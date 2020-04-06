Deriv Volatility Bot 是一款强大且易于使用的交易算法，专为 Deriv 平台的 Volatility Index 资产设计。经过详细的历史回测和实盘测试，该智能交易系统（EA）已经过优化，以适应合成指数的独特特性。

虽然该 EA 最适用于 Deriv 的 Volatility Index 资产，但它同样可以用于其他交易品种，如外汇货币对和黄金。然而，由于其专门的设计，它在 Deriv 的合成指数上表现最佳。

该 EA 操作非常简单，只需要设置四个参数，适用于新手和有经验的交易者。这些参数允许用户进行不同配置的回测，以找到适合特定资产的最佳设置。然而，本文描述中的截图均基于默认参数设置。

输入参数：

每笔交易的美元金额？ – 确定每笔交易愿意承担的风险金额（美元）

本 EA 的截图展示了整个历史数据上的回测结果，确保完全透明。没有任何人为操纵——截图不仅展示了盈利阶段，同时也包含了亏损阶段，而不是仅展示最佳表现的部分。

推荐建议：

建议每笔交易的最大风险不超过 2%，切勿使用自己无法承受损失的资金进行交易。 推荐使用 MQL5 VPS，以确保 EA 能够捕捉所有交易信号，避免网络中断影响交易执行。 在购买前，建议使用不同的设置进行全面回测，以确认 EA 是否符合你的交易风格。 购买后，如有任何问题，可随时联系我进行设置指导。

为了保持 EA 的独特性和高效性，每售出 10 份，价格将上涨 50%。这样可以防止过多人使用同一策略，确保 EA 仍然对用户具有竞争优势。

最后，请记住，没有任何交易策略或 EA 是完美的，请始终保持谨慎交易，并做好风险管理！



