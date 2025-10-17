

ShowXpert является твоим визуальным центром контроля для MetaTrader 5. ShowXpert - это интеллектуальный инструмент, который отображает все твои закрытые Buy- и Sell-сделки прямо на графике, включая результат в пунктах и валюте. Прибыльные сделки отображаются зелёным, убыточные - красным, всё чётко, интуитивно и в реальном времени. С одного взгляда ты видишь, какие сетапы сработали и как развивается твоя текущая сделка. Подходит для анализа стратегий, живого мониторинга или просто для визуализации трейдинга. Все элементы полностью настраиваемы: цвета, шрифты, стиль линий и формат отображения (пункты или USD). Результат - твой личный дисплей производительности, точный, прозрачный и мотивирующий. ShowXpert превращает сухие цифры в видимые результаты, делает трейдинг по-настоящему осязаемым и является частью профессиональной серии Xpert-Series для трейдеров с высокими требованиями. ShowXpert показывает твою торговлю яснее, чем когда-либо прежде - настраиваемый, мощный инструмент, который делает твои результаты видимыми и помогает анализировать рынок с точностью, структурой и уверенностью.





Характеристики

Отображение всех Buy- и Sell-сигналов прямо на графике, наглядно, чётко и в реальном времени

Показ прибыли и убытка в пунктах или USD - ты сам выбираешь, что важнее



Отслеживание открытых сделок в реальном времени - текущие позиции автоматически обновляются с живой прибылью или убытком



Цветовая кодировка прибыли и убытка - зелёный для прибыли, красный для убытка, мгновенно понятно



Индивидуально настраиваемые цвета сигналов, линий и текста - подстраивай стиль под свой график



Выбор количества отображаемых сделок - например, последние 10, 25 или 50 позиций



Свободная настройка стиля и толщины линий - от тонких до жирных, как тебе нравится



Отображение входных линий Buy и Sell - видишь свои зоны входа и торговые области одним взглядом



Настраиваемые шрифт и размер шрифта - идеальная читаемость на любом экране



Быстрое обновление в режиме реального времени - все значения обновляются тик за тиком без задержек



Совместимость со всеми стратегиями и инструментами - работает на Forex, Gold, Indices, Crypto и других



Лёгкий и CPU-дружелюбный - оптимизирован для непрерывной работы без задержек графика



Бесшовная интеграция с AutoXpert и DashXpert - идеально подходит для экосистемы Xpert



Идеален для бэктестов, тестирования стратегий и создания контента - делает твои результаты видимыми









