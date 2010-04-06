Sentinel Arrow

Sentinel Arrow
Основные характеристики:

⊗Эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда, его разворота и изменения импульса.
⊗Создан для профессионального использования, имеет устойчивую логику сигналов, исключающую задержки или ложные обновления.
⊗Подходит для различных таймфреймов.
⊗Не перерисовывает, не удаляет и не изменяет прошлые сигналы.
⊗Все сигналы BUY и SELL генерируются на самой свече и остаются зафиксированными.
⊗В реальной торговле нет перерисовки — сигналы появляются мгновенно на самой свече.
⊗Обеспечивает стабильность, точность и гибкость.
⊗Обеспечивает сигналы с высоким процентом прибыльных сделок.
⊗Каждый сигнал срабатывает только один раз — без повторов.
⊗Подходит для всех валютных пар, индексов, акций, форекса, металлов, криптовалют.
⊗Торговля по тренду, свинг-трейдинг, подтверждение разворотов.
⊗Для трейдеров, которые ищут надёжные и понятные профессиональные сигналы.
⊗Полностью настраиваемый.
