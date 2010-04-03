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Why limit your trading to one market? Замените сложность ясностью. Прекратите управлять десятками графиков и начните управлять возможностями. OneEA 30Pairs is more than an Expert Advisor—it's a complete multi-market trading ecosystem that enables you to monitor and manage 22 Forex pairs and 8 Cryptocurrency markets from a single intelligent dashboard, while providing a scalable foundation for portfolio management, strategy development, and future marketplace opportunities. Независимо от того, предпочитаете ли вы полностью автоматизированную торговлю или полностью ручное управление, OneEA 30Pairs объединяет все необходимое в одном профессиональном решении, разработанном для упрощения вашего торгового процесса и максимального охвата рынка. Меньше диаграмм. Больше возможностей. Почему именно OneEA 30Pairs ? Большинство трейдеров начинают свой день с вопроса: "Какой валютной парой мне следует торговать сегодня?" Мы считаем, что более уместный вопрос звучит так: «Почему нужно торговать только одним товаром?» Финансовые рынки никогда не движутся синхронно. Пока один рынок находится в стадии формирования, другой может уже демонстрировать тенденцию к росту. В то время как на рынке Форекс наблюдается затишье, криптовалютный рынок, возможно, уже активизировался. Вместо того чтобы ждать появления возможностей на одном графике, OneEA 30Pairs непрерывно отслеживает несколько рынков одновременно, помогая вам использовать больше возможностей в течение торгового дня. Потому что успешная торговля больше не сводится к выбору правильного графика. Речь идёт об управлении правильным инвестиционным портфелем. Чем отличаются кроссовки OneEA 30Pairs ? В отличие от традиционных советников, которые фокусируются только на одном символе, OneEA 30Pairs разработан с учетом философии, ориентированной прежде всего на формирование портфеля.



По умолчанию: 22 Forex Pairs >>>

XAUUSD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCHF | USDCAD | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | CADJPY

CHFJPY | NZDJPY | AUDJPY | AUDNZD | AUDCAD | EURGBP | EURCHF | EURAUD | GBPCHF | GBPAUD | GBPCAD 8 Major Cryptocurrencies >>> BTCUSD | ETHUSD | BNBUSD | SOLUSD | XRPUSD | DOGEUSD | TRXUSD | TONUSD

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S Сбалансированное исполнение на нескольких рынках Одним из наиболее привлекательных аспектов OneEA 30Pairs является баланс. При включении функции AutoRobot система может одновременно совершать сделки на всех выбранных рынках. Не все символы побеждают одновременно. Не все символы проигрывают одновременно. В этом-то и вся суть. Символы с высокими показателями могут помочь компенсировать символы с более низкими показателями. Вместо того чтобы полагаться на один-единственный график, ваша торговая активность распределяется по диверсифицированному портфелю. Многие трейдеры ценят такой подход, поскольку он обеспечивает более сбалансированный торговый опыт по сравнению с концентрацией всех рисков на одном рынке. Полностью автоматизировано, когда вам это нужно. Включить авторобот. Выберите предпочитаемые символы. Разрешите системе непрерывно отслеживать рынок. Советник автоматически: Выявляет трендовые условия

Оценивает возможности входа на рынок.

Вычисляет шаг сетки

Управляет подверженностью рискам

Применяет защиту от потери безубыточности

Активирует управление слежением

Мониторинг состояния портфеля

Обеспечивает управление торговыми операциями в режиме реального времени. Всё происходит автоматически. Постоянного отслеживания графиков не требуется. Полное ручное управление, когда это необходимо. Автоматизация ни в коем случае не должна лишать человека контроля. Именно поэтому OneEA 30Pairs включает в себя полноценную панель управления для ручной торговли. Ты можешь: Открытие позиций на покупку

Открытые позиции продаж

Закрытие отдельных сделок

Закрытие позиций по символам

Немедленно закройте все позиции.

Включить определенные пары

Отключить определенные пары

Приостановить автоматизацию

Автоматизация резюме

Мониторинг рисков, связанных с учетной записью

Мониторинг плавающей прибыли

Отслеживание общей эффективности портфеля. Все данные взяты непосредственно из диаграммы. Никаких сложных меню. Поиск через окна терминала невозможен. Все функции доступны через специальные кнопки управления. Предназначено для трейдеров, ориентированных на рост. Многие трейдеры участвуют в рекламных программах и бонусных кампаниях брокеров. Одна из распространенных проблем — это обеспечение достаточного объема торгов для выполнения требований по выводу средств. Благодаря возможности одновременной работы на нескольких рынках с использованием OneEA 30Pairs , общая торговая активность может быть значительно выше, чем при использовании систем, работающих с одной валютной парой. При благоприятных рыночных условиях и правильной настройке рисков трейдеры могут наблюдать значительную активность в формировании портфеля и объемов сделок. Эта особенность сделала систему особенно интересной для трейдеров, преследующих цели, связанные с получением бонусов. Простая структура. Мощный фундамент. Пожалуй, самая важная особенность OneEA 30Pairs — это то, чего нельзя увидеть на диаграмме. Архитектура. Мы намеренно сохранили основную структуру организованной и понятной. Логика остается сложной, но структура спроектирована таким образом, чтобы ее можно было расширять. Это означает, что система подходит не только для трейдеров, но и для разработчиков и продавцов фьючерсов. Ты можешь: Добавьте свои собственные индикаторы

Изменить условия входа

Создать новые фильтры

Разрабатывайте собственные стратегии

Расширить логику управления рисками

Интегрировать модули искусственного интеллекта

Добавить концепции машинного обучения

Разрабатывать совершенно новые продукты Возможности практически безграничны. Больше, чем просто инструмент для торговли Подумайте о стоимости найма профессионального разработчика MQL5. Во многих проектах затраты на разработку могут быстро достигать сотен или даже тысяч долларов. OneEA 30Pairs предоставляет готовую платформу, которая может значительно сократить время разработки. Вместо того чтобы начинать с чистого листа, вы начинаете с полностью работоспособной системы. Многие трейдеры считают это одним из наиболее экономичных способов получить профессиональную подготовку в сфере трейдинга. Возможность развития торговой площадки Некоторые покупатели используют OneEA 30Pairs только для торговли. Другие видят в этом более широкие возможности. Благодаря доступу к исходному коду, опытные пользователи могут разрабатывать собственные варианты, добавлять собственную логику и создавать совершенно новые проекты на основе этой платформы. Для трейдеров, заинтересованных в том, чтобы стать будущими продавцами на торговой площадке, OneEA 30Pairs может послужить ценной отправной точкой. Для публикации на MQL5.com или коммерческого распространения могут применяться отдельные дополнительные соглашения в зависимости от предполагаемого использования.

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L Технический обзор Системный компонент Функция Многорыночная система Поддерживает 22 валютные пары и 8 криптовалют. Двигатель авторобота Полностью автоматизированный мониторинг рынка и исполнение сделок. Интеллектуальное выявление трендов Многовременной анализ трендов Адаптивная сеточная логика Динамическое изменение шага сетки в зависимости от рыночных условий. Управление рисками Ограничения по риску и защита учетной записи Защита прибыли Защита прибыли на основе рентабельности инвестиций Управление торговлей Механизмы безубыточности и отстающие механизмы Ручная панель управления Полный контроль над портфелем с помощью графика. Система выбора пар Включать или отключать символы по отдельности Менеджер "Закрыть все" Немедленный контроль выхода из инвестиций по всему портфелю Исходный код программы Доступно для квалифицированных покупателей Для кого предназначен этот продукт? Трейдеры, стремящиеся к диверсифицированному доступу к рынку Трейдеры, предпочитающие автоматизацию Трейдеры, предпочитающие ручное вмешательство Трейдеры, участвующие в бонусных программах брокеров Разработчики MQL5 Разработчики стратегий Будущие продавцы на торговой площадке Трейдерам, ищущим профессиональную систему, а не советника-«черный ящик». Заключительные мысли OneEA 30Pairs никогда не задумывалась как просто еще один советник. Мы хотели создать систему, с которой трейдеры действительно могли бы развиваться. Система, способная осуществлять торговлю. Система, которой можно управлять. Система, которую можно изучать. Система, которую можно расширять. А для квалифицированных покупателей это система, которая в конечном итоге может стать основой для чего-то совершенно собственного. Независимо от того, ставите ли вы перед собой цель автоматизировать торговлю, диверсифицировать портфель, разработать стратегию или изучить будущие рыночные возможности, OneEA 30Pairs предоставляет инструменты для начала этого пути.

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E Политика предоставления исходного кода Исходный код не распространяется в виде простого файла для скачивания. Для команды BATIK исходный код представляет собой результаты исследований, опыт, усилия по разработке и знания, накопленные в процессе создания этой системы. Поэтому исходный код предоставляется пользователям, которые действительно понимают и ценят значимость этого проекта. Покупатели, которые приобрели продукт и пользовались им на протяжении всей жизни, протестировали его, оценили систему и остались довольны результатами, могут оставить свой честный отзыв в разделе отзывов MQL5. В рамках стремления к созданию серьезного и заслуживающего доверия сообщества, покупатели, оставившие подлинный 5-звездочный отзыв, отражающий их удовлетворенность продуктом, получат право на получение исходного кода OneEA 30Pairs .mq5 . Доставка исходного кода будет осуществлена приблизительно через 8 рабочих дней после подтверждения покупки и проверки. Данная политика не распространяется на лицензии на ежемесячную аренду.



Воспользуйтесь аналитическими данными от GPT-5, Copilot AI, DeepSeek AI, Meta AI, Claude AI, Manus AI, Grok Ai и Google AI Gemini для изучения психологии и фундаментальных принципов. Наше обязательство В команде BATIK мы не просто разработчики программного обеспечения. Мы работаем в качестве тренеров, аналитиков, консультантов и разработчиков систем. Наша миссия — помочь трейдерам стать более независимыми, более осведомленными и более способными создавать долгосрочную ценность с помощью алгоритмической торговли. Наша цель — не просто продать ещё один советник. Наша цель — помочь создать более сильное сообщество, где трейдеры смогут понимать свои инструменты, совершенствовать свои навыки и создавать собственные возможности. Чем больше вы изучаете OneEA 30Pairs, тем лучше вы поймете его характеристики, преимущества и возможные области применения. Прозрачность начинается с проверки. || Мы предлагаем вам проверить всё самостоятельно.