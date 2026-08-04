F T M O Funded Account Saver

UZFX FTMO Guardian PRO — это профессиональный индикатор для мониторинга счетов в MetaTrader 5, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам безопасно проходить FTMO-челленджи и уверенно управлять финансируемыми счетами.


В отличие от советников, этот инструмент не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он работает как торговый помощник в режиме реального времени, который постоянно отслеживает ваш счет и рассчитывает все важные показатели FTMO, пока вы торгуете вручную.


На панели инструментов в одном месте отображаются все важные статистические данные по счету, включая баланс, собственный капитал, плавающую прибыль/убыток, закрытую прибыль, дневную прибыль, общую прибыль, текущий просадку, оставшуюся просадку, прогресс по достижению целевой прибыли, количество торговых дней и общий статус выполнения челленджа.


Индикатор автоматически поддерживает:


FTMO 2-Step Standard

FTMO 2-Step Swing

FTMO 1-Step Challenge

Он непрерывно рассчитывает:


Ежедневный просадку

Максимальную просадку

Статическую просадку

Скользящую просадку (1-Step)

Прогресс по целевому показателю прибыли

Оставшуюся требуемую прибыль

Оставшийся допустимый уровень ежедневных убытков

Оставшуюся максимальную просадку

Завершенные торговые дни

Текущий статус челленджа

Интеллектуальная система предупреждений предоставляет уведомления в режиме реального времени до того, как произойдут нарушения правил. Трейдеры получают оповещения при приближении к лимитам ежедневного просадки, лимитам максимальной просадки, целевым показателям прибыли или опасным плавающим убыткам, что позволяет им принять меры до нарушения правил челленджа.


Панель управления также содержит краткую справку по важным торговым условиям FTMO, включая:


Правила торговли на новостях

Правила удержания позиций на выходных

Правила удержания позиций на ночь

Требования к стабильности

Текущая фаза челленджа

Тип счёта (Челлендж или Финансируемый)

Основные особенности

Профессиональная панель инструментов с возможностью перемещения

Современный интерфейс с тёмной темой

Несколько цветовых схем

Мониторинг счёта в режиме реального времени

Автоматический расчёт правил FTMO

Отслеживание дневного просадки

Отслеживание максимальной просадки

Мониторинг целевого уровня прибыли

Счётчик торговых дней

Индикатор состояния конкурса

Предупреждения и оповещения об опасности

Всплывающие оповещения

Звуковые оповещения

Легкий и оптимизированный

Не требует DLL-файлов

Не требует внешних файлов

Работает у любого брокера MT5

Помощник для ручной торговли

Безопасен для реальных и демо-счетов

Важное примечание

UZFX FTMO Guardian PRO НЕ является советником.


Этот индикатор никогда не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он разработан исключительно как инструмент мониторинга счета и управления рисками, чтобы помочь трейдерам соблюдать правила FTMO-челленджа.


Расчеты основаны на выбранном плане FTMO и данных, введенных пользователем. Трейдеры несут ответственность за то, чтобы все настройки счета соответствовали фактической конфигурации их счета FTMO.


Независимо от того, торгуете ли вы на счете Challenge или управляете финансируемым счетом, UZFX FTMO Guardian PRO предоставляет информацию, необходимую для мониторинга вашей эффективности, защиты счета и более уверенной торговли.


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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
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Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
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Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
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Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
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Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Другие продукты этого автора
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
4.33 (3)
Библиотеки
Скрипт UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly для MetaTrader 5 (MT5) - это мощный инструмент, который позволяет трейдерам быстро перемещать стоп-лосс всех открытых позиций к их цене входа, обеспечивая безрисковые сделки. Этот скрипт особенно полезен для эффективного управления активными сделками, гарантируя, что при благоприятном движении позиции трейдер будет защищен от возможных потерь. (Посетите профиль и проверьте все другие продукты MT4/MT5) (Пожалуйста, не забудьте оставить отзыв)
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
Скрипт UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly для MetaTrader 5 (MT5) - это мощный инструмент, позволяющий трейдерам немедленно закрыть все активные рыночные позиции одним исполнением. Этот скрипт идеально подходит для экстренного управления торговлей, помогая трейдерам быстро выйти из рынка во время высокой волатильности, новостных событий или корректировки стратегии. Функции: Закрывает все открытые позиции на покупку и продажу по всем символам. Использует последнюю цену Bid/Ask дл
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Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Индикаторы
UzFx Total TP/SL & Timer v3.0 — комплексный индикатор управления сделками, отображающий: Общий тейк-профит — совокупное значение тейк-профита всех открытых позиций (в долларах, пунктах или пипсах) Общий стоп-лосс — совокупное значение стоп-лосса всех открытых позиций (в долларах, пунктах или пипсах) Плавающий P&L — прибыль/убыток в реальном времени, включая свопы (цветовая кодировка: зеленый — прибыль, красный — убыток) Таймер свечи — обратный отсчет до закрытия следующей свечи Получите пан
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Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (2)
Индикаторы
UZFX-Alpha Strike Signals v2.0 — это профессиональный инструмент для анализа рынка, разработанный для точного и четкого определения высоковероятных торговых возможностей. Этот усовершенствованный индикатор сочетает в себе сложную систему распознавания ценовых действий с динамической визуализацией управления рисками, предоставляя четкие сигналы на покупку и продажу прямо на вашем графике. Примечание: используйте в сочетании с индикатором { LTL 164343 }, чтобы повысить долю выигрышных сигналов. Ис
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Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Индикаторы
UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 — это мощный индикатор без перерисовки, разработанный Усманом Забиром (UZFX LABS) специально для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которые ищут точные сигналы входа на быстро меняющихся рынках. Идеально подходит для трейдеров, которым нужны надежные сигналы в реальном времени без задержек и ложных перерисовок. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ* ЛУЧШИЕ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: 30 МИНУТ И БОЛЕЕ. {1 ЧАС} — МОЙ ЛЮБИМЫЙ. И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСТО ПОРАЖАЮТ...! Примечание: Использ
LTL Long Trend Locator
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
LTL Long Trend Locator v2.0 — профессиональный индикатор для торговли по тренду LTL Long Trend Locator помогает трейдерам находить лучшие моменты для входа и выхода из рынка, определяя сильные и устойчивые тренды. Он дает четкие сигналы о начале и конце трендов, помогая вам торговать в правильном направлении в нужное время. Он помогает трейдерам находить сильные рыночные тренды и показывает, где именно размещать сделки, с четкими уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита. Основные функции: Ч
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
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Библиотеки
Скрипт UZFX - Margin Required and Max Lot Size для MetaTrader 5 (MT5) разработан, чтобы помочь трейдерам быстро определить маржу, необходимую для открытия позиции в 1 лот, и рассчитать максимальный размер лота, которым они могут торговать, исходя из текущего капитала счета. Этот инструмент необходим для управления рисками и определения размера позиции, позволяя трейдерам эффективно планировать свои сделки. Функции: Рассчитывает маржу, необходимую для открытия сделки на 1 лот по выбранному си
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
Скрипт UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly для MetaTrader 4 (MT4) - это мощный инструмент, который позволяет трейдерам быстро перемещать стоп-лосс всех открытых позиций к их цене входа, обеспечивая безрисковые сделки. Этот скрипт особенно полезен для эффективного управления активными сделками, гарантируя, что при благоприятном движении позиции трейдер будет защищен от возможных потерь. (Посетите профиль и проверьте все другие продукты MT4/MT5) (Пожалуйста, не забудьте оставить отзыв)
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly - это простой, но мощный скрипт для MetaTrader 5 (MT5), предназначенный для мгновенного удаления всех объектов рисования с активного графика. Этот скрипт будет полезен трейдерам, которым необходимо быстро очистить график от рисунков технического анализа, линий тренда, инструментов Фибоначчи, текстовых меток и других объектов, не удаляя их вручную по одному. Функции: Удаляет все объекты и рисунки на активном графике. Работает мгновенно
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Modern Candle Timer Digital Clock UZFX MT5
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UZFX Modern Candle Timer Digital Clock v1.0 Профессиональный таймер обратного отсчета с современным цифровым интерфейсом для MetaTrader 5 Повысьте эффективность своей торговли с помощью UZFX Modern Candle Timer Digital Clock — лаконичного, точного и высокофункционального индикатора, разработанного для серьезных трейдеров, которые ценят ясность и профессионализм на своих графиках. Ключевые особенности: Точный обратный отсчет по свечам: отображение в реальном времени оставшегося времени до закр
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Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
Live Trades and History Visualizer — это мощный индикатор MetaTrader 5, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам отслеживать свои открытые и закрытые позиции с помощью четких визуальных подсказок. Независимо от того, отслеживаете ли вы текущие сделки или анализируете прошлые результаты, этот инструмент обеспечивает интуитивно понятное и настраиваемое отображение точек входа/выхода, прибыли/убытка и статистики торговли — прямо на вашем графике. Ключевые особенности: Визуализация активных
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Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalping Winning Signals Pr
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Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
Индикатор UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4 предназначен для отслеживания в режиме реального времени общих значений Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) по всем открытым и отложенным сделкам. Кроме того, он включает в себя таймер обратного отсчета свечи, который показывает время, оставшееся до закрытия текущей свечи. Ключевые особенности: Автоматически рассчитывает общую ожидаемую прибыль и убыток по всем активным сделкам и отложенным ордерам. Отображает время, оставшееся до закрытия текущей свечи, п
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Check Your EA Performance PRO indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Индикаторы
Check Your EA Performance v1.0 — премиум-панель аналитики для MT5 институционального уровня > > > > > УЗНАЙТЕ ПРАВДУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВАШЕГО СОВЕТА < < < < < Превратите необработанную историю торговли в понятный отчет о результатах, готовый к принятию решений. Check Your EA Performance v1.0 — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым важны точность, ясность и аналитика, на основе которой можно принимать решения. Вместо того чтобы гадать, является ли советник
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Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
Скрипт UZFX - Delete Only Pending Orders для MetaTrader 5 (MT5) - это простой, но эффективный инструмент, который автоматически удаляет все отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) с торгового счета. Этот скрипт идеально подходит для трейдеров, которые хотят мгновенно удалить свои отложенные ордера, не затрагивая активные позиции на рынке. Смотрите все мои другие индикаторы и советники для MT4/MT5 >> ЗДЕСЬ Особенности: Удаляет все отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit
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Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5
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Professional Trader Panel PTP Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UZFX Professional Trader Panel v1.0 – Your Complete Trade Monitoring Solution Stop juggling between multiple charts and terminal tabs. Get a complete bird's-eye view of your entire trading portfolio in one elegant, real-time dashboard.  Transform your chart into a professional trading command center. Monitor all open positions, account health, and floating P&L at a single glance. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalpi
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Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Эксперты
UZFX Daily Trade Guard EA — это простой и мощный инструмент для управления счетом и рисками в MetaTrader 4 (MT4), предназначенный для защиты вашего торгового счета путем мониторинга ежедневных лимитов прибыли и убытков. Созданный (UZFX LABS), надежным экспертом в области форекс, этот советник (EA) не открывает сделок, а сосредоточен на обеспечении соблюдения ваших правил управления рисками, чтобы остановить торговлю при достижении лимитов. Он помогает трейдерам всех уровней профессионально управ
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Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UzFx-Local Currency Converter-MT5 — это мощный и простой в использовании индикатор, разработанный для трейдеров, которые хотят отслеживать свои плавающие и ежедневные прибыли и убытки (P&L) как в долларах США, так и в своей местной валюте. Этот инструмент обеспечивает конвертацию в режиме реального времени с использованием заданного пользователем обменного курса, помогая трейдерам более эффективно визуализировать свои торговые результаты. Ключевые особенности Отображает текущую прибыль и убыт
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UZFX All Trades and Pending Orders Monitor
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UZFX All Running Trades & Pending Orders Monitor v1.0 Transform your MetaTrader 5 trading experience with a modern, ultra-fast, and fully customizable professional dashboard designed for serious traders. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalping Winning Signals Pro SWS LTL Long Trend Locator The UZFX All Running Trades & Pending Orders Monitor gives you a complete real-time overview of all active trades and pending
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UzFx-Local Currency Converter-MT4 — это мощный и простой в использовании индикатор, разработанный для трейдеров, которые хотят отслеживать свои плавающие и ежедневные прибыли и убытки (P&L) как в долларах США, так и в своей местной валюте. Этот инструмент обеспечивает конвертацию в режиме реального времени с использованием заданного пользователем обменного курса, помогая трейдерам более эффективно визуализировать свои торговые результаты. Ключевые особенности Отображает текущую прибыль и убыт
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
Скрипт UZFX - Delete Only Pending Orders для MetaTrader 4 (MT4) - это простой, но эффективный инструмент, который автоматически удаляет все отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) с торгового счета. Этот скрипт идеально подходит для трейдеров, которые хотят мгновенно удалить свои отложенные ордера, не затрагивая активные позиции на рынке. Ознакомьтесь с другими моими индикаторами и советниками для MT4/MT5 >> ЗДЕСЬ Особенности: Удаляет все отложенные ордера (Buy Limit, S
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CCCC Capital Control Command Center Panel UZFX
Muhammad Usman Siddique
Утилиты
Панель UZFX Capital Control Command Center v1.1 — это комплексная панель управления торговлей и рисками, разработанная для серьезных трейдеров на рынке Форекс, которым необходим полный контроль над своими торговыми операциями. Это универсальное решение превращает вашу платформу MetaTrader 5 в профессиональный командный центр с мониторингом в режиме реального времени, расширенным управлением позициями и автоматической защитой от просадки. На самом деле эта панель более полезна, чем многие инстру
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Funded Next Account Saver
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
Never Lose Your FundedNext Challenge Again UZFX FundedNext Guardian PRO is an advanced MT5 account monitoring indicator built exclusively for FundedNext traders . It is a professional account monitoring and risk management dashboard specifically designed for FundedNext traders. This powerful dashboard continuously monitors your trading account in real time and calculates every important FundedNext challenge rule, helping you avoid accidental rule violations. Whether you're trading a Stellar 1-St
Funding Pips Account Saver
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
The Ultimate Rule Protection Dashboard for FundingPips Traders Never Fail Another FundingPips Challenge Because of Rule Violations Most traders don't lose FundingPips challenges because they can't trade. They fail because they accidentally violate one of the firm's rules. A single mistake... One oversized loss... One overlooked drawdown... ...and weeks of hard work can disappear instantly. UZFX FundingPips Guardian PRO was created to solve exactly that problem. This intelligent MT5 dashboard con
The5ers Account Saver
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UZFX The5ers Guardian PRO – The Ultimate Challenge Protection Dashboard for MT5 Pass your The5ers Challenge with confidence using the most advanced account monitoring dashboard designed specifically for The5ers traders . UZFX The5ers Guardian PRO is a professional MT5 indicator that continuously monitors your trading account, calculates every important The5ers challenge rule in real time, and alerts you before you accidentally violate drawdown limits or challenge requirements. Unlike Expert Advi
Goat Funded Trader GFT Pro
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
The Ultimate Challenge Protection Dashboard for Goat Funded Trader (MT5) Pass your Goat Funded Trader (GFT) challenge with confidence using a professional MT5 dashboard designed specifically to help traders stay within the firm's trading rules. UZFX Goat Funded Trader Guardian PRO is an advanced account monitoring indicator that continuously tracks your account statistics, calculates challenge rules in real time, and warns you before you violate important risk limits. It is designed exclusively
Fxify Funded Account Protector
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
The Ultimate FXIFY Challenge Protection Dashboard for MetaTrader 5 Trade with Confidence. Stay Within the Rules. Pass Your FXIFY Challenge. Passing an FXIFY challenge requires more than profitable trading—it requires strict compliance with the firm's risk management rules. Many traders lose their funded opportunity not because of poor market analysis, but because they accidentally violate daily drawdown, maximum drawdown, or other account restrictions. UZFX FXIFY Guardian PRO is a professional M
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