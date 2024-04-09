🎁 Приобретите индикатор Trend Swing, и вы можете получить еще один индикатор под названием Market Analysis БЕСПЛАТНО в качестве БОНУСА! Свяжитесь с нами лично, чтобы получить инструкции и ваш БОНУС!

Trend Swing - профессиональный индикатор, разработанный с нуля нашей командой экспертов. Этот индикатор чрезвычайно изощрённый, потому что вы можете видеть уровни входа по цене с сигналами на покупку и продажу, предоставляемыми в реальном времени! Он автоматически рисует зоны профита вместе с вашим стоп-лоссом, что делает его чрезвычайно простым в использовании для любого трейдера!





Trend Swing не отставает и не перерисовывается!





Этот индикатор является настраиваемым осциллятором, основанным на нескольких фильтрах подтверждения, таких как анализ ценовых волн, скользящие средние и пересечения. Он способен определять быстрые развороты тренда с крайней точностью! Следовательно, Trend Swing может использоваться как настоящий скользящий скальпер на более малых таймфреймах, таких как М1 и выше. Если вы предпочитаете дневную торговлю, вы можете торговать на таймфреймах М30 и выше! Эти преимущества делают Trend Swing универсальным решением для трейдеров, которые ищут надежные сигналы! Почему Trend Swing?

В отличие от других отстающих осцилляторов, Trend Swing никогда не отстаёт и не перерисовывается.

Работает на рынке Forex, металлах, индексах и криптовалютах.

Работает на любом таймфрейме.

Фиолетовые (бычьи) и жёлтые (медвежьи) пересечения внизу вашего графика.

Фиолетовые (покупка) и жёлтые (продажа) стрелки по центру вашего графика.

Уровень входа для обоих сигналов.

3 различных уровня профита.

Показывает попадание в профит в реальном времени во время торговли.

Показывает попадание в стоп-лосс в реальном времени во время торговли.

Уведомление на мобильный телефон.

Уведомление по электронной почте.

Звуковое оповещение в вашем терминале MT4.

Возможность включения/отключения уровней входа и профита.

Рекомендация:

Валютные пары: М30 для валютных пар на рынке Forex.

Металлы: М1 и М30 для XAUUSD (золото).

Индексы: М15 для NAS100.

Криптовалюты: М1 и М5 для Bitcoin.

⭐️ Это только наши рекомендации. Это не означает, что вы ограничены этими таймфреймами. Вы можете исследовать другие таймфреймы, потенциал этого индикатора неограничен!