Deriv Volatility Bot

Deriv Volatility Bot은 Deriv의 변동성 지수(VI) 자산을 위해 특별히 설계된 강력하고 사용하기 쉬운 트레이딩 알고리즘입니다. 광범위한 백테스트와 실전 시장 사용 후, 이 EA는 합성 지수의 특성을 최적화하도록 신중하게 조정되었습니다.

이 EA는 Deriv의 변동성 지수에 최적화되어 있지만, 통화쌍 및 금(Gold)과 같은 다른 금융 상품에도 사용할 수 있습니다. 그러나 특수한 설계로 인해 Deriv의 합성 지수에서 가장 뛰어난 성능을 발휘합니다.

이 EA는 매우 직관적이며 단 4개의 입력 매개변수만으로 설정 가능하여 초보자와 경험 많은 트레이더 모두에게 적합합니다. 사용자는 다양한 설정으로 백테스트를 실행하여 자산별 최적의 조합을 찾을 수 있습니다. 그러나, 설명에 첨부된 스크린샷은 기본 설정을 사용하여 실행된 것입니다.

입력 매개변수:

거래당 몇 달러($)를 위험에 노출할 것인가? – 한 번의 거래에서 감수할 위험 금액을 설정합니다.

설명에 포함된 스크린샷은 자산의 전체 이력을 통한 백테스트 결과를 보여주며, 투명성을 보장합니다. 데이터 조작 없이 승리와 패배 구간을 모두 포함하여 정직하게 제공됩니다.

추천 사항:

거래당 최대 2%의 리스크를 권장하며, 감당할 수 없는 금액으로 거래하지 마십시오. MQL5 VPS를 사용하면 모든 거래 기회를 놓치지 않고 실행할 수 있습니다. 구매 전에 백테스트를 철저히 수행하여 본인의 트레이딩 스타일과 일치하는지 확인하세요. 구매 후 설정 방법에 대한 지원이 필요하면 언제든지 문의하세요.

이 EA의 독창성과 효과를 유지하기 위해, 10건의 판매마다 가격이 50% 인상됩니다. 너무 많은 트레이더가 동일한 전략을 사용하는 것을 방지하고, EA의 가치를 보존하기 위한 조치입니다.

마지막으로, 어떠한 EA나 트레이딩 전략도 완벽하지 않습니다. 항상 책임감 있게 거래하고 리스크를 신중하게 관리하세요!



