OneEA 30Pairs

One EA. One Dashboard. Thirty Markets. Unlimited Opportunities.

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Why limit your trading to one market?

Замените сложность ясностью.

Прекратите управлять десятками графиков и начните управлять возможностями.

OneEA 30Pairs is more than an Expert Advisor—it's a complete multi-market trading ecosystem that enables you to monitor and manage 22 Forex pairs and 8 Cryptocurrency markets from a single intelligent dashboard, while providing a scalable foundation for portfolio management, strategy development, and future marketplace opportunities.

Независимо от того, предпочитаете ли вы полностью автоматизированную торговлю или полностью ручное управление, OneEA 30Pairs объединяет все необходимое в одном профессиональном решении, разработанном для упрощения вашего торгового процесса и максимального охвата рынка.

Меньше диаграмм.

Больше возможностей.

Почему именно OneEA 30Pairs ?

Большинство трейдеров начинают свой день с вопроса:

"Какой валютной парой мне следует торговать сегодня?"

Мы считаем, что более уместный вопрос звучит так:

«Почему нужно торговать только одним товаром?»

Финансовые рынки никогда не движутся синхронно.

Пока один рынок находится в стадии формирования, другой может уже демонстрировать тенденцию к росту.

В то время как на рынке Форекс наблюдается затишье, криптовалютный рынок, возможно, уже активизировался.

Вместо того чтобы ждать появления возможностей на одном графике, OneEA 30Pairs непрерывно отслеживает несколько рынков одновременно, помогая вам использовать больше возможностей в течение торгового дня.

Потому что успешная торговля больше не сводится к выбору правильного графика.

Речь идёт об управлении правильным инвестиционным портфелем.

Чем отличаются кроссовки OneEA 30Pairs ?

В отличие от традиционных советников, которые фокусируются только на одном символе, OneEA 30Pairs разработан с учетом философии, ориентированной прежде всего на формирование портфеля.

По умолчанию:

22 Forex Pairs >>>
  • XAUUSD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCHF | USDCAD | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | CADJPY
  • CHFJPY | NZDJPY | AUDJPY | AUDNZD | AUDCAD | EURGBP | EURCHF | EURAUD | GBPCHF | GBPAUD | GBPCAD
8 Major Cryptocurrencies >>> BTCUSD | ETHUSD | BNBUSD | SOLUSD | XRPUSD | DOGEUSD | TRXUSD | TONUSD
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Сбалансированное исполнение на нескольких рынках

Одним из наиболее привлекательных аспектов OneEA 30Pairs является баланс.

При включении функции AutoRobot система может одновременно совершать сделки на всех выбранных рынках.

Не все символы побеждают одновременно.

Не все символы проигрывают одновременно.

В этом-то и вся суть.

Символы с высокими показателями могут помочь компенсировать символы с более низкими показателями.

Вместо того чтобы полагаться на один-единственный график, ваша торговая активность распределяется по диверсифицированному портфелю.

Многие трейдеры ценят такой подход, поскольку он обеспечивает более сбалансированный торговый опыт по сравнению с концентрацией всех рисков на одном рынке.

Полностью автоматизировано, когда вам это нужно.

Включить авторобот.

Выберите предпочитаемые символы.

Разрешите системе непрерывно отслеживать рынок.

Советник автоматически:

  • Выявляет трендовые условия
  • Оценивает возможности входа на рынок.
  • Вычисляет шаг сетки
  • Управляет подверженностью рискам
  • Применяет защиту от потери безубыточности
  • Активирует управление слежением
  • Мониторинг состояния портфеля
  • Обеспечивает управление торговыми операциями в режиме реального времени.

Всё происходит автоматически.

Постоянного отслеживания графиков не требуется.

Полное ручное управление, когда это необходимо.

Автоматизация ни в коем случае не должна лишать человека контроля.

Именно поэтому OneEA 30Pairs включает в себя полноценную панель управления для ручной торговли.

Ты можешь:

  • Открытие позиций на покупку
  • Открытые позиции продаж
  • Закрытие отдельных сделок
  • Закрытие позиций по символам
  • Немедленно закройте все позиции.
  • Включить определенные пары
  • Отключить определенные пары
  • Приостановить автоматизацию
  • Автоматизация резюме
  • Мониторинг рисков, связанных с учетной записью
  • Мониторинг плавающей прибыли
  • Отслеживание общей эффективности портфеля.

Все данные взяты непосредственно из диаграммы.

Никаких сложных меню.

Поиск через окна терминала невозможен.

Все функции доступны через специальные кнопки управления.

Предназначено для трейдеров, ориентированных на рост.

Многие трейдеры участвуют в рекламных программах и бонусных кампаниях брокеров.

Одна из распространенных проблем — это обеспечение достаточного объема торгов для выполнения требований по выводу средств.

Благодаря возможности одновременной работы на нескольких рынках с использованием OneEA 30Pairs , общая торговая активность может быть значительно выше, чем при использовании систем, работающих с одной валютной парой.

При благоприятных рыночных условиях и правильной настройке рисков трейдеры могут наблюдать значительную активность в формировании портфеля и объемов сделок.

Эта особенность сделала систему особенно интересной для трейдеров, преследующих цели, связанные с получением бонусов.

Простая структура. Мощный фундамент.

Пожалуй, самая важная особенность OneEA 30Pairs — это то, чего нельзя увидеть на диаграмме.

Архитектура.

Мы намеренно сохранили основную структуру организованной и понятной.

Логика остается сложной, но структура спроектирована таким образом, чтобы ее можно было расширять.

Это означает, что система подходит не только для трейдеров, но и для разработчиков и продавцов фьючерсов.

Ты можешь:

  • Добавьте свои собственные индикаторы
  • Изменить условия входа
  • Создать новые фильтры
  • Разрабатывайте собственные стратегии
  • Расширить логику управления рисками
  • Интегрировать модули искусственного интеллекта
  • Добавить концепции машинного обучения
  • Разрабатывать совершенно новые продукты

Возможности практически безграничны.

Больше, чем просто инструмент для торговли

Подумайте о стоимости найма профессионального разработчика MQL5.

Во многих проектах затраты на разработку могут быстро достигать сотен или даже тысяч долларов.

OneEA 30Pairs предоставляет готовую платформу, которая может значительно сократить время разработки.

Вместо того чтобы начинать с чистого листа, вы начинаете с полностью работоспособной системы.

Многие трейдеры считают это одним из наиболее экономичных способов получить профессиональную подготовку в сфере трейдинга.

Возможность развития торговой площадки

Некоторые покупатели используют OneEA 30Pairs только для торговли.

Другие видят в этом более широкие возможности.

Благодаря доступу к исходному коду, опытные пользователи могут разрабатывать собственные варианты, добавлять собственную логику и создавать совершенно новые проекты на основе этой платформы.

Для трейдеров, заинтересованных в том, чтобы стать будущими продавцами на торговой площадке, OneEA 30Pairs может послужить ценной отправной точкой.

Для публикации на MQL5.com или коммерческого распространения могут применяться отдельные дополнительные соглашения в зависимости от предполагаемого использования.
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Технический обзор
Системный компонент Функция
Многорыночная система Поддерживает 22 валютные пары и 8 криптовалют.
Двигатель авторобота Полностью автоматизированный мониторинг рынка и исполнение сделок.
Интеллектуальное выявление трендов Многовременной анализ трендов
Адаптивная сеточная логика Динамическое изменение шага сетки в зависимости от рыночных условий.
Управление рисками Ограничения по риску и защита учетной записи
Защита прибыли Защита прибыли на основе рентабельности инвестиций
Управление торговлей Механизмы безубыточности и отстающие механизмы
Ручная панель управления Полный контроль над портфелем с помощью графика.
Система выбора пар Включать или отключать символы по отдельности
Менеджер "Закрыть все" Немедленный контроль выхода из инвестиций по всему портфелю
Исходный код программы Доступно для квалифицированных покупателей
Для кого предназначен этот продукт?

  1. Трейдеры, стремящиеся к диверсифицированному доступу к рынку
  2. Трейдеры, предпочитающие автоматизацию
  3. Трейдеры, предпочитающие ручное вмешательство
  4. Трейдеры, участвующие в бонусных программах брокеров
  5. Разработчики MQL5
  6. Разработчики стратегий
  7. Будущие продавцы на торговой площадке
  8. Трейдерам, ищущим профессиональную систему, а не советника-«черный ящик».

Заключительные мысли

OneEA 30Pairs никогда не задумывалась как просто еще один советник.

Мы хотели создать систему, с которой трейдеры действительно могли бы развиваться.

Система, способная осуществлять торговлю.

Система, которой можно управлять.

Система, которую можно изучать.

Система, которую можно расширять.

А для квалифицированных покупателей это система, которая в конечном итоге может стать основой для чего-то совершенно собственного.

Независимо от того, ставите ли вы перед собой цель автоматизировать торговлю, диверсифицировать портфель, разработать стратегию или изучить будущие рыночные возможности, OneEA 30Pairs предоставляет инструменты для начала этого пути.
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Политика предоставления исходного кода

Исходный код не распространяется в виде простого файла для скачивания.

Для команды BATIK исходный код представляет собой результаты исследований, опыт, усилия по разработке и знания, накопленные в процессе создания этой системы.

Поэтому исходный код предоставляется пользователям, которые действительно понимают и ценят значимость этого проекта.

Покупатели, которые приобрели продукт и пользовались им на протяжении всей жизни, протестировали его, оценили систему и остались довольны результатами, могут оставить свой честный отзыв в разделе отзывов MQL5.

В рамках стремления к созданию серьезного и заслуживающего доверия сообщества, покупатели, оставившие подлинный 5-звездочный отзыв, отражающий их удовлетворенность продуктом, получат право на получение исходного кода OneEA 30Pairs .mq5 .

Доставка исходного кода будет осуществлена приблизительно через 8 рабочих дней после подтверждения покупки и проверки.

Данная политика не распространяется на лицензии на ежемесячную аренду.

Воспользуйтесь аналитическими данными от GPT-5, Copilot AI, DeepSeek AI, Meta AI, Claude AI, Manus AI, Grok Ai и Google AI Gemini для изучения психологии и фундаментальных принципов.

Наше обязательство

В команде BATIK мы не просто разработчики программного обеспечения.

Мы работаем в качестве тренеров, аналитиков, консультантов и разработчиков систем.

Наша миссия — помочь трейдерам стать более независимыми, более осведомленными и более способными создавать долгосрочную ценность с помощью алгоритмической торговли.

Наша цель — не просто продать ещё один советник.

Наша цель — помочь создать более сильное сообщество, где трейдеры смогут понимать свои инструменты, совершенствовать свои навыки и создавать собственные возможности.

Чем больше вы изучаете OneEA 30Pairs, тем лучше вы поймете его характеристики, преимущества и возможные области применения.

Прозрачность начинается с проверки. || Мы предлагаем вам проверить всё самостоятельно.
 

EA Architecture Overview

Section Core Functions Description
1. Main Algorithm ExecuteAutoStrategy() OnTick() OnTimer() The central decision-making engine that controls when and how new positions are opened.
2. Trend & Filter Engine IsTrendUp() IsTrendDown() ADX_OK() IsOptimalEntry() Determines market direction using Moving Averages, ADX strength, and advanced entry filters (RSI + Bollinger Bands).
3. Grid & Entry Logic GetAdaptiveStepDistance() GetBetterEntryBuffer() IsDistanceValid() Manages grid spacing with ATR adaptation, minimum pip protection, cooldown system, and smart re-entry logic.
4. Position Opening OpenAutoPosition() OpenManualPosition() Handles both automatic and manual trade execution with proper SL/TP placement.
5. Risk Management CalculateLot() IsSymbolExposureExceeded() IsTotalExposureExceeded() Dynamic lot sizing, per-symbol and total exposure limits.
6. Protection System IsDailyLossExceeded() IsEquityProtectionHit() UpdateProtectLevel() Daily loss limit, equity protection, and Profit Protection (trailing ROI safeguard).
7. Position Management ManageBEandTrailing() Breakeven and intelligent trailing stop with reversal filter.
8. UI & Event System OnChartEvent() UpdateFooter() DetectClosedPositions() Interactive panel with manual buttons, real-time info, and position tracking.

Detailed Strategy Components

Category Key Features Supporting Functions
Trend Detection MA Cross (M15) or MA Slope (H1) + ADX Filter IsTrendUp(), IsTrendDown(), ADX_OK()
Optimal Entry Filter RSI (Trend) + Bollinger Bands (Sideways) IsOptimalEntry()
Adaptive Grid ATR-based distance + Minimum Grid Protection GetAdaptiveStepDistance()
Smart Re-entry Better Entry Buffer + Cooldown System UseGridBetterEntry, CooldownAfterCloseSeconds
Risk Control Fixed lot, Risk %, Dynamic Scaling CalculateLot()
Profit Protection Auto close when ROI drops from peak UpdateProtectLevel()
Trade Management Breakeven + Trailing Stop with filters ManageBEandTrailing()

Trading Modes

Mode Description
Auto Trading Full automatic strategy with grid, trend filter, and risk management
Manual Trading Panel buttons with same SL/TP logic as auto mode
Hybrid Auto + Manual can run simultaneously

[Disclaimer: Limited SourceCode Access Available — A.S.A.P] >>> Every new member is required to read the comments section of this product to gain access and the user guide.[Main Blog]
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Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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Основное описание Ultimate Trading Dashboard MT4 is a complete visual trading control system that integrates drag and drop order execution, multi-symbol monitoring, automated timeframe rotation, and advanced market analysis tools into a single unified workspace designed to improve speed, precision, and decision-making efficiency in manual trading on MetaTrader 4. Основные характеристики Исполнение ордеров методом перетаскивания непосредственно на графике с автоматическим определением ордеров Bu
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EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
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5 (1)
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Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Предложение: Этот продукт тщательно разработан для практичности, избегая теоретической сложности и опираясь исключительно на подсознание как на рефлекс наблюдения. Следовательно, мозг изначально будет понимать информацию сложным образом, способствуя культуре
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
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Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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GBPUSD v102 MT4
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Эксперты
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CHAMP Trade 8 x 4
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Эксперты
Your Professional 8-in-1 Investment CHAMP Analyzer "CHAMP" is here, a multi-talented analyst creating a high probability of winning every time you trade.   COACH's powerful dashboard will make you an expert in no time.   You'll even know what's going to happen on 8 pairs simultaneously [Buy/Sell related to Reversal/Trend].   Equipped with a practical panel and accurate drag-and-drop functionality, it simplifies your trading.   Expensively built, yet affordable.  Many functions are inexplicable,
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
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Эксперты
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Предложение: Этот продукт тщательно разработан для практичности, избегая теоретической сложности и опираясь исключительно на подсознание как на рефлекс наблюдения. Следовательно, мозг изначально будет понимать
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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Your Professional 8-in-1 Investment CHAMP  Analyzer "CHAMP" is here, a multi-talented analyst creating a high probability of winning every time you trade.   COACH's powerful dashboard will make you an expert in no time.  You'll even know what's going to happen on 8 pairs simultaneously [Buy/Sell related to Reversal/Trend].   Equipped with a practical panel and accurate drag-and-drop functionality, it simplifies your trading.   Expensively built, yet affordable.  Many functions are inexplicable,
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