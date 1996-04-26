Elliott Wave Principle MT4

**Торгуйте по волнам так, как учит книга, а не наугад.**

Индикатор автоматически распознаёт структуру цены и размечает импульсы Эллиотта
(1-2-3-4-5) и коррекции (A-B-C), а затем показывает, куда вероятнее всего пойдёт
следующая волна и где, согласно книге, находится сделка. Он построен напрямую на
книге «Волновой принцип Эллиотта — ключ к поведению рынка» А. Дж. Фроста и Роберта
Пректера и точно следует первоисточнику: четыре незыблемых правила волн соблюдаются
на 100%, поэтому недопустимая разметка никогда не рисуется.

**Что вы видите на графике**
- **Завершённые волны** — законченный импульс 1-2-3-4-5 (и коррекция A-B-C),
  нарисованные чистыми размеченными отрезками.
- **Что ожидается дальше** — проекция следующей волны в затенённую **зону целей
  Фибоначчи**, чтобы вы всегда знали, куда «должна» пойти цена.
- **Торговые сетапы по книге** — уровни **входа**, **стоп-лосса** и двух
  **тейк-профитов** для покупки/продажи с расчётом **риск/прибыль** в реальном времени.
- **Перемещаемая панель** — направление отсчёта, уверенность в %, активный сетап и
  автоматические подсказки о пригодности таймфрейма и инструмента по книге.

**Почему стоп-лосс особенный**
Стоп-лосс — это не произвольное число пунктов. Он стоит ровно на той цене, где
незыблемое правило книги признаёт разметку неверной:
- Сделка по волне 3 → стоп сразу за началом волны 1 (волна 2 не может откатить на 100%).
- Сделка по волне 5 → стоп сразу за концом волны 1 (волна 4 не может перекрыть волну 1).
Вы рискуете ровно до точки опровержения — не больше.

**Правила, которые соблюдаются (никогда не нарушаются)**
1. Волна 2 никогда не откатывает более чем на 100% волны 1.
2. Волна 4 не перекрывает волну 1 (в импульсах; диагонали обрабатываются отдельно).
3. Волна 3 никогда не самая короткая из волн 1, 3, 5.
4. Волна 3 всегда заходит за конец волны 1.
Рекомендации (чередование, равенство, расширение, откаты Фибоначчи) используются
для **оценки** уверенности разметки, но никогда не навязывают неверный отсчёт.

**Оповещения**
Всплывающее уведомление (и по желанию push на телефон) в момент подтверждения нового
сетапа на покупку или продажу — со входом, стопом, TP1 и R:R. Срабатывает один раз
на сетап, без спама.

**Лучше всего использовать**
На старших таймфреймах (H4 / D1 дают самую чистую разметку) и ликвидных инструментах —
фондовые индексы, золото, основные валютные пары. Индикатор сам показывает на панели,
насколько подходят текущий график и символ, прямо по рекомендациям книги.

**Важно — пожалуйста, прочитайте**
- Это инструмент **анализа/поддержки решений**. Он никогда не отправляет, не изменяет
  и не закрывает ордера. Сделки вы совершаете сами по нарисованным уровням.
- Волны Эллиотта по своей природе интерпретируемы. Индикатор даёт дисциплинированное,
  соответствующее правилам прочтение — всегда проверяйте отсчёт собственным суждением.
  Никакой индикатор не гарантирует исход рынка; об этом говорит и сама книга.

**Без DLL. Без обращений в интернет. Без автоторговли. Только анализ на графике.**

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FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Другие продукты этого автора
Elliott Wave Principle
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Торгуйте по волнам так, как учит книга, а не наугад.** Индикатор автоматически распознаёт структуру цены и размечает импульсы Эллиотта (1-2-3-4-5) и коррекции (A-B-C), а затем показывает, куда вероятнее всего пойдёт следующая волна и где, согласно книге, находится сделка. Он построен напрямую на книге «Волновой принцип Эллиотта — ключ к поведению рынка» А. Дж. Фроста и Роберта Пректера и точно следует первоисточнику: четыре незыблемых правила волн соблюдаются на 100%, поэтому недопустимая ра
Kaufman Pairs Spread MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Рыночно-нейтральная торговля спредом: когда z-оценка отношения двух коррелированных символов растягивается, продаётся дорогая нога и покупается дешёвая, выход у среднего. Входные параметры: - InpSymbolA — символ первой ноги - InpSymbolB — символ второй ноги - InpLookback — окно z-оценки в барах - InpEntryZ — порог z-оценки для входа - InpExitZ — порог z-оценки для выхода - InpLotsA — лот для каждой ноги - InpMagic
Chart Patterns full
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
Chart Patterns in Depth — Профессиональный детектор графических паттернов Индикатор автоматически находит, рисует и сопровождает 16 классических вариантов графических паттернов: симметричный, восходящий и нисходящий треугольники, «Голова и плечи» и обратная фигура, «Чашка с ручкой» и обратная, падающий и восходящий клинья, бычий и медвежий прямоугольники, флаги, вымпелы, двойные и тройные вершины/основания. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Полные торговые сетапы при подтверждении: вход (BUY/SELL), тейк
Perfect VWAP
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Perfect VWAP** — это профессиональный инструмент технического анализа для MetaTrader 5, который предлагает современный взгляд на классическую средневзвешенную по объему цену. В отличие от стандартных индикаторов VWAP, которые сбрасываются в начале каждого дня или сессии, данный индикатор использует **метод скользящего окна (Rolling Window)**. Он динамически рассчитывает VWAP за заданный пользователем период, формируя плавную непрерывную линию, идеально подходящую как для скальпинга внутри дня
FREE
Cycle Channel Index
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
Профессиональный индикатор для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Показывает положение цены внутри канала доминирующего цикла рынка, нормализовано 0-100, с сигнальной линией. Входные параметры: - InpCyclePeriod — длина доминирующего цикла в барах - InpSignalPeriod — сглаживание сигнальной линии Торговые идеи: - Покупайте у 20 и продавайте у 80 во флэте. - Подберите длину цикла под ритм вашего символа. Работает на любом символе и таймфрейме. Без DLL и внешних зависимостей. Св
Perfect VWAP MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Perfect VWAP** — это профессиональный инструмент технического анализа для MetaTrader 5, который предлагает современный взгляд на классическую средневзвешенную по объему цену. В отличие от стандартных индикаторов VWAP, которые сбрасываются в начале каждого дня или сессии, данный индикатор использует **метод скользящего окна (Rolling Window)**. Он динамически рассчитывает VWAP за заданный пользователем период, формируя плавную непрерывную линию, идеально подходящую как для скальпинга внутри дня
FREE
MO Exit Manager
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. Часть линейки торговых инструментов MO — введите «MO» в поиске Маркета, ч
FREE
MO Exit Manager MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. Часть линейки торговых инструментов MO — введите «MO» в поиске Маркета, ч
FREE
Gann S9 Pro Signals and Star MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
Индикаторы
**Квадрат девяти Ганна 2 — продвинутый прогноз цены и времени** Квадрат девяти — один из самых мощных инструментов прогнозирования У.Д. Ганна. Этот индикатор — полная реализация второго поколения для MetaTrader 5, построенная строго по методу из книги Патрика Микулы. Добавлены: интерактивная панель инструментов, панель торговых сигналов, диаграмма «звезда Ганна», канальные зоны, статистика углов, оверлеи средних зон и интерфейс на 12 языках. От одной опорной цены индикатор проецирует уровни п
Gann S9 Pro Signals and Star
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
Индикаторы
**Квадрат девяти Ганна 2 — продвинутый прогноз цены и времени** Квадрат девяти — один из самых мощных инструментов прогнозирования У.Д. Ганна. Этот индикатор — полная реализация второго поколения для MetaTrader 5, построенная строго по методу из книги Патрика Микулы. Добавлены: интерактивная панель инструментов, панель торговых сигналов, диаграмма «звезда Ганна», канальные зоны, статистика углов, оверлеи средних зон и интерфейс на 12 языках. От одной опорной цены индикатор проецирует уровни п
Performance Lens MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Measure Utility (R-Meter) — журнал сделок MFE/MAE и панель эффективности** Перестаньте искать «идеальный» индикатор. Ваше настоящее преимущество — это данные, и этот инструмент измеряет их за вас. Measure Utility — это лёгкий индикатор, который работает только в режиме измерения: он автоматически отслеживает каждую вашу сделку и показывает реальную эффективность прямо на графике. Он никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера — он только наблюдает и отображает данные, поэтому по
FREE
Performance Lens
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Measure Utility (R-Meter) — журнал сделок MFE/MAE и панель эффективности** Перестаньте искать «идеальный» индикатор. Ваше настоящее преимущество — это данные, и этот инструмент измеряет их за вас. Measure Utility — это лёгкий индикатор, который работает только в режиме измерения: он автоматически отслеживает каждую вашу сделку и показывает реальную эффективность прямо на графике. Он никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера — он только наблюдает и отображает данные, поэтому по
FREE
MO Spread Monitor MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Утилиты
=== RUSSIAN (Русский) === MO Spread Monitor — know your spread before it costs you Spread Monitor shows the live spread in points against a limit you set, with a clear OK / BLOCKED state and an alert whenever the spread blows past the limit. It also tracks the session maximum, the running average, and how many times the limit was exceeded. Utility only: it never sends, modifies, or closes orders. Посмотрите другие мои индикаторы и советники MO — нажмите на моё имя выше, чтобы увидеть весь н
FREE
MO Spread Monitor
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Утилиты
=== RUSSIAN (Русский) === MO Spread Monitor — know your spread before it costs you Spread Monitor shows the live spread in points against a limit you set, with a clear OK / BLOCKED state and an alert whenever the spread blows past the limit. It also tracks the session maximum, the running average, and how many times the limit was exceeded. Utility only: it never sends, modifies, or closes orders. Посмотрите другие мои индикаторы и советники MO — нажмите на моё имя выше, чтобы увидеть весь н
FREE
N Day Breakout MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Торгует пробои N-барного канала, но только когда Efficiency Ratio подтверждает трендовый рынок. Стопы по ATR и опциональный расчёт лота от риска. Входные параметры: - InpBreakoutPeriod — период канала пробоя в барах - InpERPeriod — период Efficiency Ratio - InpERThreshold — минимальный ER для входа - InpLots — фиксированный лот - InpRiskPercent — риск на сделку в % от баланса (0 = фикс. лот) - InpATRPeriod — перио
N Day Breakout
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Торгует пробои N-барного канала, но только когда Efficiency Ratio подтверждает трендовый рынок. Стопы по ATR и опциональный расчёт лота от риска. Входные параметры: - InpBreakoutPeriod — период канала пробоя в барах - InpERPeriod — период Efficiency Ratio - InpERThreshold — минимальный ER для входа - InpLots — фиксированный лот - InpRiskPercent — риск на сделку в % от баланса (0 = фикс. лот) - InpATRPeriod — перио
Kaufman Pairs Spread
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Рыночно-нейтральная торговля спредом: когда z-оценка отношения двух коррелированных символов растягивается, продаётся дорогая нога и покупается дешёвая, выход у среднего. Входные параметры: - InpSymbolA — символ первой ноги - InpSymbolB — символ второй ноги - InpLookback — окно z-оценки в барах - InpEntryZ — порог z-оценки для входа - InpExitZ — порог z-оценки для выхода - InpLotsA — лот для каждой ноги - InpMagic
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