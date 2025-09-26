Deriv Volatility Bot

Le Deriv Volatility Bot est un algorithme de trading puissant et facile à utiliser, conçu spécialement pour les actifs des indices de volatilité de Deriv. Après des tests approfondis et une utilisation en conditions réelles, ce robot a été ajusté avec soin pour s'adapter aux caractéristiques uniques des indices synthétiques.

Bien qu'il soit optimisé pour les indices de volatilité de Deriv, il peut également être utilisé sur d'autres instruments tels que les paires de devises et l'or. Cependant, en raison de sa conception spécialisée, il fonctionne de manière optimale sur les indices synthétiques de Deriv.

Ce robot est très simple à utiliser, nécessitant seulement quatre paramètres d'entrée, ce qui le rend accessible aux débutants comme aux traders expérimentés. Ces paramètres permettent aux utilisateurs d'effectuer des backtests avec différentes configurations pour trouver les meilleurs réglages pour chaque actif. Cependant, les captures d'écran incluses dans la description ont été réalisées avec les paramètres par défaut.

Paramètres d'entrée :

  • Combien de dollars ($) par trade ? – Définit le montant que vous souhaitez risquer par transaction.
  • RRR (Ratio Risque-Rendement) : – Détermine le ratio entre le risque et le gain potentiel. Par exemple, un RRR de 1:2 signifie que vous risquez 1 unité pour en gagner 2.
  • Autoriser le Trailing Stop ? – Détermine si un Trailing Stop sera utilisé pour sécuriser les gains au fur et à mesure que le trade évolue en votre faveur.
  • Activer le Trailing Stop à RRR (0 - RRR) : – Définit à quel niveau du ratio risque-rendement le Trailing Stop doit être activé. Par exemple, si vous définissez 1, le Trailing Stop s’activera dès que le trade atteint un RRR de 1:1.

Les captures d’écran fournies montrent des backtests réalisés sur toute l’historique des actifs, garantissant une transparence totale. Aucune manipulation n’a été effectuée – les périodes gagnantes et perdantes sont incluses.

Recommandations :

  1. Je recommande de ne risquer qu’un maximum de 2% par trade et de ne jamais trader avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
  2. Le VPS de MQL5 est recommandé pour s’assurer que l’EA exécute toutes les transactions sans interruption.
  3. Effectuez un backtest approfondi avant l’achat pour voir si l’EA correspond à votre style de trading.
  4. Après l’achat, contactez-moi pour toute assistance dans la configuration de l’EA.

Pour préserver l’exclusivité et l’efficacité de cet EA, le prix augmentera de 50% tous les 10 achats. Cela évite qu'un trop grand nombre de traders utilisent la même stratégie et garantit que l'EA conserve sa valeur.

Enfin, aucun EA ni stratégie de trading n'est parfait. Tradez de manière responsable et gérez bien votre risque !


Aucun avis
