Reversal 2
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- Версия: 1.1
Индикатор " REVERSAL" это стрелочный индикатор без перерисовки и запаздывания. Индикатор " REVERSAL" показывает на графике наиболее лучшие точки входа по тренду. Лучше его использовать в паре с другими трендовыми индикаторами в качестве фильтра. Индикатор показывает хорошие результаты на всех таймфреймах Сигнал генерируется после закрытия свечи и появляется в виде стрелок синего и красного цвета. Если уменьшить амплитуду то вы можете торговать в стиле скальпинга