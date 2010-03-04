Deriv Volatility Bot

Il Deriv Volatility Bot è un potente algoritmo di trading, facile da usare, progettato specificamente per gli asset degli Indici di Volatilità di Deriv. Dopo numerosi test approfonditi e utilizzo in condizioni di mercato reali, questo EA è stato attentamente ottimizzato per gestire le caratteristiche uniche degli indici sintetici.

Sebbene sia ottimizzato per gli Indici di Volatilità di Deriv, può anche essere utilizzato su altri strumenti finanziari, come coppie di valute e oro. Tuttavia, grazie alla sua progettazione specializzata, offre le migliori prestazioni sugli indici sintetici di Deriv.

Questo EA è estremamente intuitivo e richiede solo quattro parametri di input, rendendolo adatto sia ai principianti che ai trader esperti. Questi parametri permettono agli utenti di testare diverse impostazioni per trovare la configurazione ottimale per ogni asset. Tuttavia, gli screenshot allegati alla descrizione sono stati eseguiti con le impostazioni predefinite.

Parametri di Input:

  • Quanti dollari ($) per operazione? – Definisce l'importo in dollari che si desidera rischiare per ogni operazione.
  • RRR (Rapporto Rischio-Rendimento): – Imposta il rapporto tra rischio e ricompensa potenziale. Ad esempio, un RRR di 1:2 significa che si rischia 1 unità per guadagnarne 2.
  • Abilitare il Trailing Stop? – Determina se il Trailing Stop verrà utilizzato per proteggere i profitti man mano che l'operazione si sviluppa a favore del trader.
  • Attivare il Trailing Stop a RRR (0 - RRR): – Specifica a quale livello del rapporto rischio-rendimento il Trailing Stop deve attivarsi. Ad esempio, se impostato su 1, il Trailing Stop si attiverà quando l'operazione raggiungerà un RRR di 1:1.

Gli screenshot forniti mostrano test retrospettivi su tutta la storia degli asset, garantendo piena trasparenza. Non sono state fatte manipolazioni – sia le fasi vincenti che quelle perdenti sono incluse.

Raccomandazioni:

  1. Si consiglia di non rischiare più del 2% per operazione e di non fare trading con denaro che non ci si può permettere di perdere.
  2. L'uso del VPS di MQL5 è consigliato per garantire che l'EA catturi tutte le operazioni senza interruzioni.
  3. Eseguire un backtest approfondito prima dell'acquisto per verificare se l'EA si adatta al proprio stile di trading.
  4. Dopo l'acquisto, contattami per assistenza nella configurazione dell'EA.

Per mantenere l’esclusività e l’efficacia di questo EA, il prezzo aumenterà del 50% ogni 10 acquisti. Questo eviterà che troppi trader utilizzino la stessa strategia e garantirà che l'EA mantenga il suo valore.

Infine, nessun EA o strategia di trading è perfetto. Fai trading in modo responsabile e gestisci il rischio con attenzione!


