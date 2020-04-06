BASTET19c

Этот советник основан на стратегии разворота на полосах Боллинджера. Он автоматически определяет разворот цены на верхней или нижней полосе Боллинджера и открывает сделки в направлении ожидаемого отскока. Система динамически рассчитывает оптимальные уровни тейк-профита (TP) на основе текущей волатильности и структуры рынка, обеспечивая эффективное получение прибыли без ручного вмешательства.

✅ Результаты в реальном времени (6 месяцев): +208,77% прибыли, максимальная просадка 20,75%
Myfxbook verified: Click!! 

✅ Рекомендуем 19 валютных пар:

AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, EURCAD, EURCHF, EURAUD, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPNZD, GBPUSD, NZDUSD, USDCHF, USDCAD

✅ Расстояние (пункты) — это волатильность по ссылке https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator

Обновляйте значение пункта (пипсы x10) для каждой валюты не реже одного раза в неделю.

📌 Требования: MT4, рекомендуется VPS, счёт от 500 долларов США.
📌 Эксклюзивные сет-файлы: для автоматической настройки и максимальной производительности.

Торговля на откатах: встроенный ценовой канал на основе Боллинджера определяет окончание коррекции и сигнализирует о начале нового тренда.

PUSH- и -уведомления: будьте в курсе новых торговых возможностей, даже когда вы не у компьютера!
Мультивалютный инструмент: работает с 19 валютами, проверено на myfxbook.
Готовы начать увлекательную торговлю? Начните торговать с BASTET19c.
