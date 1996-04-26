Elliott Wave Principle MT4

**Торгуйте по волнам так, как учит книга, а не наугад.**

Индикатор автоматически распознаёт структуру цены и размечает импульсы Эллиотта

(1-2-3-4-5) и коррекции (A-B-C), а затем показывает, куда вероятнее всего пойдёт

следующая волна и где, согласно книге, находится сделка. Он построен напрямую на

книге «Волновой принцип Эллиотта — ключ к поведению рынка» А. Дж. Фроста и Роберта

Пректера и точно следует первоисточнику: четыре незыблемых правила волн соблюдаются

на 100%, поэтому недопустимая разметка никогда не рисуется.

**Что вы видите на графике**

- **Завершённые волны** — законченный импульс 1-2-3-4-5 (и коррекция A-B-C),

нарисованные чистыми размеченными отрезками.

- **Что ожидается дальше** — проекция следующей волны в затенённую **зону целей

Фибоначчи**, чтобы вы всегда знали, куда «должна» пойти цена.

- **Торговые сетапы по книге** — уровни **входа** , **стоп-лосса** и двух

**тейк-профитов** для покупки/продажи с расчётом **риск/прибыль** в реальном времени.

- **Перемещаемая панель** — направление отсчёта, уверенность в %, активный сетап и

автоматические подсказки о пригодности таймфрейма и инструмента по книге.

**Почему стоп-лосс особенный**

Стоп-лосс — это не произвольное число пунктов. Он стоит ровно на той цене, где

незыблемое правило книги признаёт разметку неверной:

- Сделка по волне 3 → стоп сразу за началом волны 1 (волна 2 не может откатить на 100%).

- Сделка по волне 5 → стоп сразу за концом волны 1 (волна 4 не может перекрыть волну 1).

Вы рискуете ровно до точки опровержения — не больше.

**Правила, которые соблюдаются (никогда не нарушаются)**

1. Волна 2 никогда не откатывает более чем на 100% волны 1.

2. Волна 4 не перекрывает волну 1 (в импульсах; диагонали обрабатываются отдельно).

3. Волна 3 никогда не самая короткая из волн 1, 3, 5.

4. Волна 3 всегда заходит за конец волны 1.

Рекомендации (чередование, равенство, расширение, откаты Фибоначчи) используются

для **оценки** уверенности разметки, но никогда не навязывают неверный отсчёт.

**Оповещения**

Всплывающее уведомление (и по желанию push на телефон) в момент подтверждения нового

сетапа на покупку или продажу — со входом, стопом, TP1 и R:R. Срабатывает один раз

на сетап, без спама.

**Лучше всего использовать**

На старших таймфреймах (H4 / D1 дают самую чистую разметку) и ликвидных инструментах —

фондовые индексы, золото, основные валютные пары. Индикатор сам показывает на панели,

насколько подходят текущий график и символ, прямо по рекомендациям книги.

**Важно — пожалуйста, прочитайте**

- Это инструмент **анализа/поддержки решений** . Он никогда не отправляет, не изменяет

и не закрывает ордера. Сделки вы совершаете сами по нарисованным уровням.

- Волны Эллиотта по своей природе интерпретируемы. Индикатор даёт дисциплинированное,

соответствующее правилам прочтение — всегда проверяйте отсчёт собственным суждением.

Никакой индикатор не гарантирует исход рынка; об этом говорит и сама книга.