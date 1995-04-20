SMC Breakout Channels MT4

Dual Onset Dariel Iserne Carrera 4.5 (2) Индикаторы

Это алгоритм для раннего обнаружения изменений тренда. Вы должны попробовать несколько значений для параметра мультипликатора (1 < <10 рекомендуется). На первый взгляд вы можете увидеть эффективные записи. Это, по сути, один из строк, что Гелег Faktor первоначально было. Но он был удален, потому что он больше не нужен. Других строк было достаточно для эффективности G.Faktor, но я все еще хотел поделиться этим. Всегда тест, прежде чем использовать его на живой счет, так что вы полностью понимаете