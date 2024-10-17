VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot

The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product "Ai Panel Genius X4"

[Ai] Autonomic computing  is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms.

 Ai Panel Genius X 」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。

This 'ToolTip'  EA-Robot  acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan.

これが何をするかは以下の通りです:

  • - 重要な情報を提供することで、トレーダーがより多くの情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
  • - 数百の自律アルゴリズムを使用して、世界クラスのアナリストによって作成されました。
  • - 「潜在意識」メソッドを使用する独学の専門家を含む、あらゆるスキルレベルの人が簡単に使用できます。
  • - トレンド、反転、さらにはスキャルピング戦略を分析するためのリアルタイム情報を表示します。
  • - 「インサイダー」からの秘密のヒントを得るなど、適切な取引決定を下すのに役立ちます。
  • - ブローカーの MetaTrader で利用可能なすべてのシンボルで完璧に動作します。
  • - ライセンスの最大制限まで、最大 20 台のデバイスでチームと共有できます。

機能:

   複数のチャートの分析と自動化:

  • 「8 シンボル」: 18 秒ごとに 8 つの通貨ペアを自動的に切り替えます。
  • 「TIMEFRAMES」: 動的分析のための時間枠間のスムーズな切り替え。
  • 「8 SHADOWS」: ペアの評価をリアルタイムで表示し、簡単に比較できます。
  • 「JUSTIFIED」: グラフの配置を自動的に調整し、すっきりと整理された外観を実現します。
  • 「REVERSAL CODE」と「REFRESH」: トレンド反転とシステム最適化のためのインテリジェントな再計算。
トレンド分析 | 横ばい | 反転:
  • メインチャートは、デフォルトで 18 秒ごとに 8 つのペアとそのすべての時間枠を表示するように設定できます。
    • > 目標は、自動ロール時に、リストされている 8 つのペアの最良の機会を見つけやすくすることです。
  • メインマップと交差する 8 つの影があるマップが表示されます。
    • > 目標は、レベルに同期が欠けている場合に、同様の予測特性を持つチャートを比較することです。
  • 反転コード: 複数の時間枠とその時点の市場状況を考慮してシステムによって処理された、原資産ペアの反転レベルを示します。
    • > 目標は、最大レベルよりわずかに低い注文を開くことで、「反転」戦略を入力する機会を提供することです (その逆も同様)。つまり、低い TP レベルで注文を開くことです。
  • 各時間枠にエフェクトオシレーターが組み込まれており、パターンに応じてチャートの時間枠が調整されます。
    • > 目標は、「トレンド」戦略のトリガーとして必要な人のために、WPR、MACD、RSI、CCI、STOC、EMA の 8 つの時間枠を用意することです。
  • ピボット、レジスタンス 123、サポート 123 レベルには、いつでも自動的に調整されるアルゴリズム視覚化機能があります。
    • > 目標は、トレーディングの世界が反転効果戦略の力を認識し、それを実行の勢いに変えることにあります。
  • オープンポジションと注文ポジションに対して実行する各取引には、独自の視覚化機能があります。
    • > 画面上であらゆるものを簡単かつ明確に追跡できるようにすることを目標としています。特に、MT5ではラインを直接ドラッグできます。
追加機能:

「SWAP」機能は、8 ペアのボタンフィルを「Market Watch」から直接取得した新しいペアに置き換える簡単な方法です。    さらに、テスト中や使用中に自分で発見できる機能が多数あります。

信じてください。あなたが購入する製品は、現在および将来に得られる利益をはるかに超える利益をもたらします。    最初の1週間は、分かりやすい機能を使うだけで十分です。そして、使いこなせるようになるにつれて、これらの機能の中に、魔法のドライバーとなる要素が自然と見つかるはずです。今すぐ「無料デモ」でお試しください。発売当初は割引価格で、その後はオフライン販売価格に調整されます。また、最大ライセンス数は5台までに制限されています。

選ぶ理由  AIパネル ジーニアスX     
  • 隠された戦略はありません。透明性があり、誠実で、有益です。
  • プロのように学びましょう - 直感的なビジュアルヒントを使用して、わずか 1 週間で取引をマスターします。
最適なパフォーマンスを得るためのインストールのヒント:
  1. 市場時間中に MetaTrader がアクティブであることを確認してください。
  2. アクティブなチャートでプログラムを実行し、履歴データが安定して読み込まれるまで 10 分間待ちます。
  3. システムがフリーズした場合は、8 つのペアすべてが完全に読み込まれるまで MetaTrader を再起動します。
  4. 最良の結果を得るには、MetaTrader の最新バージョンを使用してください。

    より賢く、よりハードに取引しましょう！NoSecretなら、プロのように分析し、自信を持って取引し、独自の勝利戦略を開発できます。すべて透明性の高いユーザーフレンドリーなシステムで実現します。

    トレーダーへのアドバイス   常に責任ある取引を行ってください。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

    IBプロフェッショナルアドバイス   世界中の先物取引会社でプロのIB（インベスター・ブローカー）やトレーダーとして働く方々へ。このヒントは、クライアントの情熱と自発的な取引活動によって、売上増加を達成するための強力な「複合要因」となることを目的としています。同時に、優れたブローカーアシスタントとしての信頼性を、同業他社と比較して高めることにもつながります。マーケターとして、ビジネスを促進するために「ある程度の好意」を持つことは重要です。

    さらに、以下の利点も得られます。   20ライセンス 複数のユーザーデバイスで同時に利用できるツールチップです。これにより、ツールチップを潜在顧客と共有できます。さらに、この戦略が有利だと感じられた場合は、クライアントアカウントのみに制限された製品アップグレード機能をご利用いただけます。このアップグレードでは、リンクを追加することで、IBとしてのアイデンティティバナーを組み込むこともできます。別途、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）リンクウェブサイトが提供され、指定した条件に基づいて利用可能なアカウントのリストをリクエストする機能も備わっています。

    主な機能:

    1. マルチチャート分析と自動化

    • 8 つのシンボル: 18 秒ごとに 8 つの通貨ペアを自動的に切り替えます。

    • タイムフレーム: 動的な分析のためにタイムフレームをシームレスに切り替えます。

    • 8 SHADOWS: ペアのランキングをリアルタイムで表示し、簡単に比較できます。

    • 均等配置: グラフの配置を自動調整して、すっきりと整理されたビューを実現します。

    • 反転コードと更新: トレンド反転とシステム最適化のためのスマートな再計算。

    2. トレードパネル – 正確な実行

    • ワンクリック注文: 買い/売りポジションを開き、保留注文を設定し、TP/SL を簡単に管理します。

    • 柔軟なチャート制御: アクティブ チャートでの取引実行を調整して、精度を最大限に高めます。

    3. EA-AutoRobot – スマート自動取引

    • EA リミット & EA ストップ: サポートとレジスタンスのレベルに基づいてリミット/ストップ注文を自動化します。

    • カスタマイズ可能な戦略: 調整可能なパラメータを使用して取引をカスタマイズします。

    4. Telegramによるリアルタイムアラート

    • TelegramBot を MetaTrader に直接統合することで、即時通知で最新情報を入手できます。
    注意： CyberBotメンバーの皆様、「CyberBotプロジェクト」を実際の取引にご利用いただく際は、主要通貨ペアの経験とパターン認識を活用して意思決定を強化してください。GPT-4、DeepSeek Ai、Meta Ai、Claude Ai、Manus Ai、Google AI Geminiのファンダメンタルズと取引心理学が、賢明な行動をサポートします。 ---干渉が発生した場合、またはプログラムが機能通りに実行されない場合は、メタトレーダーで以下の点を確認してください。

    		Expert Advisor 製品用の Metatrader の初期設定の一部: メニュー MT4 | MT5 チェックとチェック解除
    1. 迷惑と思われる警告音を削除する //ツール/オプション/イベント [チェックを外す] サウンドイベントを有効にする
    2. プログラムによる取引実行機能を有効にします。 //ツール/オプション/取引 [チェック]ワンクリック取引

    		- - - - - - - - - - - 次 - - - - - - - - - - -   //ツール/オプション/エキスパートアドバイザー [チェック] アルゴリズム取引を許可する
    3. チャットIDでテレグラムボット機能を有効にします: //ツール/オプション/エキスパートアドバイザー [チェック] リストされたURLへのWebRequestを許可する
    - - - - - - - - - - - 次 - - - - - - - - - - -   + 追加: https://api.telegram.org
    We encourage you to take your time and efficiently download the 'FREE DEMO' located in the left column of this screen. You may test it by practicing in accordance with the comprehensive presentation video we have provided. Should you wish to proceed with the rental immediately, please contact us directly for guidance to ensure a 100% smooth experience. Additionally, if the actual product does not align with the presentation video, we offer a 'money-back guarantee,' which can be referenced in the 'Comments' column. [ For MT5 click here! ]
    レビュー 3
    Chak Fai Chu
    193
    Chak Fai Chu 2024.12.04 02:28 
     

    SImple Panel to take order, Best EA , Thanks Tjia Elisabeth Jasmine Canadi

    Chak Fai Chu
    193
    Chak Fai Chu 2024.12.04 02:28 
     

    SImple Panel to take order, Best EA , Thanks Tjia Elisabeth Jasmine Canadi

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    9928
    開発者からの返信 Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.12.04 08:49
    thx Chak Fai Chu for the 5* rating! we appreciate u buying this product after trying the free one. we’re here to help u use it the best way possible. we got ur questions and will send tips and trading strategies that match this product soon. cheers!
    Marcio Filipe Estrela Vieira
    140
    Marcio Filipe Estrela Vieira 2024.11.04 17:09 
     

    ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    9928
    開発者からの返信 Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.11.05 07:36
    Olá Marcio Filipe Estrela Vieira, seja bem vindo e obrigado. Nós garantimos que você ficará mais proficiente em pouco tempo; A versão que você comprou é VR [série Lite da EA CyberBot MT4], mas não se preocupe, forneceremos dicas e informações estratégicas que você pode usar agora e no futuro. [enviaremos um link para seu ID em breve].
    Oleh Tretiak
    281
    Oleh Tretiak 2024.10.25 10:06 
     

    ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    9928
    開発者からの返信 Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.10.26 03:27
    Thanks a ton, friend, for the 5 stars + awesome review! We really appreciate it! Even though this is the VR Experts version, no worries—this app will keep getting better, just like the pro version. Soon, we’ll add a TelegramBot feature to your group channel so u can share your screenshots as a bonus!
