AlgoXpert

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AlgoXpert это передовой полуавтоматический торговый ассистент для MetaTrader 5, разработанный специально для того, чтобы сократить разрыв между субъективным ручным трейдингом и алгоритмическим анализом рынка. Созданная как для амбициозных розничных трейдеров, так и для полупрофессионалов, система намеренно избегает рисков жесткого, полностью автоматизированного трейдинга по принципу «черного ящика», при котором пользователь теряет контроль. Вместо этого она выступает в роли интеллектуального второго пилота, обеспечивая четкую структурную ясность, визуальную ориентацию и объективную поддержку принятия решений на основе данных прямо на вашем живом графике. В своей основе AlgoXpert использует комбинированную логику тренда, волатильности и силы рынка, которая непрерывно анализирует рынок и визуализирует торговые ситуации только при соблюдении высококачественных условий. Благодаря фильтрации розничного шума и концентрации на принципах институционального потока ордеров, система позволяет вам совершать сделки с высокой точностью, сохраняя при этом окончательный исполнительный контроль над вашим портфелем.


Спецификации

  • Подходит для скальпинга и интрадей-трейдинга (Scalp & Intraday)
  • Мультитаймфреймовый контроль от M1 до W1
  • Торговля на пробой, по тренду и от структуры рынка в одной системе
  • Точные зоны входа благодаря комбинированной логике рынка и волатильности
  • Продвинутый риск-менеджмент для непрерывного мониторинга активных ордеров
  • Комплексная система для структурированной и контролируемой торговли
  • Работает во время всех основных мировых торговых сессий
  • Встроенная торговая панель с функциями Buy, Sell, Break-Even, Partial Close, Close & Reverse
  • Полный ручной контроль, несмотря на алгоритмическую поддержку
  • Чистый вид графика без визуального шума
  • Поддержка Forex, Futures, Cryptocurrencies, Metals, Stocks & Indices
  • Совместимость со счетами ECN, NDD, Raw и Razor с низкими спредами
  • Независимость от брокера — работает со всеми брокерами в MetaTrader 5



Высокоточный AutoXpert СЕЙЧАС доступен для всех! Для трейдеров, которые хотят автоматизировать заработок.
Этот эксперт сочетает структурированную рыночную логику с контролируемой автоматизацией.
https://www.mql5.com/ru/market/product/139296
https://mql5.com/ru/channels/autoxpert



Посмотрите видео о AlgoXpert и прочитайте описание всех функций здесь.
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Есть пожелания? Напишите мне – AlgoXpert остается сфокусированным, но адаптивным.


Отзывы 3
Jan Paul Divina Dela Cruz
232
Jan Paul Divina Dela Cruz 2026.06.21 12:11 
 

works just 1 at a time

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Фильтр:
Jan Paul Divina Dela Cruz
232
Jan Paul Divina Dela Cruz 2026.06.21 12:11 
 

works just 1 at a time

Steve Rosenstock
49962
Ответ разработчика Steve Rosenstock 2026.06.21 19:24
Thank you for your review.
Vladimir K
16
Vladimir K 2026.06.19 17:11 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Steve Rosenstock
49962
Ответ разработчика Steve Rosenstock 2026.06.19 19:07
Thank you for your review.
haseeb_mirza12
24
haseeb_mirza12 2026.06.18 08:49 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Steve Rosenstock
49962
Ответ разработчика Steve Rosenstock 2026.06.18 09:05
Thank you for your review.
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