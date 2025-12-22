ORIX mt5

ORIX System — это алгоритмическая торговая система, разработанная и оптимизированная специально для валютной пары GBPUSD на таймфрейме M5, основанная на глубоком анализе рыночной структуры и поведения цены. Советник не использует стандартные индикаторные сигналы и не торгует по упрощённым шаблонам. В основе системы лежит собственная логика определения рыночного контекста, сформированная на принципах импульса, паузы, ликвидности и реакции цены. Алгоритм непрерывно анализирует рынок в реальном времени, выявляя ключевые элементы рыночной структуры и принимает торговые решения на основе совокупности факторов, а не одного условия.


Анализ рыночной структуры  ORIX System автоматически отслеживает и оценивает следующие компоненты рынка: сильные и ключевые ценовые уровни; зоны рыночного равновесия и баланса цены; области концентрации ликвидности; зоны скопления ордеров и объёма; активность крупных и институциональных участников; зоны повышенного рыночного давления; области истощения импульса и замедления движения; зоны реакции цены; значимые элементы рыночной структуры. Все обнаруженные зоны используются алгоритмом внутри торговой логики и не требуют никаких действий со стороны трейдера. Надписи, отображаемые на графике, отражают внутренние аналитические состояния алгоритма и служат для визуального понимания текущего рыночного контекста.


Фильтр новостей — ORIX System оснащён встроенным фильтром новостей Forex Factory, который позволяет избегать торговли в периоды выхода значимых экономических событий. Это снижает влияние новостной волатильности и повышает стабильность работы советника в реальных рыночных условиях.


Настройка и работа по умолчанию — ORIX System изначально настроен и оптимизирован для работы без дополнительной подгонки параметров и полностью готов к использованию сразу после установки. Все ключевые параметры стратегии уже подобраны и сбалансированы. В повседневной работе пользователю достаточно настроить торговый объём или процент риска на сделку, а также параметр GMT при необходимости. Остальные параметры рекомендуется оставлять без изменений. Подробная информация о настройке параметра GMT приведена в отдельном блоке ниже. Результаты работы советника могут отличаться в зависимости от качества котировок брокера, так как стратегия чувствительна к структуре цены, плотности тиков и корректности исторических данных. Для стабильной и корректной работы рекомендуется использовать авторитетных форекс-брокеров с ECN / RAW / Razor счетами и качественными рыночными котировками.


Качество котировок и условия брокера — ORIX System относится к высокоточным алгоритмам и ориентирован на работу с импульсами, паузами и реакциями цены, поэтому качество рыночных котировок играет ключевую роль в результатах торговли. Алгоритм разрабатывался и настраивался на качественных рыночных котировках, в том числе на данных брокера IC Markets. При использовании у других брокеров поведение стратегии может отличаться из-за особенностей формирования котировок и структуры ценовых данных. Перед покупкой советника настоятельно рекомендуется провести тестирование ORIX System у того брокера, на котором планируется реальная торговля. Если при тестировании результаты вас устраивают, то при реальной торговле у этого же брокера советник будет работать аналогичным образом. На брокерах с разреженной, сглаженной или некорректной историей котировок эффективность стратегии может снижаться, что является особенностью высокоточных торговых алгоритмов, а не недостатком советника.


Параметр GMT и работа по умолчанию (ВАЖНО) — ORIX System не требует использования set-файлов и готов к работе с настройками по умолчанию. Советник изначально настроен таким образом, чтобы корректно работать у большинства популярных форекс-брокеров без дополнительной настройки. В обычной работе пользователю достаточно изменить только объём лота или процент риска, остальные параметры можно оставить без изменений.


Параметр GMT  Параметр GMT является важным элементом логики ORIX System и используется для корректного определения торговых условий и рыночного контекста. По умолчанию в советнике уже задан наиболее распространённый серверный сдвиг времени: GMT +2 в зимний период и GMT +3 в летний период. Такой сдвиг используется у большинства популярных форекс-брокеров, включая IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, Eightcap, Admirals, Exness и Roboforex. Для большинства пользователей изменение параметра GMT не требуется — советник будет корректно работать сразу после установки. Если ваш брокер использует нестандартный серверный часовой пояс или вы не уверены в значении GMT, вы можете связаться со мной до или после покупки, и я помогу корректно настроить параметр GMT под вашего брокера.


Основные требования и рекомендации

Валютная пара: GBPUSD
Таймфрейм: M5
Минимальный депозит: от 100 USD / EUR при торговом объёме 0.01 лота
Брокер: любой уважаемый ECN-брокер с качественными котировками
Тип счёта: ECN / RAW / Razor (поддерживаются режимы Netting и Hedging)
VPS: рекомендуется для стабильной и бесперебойной работы советника
Рекомендуемый риск: от 1% до 5% на сделку (риск рассчитывается по стоп-лоссу одной сделки)


Ключевые особенности ORIX System — ORIX System разработан как аккуратная и качественная торговая система, ориентированная на анализ рыночной структуры и поведения цены, а не на агрессивные или упрощённые методы торговли. Советник не использует мартингейл, торговые сетки, усреднение против рынка, локирование, открытие сделок без стоп-лосса, а также высокочастотную или хаотичную торговлю. Каждая сделка открывается с заранее рассчитанным и контролируемым риском и всегда имеет чётко определённые параметры.


Безиндикаторный принцип работы — ORIX System является безиндикаторной торговой системой. Алгоритм не зависит от стандартных технических индикаторов и не использует запаздывающие сигналы. Вся торговая логика построена на анализе поведения цены и структуры рынка, включая импульсы и паузы, зоны реакции, области баланса и рыночного давления. Такой подход позволяет алгоритму работать более точно и стабильно при использовании качественных котировок.


Назначение системы — ORIX System разрабатывался и оптимизировался специально для торговой пары GBPUSD. Алгоритм учитывает особенности поведения и структуры цены данного инструмента и не является универсальной стратегией для всех валютных пар. Советник ориентирован на аккуратную алгоритмическую торговлю, работу с контролируемым риском и стабильную и аккуратную работу в рекомендованных торговых условиях.


Бонус для покупателей — Для владельцев ORIX System (GBPUSD) предусмотрен дополнительный бонус. После покупки советника вы можете связаться со мной и предоставить подтверждение приобретения ORIX System для GBPUSD. В качестве бонуса предоставляется дополнительная версия ORIX System, разработанная и оптимизированная специально для валютной пары EURUSD. Это отдельная версия советника, а не универсальный сет. Логика и параметры подобраны индивидуально под EURUSD и не являются копией версии для GBPUSD. Версия для EURUSD не публикуется в Market и предоставляется только владельцам основной версии.


Ограниченное количество копий и ценообразование — ORIX System не является массовым продуктом и не планируется к продаже по низкой цене. Советник разрабатывался как специализированная торговая система, требующая качественных котировок, корректной настройки и осознанного подхода к использованию, поэтому распространение ORIX System ограничено. На старте продаж предусмотрена ограниченная партия первых копий по сниженной цене: первые 5 копий доступны по цене 350 USD. После продажи первых копий стоимость ORIX System будет постепенно увеличиваться. Рост цены обусловлен дальнейшим развитием и поддержкой продукта, ограниченным количеством пользователей и ориентацией на качественное использование, а не массовые продажи.

ORIX System — это самостоятельная торговая система, оптимизированная для GBPUSD на таймфрейме M5 и построенная на анализе рыночной структуры и поведения цены, а не на шаблонных индикаторных сигналах или агрессивных методах торговли. Советник предназначен для системной и осознанной работы с рынком и не ориентирован на агрессивную торговлю или обещание «идеальных» результатов.

Рекомендуем также
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Эксперты
New Rate EA – автоматизация точных прорывов New Rate EA – это полностью автоматизированный советник, разработанный для точного и дисциплинированного использования ежедневных возможностей прорыва. Он торгует только один раз в день , фиксируя определенный внутридневной диапазон и выполняя сделки в точной точке прорыва. Без повторных входов, без чрезмерной торговли, без эмоций. Основанный на проверенной концепции Opening Range Breakout (ORB), New Rate сочетает в себе чистое исполнение, строгий конт
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Эксперты
V-Wave EA Unlock the power of automated trading with V-Wave EA ! This cutting-edge Expert Advisor integrates a robust set of indicators, including VWAP , Moving Averages ,  IBS , and FIBO Levels for precise entries. Key Features: 1. Powerful Indicators: VWAP (Volume-Weighted Average Price): The core of the strategy, ensuring optimal entries based on volume-driven market trends. Two Moving Averages: Customize crossover and trend strategies for added confirmation. IBS (Internal Bar Strength): Fin
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Эксперты
Exp-TickSniper -  высокоскоростной тиковый скальпер (scalper) с автоподбором параметров для каждой валютной пары автоматически. Вы мечтаете о советнике, который будет автоматически рассчитывать параметры торговли? Автоматически оптимизироваться и настраиваться? Мы представляем нашу новую разработку в мире форекс. Тиковый скальпер для терминалов  МТ5 TickSniper . Версия TickSniper  Скальпер  для терминала MetaTrader 4 TickSniper - Полная инструкция   + DEMO + PDF Советник разработан на основе о
Edge EA Pro MT5
Aleksandr Zheltikov
4.67 (3)
Эксперты
Edge is a fully automated trading system that finds trading opportunities and places trades by combining technical indicators, price action analysis, wave analysis and all-day market pattern analysis using Fibonacci areas. Based on historical market data, the system's thinly layered multilayer neural network is trained to identify patterns and relationships that can be used to predict future price movements. The neural network processes various inputs, including price data, technical indicators
Algofx Bull
Kanok Meekunchorn
Эксперты
Strategy is based on moving average analysis with the Timeframe H1. It is a combination of powerful trading techniques.  The trading system is suitable for experienced traders and beginner. The EA allows you to trade with a fixed lot size. Recommended : Recommended timeframe is H1. Minimum account balance: $200. Default parameters are for EURUSD. Features : The EA is not sensitive to spread or broker, you may chose any broker you trust to; The EA is very easy to setup and use. Setting
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Эксперты
Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Эксперты
R1 Deep Seek EA - The Ultimate Precision Trading Solution! If you are searching for a highly efficient, consistent, and sustainable trading approach in the Forex market, combined with an advanced mathematically-driven averaging system, then R1 Deep Seek EA is the perfect solution for you! What Makes R1 Deep Seek EA Unique? R1 Deep Seek EA is designed with an intelligent strategy that executes precise and calculated trades. It places multiple buy and sell orders at predetermined intervals around
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Эксперты
Ilan для MetaTrader 5 Благодаря использованию виртуальных сделок, стала возможной торговля в оба направления - и покупка, и продажа - одновременно. Именно это позволило полноценно перевести популярную стратегию под неттинговый учет позиций, который используется MetaTrader 5.  Настройки советника Настройки советника просты, но позволяют регулировать все важные параметры стратегии. Вам доступны: Уникальный  MagicNumber  для идентификации сделок; Выбор направления торговли ( Trade direction ): тол
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Эксперты
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Pattern MA 2
Dmitriy Konogorov
Эксперты
Этот эксперт подходит для торгов на паре и еще несколько. Сам эксперт использует унивесальные стратегии, но пока они оптимизированы под некоторые валютные пары. Множество настроек можно настраивать .Имееться две панели на графике, для визуализации и настроек. Свое решение он отображает на графике в ввиде стрелок. Стрелки бывают только двух видов.Не использует мартингейл.В тестере работает отлично по умолчанию в настройках.  Он по умолчанию уже настроен. Также можно указать для него процент дер
Forex Expert Pro USDJPY
Marat Nurpeissov
Эксперты
Описание торгового робота: Forex Expert Pro USDJPY Forex Expert Pro USDJPY — это автоматизированный торговый робот для рынка Forex, разработанный на основе стратегии пробоя или отбоя от уровней, построенных по первой часовой свече торгового дня (H1). Робот анализирует первую свечу после открытия торговой сессии и устанавливает ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе её High и Low. Работает только на USD/JPY. Для начала работы откройте график USD/JPY. Установите советник. Введите вхо
EA fine
Dmitriy Konogorov
Эксперты
Этот эксперт подходит для торгов на любой валютной паре. Сам эксперт использует комплексные стратегии дополненной и основной сетки, с использованием двух индикаторов. Множество настроек можно настраивать в настройках эксперта .Имееться информационная панель на графике, для визуализации . Свое решение он отображает на графике в ввиде значков и стрелок, а также линий. Значки бывают только различных видов В тестере работает отлично по умолчанию в настройках.  Он по умолчанию уже настроен. Торгует
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Эксперты
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Nova FRC Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova FRC Trader is a disciplined automation of the Fractals indicator — a classic tool that identifies local highs and lows to pinpoint potential reversal and breakout points. This EA transforms fractal patterns into a structured trading system, entering trades only when price confirms a meaningful shift in market structure. Instead of chasing every swing, Nova FRC Trader focuses on setups where fractals indicate a real change in momentum. Trades are executed with discipline, avoiding noise and
Xauron
Roberto Liguoro
Эксперты
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
4.25 (4)
Эксперты
King Ruay Scalper GOLD Plus EA The King Ruay Scalper GOLD Plus EA is built on a real breakout strategy-No AI, No Grid, No Martingale, No Averaging. It identifies key buy and sell levels and places stop buy/sell orders accordingly. Once an order is executed, the scalper engine takes over to manage the position efficiently. This EA is versatile and works on various pairs, including GOLD and more. The default preset is optimized for GOLD, and you can find additional set files for other pairs below
Nasdaq Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Эксперты
PROP FIRM READY!   -> Ask for set file | Price increases 100$ after each purchase | Final price 999$ |    Darwinex zero live account -   Link 100 Thousand profit firm allocation contact for more information. Key Features: Forward optimization, monte carlo, Sequencial optimization, and walk forward matrix stress testing uses trailing stop and no set TP so profit isn't capped Symbol: NASDAQ M15 CFD or futures No martingale & grid based trading. Contact me to learn more about the reasoning behind
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Эксперты
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Эксперты
AlgoFusion FX – это продвинутый Советник (Expert Advisor, EA) , предназначенный для трейдеров, стремящихся к надежному, диверсифицированному и мультистратегическому подходу к алгоритмической торговле. Разработанный для исключительного управления рисками, адаптации к рынку и оптимизации производительности, этот EA интегрирует сложные количественные модели и алгоритмы машинного обучения для повышения прибыльности в постоянно меняющихся рыночных условиях. Будь вы институциональным трейдером или час
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Эксперты
O Alpha B3 Renko Trader  é um robô especialista para negociação no Bovespa B3  (miniíndice e minidólar) que une a análise de candlesticks do gráfico Renko (calculado internamente, sem imagens gráficas) com a estratégia Alpha B3 . O robô permite configurar, para os sinais de entrada, o tamanho do brick do gráfico Renko, bem como um número de candlesticks para análise. Além disso, você deve configurar os stops fixos, em pontos. O robô permite também a configuração de funções, tais como número de c
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Эксперты
Представляем Neural Bitcoin Impulse - инновационный торговый бот, созданный с использованием технологии обучения нейросети на объёмных массивах рыночных данных. Встроенная математическая модель искусственного интеллекта ищет потенциальный импульс каждого следующего рыночного бара и использует образовавшиеся паттерны дивергенции и конвергенции между прогностическими показателями и ценой для формирования высокоточных разворотных точек открытия торговых позиций. В основе торгового робота лежит ра
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Эксперты
Intersection EA является полностью автоматизированной программой (торговый робот), выполняющий торговые сделки на валютном рынке в соответствии заданному алгоритму и индивидуальным, для каждого инструмента, торговым настройкам. Intersection EA прекрасно подходит как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов, которые имеют солидный опыт торговли на финансовых рынках. Трейдеры и программисты нашей компании, Kalinka Capital OU, работали над созданием и развитием форекс робота Intersection
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Эксперты
GoldenStrikePro – Precision Breakout Expert Advisor for XAUUSD GoldenStrikePro is a powerful and intelligent trading robot designed specifically for XAUUSD (Gold/USD). Built for precision breakout strategies, it leverages real-time market structure, EMA-based trend analysis, and smart trade execution to deliver consistent results with controlled risk. Whether you're a seasoned trader or just starting your algorithmic journey, GoldenStrikePro gives you the edge to trade gold with confidence.
Sun Bin SCF
Peat Winch
Эксперты
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Эксперты
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
AudUsd Glider MT5
Koen Arnold Terpstra
Эксперты
MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/130516?source=Site+Profile# Trading AUDUSD, one of the Cleanest and calmest forex pairs in the market, demands patience, a strategy and good risk management. AUDUSD Glider seamlessly integrates these elements into a sophisticated system designed for optimal Forex trading. The robot is thoroughly tested from 2010 until now. With 0.01 lotsize it has never exceeded 5% (500$ )Drawdown on a $10.000 dollar account. The EA is only made to short, and
Alpha Striker Smc King MT5
Shokhboz Mamarasulov
Эксперты
Alpha Striker SMC KING is unique Expert Advisor that continues the Alpha Striker series of  expert advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker SMC KING is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended EURUSD. Expert showed stable results on currencies in 2022-2024 period. No dangerous methods of money management used,
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Эксперты
Алготрейдинг Эксперт-советник основан на логике тренда и формировании цен с использованием взвешенных линейных средних LWMA. Расчет оказывается влияние на самые последние цены, которые имеют больший вес в расчете среднего. Это среднее вычисляется путем взятия каждой из цен закрытия в определенный период времени и умножения их на предопределенный коэффициент веса. Как только учитывается положение периодов времени, они суммируются и делятся на сумму количества периодов времени. Сигналы Он состоит
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Эксперты
This EA is based on a Bollinger Bands reversal strategy. It automatically detects price reversals at the upper or lower Bollinger Band and opens trades in the direction of the expected bounce. The system dynamically calculates optimal take-profit (TP) levels based on recent market volatility and structure, ensuring efficient profit capture without manual intervention. Live Results (6 months): +125.52% profit, 20.75% max drawdown Myfxbook proved please Copy and paste URL's: ( myfxbook.com/me
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Эксперты
Представляем Weltrix – Ультимативное решение для торговли золотом (XAUUSD) $499 – ПОЗЖЕ -> $1999 USD ВАЖНО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ EA ТОЛЬКО С ЭТИМ SET-ФАЙЛОМ:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Шесть проверенных стратегий. Один мощный советник. Стабильная эффективность. Высокая торговая активность. Чего НЕТ в этом советнике ВАЖНО: Чтобы AUTO_GMT работал → добавьте URL "http : // worldtimeapi . org" (уберите пробелы!!) в список разрешённых URL в вашем терминале MT5 (Сервис -> Настройк
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Другие продукты этого автора
Aurum AI mt5
Leonid Arkhipov
4.79 (28)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление: полностью обновлена премиальная
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление: полностью обновлена премиальная
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
Эксперты
ORIX System — это алгоритмическая торговая система, разработанная и оптимизированная специально для валютной пары GBPUSD на таймфрейме M5, основанная на глубоком анализе рыночной структуры и поведения цены. Советник не использует стандартные индикаторные сигналы и не торгует по упрощённым шаблонам. В основе системы лежит собственная логика определения рыночного контекста, сформированная на принципах импульса, паузы, ликвидности и реакции цены. Алгоритм непрерывно анализирует рынок в реальном вре
Фильтр:
Stephen J Martret
2725
Stephen J Martret 2025.12.24 12:14 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв