

TimeXpert это полностью бесплатный инструмент для MetaTrader 5, который отображает глобальные торговые сессии - Tokyo, Sydney, London и New York - прямо на вашем графике. Вместо того чтобы вручную рассчитывать время, вы получаете автоматический, цветовой обзор, который показывает одним взглядом, когда рынки открыты, пересекаются или закрываются. Это позволяет вам мгновенно видеть, где возникает волатильность, когда увеличивается ликвидность, и какие периоды лучше всего подходят для вашей торговой стратегии. Все элементы полностью настраиваемые - от цветов и стилей линий до количества отображаемых сессий, что делает TimeXpert гибким помощником для каждого трейдера. TimeXpert помогает вам совершенствовать тайминг сделок, показывая, когда начинается движение и какие сессии дают самые сильные рыночные импульсы - незаменимый инструмент для любого профессионального сетапа. Благодаря своему чистому, минималистичному дизайну, TimeXpert превращает ваш MetaTrader 5 в визуальную мировую карту рынков - точную, интуитивно понятную и полностью бесплатную.





Характеристики

Отображение глобальных торговых сессий : Tokyo, Sydney, London и New York

: Tokyo, Sydney, London и New York Автоматическая подстройка под сервер брокера и часовой пояс

под сервер брокера и часовой пояс Цветовые блоки для чёткого визуального разделения каждой сессии



Прошлые и будущие сессии для лучшей подготовки к рынку



для лучшей подготовки к рынку Отдельная активация или деактивация каждой сессии



каждой сессии Ручное или автоматическое время начала для максимальной гибкости



Настраиваемые цвета, ширина линий и стиль (пунктирный, штриховой, сплошной)



(пунктирный, штриховой, сплошной) Обнаружение пересечений сессий для высоковолатильных зон



для высоковолатильных зон Незаменимый инструмент для точного тайминга и понимания сессий



Полностью совместим с AutoXpert и всеми советниками MT5



Лёгкий дизайн - минимальная нагрузка на CPU









