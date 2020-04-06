Deriv Volatility Botは、Derivのボラティリティ・インデックス資産向けに特別に設計された、強力で使いやすいトレーディングアルゴリズムです。広範なバックテストとリアル市場での使用を経て、このEAはシンセティックインデックスの特性に適応するよう慎重に調整されました。

このEAはDerivのボラティリティ・インデックス資産向けに最適化されていますが、通貨ペアや金（ゴールド）などの他の金融商品にも使用できます。ただし、特殊な設計により、Derivのシンセティックインデックスで最高のパフォーマンスを発揮します。

このEAは非常に使いやすく、4つの入力パラメータのみで設定可能なため、初心者から経験豊富なトレーダーまで幅広く利用できます。これらのパラメータにより、さまざまな設定でバックテストを実行し、各資産に最適な構成を見つけることができます。ただし、説明に添付されているスクリーンショットはデフォルト設定で実施されたものです。

入力パラメータ:

1回の取引でいくら（$）リスクを取るか？ – 取引ごとのリスク額（米ドル）を設定します。

説明に添付されているスクリーンショットは、資産の全履歴を通じたバックテストの結果を示しており、完全な透明性を確保しています。データの改ざんは一切なく、勝ち取引だけでなく負け取引も含まれています。

推奨事項:

1回の取引で最大2%までのリスクを推奨し、失う可能性のあるお金で取引しないでください。 MQL5 VPSを使用することで、全てのエントリー機会を逃さずに取引可能です。 購入前に必ずバックテストを実施し、ご自身のトレードスタイルに合うか確認してください。 購入後は設定方法についてサポートしますので、お気軽にお問い合わせください。

このEAの独自性と効果を維持するため、10件の購入ごとに価格を50%引き上げます。これは、多くのトレーダーが同じ戦略を使用するのを防ぎ、EAの価値を維持するための措置です。

最後に、どんなEAやトレード戦略も完璧ではありません。リスク管理を徹底し、責任を持って取引しましょう！



