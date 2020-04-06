Deriv Volatility Bot es un algoritmo de trading potente y fácil de usar, diseñado específicamente para los activos de Volatility Index de Deriv. Después de extensas pruebas en el historial de datos y en el mercado real, este EA ha sido cuidadosamente optimizado para manejar las características únicas de los índices sintéticos.

Aunque está optimizado para los activos de Volatility Index de Deriv, también se puede utilizar en otros instrumentos como pares de divisas y oro. Sin embargo, debido a su diseño especializado, su mejor rendimiento se logra en los índices sintéticos de Deriv.

Este EA es muy fácil de usar, ya que solo requiere configurar cuatro parámetros, lo que lo hace accesible tanto para principiantes como para traders experimentados. Estos parámetros permiten realizar pruebas con diferentes configuraciones para encontrar la mejor estrategia para cada activo. No obstante, las capturas de pantalla incluidas en la descripción se realizaron utilizando la configuración predeterminada.

Parámetros de entrada:

¿Cuántos dólares ($) por operación? – Define cuánto dinero deseas arriesgar por operación en dólares.

– Define cuánto dinero deseas arriesgar por operación en dólares. Las capturas de pantalla proporcionadas en la descripción muestran pruebas realizadas a lo largo de todo el historial de los activos, garantizando total transparencia. No hay manipulación: se incluyen tanto períodos de ganancia como de pérdida, sin mostrar solo los momentos de mejor rendimiento.

Recomendaciones:

Recomiendo arriesgar un máximo del 2% por operación y nunca operar con dinero que no puedas permitirte perder. El mejor VPS para asegurar que el EA capture todas las entradas es el VPS de MQL5. Realiza una prueba exhaustiva con diferentes configuraciones para comprobar si el EA se adapta a tu estilo de trading antes de comprarlo. Después de la compra, contáctame para obtener orientación sobre cómo configurarlo correctamente.

Para mantener la exclusividad y efectividad de este EA, el precio aumentará un 50% después de cada 10 ventas. Esto evita que demasiadas personas utilicen la misma estrategia y asegura que el EA siga siendo valioso para sus usuarios.

Por último, recuerda que ningún EA o estrategia de trading es perfecta. ¡Opera con responsabilidad y gestiona bien tu riesgo!



