Trojan Forex Hero mt5 nzdusd candlestick patterns

4

    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования.


    Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте NZDUSD, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5.

    Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года.

    Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд, терпеливо ожидая лучших возможностей, чтобы выполнить свою работу с предельной точностью.

    Советник основан на стратегии CANDLESTICK PATTERNS и использует множество собственных и запатентованных индикаторов.


    LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247

    LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242


    Ключевые особенности:

    Этот советник постоянно анализирует движение цены и, когда определяет наилучшие возможности, отправляет один ограниченный ордер, тем самым открывая позицию.

    Каждая позиция имеет фиксированный Take Profit (TP) и фиксированный Stop Loss (SL), установленные с самого начала.

    Лот также рассчитывается и определяется автоматически на основе входных данных.

    Безопасность всегда: Этот советник очень безопасен, он НЕ использует стратегии Grid, Martingale или Hedge. Все сделки имеют только один вход на сделку и защищены жестким стоп-лоссом.

    Этот советник очень устойчив к влиятельным новостям (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA или RBNZ) или любым другим резким движениям цены. Вам не нужно ничего делать, советник защищает себя сам.


    Три режима работы:

    Фиксированный лот: вы можете ввести желаемый фиксированный лот в поля ввода.

    Фиксированная прибыль: вы можете ввести желаемую сумму прибыли в долларах США в поля ввода. Эта сумма будет фиксированной, а лот будет рассчитываться автоматически.

    AutoLot: вы можете ввести процент от баланса, который будет использоваться в качестве целевой прибыли, в поля ввода.


    Как установить:

    1. Скачайте данный советник,
    2. Убедитесь, что все пары (NZDUSD) находятся в Market Watch (Ctrl+M),
    3. Расположите график (NZDUSD) на таймфрейме H1,
    4. Поместите этот советник на график (NZDUSD),
    5. Проверьте и настройте параметры, как показано ниже,
    6. Нажмите OK для активации,
    7. Готово!


        INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Если вы хотите настроить, есть следующие параметры:

        • [#01] Магическое число,
        • [#02] Режим работы (Фиксированный лот или Фиксированная прибыль или Автолот),
        •   ---   Если [#02] — фиксированный лот,
        •   ---   Если [#02] — фиксированная прибыль (USD),
        •   ---   Если [#02] — AutoLot,
        • [#06] Комментарий,
        • [#07] Суффикс,
        • [#08] Максимальное количество позиций (1 или 2),
        • [#09] Стратегия № 1 (включено или выключено),
        • [#10] Стратегия № 2 (включено или выключено).


        Я постоянно оптимизирую и улучшаю все свои советники, чтобы предоставить вам и мне наилучший возможный торговый опыт. Вы будете получать все обновления БЕСПЛАТНО, а также я буду добавлять новые функции в советник на основе предложений клиентов.


        Основная стратегия этого эксперта - CANDLESTICK PATTERNS - автор Стив Нисон


        Свечные графики чаще всего используются в техническом анализе ценовых моделей акций и валют. Они используются трейдерами и экспертами для определения возможного движения цены на основе прошлых моделей, которые используют цену открытия, цену закрытия, максимум и минимум за данный период времени.

        Область между ценой открытия и ценой закрытия называется реальным телом, выходы цены выше и ниже реального тела - тенями. Ценовой диапазон - это расстояние между верхней границей верхней тени и нижней границей нижней тени, пройденное в течение временного интервала свечи. Диапазон рассчитывается путем вычитания низкой цены из высокой.

        Свечной паттерн - это определенная последовательность свечей на свечном графике, которая в основном используется для выявления трендов. Распознавание паттерна носит субъективный характер, поэтому эксперты, занимающиеся построением графиков, вынуждены полагаться на заранее установленные правила. Существует 42 признанных паттерна, которые можно разделить на простые и сложные.


        ЭНГУЛЬФ

        Паттерны Энгульф предоставляют трейдерам возможность войти в рынок в ожидании возможного разворота тренда. Разворотный свечной паттерн «Энгульф» может быть медвежьим или бычьим в зависимости от того, появляется ли он в конце восходящего или нисходящего тренда. Формирование паттерна состоит из двух свечей. Первая свеча характеризуется небольшим телом, за ней следует более высокая свеча, тело которой полностью поглощает тело предыдущей свечи.

        Паттерн «Бычий энгульфинг» дает самый сильный сигнал, появляясь на дне нисходящего тренда, и указывает на всплеск покупательского давления.  Медвежий паттерн Engulfing является противоположностью медвежьего паттерна Engulfing.


        МОЛОТ

        Молот - это одиночная японская свечная модель. Это черная или белая свеча, состоящая из небольшого тела вблизи максимума с небольшой верхней тенью или без нее и длинной нижней тенью (или хвостом). Свеча Молот считается бычьим паттерном, если она формируется во время нисходящего тренда. В общем, свеча Молот появляется во время нисходящего тренда, демонстрирует длинную нижнюю тень с небольшим реальным телом в верхней части диапазона. Возможно, цена формирует дно и готовится к развороту в сторону повышения.


        ВИСЯЧИЙ ЧЕЛОВЕК

        Повешенный человек - это японская свеча, которая характеризуется небольшим телом, малым количеством или отсутствием верхней тени (или фитиля) и нижней тенью. Чтобы свеча «Висячий человек» была действительной, нижняя тень должна быть как минимум в два раза больше тела свечи. А тело свечи должно находиться в верхней части торгового диапазона.  В общем, «Повешенный» появляется во время восходящего тренда, демонстрируя длинную нижнюю тень с небольшим реальным телом в верхней части диапазона. Возможно, цена достигла пика и готова к развороту вниз.


        ТРИ МЕТОДА

        Паттерн «Три метода» состоит как минимум из пяти свечей, но может включать и больше. Модель «Три метода» - это модель продолжения тренда, которая может возникать как на восходящем, так и на нисходящем тренде. В восходящем тренде он называется «Восходящий паттерн Три метода». В нисходящем тренде он называется паттерном «Падение трех методов».


        В основе этого эксперта также лежит корзина индикаторов, главным из которых является уникальный и эксклюзивный индикатор, созданный и оптимизированный разработчиком.



        Отзывы 5
        Zachary Peach
        2386
        Zachary Peach 2025.08.01 10:05 
         

        This is a great EA. A full recovery can happen in 4 trades from a loss is a great ratio in my opinion. Developer is very responsive.

        Gabriel Saletti Pinotti
        338
        Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:31 
         

        Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

        Konstantin Osadchuk
        757
        Konstantin Osadchuk 2025.04.10 04:41 
         

        i like it,it making me profits just need to wait

        Ответ на отзыв