Stoch Quad Rotation Signal MQL4

Stoch Quad Rotation Signal (MQL4) — это продвинутый технический индикатор для MetaTrader 4, который объединяет несколько осцилляторов Stochastic с мощными фильтрами тренда, объема и паттернов, а также системой оценки сигналов и многочасовым анализом. Разработан для выявления высоковероятных торговых возможностей с четкостью и точностью.

Основные особенности:

  1. Четырехкратный Анализ Stochastic: Использует четыре различных конфигурации осциллятора Stochastic (с настраиваемыми периодами K, D и замедлением) для предоставления детальной и многоаспектной информации о перекупленности и перепроданности. Это позволяет захватывать движения рынка на разных "скоростях".

  2. Умные Фильтры Тренда: Включает надежную систему на основе быстрых, средних и медленных экспоненциальных скользящих средних (EMA). Позволяет фильтровать сигналы против основного тренда, использовать наклон EMA в качестве подтверждения и проверять положение цены относительно ключевых EMA.

  3. Разнообразие Торговых Сигналов: Генерирует различные типы сигналов:

    • Обычные Сигналы: Стандартные пересечения основного Stochastic на ключевых уровнях.
    • Супер-Сигналы: Высоковероятные установки, где все четыре Stochastic выстроены в экстремальных условиях (перекупленность/перепроданность).
    • Сигналы Дивергенции: Определяет бычьи и медвежьи дивергенции между ценой и основным Stochastic, часто предшествующие изменениям тренда.
    • Сигналы Паттернов (Базовые): Включает структуру для обнаружения свечных паттернов (например, поглощения или молот/стрела), флагов и паттернов ABCD, добавляя слой анализа по диаграмме (Примечание: Полная реализация паттернов флага и ABCD может потребовать дополнительного разработки).

  4. Система Оценивания Сигналов: Каждый сгенерированный сигнал получает оценку силы (от 1 до 5) на основе совпадения множественных факторов (выравнивание Stochastic, тренд, объем, дивергенция и т.д.). Это помогает трейдерам приоритизировать более сильные и надежные сигналы. Можно установить минимальный порог силы для сигналов.

  5. Фильтр Объема: По желанию проверяет сигналы путем сравнения текущего объема с скользящей средней объема, ищя подтверждение участия рынка.

  6. Многочасовой Анализ (MTF): Позволяет фильтровать сигналы из текущего графика на основе выравнивания быстрого Stochastic в более высоком временном интервале (настраиваемом), обеспечивая, чтобы ваши сделки были выровнены с доминирующим трендом в больших временных интервалах.

  7. Информационная Панель на Экране: Настраиваемая визуальная панель отображается непосредственно на графике, предоставляя быстрый обзор текущего состояния рынка: тренд, последний сгенерированный сигнал, его сила, состояние объема и текущие значения четырех Stochastic.

  8. Визуализация Ключевых Уровней: Возможность автоматически рисовать исторические уровни поддержки и сопротивления и точки поворота (основанные на настраиваемом временном интервале) на графике, предоставляя дополнительный контекст для принятия решений.

  9. Полные и Настроенные Уведомления: Не пропустите ни одной возможности. Настройте уведомления (всплывающие окна в MT4, уведомления push на мобильный телефон, электронные письма), чтобы быть немедленно оповещенным при генерации различных типов сигналов (обычных, супер, дивергенции, паттернов).

  10. Полностью Настроемые Параметры: Адаптируйте индикатор к вашему стилю торговли, предпочитаемой паре валют и временному интервалу, легко настраивая периоды Stochastic и EMA, уровни перекупленности/перепроданности, пороги оценки, временные интервалы MTF и Pivot, а также опции отображения/уведомлений.

Ключевые Преимущества для Трейдера:

  • Улучшает точность в определении точек входа и выхода.
  • Снижает ложные сигналы благодаря нескольким фильтрам и подтверждениям.
  • Оценивает качество возможностей с помощью системы оценки.
  • Получаете быстрое и полное представление о рынке с помощью информационной панели.
  • Оставайтесь информированными о важных сигналах через гибкие уведомления.

Stoch Quad Rotation Signal — это комплексный инструмент технического анализа, разработанный для предоставления трейдерам MT4 преимущества на рынке, комбинируя различные подходы для более информированного принятия решений.


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Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
Индикаторы
Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать. Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Индикаторы
А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
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Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Индикаторы
Accuracy M1 Scalper MT5 v4.10 Accuracy M1 Scalper MT5 v4.10 Professional M1 Scalping with ZERO REPAINTING The only M1 scalping indicator on the Market that complies with the 8 strict rules of ZERO REPAINTING . It offers confirmed signals on 100% closed bars, 10+ multi-layer filters, a scoring system (0-100), a professional dashboard, divergence detection (regular and hidden), automatic Stop Loss/Take Profit, and Push/Mobile alerts. Designed to trade Forex, Indices, Metals, and Cryptocurrencies w
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5 (2)
Индикаторы
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Basic Support and Resistance Indicator
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Индикаторы
> Elevate Your Trading Strategy  This free tool is just the beginning. At  code4trading , we specialize in developing high-performance indicators and Expert Advisors designed for precision and professional-grade analysis. Looking for more advanced features?   Discover our full suite of premium tools, including optimized signals, advanced oscillators, and institutional-grade trading utilities at our official MQL5 store. > Explore the full catalog here:   https://www.mql5.com/en/users/pablogx9
FREE
Gold Master Indicator MT5
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Индикаторы
XAUUSD Gold Master Indicator v5.0 Premium Gold Trading Suite for MetaTrader 5 Overview Gold Master v5.0 is a professional-grade, all-in-one trading indicator engineered exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. Every parameter, threshold, filter, and calculation has been purpose-built and calibrated for Gold's unique price behavior, volatility profile, and market sessions — making it one of the most specialized Gold trading tools available on the MQL5 Market. This is not a generic multi-ass
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Эксперты
> Elevate Your Trading Strategy   This free tool is just the beginning. At   code4trading , we specialize in developing high-performance indicators and Expert Advisors designed for precision and professional-grade analysis. Looking for more advanced features?   Discover our full suite of premium tools, including optimized signals, advanced oscillators, and institutional-grade trading utilities at our official MQL5 store. > Explore the full catalog here:  https://www.mql5.com/en/users/pablogx9/s
GoldMiner EA Pro MT5
German Pablo Gori
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GoldMiner EA Pro MT5 - Advanced Neural Trend Trading for XAUUSD SUMMARY Unlock the power of automated gold trading with GoldMiner EA Pro, a high-precision Expert Advisor specifically designed for the unique volatility of XAUUSD. Unlike generic bots, GoldMiner uses a proprietary confluence engine that combines institutional trend following with real-time volume validation to capture high-probability moves. WHY GOLDMINER EA PRO? Precision Entry Engine: Uses multi-level analysis (EMA, RSI, MACD)
Expert Trend Analizer MT5
German Pablo Gori
Индикаторы
> Elevate Your Trading Strategy This free tool is just the beginning. At code4trading, we specialize in developing high-performance indicators and Expert Advisors designed for precision and professional-grade analysis. Looking for more advanced features? Discover our full suite of premium tools, including optimized signals, advanced oscillators, and institutional-grade trading utilities at our official MQL5 store. > Explore the full catalog here: https://www.mql5.com/en/users/pablogx9/seller
Volume Structure Nexus MT5
German Pablo Gori
Индикаторы
> Elevate Your Trading Strategy   This free tool is just the beginning. At   code4trading, we specialize in developing high-performance indicators and Expert Advisors designed for precision and professional-grade analysis. Looking for more advanced features?   Discover our full suite of premium tools, including optimized signals, advanced oscillators, and institutional-grade trading utilities at our official MQL5 store. > Explore the full catalog here:  https://www.mql5.com/en/users/pablogx9/
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Индикаторы
Squeeze Momentum Force is an advanced technical analysis indicator designed for MetaTrader 5. It combines volatility squeeze detection with momentum analysis to identify high-probability trading opportunities. Based on John Carter's original concept, this enhanced version incorporates: Multi-Timeframe (MTF) analysis. Divergence detection. Volume weighting. Modern user interface for quick market interpretation. The indicator identifies periods of low volatility (squeeze) that typically precede si
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German Pablo Gori
Индикаторы
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Scanner Intelligence Hub
German Pablo Gori
Индикаторы
Scanner Intelligence Hub - Multi-Active Monitoring 28+ Pairs   Stop jumping from one chart to another.   Scanner Intelligence Hub   is the ultimate command center for the professional trader. Monitor dozens of assets and multiple timeframes from a single dashboard. Technical Capabilities: Real-time scanning:   It detects candlestick patterns, mean crossovers, and RSI levels in 28 pairs simultaneously. Customizable Panel:   Choose which indicators and timeframes you want the Scanner to monitor f
EurUsd PRO
German Pablo Gori
Индикаторы
EUR/USD PRO — Institutional Composite Indicator A professional-grade indicator optimized specifically for EUR/USD, integrating institutional analysis concepts into a single tool. This system combines DXY MTF analysis, session-based VWAP, ADR/ATR metrics, market structure (BOS/CHOCH), SMC (FVG/OB), cross-asset correlations, and a confluence panel with a floating signal. It features a Neumorphic UI with movable panels, pip-calculated spread display, and structured logging. Designed for universal
QuantFusion BTC MT5
German Pablo Gori
Индикаторы
QuantFusion BTC Pro  is a professional-grade, multi-dimensional trading indicator optimized for Bitcoin/USD markets. By integrating advanced technical analysis, smart money concepts, and intelligent signal filtering, the indicator is designed to deliver high-probability trading signals. Its Multi-Category Alignment System requires confirmation from independent technical categories to validate entries and minimize false signals. Advanced Signal Generation System Dual-Level Quality: Generates stan
Alpha Brent Strategy Tool
German Pablo Gori
Индикаторы
Professional Trading System Optimized for Brent Crude Oil Alpha Brent Strategy Tools is a comprehensive technical analysis indicator specifically designed and optimized for trading Brent Crude Oil. This advanced system combines multiple proven trading methodologies, including Smart Money Concepts (SMC), Volume Spread Analysis (VSA), Multi-Timeframe Analysis, and the powerful Kurisko 4-Stochastic System, to provide high-probability trading signals. Key Features 1. Brent-Specific Optimization Vol
PrecisionFlow EurUsd
German Pablo Gori
Эксперты
PRECISIONFLOW EURUSD SCALPER  is an EXPERT ADVISOR (EA) designed for the METATRADER 5 platform. It operates fully automatically and integrates an advanced risk management system with adaptive filters. The system allows for high customization, enabling users to adjust operations according to their risk tolerance, execution style, and specific broker conditions. TRADING LOGIC AND STRATEGY This Expert Advisor identifies buy and sell opportunities by combining the following technical elements: STRU
RangePulse ORB Index EA
German Pablo Gori
Эксперты
RangePulse ORB Expert Advisor RangePulse ORB is a high-performance institutional EA designed to trade Open Range Breakouts on indices with precision and discipline. Its architecture integrates quantitative filters, advanced risk management, and an AI‑ready decision module to maximize entry quality under real market conditions. 1. Core Strategy (ORB) The system core relies on a methodical execution of breakouts: Range Calculation: Defines the day's initial range and executes the breakout with co
SMC Liquidity MAX
German Pablo Gori
Индикаторы
SMC Liquidity MAX MT5 is an advanced Smart Money Concepts (SMC) indicator designed for intraday and swing traders seeking a clear and structured market reading. It integrates the key components of the institutional approach—structure, liquidity, and volume—into a single panel with real-time, optimized visualization. Core Features Market Structure: Automatic identification of BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character). Imbalance Zones: Fair Value Gaps (FVG) with automatic mitigatio
Risk Guard Dashboard MT5
German Pablo Gori
Эксперты
**Risk Guard Dashboard MT5 (EA) – Scanner + Risk Manager + Execution Panel** Risk Guard Dashboard MT5 is a professional assistant for MetaTrader 5 that integrates into a single panel: a multi-timeframe scanner, Prop Firm-style risk control, performance statistics, and an execution panel. Designed with institutional aesthetics, high readability, and optimized performance for monitoring multiple symbols in real-time. **Main Features** • **Multi-symbol and Multi-timeframe Scanner:** simultaneou
Simple FIbo MT5
German Pablo Gori
Индикаторы
> Elevate Your Trading Strategy   This free tool is just the beginning. At   code4trading , we specialize in developing high-performance indicators and Expert Advisors designed for precision and professional-grade analysis. Looking for more advanced features?   Discover our full suite of premium tools, including optimized signals, advanced oscillators, and institutional-grade trading utilities at our official MQL5 store. > Explore the full catalog here:   https://www.mql5.com/en/users/pablog
ChartTrade Commander PRO MT5
German Pablo Gori
Утилиты
Elevate Your Trading with code4trading Premium Tools This free indicator is a sample of our commitment to quality. If you find this tool useful, we invite you to explore our Premium Professional Suite. Our paid products offer advanced institutional-grade features, optimized algorithms, and exclusive technical support designed to give you a definitive edge in the markets. Visit our full catalog here:  https://www.mql5.com/en/users/pablogx9/seller ChartTrade Commander PRO MT5  is the ultimate s
IndexViz Pro MT5
German Pablo Gori
Индикаторы
>   Institutional Grade Multi-Index Adaptive Indicator IndexViz Pro MT5 is a professional-grade, multi-index adaptive indicator designed for traders who demand institutional-level analysis across multiple markets simultaneously. Built for MetaTrader 5, IVP combines over 20 analytical modules into a single, unified visual dashboard that monitors stock indices, synthetic indices, commodities, forex pairs, and cryptocurrencies in real time. Unlike conventional indicators that analyze a single instr
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German Pablo Gori
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