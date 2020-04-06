O Deriv Volatility Bot é um algoritmo de trading poderoso e fácil de usar, desenvolvido especificamente para os ativos do Índice de Volatilidade da Deriv. Após extensos testes no histórico de dados e uso em mercado real, este EA foi cuidadosamente ajustado para lidar com as características únicas dos índices sintéticos.

Embora tenha sido otimizado para os ativos do Índice de Volatilidade da Deriv, ele também pode ser usado em outros instrumentos, como pares de moedas e ouro. No entanto, devido ao seu design especializado, ele desempenha melhor nos índices sintéticos da Deriv.

Este EA é muito fácil de usar, exigindo apenas quatro parâmetros de entrada, tornando-o acessível tanto para iniciantes quanto para traders experientes. Esses parâmetros permitem que os usuários façam backtests com diferentes configurações para encontrar a melhor estratégia para cada ativo. No entanto, as capturas de tela incluídas na descrição foram feitas usando as configurações padrão.

Parâmetros de Entrada:

Quantos dólares ($) por operação? – Define quanto dinheiro você deseja arriscar por operação em dólares.

As capturas de tela fornecidas na descrição mostram testes realizados ao longo de todo o histórico dos ativos, garantindo total transparência. Nenhuma manipulação foi feita – períodos de ganhos e perdas foram incluídos, sem exibir apenas os melhores momentos.

Recomendações:

Recomendo arriscar no máximo 2% por operação e nunca negociar com dinheiro que você não pode perder. O melhor VPS para garantir que o EA capture todas as entradas é o VPS da MQL5. Faça um backtest completo com diferentes configurações para verificar se o EA se adapta ao seu estilo de trading antes da compra. Após a compra, entre em contato comigo para obter orientação sobre como configurá-lo corretamente.

Para manter a exclusividade e eficácia deste EA, o preço aumentará 50% a cada 10 vendas. Isso evita que muitas pessoas usem a mesma estratégia e garante que o EA continue sendo valioso para seus usuários.

Por fim, lembre-se de que nenhum EA ou estratégia de trading é perfeito. Negocie com responsabilidade e gerencie seu risco com sabedoria!



