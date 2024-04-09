Trend Swing
- Индикаторы
- Mohamed Hassan
- Версия: 2.0
- Обновлено: 24 апреля 2024
- Активации: 7
Этот индикатор является настраиваемым осциллятором, основанным на нескольких фильтрах подтверждения, таких как анализ ценовых волн, скользящие средние и пересечения. Он способен определять быстрые развороты тренда с крайней точностью! Следовательно, Trend Swing может использоваться как настоящий скользящий скальпер на более малых таймфреймах, таких как М1 и выше. Если вы предпочитаете дневную торговлю, вы можете торговать на таймфреймах М30 и выше! Эти преимущества делают Trend Swing универсальным решением для трейдеров, которые ищут надежные сигналы!
Почему Trend Swing?
- В отличие от других отстающих осцилляторов, Trend Swing никогда не отстаёт и не перерисовывается.
- Работает на рынке Forex, металлах, индексах и криптовалютах.
- Работает на любом таймфрейме.
- Фиолетовые (бычьи) и жёлтые (медвежьи) пересечения внизу вашего графика.
- Фиолетовые (покупка) и жёлтые (продажа) стрелки по центру вашего графика.
- Уровень входа для обоих сигналов.
- 3 различных уровня профита.
- Показывает попадание в профит в реальном времени во время торговли.
- Показывает попадание в стоп-лосс в реальном времени во время торговли.
- Уведомление на мобильный телефон.
- Уведомление по электронной почте.
- Звуковое оповещение в вашем терминале MT4.
- Возможность включения/отключения уровней входа и профита.
- Валютные пары: М30 для валютных пар на рынке Forex.
- Металлы: М1 и М30 для XAUUSD (золото).
- Индексы: М15 для NAS100.
- Криптовалюты: М1 и М5 для Bitcoin.
Very good indicators with the best support!