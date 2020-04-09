Algoyin MT5 Strategy Tester

Проблема, которую решает инструмент

В тестере стратегий MetaTrader 5 трейдеры обычно не могут вручную открывать сделки. Вы ограничены только наблюдением за работой автоматического советника, без возможности самостоятельно открывать ордера Buy или Sell для ручного тестирования стратегий, практики price action или дискреционного анализа.Algoyin MT5 Strategy Tester устраняет это ограничение и позволяет вам:

  • Открывать сделки напрямую внутри тестера стратегий MT5

  • Открывать позиции Buy и Sell с помощью кнопок в один клик

  • Автоматически применять заранее заданные уровни Stop Loss и Take Profit к каждой сделке

  • Мгновенно закрывать все открытые позиции одним действием

  • Вручную тестировать и улучшать торговые идеи в контролируемой среде бэктестинга

  • Совмещать ручное открытие сделок с встроенными техническими индикаторами для анализа и подтверждения

Функции ручного исполнения сделок

  • Кнопка BUY для мгновенного открытия ордера Buy

  • Кнопка SELL для мгновенного открытия ордера Sell

  • Кнопка CLOSE для закрытия всех открытых позиций, созданных данным советником

  • Фиксированный размер лота и автоматическая установка Stop Loss и Take Profit

  • Нет необходимости вручную перетаскивать уровни или вводить цены

Объяснение основных торговых параметров

1. LOT-SIZE

Определяет фиксированный объем сделки, используемый при открытии ордеров Buy или Sell.

  • Каждая сделка открывается с одинаковым размером лота

  • Помогает поддерживать стабильность при тестировании стратегий

  • Идеально подходит для бэктестинга и тренировочных сессий

2. SL PRICE INTERVAL

Определяет расстояние между ценой входа и уровнем Stop Loss.

  • Задается в виде ценового значения, а не в пунктах

  • Автоматически применяется при открытии сделки

  • Для Buy сделок SL устанавливается ниже цены входа

  • Для Sell сделок SL устанавливается выше цены входа

3. TP PRICE INTERVAL

Определяет расстояние между ценой входа и уровнем Take Profit.

  • Задается в виде ценового значения

  • Автоматически применяется при исполнении сделки

  • Делает тестирование соотношения риск–прибыль быстрым и удобным

Дополнительные индикаторы (полностью настраиваемые)

Вы можете выбрать, какие индикаторы отображать, и изменить их параметры.
Все индикаторы используются только для визуального анализа и не открывают сделки автоматически.

Встроенные индикаторы

  • Быстрая скользящая средняя (Fast Moving Average)
    Отображение краткосрочного тренда и импульса

  • Медленная скользящая средняя (Slow Moving Average)
    Подтверждение направления основного тренда

  • RSI (Relative Strength Index)
    Определение перекупленных и перепроданных состояний рынка

  • ATR (Average True Range)
    Измерение рыночной волатильности

  • ADX (Average Directional Index)
    Анализ силы тренда

  • Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)
    Определение импульса, разворотов и откатов

Каждый индикатор может быть:

  • Включен или отключен

  • Полностью настроен (периоды, методы, типы цен)

Идеальные сценарии использования

  • Ручное тестирование стратегий в тестере MT5

  • Практика price action и дискреционной торговли

  • Проверка индикаторных стратегий

  • Обучение и совершенствование навыков исполнения сделок


