Trend Swing

4.55
Trend Swing - профессиональный индикатор, разработанный с нуля нашей командой экспертов. Этот индикатор чрезвычайно изощрённый, потому что вы можете видеть уровни входа по цене с сигналами на покупку и продажу, предоставляемыми в реальном времени! Он автоматически рисует зоны профита вместе с вашим стоп-лоссом, что делает его чрезвычайно простым в использовании для любого трейдера!

Trend Swing не отставает и не перерисовывается!

Этот индикатор является настраиваемым осциллятором, основанным на нескольких фильтрах подтверждения, таких как анализ ценовых волн, скользящие средние и пересечения. Он способен определять быстрые развороты тренда с крайней точностью! Следовательно, Trend Swing может использоваться как настоящий скользящий скальпер на более малых таймфреймах, таких как М1 и выше. Если вы предпочитаете дневную торговлю, вы можете торговать на таймфреймах М30 и выше! Эти преимущества делают Trend Swing универсальным решением для трейдеров, которые ищут надежные сигналы!

Почему Trend Swing?

  • В отличие от других отстающих осцилляторов, Trend Swing никогда не отстаёт и не перерисовывается.
  • Работает на рынке Forex, металлах, индексах и криптовалютах.
  • Работает на любом таймфрейме.
  • Фиолетовые (бычьи) и жёлтые (медвежьи) пересечения внизу вашего графика.
  • Фиолетовые (покупка) и жёлтые (продажа) стрелки по центру вашего графика.
  • Уровень входа для обоих сигналов.
  • 3 различных уровня профита.
  • Показывает попадание в профит в реальном времени во время торговли.
  • Показывает попадание в стоп-лосс в реальном времени во время торговли.
  • Уведомление на мобильный телефон.
  • Уведомление по электронной почте.
  • Звуковое оповещение в вашем терминале MT4.
  • Возможность включения/отключения уровней входа и профита.

Рекомендация:

  • Валютные пары: М30 для валютных пар на рынке Forex.
  • Металлы: М1 и М30 для XAUUSD (золото).
  • Индексы: М15 для NAS100.
  • Криптовалюты: М1 и М5 для Bitcoin.
⭐️ Это только наши рекомендации. Это не означает, что вы ограничены этими таймфреймами. Вы можете исследовать другие таймфреймы, потенциал этого индикатора неограничен!
Отзывы 17
Ridlo Widyanto
24
Ridlo Widyanto 2025.01.17 17:43 
 

Very good indicators with the best support!

Tony Gregg
816
Tony Gregg 2024.05.21 22:54 
 

Nice indicator!

iambeley
22
iambeley 2024.05.20 06:00 
 

This indicator is easy to use . Thumbs up

Ответ на отзыв