сделка. Подходит для анализа стратегий, жи
FREE
DashXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Утилиты
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ DashXpert это полностью бесплатная, мощная панель для MetaTrader 5 , отображающая все ключевые рыночные данные, информацию о счёте и статистику эффективности прямо на вашем графике. Вместо переключения между окнами и вкладками, DashXpert предоставляет централизованный, интеллектуальный обзор - оптимизированный для максимальной ясности, минимального отвлечения и профессионального внешнего вида. Он обеспечивает чёткий обзор в реальном времени ваших открытых
FREE
StrongXpert
Steve Rosenstock
Индикаторы
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ StrongXpert - это твой точный монитор силы валют в реальном времени для глобального валютного рынка. Он был разработан, чтобы показать тебе, куда на самом деле течёт капитал - и откуда он уходит с рынка . Индикатор измеряет относительную силу всех основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) и превращает сложные ценовые движения в простой, легко читаемый визуальный дашборд - прямо на графике. Определи самую сильную и самую слабую валюту за счит
FREE
TimeXpert
Steve Rosenstock
5 (2)
Утилиты
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ TimeXpert это полностью бесплатный инструмент для MetaTrader 5 , который отображает глобальные торговые сессии - Tokyo, Sydney, London и New York - прямо на вашем графике. Вместо того чтобы вручную рассчитывать время, вы получаете автоматический, цветовой обзор , который показывает одним взглядом, когда рынки открыты, пересекаются или закрываются . Это позволяет вам мгновенно видеть, где возникает волатильность , когда увеличивается ликвидность , и какие
FREE
InfoXpert
Steve Rosenstock
Утилиты
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ InfoXpert это бесплатный и интеллектуальный инструмент для MetaTrader 5 , который отображает все ключевые торговые данные прямо на вашем графике - вживую, чётко и точно. Вы мгновенно видите вашу прибыль или убыток (в валюте и процентах), спред, а также оставшееся время свечи - идеально подходит для быстрых решений в активной торговле. Все элементы полностью настраиваемые - вы сами решаете, какие данные отображать, какие цвета использовать и где именно инф
FREE
Фильтр:
Tumelo Tshabalala
49
Tumelo Tshabalala 2025.11.22 11:28 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Steve Rosenstock
24489
Ответ разработчика Steve Rosenstock 2025.11.22 17:37
Thank you for your review. The RangeXpert will soon be available in a new and improved version.
Ответ на отзыв