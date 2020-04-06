EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators

[As of May 08, downloaded by 53 traders]  Instructions for use click here!  🫧

For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?!
Предложение: Этот продукт тщательно разработан для практичности, избегая теоретической сложности и опираясь исключительно на подсознание как на рефлекс наблюдения. Следовательно, мозг изначально будет понимать информацию сложным образом, способствуя культуре личного владения, которая культивирует успешную торговлю. Даже новички могут достичь результатов в течение недели последовательного применения, факт, который может быть подтвержден с помощью демонстрационного испытания прототипа. Мы настоятельно рекомендуем вам связаться с нами без промедления. Не упустите возможность приобрести этот исключительный продукт, который выделяется как лучший и уникальный в своей категории. Такой продукт не имеет себе равных на рынке, даже по премиальной цене, которая носит преимущественно теоретический характер. Этот продукт получил одобрение в офисах профессиональных трейдеров и уважаемых учебных заведений. Преимущественная новость заключается в том, что вы можете получить его по очень выгодной цене, в настоящее время доступной со скидкой 45%. Действуйте как можно скорее (ASAP).

Эти продукты уникальны благодаря разработке сложных алгоритмов, полученных из функций мультииндикатора для восьми пар, восьми таймфреймов и восьми теней. Кроме того, есть надежная и практичная функция помощника торговой панели, которая облегчает десятки транзакций одновременно, предоставляя актуальные рекомендации по Pivot, Sup123 и Res123. Кроме того, включен дополнительный EA-Robot для обучения настройке переменных между MA и RSI.

Все это упаковано в один файл, и было продемонстрировано, что ни на одном рынке, включая MQL5.com, не существует сопоставимых сложных продуктов по ценам, которые предлагаются студентам. Мы представляем продукты, которые являются подлинными согласно их описаниям, и ни один из них не вводит в заблуждение. Мы понимаем, что ранее вы могли быть введены в заблуждение презентациями и изображениями многообещающих бэктестов, которые не видны изначально.

EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot [  Products for maximum trading activity at economical prices  > are in the series MAX products ] |>  MT5 platform is also available, click here !

Наша компетентность как консультантов и тренеров исходит из десятилетий опыта. Мы создаем и разрабатываем «из коробки», передовые продукты для поддержки индивидуальных трейдеров, от новичков до профессионалов, без запутанных теорий. Все отображается визуально в сложном формате WYSIWYG, обучая и оттачивая подсознание, чтобы распознавать и совершать сделки более умело и ответственно. Надежные продукты ощущаются как будто вас обучают непосредственно эксперты-помощники.

VERY IMPORTANT NOTE:

Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.

We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.

List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK 

Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing

>

Backtest Settings [Strategy Tester] 

Symbol: GBPUSD

T.Frame: H1

T.Profit: 500

S.Loss: 1000

Period: Jan 1, 2024 ~ until now   >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]

>

Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner 

> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product

> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here

It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].

>

[FX Indicator PRO] Features: [EA CyberBot PRO] Features:
  • 8 pairs of symbols together on one screen.
    8 Timeframes analysis of popular indicators.
    8 Symbols analysis in main chart time ranges.
    Automatic horizontal line time period background.
    Pivot, Resistance and Support updated daily.
    Shawl-shaped trend signals accompany the charts.
    "Mastermind Advicer" expert in the right corner.
    Choice of 5 Oscillators according to trader needs.   
      • Trading Panel Pad Assistant for manual trading.
      • EA Robot Trading Algorithm EMA vis-à-vis RSI
    • The EA CyberBot PRO product also includes the FX Indicator PRO [All in One File]
  • [ Oscillators ] Stochastic, CCI, RSI, MACD & Momentum. At the bottom of the screen. [MT4 with Add-Ons]
    [ Reversal Code ] Available as support for the "scalping trigger" signal section [MT4 only]
  • [ EA Trade Panel ] .. simplifies operational functions for traders, it practical even for beginners
    [ EA Robot Trading ] .. modify variables such as EMA ~ RSI and conduct frequent backtests
    [ Telegram Alert ] Complementary "Reversal Code" to Telegram [EA CyberBot MT4 only]

Starting from the background of the main screen, it displays daily, weekly, and monthly time information via vertical lines, along with automatic calculations of Pivot, Resistance, and Support functions via horizontal lines at any time.

On the main symbol pair chart, there is a blue/red scarf to support the trend code. Additionally, there is a function to display 8 pairs of symbols simultaneously in the time range according to the main graphic, serving for harmonized analysis of global markets.

At the top left of the screen, there is a function for replacing with another pair than the previously registered 8 pairs of symbols. There is also a function for switching between timeframes M1, M5, M15, M30, H1, H4. These two functions can loop automatically every 18 seconds.

At the bottom left of the screen, there is a comparison of the main symbol pairs in each timeframe against the WPR, MACD, CCI, STOCH, MA indicators to form an analysis in the form of prediction arrows and several recommendations.

On the right of the screen, it contains a lot of information that can be used if needed to support the final results of the overall analysis to become the best recommendation.

Highly recommended if you are experienced enough.

>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ABOUT "CyberBot Project" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

> Платформа «CYBERBOT PROJECT» создана для трейдеров, которые работают с исключительным профессионализмом и опытом, характеризующимся следующими характеристиками:

    • - Может обнаружить нужный импульс в нужное время и место массово + эффективно.
    • - Каждое действие в их торговой деятельности подкреплено надежными данными и ответственным анализом.
    • - Станьте экспертом с постоянно оттачиваемыми личными навыками и компетентностью в своей области.
    • - Понимать общий анализ EA-роботов, включая алгоритмы их создателей.
    • - Станьте экспертом-аналитиком и экспертом-исполнителем и сможете создать советника-робота 2MA cross RSI.

> Платформа "CYBERBOT PROJECT" функционирует как 100% экспертный вдохновитель в режиме реального времени, 24 часа в сутки. Без теории, все может быть освоено визуально от новичков до старших в мире деривативного бизнеса.

> Преимущество в том, что все преимущества, доступные трейдерам, можно наблюдать здесь. Для тех, кто ранее испытывал разочарование или финансовые потери с пассивными советниками, мы рекомендуем рассмотреть эту платформу.

Не торгуйте как игрок, Winner's Secret здесь [Проект CyberBot] Показанная платформа прозрачна и сложна. Даже новички могут мгновенно стать экспертами за неделю | Ценный и незабываемый успешный опыт | Профессионально структурированные продукты, которые подготовят вас к тому, чтобы стать отличным аналитиком и экспертом-трейдером для достижения успеха в финансовой свободе | Лучший выбор здесь ‼

Представляем: EA CyberBot PRO [MT4| MT5] Forex Crypto Trading с 8 парами, 8 таймфреймами и 8 тенями на одном графике. Это тщательно разработанная программа Expert Advisor [EA] с возможностями «из коробки». Она создала полную платформу, содержащую Robot EA, Trade Panel Pad и Multi-Indicators, бесшовно интегрированные в один файл. Объединение этих функций на одной платформе делает ее мощным инструментом для опытного трейдера, обслуживающим серьезные торговые начинания, а также выступающим в качестве образовательного инструмента для установления более качественных торговых практик. Она разработана как ценный актив, который необходим опытным трейдерам, представляющим брокерам (IB) и фьючерсным компаниям в качестве рекламного инструмента путем внедрения бренда в продукт, одновременно увеличивая оборот и предоставляя клиентам возможность стать более уверенными и активно участвовать в транзакциях самостоятельно.

Наша программа доказала свою эффективность в значительном улучшении навыков, подкрепленных годами исследований и разработок в сфере консалтинга и образования. Благодаря интенсивному программированию MQL4 и MQL5 мы удовлетворяем фундаментальные потребности трейдеров на рынке капитала. Наш подход фокусируется на 100% практическом обучении, исключая утомительную теорию и тренируя подсознание для рефлексивного мастерства. Это преобразует ранее неоднозначные восприятия в ясную, анализируемую и безопасную реальность в деловой активности.

Советник: повысьте эффективность и результативность своей торговли с помощью визуального руководства и функционального анализа в реальном времени «Что видишь, то и получаешь» (wysiwyg), что позволяет совершать сделки в реальном времени с непоколебимой уверенностью и доверием к каждому принятому решению. Простота использования этого инструмента способствовала быстрому переходу к становлению опытным аналитиком, позволяя отдельным трейдерам работать с изяществом опытного профессионального трейдера. На этапе анализа доступны десятки активных сигналов для 8 пар, 8 таймфреймов и 8 теней одновременно, включая линии Pivot-Resistance-Support, которые активно участвуют в графике для каждой пары автоматически каждый день. Этап исполнения продолжается с легкостью быстрого перемещения значений ордеров, стоп-лосса и тейк-профита по 8 парам одновременно путем простого перемещения линии на графике, что позволяет вам больше сосредоточиться на ее размещении в нужном месте. Для создателей советников были предоставлены функции тестирования переменных настроек и бэктеста для кросс-MA и RSI.

Этот продукт предлагает мощный функционал, который отвечает требованиям как начинающих трейдеров, так и тех, кто переходит на более экспертный уровень. Пользователи быстро достигли значительного улучшения навыков; всего за неделю люди могут значительно улучшить свои способности. Как это возможно? Будьте уверены, это было доказано и проверено положительными результатами его пользователей. Он очень прост в использовании и на 100% полагается на способность подсознания обрабатывать его в рефлекторное действие при каждой возможности джекпота. Его можно использовать в качестве стратегии скальпинга, когда происходит разворотный импульс, а также в качестве долгосрочной стратегии при наличии условий тренда. В главах ниже этого описания мы также представляем точные сценарии и стратегии для достижения наилучшего импульса для более безопасной и более определенной торговой деятельности. Хорошая новость заключается в том, что вы нашли этот уникальный полный продукт; мы гарантируем, что нет другого продукта, столь же мощного, как этот, даже несмотря на то, что цена намного выше.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как использовать стратегию на продуктах «CyberBot Project»

----------------------------------------------------

Метод №1: Метод точек разворота, стратегия поддержки и сопротивления с лимитными ордерами на покупку и продажу

----------------------------------------------------

Продукт был тщательно протестирован для применения с методом Pivot Points и стратегией Support and Resistance. Размещая лимитные ордера на уровне три и тейк-профит (TP) как минимум на уровне два, этот инструмент оказывается бесценным для управления несколькими ордерами ежедневно. Однако важно обладать дополнительными навыками, включая базовое понимание рынка, при определении настроек стоп-лосса (SL) и размещении дополнительных ордеров на расстоянии большем, чем уровень три, чтобы добиться последовательной существенной прибыли.

  • Шаг 1: [BACKTEST] Обучение наблюдению за позицией Pivot Sup123 Res123 с использованием функции «Тестер стратегий», отображаемой каждый день в соответствии с целевой парой для торговли, лучшая согласованность моделей.
  • Шаг 2: [ИНСТРУМЕНТ] Попрактикуйтесь на панели в Trade Assistant, перетащите на график пары на уровне 3 для лимитных ордеров и позиций TP на уровне 2 для консервативных позиций, если агрессивные, то на меньшем уровне.
  • Шаг 3: Освойте фундаментальную информацию о мире, которая сейчас актуальна, например, война и т. д.; Чтобы получить большую прибыль с помощью многолимитных ордеров, дополнительных позиций. Это требует навыков и опыта.
  • Шаг 4: Можно разместить много лимитных ордеров по нескольким парам; но не забудьте скорректировать его позицию в соответствии с условиями следующего дня после точки разворота, последней Sup123 Res123.
  • Шаг 5: Эта стратегия похожа на распространение позиции надежды, которая имеет меньший риск, чем прямое выполнение открытой позиции. Если повезет, этот инструмент крючка может принести прибыль более определенно и безопасно.

Ниже приведено подробное описание и стратегия исполнения для торговли деривативами с использованием точек разворота, поддержки и сопротивления, основанные на техническом анализе и предназначенные для продвинутых трейдеров:

> Обзор
В продвинутой торговле производными инструментами использование опорных точек, уровней поддержки и сопротивления имеет важное значение для определения высоковероятностных ценовых уровней и потенциальных разворотов или продолжений рынка. Эти ключевые уровни служат основой для разработки стратегий, которые максимизируют соотношение риска и прибыли. Опытные трейдеры используют комбинацию этих технических индикаторов вместе с другими инструментами для совершенствования стратегий входа и выхода.

> Точки опоры: ключевая концепция

Точки разворота — это ряд рассчитанных уровней, полученных из максимума, минимума и цен закрытия предыдущего дня. Эти уровни служат ориентиром для потенциальных поворотных точек или областей импульса ценового действия. Точки разворота широко используются в внутридневной торговле для прогнозирования настроений рынка, импульса и вероятных направлений цен.

Подробнее об основной теории точек разворота, поддержки и сопротивления можно узнать в блоге. Нажмите здесь!

----------------------------------------------------

Метод №2: Продвинутый уровень || Этот материал предназначен для всестороннего понимания "шаблонов". Он также дает наилучшее решение в случаях очень сильного давления тока

----------------------------------------------------
> Объяснение изображения бокового коридора/тренда в слайд-шоу ниже:

||Посмотрите визуализации с движущимися изображениями и пояснительными описаниями. ||Этот материал предназначен для всестороннего понимания "шаблонов". Он также обеспечивает наилучшее решение в случаях очень сильного давления тока.

Примечание: Важно отметить, что некоторые комментарии могут предполагать, что волновое изображение, которое служит для иллюстрации рынка, является чрезмерно идеалистичным и неточно отражает сложность реальности. Это наблюдение справедливо, особенно если вы все еще находитесь на базовой (BASIC) стадии. Фактически, CYBERBOT в своем руководстве советует каждому клиенту воздержаться от чрезмерного влияния графического представления, как оно появляется. Тем не менее, важно преуспеть в визуализации его как аккуратной и упорядоченной волны. Поступая так, вы станете экспертом в определении центральной линии (баланса) как аналитической опорной линии.

[ Insider ] [ Informer ] Для участников CyberBot, при использовании "CyberBot Project" для реальной торговли, улучшайте свои решения с опытом и распознаванием моделей основных пар. Фундаментальные основы и психология торговли от GPT-4 и Google AI Gemini поддерживают мудрые действия. Советы: Увеличивайте свои выигрыши, используя сигналы запуска восьми валютных пар, транслируемых в прямом эфире 24/7 на таких платформах, как YouTube, Twitch и Kick. Найдите "CyberBot 8 Pairs" и выберите опцию "live"; мы гарантируем точное обучение. При последовательном подходе вы можете стать экспертом всего за неделю. Мы отправим стратегию с помощью "ReviewPass". [ Neural Networks ]
Сообщение для покупателей / арендаторов: Магазин MQL5.com специально предоставляет разрешение каждому покупателю или арендатору, который может стать разборчивым рецензентом с положительными оценками для этого продукта. Для нашей команды это бесценно для расстановки приоритетов нашей способности эффективно удовлетворять потребности в личной информации каждого покупателя или арендатора, а также для содействия значительным стратегическим улучшениям. Каждый разборчивый отзыв будет иметь уникальную возможность «ReviewPass», что позволит системе программы реагировать на самый высокий уровень улучшения в будущем. Мы настоятельно рекомендуем вам отправлять положительную оценку как можно скорее, так как MQL5.com не предоставляет эту функцию, что усложняет нашу способность различать сообщения от клиентов и разборчивые отзывы о наших бесплатных учебных продуктах. КАК МОЖНО СКОРЕЕ: И получите гарантию обучения, чтобы получать постоянную прибыль с секретом эффективных стратегий, которые специально предназначены для клиентов CyberBot. Предварительное видеоруководство, выберите в соответствии с продуктом metatrader: [ Настройка EA CyberBot MT4 ] || [ Настройка EA CyberBot MT5 ] || [ Настройка VR CyberBot MT5 ]

[Цель ПОРТФЕЛЯ > 95% Blue] В 2024 году продукты с формулой «CyberBot Project» обладают способностью достигать цели более 95% Blue. В качестве доказательства мы практикуем торговую деятельность в реальном исполнении, одновременно обучая и разрабатывая программу, следуя шагам метода и стратегии, чтобы продемонстрировать ее способность достигать цели более 95% Blue. Пожалуйста, изучите веб-сайт |< myfxbook|statement html>| Click Here ! на счете «CyberBot Project» в столбце «История» его транзакций. [Этот реальный счет используется командой в период между разработкой продукта «CyberBot Project» на рынке MQL5. для подтверждения метода исполнения в соответствии с секретной формулой «CyberBot Project»].


