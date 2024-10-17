VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot

' Ai Panel Genius X ' - это премиум-индикатор, разработанный как друг серьезного профессионального эксперта. Он мгновенно предоставляет экспертные знания по всем парам, включая многопарный анализ, все в одной продвинутой визуальной презентации 'wysiwyg'. От новичков до опытных трейдеров, любой может легко освоить его, используя 'сублиминальный' метод без необходимости скучной теории.

This 'ToolTip' EA-Robot acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. Вот что он делает: - Он помогает трейдерам принимать более обоснованные решения, предоставляя важную информацию.

- Он был создан аналитиками мирового уровня с использованием сотен автономных алгоритмов.

- Его легко использовать людям с любым уровнем подготовки, включая специалистов-самоучек, использующих «подсознательный» метод.

- Он отображает информацию в реальном времени для анализа трендов, разворотов и даже стратегий скальпинга.

- Это помогает вам принимать правильные торговые решения, например, получать секретные советы от «инсайдеров».

- Он отлично работает со всеми символами, доступными в MetaTrader вашего брокера.

- Вы можете поделиться им со своей командой на 20 устройствах в пределах максимального лимита лицензии.

Функции:

Анализ и автоматизация нескольких диаграмм:

«8 СИМВОЛОВ»: автоматически переключает 8 валютных пар каждые 18 секунд.

«TIMEFRAMES»: плавное переключение между таймфреймами для динамического анализа.

«8 SHADOWS»: отображает рейтинги пар в реальном времени для быстрого сравнения.

«JUSTIFIED»: Автоматически выравнивает диаграмму, придавая ей аккуратный и организованный вид.

«REVERSAL CODE» и «REFRESH»: интеллектуальный пересчет для разворота тренда и оптимизации системы.

Для анализа тренда | бокового движения | разворота: Основной график можно настроить на отображение 8 пар со всеми их таймфреймами с частотой по умолчанию каждые 18 секунд.

> Цель — упростить поиск лучших возможностей для 8 перечисленных пар при автоматическом броске. Появится карта с 8 тенями, пересекающими основную карту.

> Цель состоит в том, чтобы сравнить графики, имеющие схожие прогностические характеристики, на случай отсутствия синхронизации в их уровнях. Код разворота: указывает уровень разворота для базовой пары, обработанный системой с учетом ее множественных таймфреймов и рыночных условий на тот момент.

> Цель — предоставить возможность войти в «разворотную» стратегию, открыв ордер немного ниже максимального уровня и наоборот — на низком уровне TP. включить эффект осциллятора для каждого временного интервала, который будет корректировать временной интервал графика в соответствии с вашим шаблоном.

> Цель — 8 таймфреймов для WPR, MACD, RSI, CCI, STOC и EMA для тех, кому они нужны в качестве триггеров для «трендовой» стратегии. Уровни Pivot, Resistance 123 и Support 123 имеют функцию визуализации алгоритма, которая автоматически корректируется в любое время.

> Цель состоит в том, чтобы торговый мир осознал силу стратегии эффекта разворота и превратил ее в импульс к исполнению. Для каждой транзакции, которую вы проводите для открытых позиций и позиций ордеров, предусмотрена уникальная функция визуализации.

> Цель состоит в том, чтобы все можно было легко и четко отслеживать на экране. В частности, MT5 позволяет вам перетаскивать свои линии напрямую. Дополнительные возможности:

Функция «SWAP» — это быстрый способ заменить кнопку заполнения 8 пар новой парой, которую вы берете непосредственно из «Market Watch». И еще множество других функций, которые вы можете обнаружить самостоятельно во время тестирования или использования.

------------------------------------

Поверьте мне, продукт, который вы покупаете, предлагает преимущества, которые намного превосходят то, что вы получите в настоящем и будущем. Почему это полезно для настоящего и будущего, потому что в первую неделю просто используйте простые для понимания функции, и это уже здорово, а затем в будущем, когда вы станете более экспертом, автоматически будут скрытые факторы, которые вы найдете в этих функциях, которые станут волшебными драйверами! Действуйте немедленно и попробуйте его с «Бесплатной демоверсией», поскольку начальная сниженная цена при запуске доступна до того, как она будет скорректирована с ценой офлайн-продажи. также снижает максимальную ограниченную лицензию до 5 устройств.

------------------------------------



Панель AI Genius X

Никаких скрытых стратегий — прозрачно, честно и информативно.

Научитесь торговать как профессионал — освойте торговлю всего за одну неделю с помощью интуитивно понятных визуальных подсказок.

Убедитесь, что MetaTrader активен во время работы рынка. Запустите программу на активном графике и подождите 10 минут для стабильной загрузки исторических данных. Если система зависла, перезапустите MetaTrader, пока все 8 пар не загрузятся идеально. Для достижения наилучших результатов используйте последнюю версию MetaTrader.

Торгуйте умнее, а не сложнее! NoSecret позволяет вам анализировать как профессионал, торговать с уверенностью и разрабатывать собственные выигрышные стратегии — все это в прозрачной, удобной для пользователя системе.

Советы трейдерам : Всегда торгуйте ответственно. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Профессиональные консультации IB : которые работают профессиональными IB и трейдерами для фьючерсных компаний по всему миру. Этот совет призван служить мощным «комплексным фактором», который поможет вам добиться увеличения оборота за счет страсти и торговой активности ваших клиентов независимо. В то же время он повышает вашу репутацию выдающегося помощника брокера по сравнению с вашими коллегами. Как маркетологу, важно иметь «некоторую добрую волю» как средство содействия продвижению вашего бизнеса. Кроме того, вы получите выгоду от наличия 20 лицензий который может использоваться на нескольких пользовательских устройствах одновременно. Это позволяет вам делиться ToolTip с потенциальными клиентами. Кроме того, если вы найдете выгодную стратегию, мы предлагаем возможность обновления продукта, которая включает ограничение только для ваших клиентских учетных записей. Это обновление может даже включать ваш баннер идентификации как IB посредством включения ссылки. Будет предоставлен отдельный веб-сайт-ссылка на интерфейс прикладного программирования (API), который включает функцию запроса списка учетных записей, подходящих для использования на основе указанных вами критериев.

