AlgoXpert
- Эксперты
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Steve RosenstockПомимо торговли, я много лет проработал разработчиком программного обеспечения, воплощая аналитические выводы о рынке в индивидуальные алгоритмические стратегии и профессиональные торговые инструменты.
- Версия: 2.0
- Обновлено: 28 июля 2026
AlgoXpert это передовой полуавтоматический торговый ассистент для MetaTrader 5, разработанный специально для того, чтобы сократить разрыв между субъективным ручным трейдингом и алгоритмическим анализом рынка. Созданная как для амбициозных розничных трейдеров, так и для полупрофессионалов, система намеренно избегает рисков жесткого, полностью автоматизированного трейдинга по принципу «черного ящика», при котором пользователь теряет контроль. Вместо этого она выступает в роли интеллектуального второго пилота, обеспечивая четкую структурную ясность, визуальную ориентацию и объективную поддержку принятия решений на основе данных прямо на вашем живом графике. В своей основе AlgoXpert использует комбинированную логику тренда, волатильности и силы рынка, которая непрерывно анализирует рынок и визуализирует торговые ситуации только при соблюдении высококачественных условий. Благодаря фильтрации розничного шума и концентрации на принципах институционального потока ордеров, система позволяет вам совершать сделки с высокой точностью, сохраняя при этом окончательный исполнительный контроль над вашим портфелем.
Спецификации
- Подходит для скальпинга и интрадей-трейдинга (Scalp & Intraday)
- Мультитаймфреймовый контроль от M1 до W1
- Торговля на пробой, по тренду и от структуры рынка в одной системе
- Точные зоны входа благодаря комбинированной логике рынка и волатильности
- Продвинутый риск-менеджмент для непрерывного мониторинга активных ордеров
- Комплексная система для структурированной и контролируемой торговли
- Работает во время всех основных мировых торговых сессий
- Встроенная торговая панель с функциями Buy, Sell, Break-Even, Partial Close, Close & Reverse
- Полный ручной контроль, несмотря на алгоритмическую поддержку
- Чистый вид графика без визуального шума
- Поддержка Forex, Futures, Cryptocurrencies, Metals, Stocks & Indices
- Совместимость со счетами ECN, NDD, Raw и Razor с низкими спредами
- Независимость от брокера — работает со всеми брокерами в MetaTrader 5
Высокоточный AutoXpert СЕЙЧАС доступен для всех! Для трейдеров, которые хотят автоматизировать заработок.
Этот эксперт сочетает структурированную рыночную логику с контролируемой автоматизацией.
https://www.mql5.com/ru/market/product/139296
https://mql5.com/ru/channels/autoxpert
Посмотрите видео о AlgoXpert и прочитайте описание всех функций здесь.
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Есть пожелания? Напишите мне – AlgoXpert остается сфокусированным, но адаптивным.
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