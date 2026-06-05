

AlgoXpert это передовой полуавтоматический торговый ассистент для MetaTrader 5, разработанный специально для того, чтобы сократить разрыв между субъективным ручным трейдингом и алгоритмическим анализом рынка. Созданная как для амбициозных розничных трейдеров, так и для полупрофессионалов, система намеренно избегает рисков жесткого, полностью автоматизированного трейдинга по принципу «черного ящика», при котором пользователь теряет контроль. Вместо этого она выступает в роли интеллектуального второго пилота, обеспечивая четкую структурную ясность, визуальную ориентацию и объективную поддержку принятия решений на основе данных прямо на вашем живом графике. В своей основе AlgoXpert использует комбинированную логику тренда, волатильности и силы рынка, которая непрерывно анализирует рынок и визуализирует торговые ситуации только при соблюдении высококачественных условий. Благодаря фильтрации розничного шума и концентрации на принципах институционального потока ордеров, система позволяет вам совершать сделки с высокой точностью, сохраняя при этом окончательный исполнительный контроль над вашим портфелем.





Спецификации

Подходит для скальпинга и интрадей-трейдинга (Scalp & Intraday)

Мультитаймфреймовый контроль от M1 до W1

Торговля на пробой, по тренду и от структуры рынка в одной системе



Точные зоны входа благодаря комбинированной логике рынка и волатильности



благодаря комбинированной логике рынка и волатильности Продвинутый риск-менеджмент для непрерывного мониторинга активных ордеров



для непрерывного мониторинга активных ордеров Комплексная система для структурированной и контролируемой торговли



для структурированной и контролируемой торговли Работает во время всех основных мировых торговых сессий



Встроенная торговая панель с функциями Buy, Sell, Break-Even, Partial Close, Close & Reverse



Полный ручной контроль, несмотря на алгоритмическую поддержку



Чистый вид графика без визуального шума



без визуального шума Поддержка Forex, Futures, Cryptocurrencies, Metals, Stocks & Indices



Совместимость со счетами ECN, NDD, Raw и Razor с низкими спредами



Независимость от брокера — работает со всеми брокерами в MetaTrader 5





Высокоточный AutoXpert СЕЙЧАС доступен для всех! Для трейдеров, которые хотят автоматизировать заработок.

Этот эксперт сочетает структурированную рыночную логику с контролируемой автоматизацией.

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https://mql5.com/ru/channels/autoxpert

Высокоточныйдоступен для всех! Для трейдеров, которые хотят автоматизировать заработок.Этот эксперт сочетает структурированную рыночную



