Stoch Quad Rotation Signal MQL4
- Индикаторы
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German Pablo Gori8 years as Retail Trader | Specialized programmer in trading platforms
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- Версия: 1.3
- Активации: 13
Stoch Quad Rotation Signal (MQL4) — это продвинутый технический индикатор для MetaTrader 4, который объединяет несколько осцилляторов Stochastic с мощными фильтрами тренда, объема и паттернов, а также системой оценки сигналов и многочасовым анализом. Разработан для выявления высоковероятных торговых возможностей с четкостью и точностью.
Основные особенности:
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Четырехкратный Анализ Stochastic: Использует четыре различных конфигурации осциллятора Stochastic (с настраиваемыми периодами K, D и замедлением) для предоставления детальной и многоаспектной информации о перекупленности и перепроданности. Это позволяет захватывать движения рынка на разных "скоростях".
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Умные Фильтры Тренда: Включает надежную систему на основе быстрых, средних и медленных экспоненциальных скользящих средних (EMA). Позволяет фильтровать сигналы против основного тренда, использовать наклон EMA в качестве подтверждения и проверять положение цены относительно ключевых EMA.
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Разнообразие Торговых Сигналов: Генерирует различные типы сигналов:
- Обычные Сигналы: Стандартные пересечения основного Stochastic на ключевых уровнях.
- Супер-Сигналы: Высоковероятные установки, где все четыре Stochastic выстроены в экстремальных условиях (перекупленность/перепроданность).
- Сигналы Дивергенции: Определяет бычьи и медвежьи дивергенции между ценой и основным Stochastic, часто предшествующие изменениям тренда.
- Сигналы Паттернов (Базовые): Включает структуру для обнаружения свечных паттернов (например, поглощения или молот/стрела), флагов и паттернов ABCD, добавляя слой анализа по диаграмме (Примечание: Полная реализация паттернов флага и ABCD может потребовать дополнительного разработки).
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Система Оценивания Сигналов: Каждый сгенерированный сигнал получает оценку силы (от 1 до 5) на основе совпадения множественных факторов (выравнивание Stochastic, тренд, объем, дивергенция и т.д.). Это помогает трейдерам приоритизировать более сильные и надежные сигналы. Можно установить минимальный порог силы для сигналов.
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Фильтр Объема: По желанию проверяет сигналы путем сравнения текущего объема с скользящей средней объема, ищя подтверждение участия рынка.
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Многочасовой Анализ (MTF): Позволяет фильтровать сигналы из текущего графика на основе выравнивания быстрого Stochastic в более высоком временном интервале (настраиваемом), обеспечивая, чтобы ваши сделки были выровнены с доминирующим трендом в больших временных интервалах.
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Информационная Панель на Экране: Настраиваемая визуальная панель отображается непосредственно на графике, предоставляя быстрый обзор текущего состояния рынка: тренд, последний сгенерированный сигнал, его сила, состояние объема и текущие значения четырех Stochastic.
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Визуализация Ключевых Уровней: Возможность автоматически рисовать исторические уровни поддержки и сопротивления и точки поворота (основанные на настраиваемом временном интервале) на графике, предоставляя дополнительный контекст для принятия решений.
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Полные и Настроенные Уведомления: Не пропустите ни одной возможности. Настройте уведомления (всплывающие окна в MT4, уведомления push на мобильный телефон, электронные письма), чтобы быть немедленно оповещенным при генерации различных типов сигналов (обычных, супер, дивергенции, паттернов).
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Полностью Настроемые Параметры: Адаптируйте индикатор к вашему стилю торговли, предпочитаемой паре валют и временному интервалу, легко настраивая периоды Stochastic и EMA, уровни перекупленности/перепроданности, пороги оценки, временные интервалы MTF и Pivot, а также опции отображения/уведомлений.
Ключевые Преимущества для Трейдера:
- Улучшает точность в определении точек входа и выхода.
- Снижает ложные сигналы благодаря нескольким фильтрам и подтверждениям.
- Оценивает качество возможностей с помощью системы оценки.
- Получаете быстрое и полное представление о рынке с помощью информационной панели.
- Оставайтесь информированными о важных сигналах через гибкие уведомления.
Stoch Quad Rotation Signal — это комплексный инструмент технического анализа, разработанный для предоставления трейдерам MT4 преимущества на рынке, комбинируя различные подходы для более информированного принятия решений.