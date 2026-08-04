F T M O Funded Account Saver

UZFX FTMO Guardian PRO — это профессиональный индикатор для мониторинга счетов в MetaTrader 5, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам безопасно проходить FTMO-челленджи и уверенно управлять финансируемыми счетами.





В отличие от советников, этот инструмент не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он работает как торговый помощник в режиме реального времени, который постоянно отслеживает ваш счет и рассчитывает все важные показатели FTMO, пока вы торгуете вручную.





На панели инструментов в одном месте отображаются все важные статистические данные по счету, включая баланс, собственный капитал, плавающую прибыль/убыток, закрытую прибыль, дневную прибыль, общую прибыль, текущий просадку, оставшуюся просадку, прогресс по достижению целевой прибыли, количество торговых дней и общий статус выполнения челленджа.





Индикатор автоматически поддерживает:





FTMO 2-Step Standard

FTMO 2-Step Swing

FTMO 1-Step Challenge

Он непрерывно рассчитывает:





Ежедневный просадку

Максимальную просадку

Статическую просадку

Скользящую просадку (1-Step)

Прогресс по целевому показателю прибыли

Оставшуюся требуемую прибыль

Оставшийся допустимый уровень ежедневных убытков

Оставшуюся максимальную просадку

Завершенные торговые дни

Текущий статус челленджа

Интеллектуальная система предупреждений предоставляет уведомления в режиме реального времени до того, как произойдут нарушения правил. Трейдеры получают оповещения при приближении к лимитам ежедневного просадки, лимитам максимальной просадки, целевым показателям прибыли или опасным плавающим убыткам, что позволяет им принять меры до нарушения правил челленджа.





Панель управления также содержит краткую справку по важным торговым условиям FTMO, включая:





Правила торговли на новостях

Правила удержания позиций на выходных

Правила удержания позиций на ночь

Требования к стабильности

Текущая фаза челленджа

Тип счёта (Челлендж или Финансируемый)

Основные особенности

Профессиональная панель инструментов с возможностью перемещения

Современный интерфейс с тёмной темой

Несколько цветовых схем

Мониторинг счёта в режиме реального времени

Автоматический расчёт правил FTMO

Отслеживание дневного просадки

Отслеживание максимальной просадки

Мониторинг целевого уровня прибыли

Счётчик торговых дней

Индикатор состояния конкурса

Предупреждения и оповещения об опасности

Всплывающие оповещения

Звуковые оповещения

Легкий и оптимизированный

Не требует DLL-файлов

Не требует внешних файлов

Работает у любого брокера MT5

Помощник для ручной торговли

Безопасен для реальных и демо-счетов

Важное примечание

UZFX FTMO Guardian PRO НЕ является советником.





Этот индикатор никогда не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он разработан исключительно как инструмент мониторинга счета и управления рисками, чтобы помочь трейдерам соблюдать правила FTMO-челленджа.





Расчеты основаны на выбранном плане FTMO и данных, введенных пользователем. Трейдеры несут ответственность за то, чтобы все настройки счета соответствовали фактической конфигурации их счета FTMO.





Независимо от того, торгуете ли вы на счете Challenge или управляете финансируемым счетом, UZFX FTMO Guardian PRO предоставляет информацию, необходимую для мониторинга вашей эффективности, защиты счета и более уверенной торговли.





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