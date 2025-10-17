ShowXpert

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ


ShowXpert является твоим визуальным центром контроля для MetaTrader 5. ShowXpert - это интеллектуальный инструмент, который отображает все твои закрытые Buy- и Sell-сделки прямо на графике, включая результат в пунктах и валюте. Прибыльные сделки отображаются зелёным, убыточные - красным, всё чётко, интуитивно и в реальном времени. С одного взгляда ты видишь, какие сетапы сработали и как развивается твоя текущая сделка. Подходит для анализа стратегий, живого мониторинга или просто для визуализации трейдинга. Все элементы полностью настраиваемы: цвета, шрифты, стиль линий и формат отображения (пункты или USD). Результат - твой личный дисплей производительности, точный, прозрачный и мотивирующий. ShowXpert превращает сухие цифры в видимые результаты, делает трейдинг по-настоящему осязаемым и является частью профессиональной серии Xpert-Series для трейдеров с высокими требованиями. ShowXpert показывает твою торговлю яснее, чем когда-либо прежде - настраиваемый, мощный инструмент, который делает твои результаты видимыми и помогает анализировать рынок с точностью, структурой и уверенностью.


Характеристики

  • Отображение всех Buy- и Sell-сигналов прямо на графике, наглядно, чётко и в реальном времени
  • Показ прибыли и убытка в пунктах или USD - ты сам выбираешь, что важнее
  • Отслеживание открытых сделок в реальном времени - текущие позиции автоматически обновляются с живой прибылью или убытком
  • Цветовая кодировка прибыли и убытка - зелёный для прибыли, красный для убытка, мгновенно понятно
  • Индивидуально настраиваемые цвета сигналов, линий и текста - подстраивай стиль под свой график
  • Выбор количества отображаемых сделок - например, последние 10, 25 или 50 позиций
  • Свободная настройка стиля и толщины линий - от тонких до жирных, как тебе нравится
  • Отображение входных линий Buy и Sell - видишь свои зоны входа и торговые области одним взглядом
  • Настраиваемые шрифт и размер шрифта - идеальная читаемость на любом экране
  • Быстрое обновление в режиме реального времени - все значения обновляются тик за тиком без задержек
  • Совместимость со всеми стратегиями и инструментами - работает на Forex, Gold, Indices, Crypto и других
  • Лёгкий и CPU-дружелюбный - оптимизирован для непрерывной работы без задержек графика
  • Бесшовная интеграция с AutoXpert и DashXpert - идеально подходит для экосистемы Xpert
  • Идеален для бэктестов, тестирования стратегий и создания контента - делает твои результаты видимыми


Найди больше бесплатных инструментов для трейдинга:

https://mql5.com/ru/users/steverosenstock/seller


НЕ ЗАБУДЬТЕ ОСТАВИТЬ ОТЗЫВЕсли у вас есть вопросы или нужна помощь, присоединяйтесь к обсуждению с нами..
Есть пожелания? Напишите мне – ShowXpert остается сфокусированным, но адаптивным.

Рекомендуем также
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Эксперты
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Утилиты
Представляем NAS100 Auto SL и TP Maker для MT5: Никогда больше не пропустите установку StopLoss и TakeProfit с нашим NAS100 Auto SL и TP Maker, незаменимым помощником для трейдеров, работающих на рынке Nasdaq 100 в MetaTrader 5. Этот инструмент предназначен для тех, кто ищет беспроблемное решение для автоматизации управления уровнями StopLoss и TakeProfit. Ключевые особенности: Эффективная автоматизация: Автоматически отслеживает сделки Nasdaq 100 без StopLoss и/или TakeProfit. Динамически ре
FREE
Lot Size Line
Stefan Warratz
Утилиты
Этот небольшой инструмент поможет вам определить управление рисками с помощью простого перетаскивания линии на графике. Он показывает фактический размер лота, рассчитанный на основе % счета или фиксированной суммы денег непосредственно на линии. Все, что вам нужно сделать, это активировать линию, нажав клавишу «t» на клавиатуре, и перетащить линию к точке стоп-лосса. Вот и все. В настройках вы можете определить цвет и толщину линии и текста, а также расстояние от текста до строки и справа, а т
FREE
Bundle Risk Manager Pro
Kai Lim
Утилиты
Bundle Risk Manager Pro EA "Risk Manager Pro EA is an all-in-one trading utility that combines advanced risk management tools, ensuring full control over your trading account while protecting your capital and complying with trading regulations. By bundling Limit Positions , Concurrent Risk Capital , and the newly added Limit Profit , this EA is the ultimate solution for disciplined trading and achieving evaluation goals. Key Features: 1. Limit Positions : Enforces a maximum number of open posi
FREE
Auto Smart Trade Manager EA
Aiman Saeed Salem Dahbag
Утилиты
Note:   All   inputs of this EA   are designed in Arabic for easier configuration and management Auto Smart Trade Manager EA Ar   automatically manages trades on MetaTrader 5. Sets   Stop Loss (SL)   and   Take Profit (TP) , supports   Trailing Stop   to secure profits, and includes   Equity Protection . Smart management for all trades or by Magic Number and symbol, with full control over slippage and risk. Trading involves high risk and you may lose part or all of your capital. Use this EA cau
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Утилиты
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Индикаторы
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
MT5 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Утилиты
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Утилиты
Position Size Tool – Smart Risk Management & Trade Execution Panel The Position Size Tool is a powerful and intuitive MT5 panel that simplifies your trading by combining position sizing , risk calculation , risk/reward visualization , and order placement —all in one place. ️ Clean & Functional Interface The tool features a compact, real-time panel with the following: Balance & Equity display Live Price tracking Customizable Risk % input Auto-calculated Lot Size based on SL and Risk Input for S
FREE
FX Market Snapshot
Pedro Roberto Diez San Jose
Утилиты
Free for a limited time: master the market with FX Market Snapshot Turn Forex market activity into quantifiable, automated decisions with FX Market Snapshot — the tool designed for serious traders seeking an edge through objective data and fast, reliable actions. Key Features ️ Exportable data for AI : generate custom CSV reports ready to analyze with your favorite AI engine, and get high-probability trade suggestions by combining key market data like strength, volume, volatility,
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Эксперты
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Overview AP Fibonacci Retracement PRO is a trend-continuation pullback EA. It waits for a confirmed swing, calculates the Fibonacci retracement zone, and looks for entries in the direction of the original move. No grid, no martingale. Strategy logic Detects the last valid swing high/low using Fractals on the selected signal timeframe. Calculates the retracement zone between 38.2% and 61.8% (configurable). On a closed bar, if price is inside the zone (with opti
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Индикаторы
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Elsna Horizontal Lines
Raymond Edusei
Утилиты
This MQL5 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Индикаторы
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Индикаторы
FlatBreakout  MT5 (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT5 — только для GBPUSD FlatBreakout   MT5  — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro MT5, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре   GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout MT5  и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торгов
FREE
EquityGuard PRO
Pedro Roberto Diez San Jose
Утилиты
Protect Your Profits. Limit Your Losses. Trade With Confidence. The ultimate tool for professional traders and prop firms. EquityGuard PRO doesn’t just stop losses before they exceed your daily limit—it also locks in profits automatically with its optional Auto-TakeProfit feature. Maximum Protection: closes trades or locks your account when hitting the daily loss limit. Auto-TakeProfit: set your targets and let the system secure gains—emotion-free. Foolproof Trading: no more overtrading,
FREE
TradeKeeper Lite MT5
Evgeniy Scherbina
Утилиты
Утилита TradeKeeper Lite (хранитель сделок, простая версия) умеет не только показывать прибыль за разные периоды, но и оповещать звуковым сигналом при достижении заданного значения прибыли. Щелкните рисунок тахометра, чтобы переключиться на следующий период подсчета прибыли. Всего их 5: текущий день (This Day), текущая неделя (This Week), текущий месяц (This Month), последние 90 дней (Last 90 Days) и за все время (All I Made). Утилита TradeKeeper Pro , доступная по этой ссылке , позволяет также
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Эксперты
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Prop Edge Heartbeat
Nuno Madeira Amaro Pire Costa
Утилиты
EA to prevent inactivity violations on prop firms. This EA will scout for your most recent trade and if it is older than the number of days defined, will enter a micro lot position size 0.01 on the pair defined. It is recommended to use a tight spread pair like EURUSD. This EA will not act as long as you have at least one trade in the last X days (defined on config). This EA will not place other trades or modify existing position.
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Индикаторы
Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете. -  Больше полезных индикаторов Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме. Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике: Справа от цены (бегает за ценой); Как комментарий (в левом верхнем углу графика); В выбранном углу экрана. Так же имеется возм
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Эксперты
Morning Range Breakout (Бесплатная версия) Morning Range Breakout (Free Version) — это простой торговый советник, реализующий стратегию входа по пробою утреннего диапазона. Советник определяет максимум и минимум за заданный интервал времени (например, 08:00–10:00 UTC) и открывает сделку при пробое вверх или вниз. Бесплатная версия включает базовую логику без ограничений. Все параметры и сообщения на английском языке, согласно требованиям MQL5 Market. Основные возможности Определение утреннего д
FREE
Tool Auto Modify SLTP
Tran Van Luc
Утилиты
Tool Auto Modify SLTP – Protect Your Trades, Optimize Your Strategy In trading, risk is always present. Just one forgotten SL/TP can turn a promising trade into a loss. Even experienced traders occasionally make mistakes. That’s why Tool Auto Modify SLTP was created – to keep you protected and let you focus on your strategy. Key Features: Manage Orders for All Symbols: Monitor and adjust SL/TP for all your trading pairs. Three Flexible Risk Modes: Point-Based: Set fixed SL/TP distances. Account
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Утилиты
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection (BUY / SELL) Price action pattern re
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Утилиты
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
TradeGacha
Phongsphat Chanswat
Утилиты
## Version 2.50 I created this EA with the intention of making it free for everyone to use. It serves as a tool to assist in trading with money management, entering order lots according to a percentage of the account balance, and automatically setting TP/SL based on high/low prices. In Version 2.50, The Auto TP/SL feature adjusts from the Line In (entry point), and Auto price in this version only shifts the entry line to the current price. Input settings: Ato update SL/TP Line >>> In version
FREE
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators
Luiz Guilherme Neves Da Silva
Утилиты
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators Script Automatically remove all indicators from your chart offered for free by NS Financas! Don't waste any more time deleting the indicators one by one. With this script it is possible in one click to remove all indicators from the screen to adjust your new strategy while still using the settings of your graph, in addition to the possibility of configuring keyboard shortcuts for quick access to the script. Take the opportunity to visit our cha
FREE
PositionsClose
Oleg Pavlenko
Утилиты
Очень часто случаются ситуации, когда нужно быстро закрыть все открытые позиции либо закрыть только по определенному условию... Скрипт Positions Close закрывает открытые позиции в соответствии с выбранными настройками. Можно выбрать для закрытия Все позиции , только Buy , только Sell Также можно выбрать по каким символам закрывать позиции: по всем символам или только по текущему, на график которого был брошен скрипт Есть фильтр по закрытию прибыльных или убыточных позиций, а также и тех и других
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Утилиты
Индикатор Chart Sync — предназначен для синхронизации графических объектов в окнах терминала. Может использоваться как дополнение к TradePanel . Перед покупкой вы можете протестировать Демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Для работы установите индикатор на график, с которого нужно копировать объекты. Графические объекты, созданные на этом графике, будут автоматически скопированы индикатором на все графики с таким же символом. Индикатор также будет копировать любые изменения в графических
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Утилиты
Легко защитите свой торговый капитал Защита вашего торгового капитала так же важна, как и его увеличение. KT Equity Protector — это ваш персональный менеджер по рискам, который постоянно следит за капиталом на счете и автоматически вмешивается, чтобы предотвратить убытки или зафиксировать прибыль, закрывая все активные и отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытка. Никаких эмоциональных решений, никакой догадки — только надежная защита капитала, которая работает круглосу
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ5 > МТ5, МТ
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Утилиты
Представляем   OrderManager : Революционный инструмент для MT5 Управляйте своими сделками как профессионал с новейшим инструментом Order Manager для MetaTrader 5. Разработанный с учетом простоты и удобства использования, Order Manager позволяет вам легко определять и визуализировать риски, связанные с каждой сделкой, что позволяет принимать обоснованные решения и оптимизировать вашу торговую стратегию. Для получения дополнительной информации о OrderManager, пожалуйста, обратитесь к руководству.
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Утилиты
UTM Manager — это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент, предлагающий быстрое и эффективное исполнение сделок. Одной из выдающихся функций является режим «Игнорировать спред», который позволяет вам торговать по цене свечей, полностью игнорируя спреды (например, позволяет торговать парами с более высокими спредами на LTF, избегая выхода из сделок из-за спреда). Еще одним ключевым аспектом UTM Manager является его уникальный локальный копировщик сделок, позволяющий гибко запуска
Другие продукты этого автора
ZoneXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Индикаторы
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ ZoneXpert является твоим визуальным рыночным аналитиком для MetaTrader 5 - созданным для того, чтобы автоматически определять уровни Support и Resistance , отмечать их цветом и обновлять в реальном времени. Индикатор анализирует ценовые структуры, максимумы, минимумы и объёмы, чтобы показать тебе, где рынок действительно реагирует - и где он пробивает уровни. С ZoneXpert ты мгновенно видишь, где накапливаются рыночные силы - и торгуешь там, где принимаютс
FREE
RangeXpert
Steve Rosenstock
Индикаторы
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ Когда речь идет о том, чтобы распознавать идеальные рыночные возможности и точно торговать пробои, RangeXpert относится к самым эффективным инструментам на рынке. Разработанный мной специально для новичков и трейдеров среднего уровня, он предлагает качество анализа, которое обычно известно только по профессиональным торговым инструментам для банков, институциональных трейдеров и хедж-фондов . Индикатор определяет рыночные зоны, которые часто приводят к си
FREE
SignalXpert
Steve Rosenstock
Библиотеки
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ SignalXpert был разработан мной, чтобы предоставить трейдерам, использующим индикатор RangeXpert , мощный инструмент для анализа. RangeXpert служит фундаментом системы – он выявляет точные рыночные области и предоставляет данные, которые SignalXpert анализирует в реальном времени, генерируя четкие и готовые к использованию сигналы. Это позволяет одновременно отслеживать до 25 различных активов на разных таймфреймах и выявлять важнейшие рыночные движения в
FREE
NewsXpert
Steve Rosenstock
Библиотеки
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ NewsXpert был разработан, чтобы дать трейдерам четкий, структурированный обзор всех предстоящих экономических событий прямо на графике. Твой фильтр экономических новостей в реальном времени для MetaTrader 5 . Индикатор автоматически определяет все релевантные новости для выбранных валют и отмечает их цветными линиями (низкое, среднее, высокое влияние). Так ты всегда точно знаешь, когда и какие новости могут двигать рынок - без открытия внешних календарей
FREE
DashXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Утилиты
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ DashXpert это полностью бесплатная, мощная панель для MetaTrader 5 , отображающая все ключевые рыночные данные, информацию о счёте и статистику эффективности прямо на вашем графике. Вместо переключения между окнами и вкладками, DashXpert предоставляет централизованный, интеллектуальный обзор - оптимизированный для максимальной ясности, минимального отвлечения и профессионального внешнего вида. Он обеспечивает чёткий обзор в реальном времени ваших открытых
FREE
StrongXpert
Steve Rosenstock
Индикаторы
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ StrongXpert - это твой точный монитор силы валют в реальном времени для глобального валютного рынка. Он был разработан, чтобы показать тебе, куда на самом деле течёт капитал - и откуда он уходит с рынка . Индикатор измеряет относительную силу всех основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) и превращает сложные ценовые движения в простой, легко читаемый визуальный дашборд - прямо на графике. Определи самую сильную и самую слабую валюту за счит
FREE
TimeXpert
Steve Rosenstock
5 (2)
Утилиты
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ TimeXpert это полностью бесплатный инструмент для MetaTrader 5 , который отображает глобальные торговые сессии - Tokyo, Sydney, London и New York - прямо на вашем графике. Вместо того чтобы вручную рассчитывать время, вы получаете автоматический, цветовой обзор , который показывает одним взглядом, когда рынки открыты, пересекаются или закрываются . Это позволяет вам мгновенно видеть, где возникает волатильность , когда увеличивается ликвидность , и какие
FREE
InfoXpert
Steve Rosenstock
Утилиты
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ InfoXpert это бесплатный и интеллектуальный инструмент для MetaTrader 5 , который отображает все ключевые торговые данные прямо на вашем графике - вживую, чётко и точно. Вы мгновенно видите вашу прибыль или убыток (в валюте и процентах), спред, а также оставшееся время свечи - идеально подходит для быстрых решений в активной торговле. Все элементы полностью настраиваемые - вы сами решаете, какие данные отображать, какие цвета использовать и где именно инф
FREE
Фильтр:
Edwin Hernando Valle Reyes
145
Edwin Hernando Valle Reyes 2025.10.27 01:04 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Steve Rosenstock
24489
Ответ разработчика Steve Rosenstock 2025.11.22 17:38
Thank you for your review.
Ответ на отзыв