VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot

5

The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product "Ai Panel Genius X4"

[Ai] Autonomic computing  is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms.

' Ai Panel Genius X '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다.

This 'ToolTip'  EA-Robot  acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan.

이 기능은 다음과 같습니다.

  • - 중요한 정보를 제공함으로써 거래자가 더욱 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
  • - 세계적인 분석가들이 수백 개의 자율 알고리즘을 사용하여 만들었습니다.
  • - "잠재의식" 방법을 사용하는 독학 전문가를 포함하여 모든 기술 수준의 사람들이 쉽게 사용할 수 있습니다.
  • - 추세, 반전, 심지어 스캘핑 전략까지 분석하기 위한 실시간 정보를 표시합니다.
  • - "내부자"로부터 비밀 팁을 얻는 등 올바른 거래 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
  • - 귀하의 브로커의 MetaTrader에서 제공되는 모든 심볼과 완벽하게 호환됩니다.
  • - 최대 라이선스 한도까지 최대 20개 기기에서 팀과 공유할 수 있습니다.

기능:

    여러 차트의 분석 및 자동화:

  • "8 SYMBOLS": 18초마다 8개의 통화 쌍을 자동으로 전환합니다.
  • "시간 프레임": 동적 분석을 위한 시간 프레임 간 원활한 전환.
  • "8 SHADOWS": 빠른 비교를 위해 실시간으로 쌍 평가를 표시합니다.
  • "정렬됨": 차트 정렬을 자동으로 조정하여 깔끔하고 체계적인 모양을 유지합니다.
  • "역전 코드" 및 "새로 고침": 추세 반전 및 시스템 최적화를 위한 지능형 재계산.
추세 분석 | 측면 이동 | 반전:
  • 기본 차트는 기본적으로 18초 간격으로 모든 시간대를 포함하여 8개 쌍을 표시하도록 구성할 수 있습니다.
    • > 목표는 자동 롤링 시 나열된 8개 쌍에 대한 최상의 기회를 더 쉽게 찾을 수 있도록 하는 것입니다.
  • 8개의 그림자가 있는 지도가 나타나서 기본 지도와 교차합니다.
    • > 목표는 각 수준에서 동기화가 부족한 경우 유사한 예측 특성을 가진 차트를 비교하는 것입니다.
  • 반전 코드: 시스템이 여러 시간대와 당시 시장 상황을 고려하여 처리한 기초 통화쌍의 반전 수준을 나타냅니다.
    • > 목표는 최대 수준보다 약간 낮은 수준에서 주문을 개시하여 "반전" 전략에 진입할 수 있는 기회를 제공하고, 반대로 낮은 TP 수준에서도 주문을 개시하여 "반전" 전략에 진입할 수 있는 기회를 제공하는 것입니다.
  • 각 시간대에 효과 오실레이터를 포함하면 패턴에 따라 차트 시간대가 조정됩니다.
    • > "추세" 전략의 트리거로 필요한 사람들을 위해 WPR, MACD, RSI, CCI, STOC 및 EMA의 8개 시간대를 목표로 합니다.
  • 피벗, 저항 123, 지지 123 레벨에는 언제든지 자동으로 조정되는 알고리즘 시각화 기능이 있습니다.
    • > 목표는 거래계에서 반전 효과 전략의 힘을 인식하고 이를 실행 모멘텀으로 전환하는 것입니다.
  • 공개 포지션과 주문 포지션에 대해 수행하는 각 거래에 대해 고유한 시각화 기능이 제공됩니다.
    • > 모든 것을 화면에서 쉽고 명확하게 추적할 수 있도록 하는 것이 목표입니다. 특히 MT5에서는 라인을 직접 드래그할 수 있습니다.
추가 기능:

"SWAP" 기능은 8쌍의 버튼 채우기를 "Market Watch"에서 직접 가져온 새로운 쌍으로 빠르게 교체하는 방법입니다.     테스트하거나 사용하는 동안 더 많은 기능을 발견할 수 있습니다.

------------------------------------

저를 믿으세요. 당신이 구매하는 제품은 현재와 미래에 얻을 수 있는 것보다 훨씬 더 큰 혜택을 제공합니다.     현재와 미래에 유용한 이유는 첫 주에는 이해하기 쉬운 기능들을 사용해 보는 것만으로도 충분히 훌륭하기 때문입니다. 하지만 앞으로 더 능숙해지면 이러한 기능들에 숨겨진 요소들을 자동으로 발견하게 되고, 이것이 바로 마법의 원동력이 될 것입니다! 지금 바로 "무료 데모"로 체험해 보세요. 출시 당시 할인된 가격은 오프라인 할인 가격으로 조정되기 전에 제공됩니다. 또한, 최대 라이선스 수를 5대로 제한합니다.

------------------------------------

왜 선택해야 하나요?   Ai 패널 지니어스 X     ?
  • 숨겨진 전략은 없습니다. 투명하고 정직하며 유익합니다.
  • 프로처럼 배우세요 - 직관적인 시각적 신호를 통해 단 1주일 만에 트레이딩의 달인이 되어보세요.
최적의 성능을 위한 설치 팁:
  1. 시장 시간 동안 MetaTrader가 활성화되어 있는지 확인하세요.
  2. 활성 차트에서 프로그램을 실행하고 과거 데이터가 안정적으로 로드될 때까지 10분간 기다립니다.
  3. 시스템이 정지되면 8개 쌍이 모두 완벽하게 로드될 때까지 MetaTrader를 다시 시작하세요.
  4. 최상의 결과를 얻으려면 최신 버전의 MetaTrader를 사용하세요.

    더 똑똑하게, 더 어렵게 거래하세요! NoSecret을 사용하면 전문가처럼 분석하고, 자신감 있게 거래하고, 나만의 수익 전략을 개발할 수 있습니다. 이 모든 것이 투명하고 사용자 친화적인 시스템에서 가능합니다.

    트레이더를 위한 조언     : 항상 책임감 있게 거래하십시오. 과거 실적이 미래 결과를 보장하는 것은 아닙니다.

    IB 전문가 조언     : 전 세계 선물 회사의 전문 IB 및 트레이더로 활동하는 분들을 위한 팁입니다. 이 팁은 고객의 열정과 거래 활동을 통해 독립적으로 매출을 증대시키는 데 도움이 되는 강력한 "복합 요소" 역할을 하도록 고안되었습니다. 동시에, 뛰어난 브로커 어시스턴트로서 동료에 비해 신뢰도를 높여줍니다. 마케터로서 사업 홍보를 위한 "선의"를 갖는 것은 중요합니다.

    또한, 다음의 가용성으로부터 혜택을 받으실 수 있습니다.   20개 라이센스   여러 사용자 기기에서 동시에 사용할 수 있습니다. 이를 통해 잠재 고객과 도구 설명을 공유할 수 있습니다. 또한, 유리한 전략을 찾으신다면 고객 계정에만 제한이 있는 제품 업그레이드 기능을 제공합니다. 이 업그레이드에는 링크를 포함하여 IB(투자자)로서 ID 배너를 통합할 수도 있습니다. 별도의 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 링크 웹사이트가 제공되며, 여기에는 지정된 기준에 따라 사용 가능한 계정 목록을 요청하는 기능이 포함됩니다.

    주요 특징:

    1. 다중 차트 분석 및 자동화

    • 8개 심볼: 18초마다 8개의 통화 쌍을 자동으로 순환합니다.

    • 시간대: 동적 분석을 위해 시간대를 원활하게 전환합니다.

    • 8 SHADOWS: 빠른 비교를 위해 실시간으로 쌍 순위를 표시합니다.

    • 정렬: 차트 정렬을 자동으로 조정하여 깔끔하고 체계적으로 볼 수 있도록 합니다.

    • 반전 코드 및 새로 고침: 추세 반전 및 시스템 최적화를 위한 스마트한 재계산.

    2. 거래 패널 – 정밀하게 실행

    • 원클릭 주문: 매수/매도 포지션을 개설하고, 보류 주문을 설정하고, TP/SL을 손쉽게 관리하세요.

    • 유연한 차트 제어: 활성 차트에서 거래 실행을 조정하여 정확도를 극대화합니다.

    3. EA-AutoRobot – 스마트 자동 거래

    • EA-Limit 및 EA-Stop: 지원 및 저항 수준에 따라 제한/중지 주문을 자동화합니다.

    • 맞춤형 전략: 조정 가능한 매개변수로 거래를 맞춤화하세요.

    4. Telegram을 통한 실시간 알림

    • TelegramBot을 MetaTrader에 직접 통합하여 즉각적인 알림을 받아보세요.
    주의: CyberBot 회원 여러분, 실제 거래에 "CyberBot 프로젝트"를 사용할 때 주요 통화쌍에 대한 경험과 패턴 인식을 바탕으로 더욱 정확한 판단을 내리시기 바랍니다. GPT-4, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, Google AI Gemini의 기본 원리와 거래 심리는 현명한 거래를 지원합니다. --- 만약 프로그램 작동에 문제가 발생하거나 프로그램이 정상적으로 실행되지 않는 경우, 메타트레이더에서 다음 사항을 확인했는지 확인하십시오.

    		Expert Advisor 제품에 대한 Metatrader의 초기 설정: 메뉴 MT4 | MT5 체크 및 체크 해제
    1. 방해가 된다고 생각되면 경고음을 제거하세요. //도구/옵션/이벤트 [체크 해제] 사운드 이벤트 활성화
    2. 프로그램을 통해 거래 실행 기능을 활성화합니다. //도구/옵션/거래 [체크] 원클릭 트레이딩

    		---------------------- 다음 ----------------------   //도구/옵션/전문가 자문가 [체크] 알고리즘 트레이딩 허용
    3. chatID에 텔레그램 봇 기능을 활성화하세요: //도구/옵션/전문가 자문가 [확인] 나열된 URL에 대한 WebRequest 허용
    ----------------------다음 ----------------------   + 추가: https://api . telegram . org
    We encourage you to take your time and efficiently download the 'FREE DEMO' located in the left column of this screen. You may test it by practicing in accordance with the comprehensive presentation video we have provided. Should you wish to proceed with the rental immediately, please contact us directly for guidance to ensure a 100% smooth experience. Additionally, if the actual product does not align with the presentation video, we offer a 'money-back guarantee,' which can be referenced in the 'Comments' column. [ For MT5 click here! ]
    리뷰 3
    Chak Fai Chu
    193
    Chak Fai Chu 2024.12.04 02:28 
     

    SImple Panel to take order, Best EA , Thanks Tjia Elisabeth Jasmine Canadi

    추천 제품
    Reversal Monster Mini
    Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
    Experts
    The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
    FREE
    DracoAI
    Hua Manh Hung
    Experts
    DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
    Gold Crazy EA MT4
    Nguyen Nghiem Duy
    Experts
    Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
    Taranus
    Viktor Shpakovskiy
    5 (1)
    Experts
    Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.87 (30)
    Experts
    ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
    Harvest GOLD
    Sayan Vandenhout
    Experts
    Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    Experts
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    EA Black Spark
    Suparma Suparma
    Experts
    Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
    Brexit Breakout GbpUsd H1
    Marek Kupka
    Experts
    Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
    King Box AVG
    Nguyen Cong Hoan
    Experts
    Products based on trend to enter orders. The bot will grid when it is profitable. We have tralling to minimize risk. If enough profit is reached, the order will be closed. With a decreasing number of lots to optimize profits without fear of DD dropping too high. Run the M15 or H1 timeframe pairs. BOT EA works on all currency pairs including XAUUSD The main parameters can be installed: Lot -  Startot . Fix lot -  Lot descending Auto-Grid   -    ON/OFF AutoLot  - ON/OFF TP - Takeprofit   -pips. SL
    Algo Edge MT4
    Niklas Templin
    3.57 (7)
    Experts
    Algo Edge EA  Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  EA work with high and low from Last Candle. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent = The Robot will i
    FREE
    The Arrow Scalper
    Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
    1 (2)
    Experts
    Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
    FREE
    Reef Scalper
    Charles Crete
    Experts
    Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
    Gold Champions
    Maria Julieta Frias Torres
    Experts
    Limited time offer for $59. Launch promotion Price will go up soon.   NO MARTINGALE!!!    LOW DD!!!   GOLD CHAMPIONS is a new EA designed through a new AI system that operates in the Forex market and is designed GOLD/XAUUSD with excellent results. Developed by a team of experienced traders with more than 10 years of trading experience. It uses a powerful algorithm to detect fluctuations in the market and make entries with a high profit ratio and limiting losses. Key Features: Integrated Strat
    Stufic
    Tomas Hruby
    5 (1)
    Experts
    Stufic is a result of the long way of development. It was created for use in the management of capital of trading groups. The main idea is to preserve capital through unexpected fluctuations of the markets. It is one of the system that can perform on 90% of currency pairs. It's a participant on World Cup Trading Championship 2016 with real 10K USD. Stufic was also between top five traders in real money contest organized by Fidelis Capital (November 2015, Gain +48%). Why should you have to choos
    Matrix Arrow EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    5 (8)
    Experts
    Matrix Arrow EA MT4 는 Matrix Arrow Indicator의 MT4 신호를 차트의 거래 패널과 수동 또는 100% 자동으로 거래할 수 있는 고유한 전문가 조언자입니다. Matrix Arrow Indicator MT4 는 다음과 같은 최대 10개의 표준 지표에서 정보와 데이터를 수집하여 초기 단계에서 현재 추세를 결정합니다. 평균 방향 이동 지수(ADX) ,   상품 채널 지수(CCI) ,   클래식 하이켄 아시 캔들 ,   이동 평균 ,   이동 평균 수렴 발산(MACD) ,   상대 활력 지수(RVI) ,   상대 강도 지수(RSI) ,   포물선 SAR ,   스토캐스틱 오실레이터 ,   윌리엄스의 백분율 범위. 모든 지표가 유효한 매수 또는 매도 신호를 제공하면 강력한 상승/하락 추세를 나타내는 다음 캔들/막대가 시작될 때 해당 화살표가 차트에 인쇄됩니다. 사용자는 사용할 표시기를 선택하고 각 표시기의 매개변수를 개별적으로 조정할 수 있습니다. Matri
    Yihaa Shoot
    Indra Lukmana
    Experts
    Yihaa Shoot applies a unique range calculation and time management to enter a trade. It has a unique money management system which calculates the risk before it takes a trade. Suggested pairs: GBPJPY and USDJPY Timeframe: H1 Suggested balance: $500 ($1000 is recomended) Risk in dollar suggested: 4 (0.5% from $1000) Parameters Signal Settings Margin Top (pip) >> margin top from range Margin Bottom (pip) >> margin bottom from range TP Buy deduct (pip) >> reduce the TP spot TP Sell deduct (pip) >
    New Awesome Oscillator Mt4
    Nikolay Kositsin
    지표
    Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
    Gyroscopes
    Nadiya Mirosh
    Experts
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    Grid Averaging Pro MT4
    Mean Pichponreay
    Experts
    Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
    Grid and MACD
    Volodymyr Hrybachov
    Experts
    This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
    Salva System Free
    Pavel Komarovsky
    4 (3)
    Experts
    Salva EA Free is an advanced and fully automated system, which passes backtesting since 2005. The basis of this strategy is the price chart itself, trading is performed based on the price movement range. Dynamic algorithms and filters are used for taking profit or closing trades. Built-in reworked system for filtering market entries and exits: Checking the trading direction using integrated trend indicators. Checking the channel range for the minimum and maximum values. Checking for the price ex
    FREE
    TSim
    Sergey Kruglov
    유틸리티
    Утилита  TSim   позволяет симулировать ручную торговлю в Тестере Стратегий MetaTrader 4. В панеле можно устанавливать размеры лота, тейпрофита и стоплосса. Панель имеет кнопки Sell   и Buy для выставления рыночных ордеров, а также кнопки CloseSell, CloseBuy и CloseAll для быстрого закрытия ордеров. Под панелью отображается список открытых ордеров. Внимание. Панель работает только в Визуальном режиме Тестера Стратегий MetaTrader 4.
    FREE
    Implied Trader
    Ciprian Ghebanoaei
    Experts
    Implied Trader   is a fully automatic, professional trading robot designed specifically for the foreign exchange market   AUDCAD M30 timeframe. Parameter configuration is not necessary for EA. Only the size of the lot you intend to use needs to be chosen. 0.1 is the suggested lot size for a $2000 account. You can raise the lot size correspondingly if your account has more money. It has an intelligent algorithm that recognizes the trend. On the basis of the trend direction, the expert places orde
    FREE
    TradeLogicPro Long Term Trading
    Matsuba Andrew Makwela
    Experts
    TradeLogic Pro – The Advanced MT4 EA for Long Term Investing TradeLogic Pro   is an advanced   MetaTrader 4 Expert Advisor (EA)   designed to harness the power of price imbalances in the forex trading markets. Whether you’re a beginner or a professional trader,   TradeLogic Pro   uses sophisticated market analysis to identify high-potential entry points, allowing you to trade smarter and more efficiently. How Does TradeLogic Pro Work? At the core of   TradeLogic Pro   is its ability to   detect
    Brown Bear EA
    Sergey Kruglov
    Experts
    Brown Bear EA  - это простая автоматическая торговая система торгует по тренду после отталкивания от важных ценовых уровней.  Советник использует сеточную систему, а так же мартингейл и разработан под пару EURUSD. Советник не привязан к таймфрейму. Параметры: AutoStops = 1 - Включить автоматическое определение StopLoss и TakeProfit. StopLoss= 0  - Стоплосс TakeProfit = 0 -Тейкпрофит. TakeProfitAverage = 300 - Общий тейкпрофит для сетки ордеров, количество пунктов от линии усреднения. LotRisk = 0
    BuckWise
    Joel Protusada
    Experts
    BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
    CTrend FX Ultimate MT4
    Pierre Vachichin
    Experts
    CTrend FX Ultimate MT4 Expert Advisor Unlock Advanced Trading with Precision and Control! The CTrend FX Ultimate Expert Advisor (EA) is designed to provide traders with the flexibility to configure complex technical parameters and advanced trading strategies for optimized performance. CTrend FX Ultimate combines several trend-following, momentum-based, and fractal-based features to create a robust trading experience that aligns with individual market perspectives and risk tolerance. This is the
    BreakOut Grid
    Catalin Zachiu
    Experts
    This expert is a combination between a grid and a scalper and it uses a grid of ten pending orders , five for long and five for short , with a 500 point spacing between them with a 100 point scalp target. It has three working modes , first , the entry by level , the expert starts operation when the price aproaches an important trade level ( a former resistance or support) , second , the entry by time , launches the expert at a specific time (input by user) and the third type is continuous operat
    이 제품의 구매자들이 또한 구매함
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (17)
    Experts
    볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.64 (11)
    Experts
    AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Experts
    소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Experts
    Goldex AI: 오늘의 성공이 내일의 결실이 될 것입니다. 기간 한정 슈퍼 할인! 가격이 인상되기 전에 마지막 2부를 299달러에 구매할 수 있습니다. 실시간 신호 > IC 마켓 리얼: Goldex AI 고위험 세트 매뉴얼 및 구성 파일: 매뉴얼 및 구성 파일을 받으려면 구매 후 저에게 연락하세요. 가격: 시작 가격은 $499이며 10회 판매할 때마다 $899씩 인상됩니다. 사용 가능한 사본 수: 2 Goldex AI - 신경망, 추세 및 가격 행동을 갖춘 고급 트레이딩 로봇. Goldex AI는 금의 지지선과 저항선을 돌파하는 가격 행동을 사용하여 뉴욕 시장의 움직임을 최대한 활용하여 가능한 최고의 수익을 얻는 고성능 트레이딩 로봇입니다. 이 로봇은 지능형 복구라는 전략을 가지고 있으, 손실이 발생한 후 활성화되고 더 큰 로타제를 열어 가능한 손실을 단시간에 복구하지만 사용자가 원할 경우 승수를 줄일 수 있습니다. Goldex AI에는 스마트 뉴스 필터가 내장되어 있어 중
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experts
    소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experts
    Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Jesko
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    Experts
    Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Experts
    Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    5 (2)
    Experts
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    Gold Medalist
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Experts
    Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Experts
    2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> 클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  주요 특징 모든 Forex 통화쌍 및 금(XAUUSD) 지원 5 min  
    FXbot mt4
    Marek Kvarda
    5 (1)
    Experts
    This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
    Gold Garden MT4
    Chen Jia Qi
    5 (3)
    Experts
    Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
    Swap Master MT4
    Thang Chu
    Experts
    Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
    GoldZ AI
    Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
    Experts
    GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Experts
    Expert Advisor는 수익성이 없는 포지션을 회수하도록 설계된 시스템입니다.   작성자의 알고리즘은 손실 위치를 잠그고 여러 부분으로 분할하고 각 부분을 별도로 닫습니다. 손쉬운 설정, 하락 시 지연된 시작, 다른 Expert Advisors 잠금, 비활성화, 추세 필터링을 통한 평균화 및 손실 위치의 부분 마감이 하나의 도구에 내장되어 있습니다. 전체 그룹에서만 주문을 마감하는 그리드 전략과 달리 더 낮은 예금 부하로 손실을 줄일 수 있는 부분에서 마감 손실을 사용하여 손실과 함께 더 안전한 작업을 보장합니다. 주문이 복원되는 방법: 1 EA는 선택한 상품의 다른 창을 닫아 수익성이 없는 EA를 끕니다(선택 사항). 2 EA는 처리된 모든 주문에 대해 TakeProfit 및 StopLoss 수준을 재설정하고 해당 식별자가 있는 보류 주문을 삭제합니다. 3 EA는 수익성이 없는 주문의 일부를 충당하고 총 포지션 볼륨을 줄이기 위해 이익을 사용하기 위해 처리된 모든 수익성 있
    One Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.6 (15)
    Experts
    Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (31)
    Experts
    업데이트 — 2025년 12월 2024년 11월 말, Aurum이 공식적으로 판매를 시작했습니다. 그 이후 뉴스 필터, 추가 보호 조건, 복잡한 제한 없이도 실제 시장 환경에서 꾸준히 운용되며 안정적인 성과를 유지해 왔습니다. Live Signal 1년간의 실전 운용은 이 트레이딩 시스템의 신뢰성을 명확하게 증명했습니다. 그리고 실제 데이터와 통계를 기반으로, 2025년 12월 대규모 업데이트가 진행되었습니다: 프리미엄 패널 전면 개편 및 모든 해상도에 최적화 확장된 거래 보호 시스템 추가 Forex Factory 기반의 강력한 뉴스 필터 추가 신호 정확도를 높이는 추가 필터 2종 추가 최적화, 실행 속도 및 전반적인 안정성 향상 손실 후 안전한 복구를 위한 Recovery 기능 추가 프리미엄 스타일의 새로운 차트 테마 적용 EA 소개 Aurum — 골드(XAU/USD) 전용 프리미엄 자동매매 EA Aurum은 금 시장에서 안정적이고 안전한 트레이딩을 위해 설계된 전문 자
    Advanced Multi Scalping EA m
    DMITRII GRIDASOV
    5 (1)
    Experts
    고급 멀티 스캘핑 EA - 완전 자동 멀티페어 거래 시스템 - 꾸준한 성장과 함께 매우 안전합니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 한 달에 약 70-100건의 거래가 이루어집니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA의 특징: - 추가 스프레드 설정. - 조정 가능한 변동성-적응형 손절매. - 롱/숏에 대한 SWAP 디스플레이. - 고정_SL 옵션. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. -
    XAU Flux MT4
    Burak Baltaci
    Experts
    XAU FLUX - 전문 금 스캘핑 전문가 자문가 XAU FLUX는 금 시장에서 빠르고 체계적인 거래를 위해 설계된 전문 트레이딩 로봇입니다. 일일 소폭 가격 변동에서 꾸준한 수익을 추구하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. 주요 기능: XAU FLUX는 M1 및 M5 시간대에서 작동하는 고급 스캘핑 시스템을 사용하여 시장의 미세 기회를 평가합니다. EA는 시장 상황을 지속적으로 분석하여 적절한 진입점을 식별하고 자동으로 거래를 개시합니다. 리스크 관리 및 자본 보호: EA는 모든 오픈 포지션을 동적 추적 스탑 메커니즘으로 보호합니다. 이는 불리한 움직임 시 손실을 최소화하면서 이익을 확보합니다. 스프레드 제어 및 변동성 필터 덕분에 거래는 적합한 시장 조건에서만 실행됩니다. 계좌 성장 잠재력: XAU FLUX는 소규모 로트 사이즈로 시작하여 계좌를 꾸준히 성장시키는 데 이상적입니다. 매일 작은 수익을 누적하여 지속 가능한 장기 수익을 목표로 합니다. 공격적인 마틴게일이나 그리드
    Gold King AI MT4
    Rodrigo Arana Garcia
    5 (1)
    Experts
    이 가격으로 남은 재고는 1/5 개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ // MT5 버전 Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다. 이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다. 참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다. 이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익 실현과
    Gann Gold EA MT4
    Elif Kaya
    5 (2)
    Experts
    Live signal   (234% Profit in one month - Deposit 340$ profit 980$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after this week. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA
    BlackCat Grid
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    5 (1)
    Experts
    "BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
    Bitcoin Scalper Pro MT4
    Yevhenii Mavletbaiev
    5 (2)
    Experts
    Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
    DualGrid MT4
    DRT Circle
    Experts
    듀얼그리드 전문가 자문 DualGrid는 유연한 위험 관리, 고급 그리드 로직 및 철저하게 검증된 실행 동작을 제공하도록 설계된 멀티 전략 그리드 전문가 어드바이저(EA)입니다. 이 EA는 시장 상호 작용에 대한 서로 다른 접근 방식을 기반으로 개발된 두 가지 독립적인 거래 전략을 통합하여 트레이더가 다양한 위험 선호도와 거래 조건에 맞게 EA를 조정할 수 있도록 합니다. 구매 후 즉시 개인 메시지를 보내주시면 설정 파일과 사용 방법을 안내해 드리겠습니다. 실시간 신호:   여기를 클릭하세요 5회 판매 후 가격이 급격히 인상됩니다!! 최종 가격은 $1800입니다. 전략 아키텍처 EA One – 지연 그리드(설정 가능한 마팅게일) 첫 번째 전략은 마틴게일 사용을 완벽하게 제어할 수 있는 지연 그리드 시스템입니다. 트레이더는 입력값을 통해 마틴게일을 직접 활성화하거나 완전히 비활성화할 수 있습니다. "Lots Multiply EA One" 입력값을 1로 설정하면 전략은 자동으로
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.79 (61)
    Experts
    Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Experts
    CyNera: 귀하의 거래, 우리의 기술 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하면 매뉴얼과 설정 파일을 받으실 수 있습니다 가격: 가격은 판매된 라이선스 수에 따라 상승합니다 사용 가능한 복사본: 4 금은 시장에서 가장 변동성이 큰 금융 상품 중 하나로, 정확한 거래, 심도 있는 분석 및 강력한 리스크 관리가 요구됩니다. CyNera 전문가 조언자는 이러한 요소들을 통합하여, 최적의 금 거래를 위한 정교한 시스템으로 설계되었습니다. CyNera의 고급 전략과 기술은 경험이 풍부한 트레이더는 물론, 초보자도 금 거래에서 직면하는 독특한 도전과 기회를 극복할 수 있도록 지원합니다. CyNera는 금 시장의 복잡성에 맞춰 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 적응적이고 지능적인 전략과 다중 시간대 분석, 자동 거래 조정, 정밀한 리스크 관리 등 고급 기능을 결합합니다. 이러한 적응성 덕분에 CyNera는 빠른 시장 변화에 대응하면서도 장기적인 자본 보호를 보장하는 다목적 도구가
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Experts
    프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다! 다음 가격: 599$ 최종 가격: 999$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다. "실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?   아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기
    제작자의 제품 더 보기
    GaMBLeRs
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    GaMBLeRs – 계좌의 기하급수적 성장을 위한 스마트 트레이딩 머신 [   퀀텀 트레이딩 머신]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs는 금융 시장에서의 성공을 위해서는 용기, 위험 감수, 그리고 체계적인 전략이 필요하다는 것을 이해하는, 강한 정신력을 가진 트레이더를 위해 설계된 전문가용 도구(EA)입니다. 이 제품은 인공지능, 대화형 패널, 그리고 자동 거래 시스템을 결합하여 계좌 잔고를 기하급수적으로 늘릴 수 있는 기회를 제공합니다. 주요 특징: 스마트 코어 및 고급 프로세서   : 확률 및 통계 원리를 사용하여 계정을 최적화하도록 자동으로 작동합니다. 기기 복제   : 시간 차이를 두고 여러 계정에서 활성화하여 성공 확률을 높이세요. 실시간 수동 제어   : 드래그 앤 드롭 기능으로 위치를 즉시 조정하거나 변경할 수 있습니다. 대화형 패널   : 수익성 있는 거래를 강화하기
    Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (4)
    Experts
    Predator IQ7 – 트레이딩의 스마트 헌터 We are looking for       숙련된 사냥꾼       정복할 준비가 되었습니다       프레데터 IQ7       — 요청에 따라 세심하게 설계된 고급 시각적 거래 분석기       전 세계의 전문 트레이더   . 에 의해 구동       즉시 사용 가능한 탐색기 도구인   Predator IQ7은 강력할 뿐만 아니라       직관적이고 중독성이 있다       당신의 분석적 본능에 따라. 모든 기능을 말로 설명하기는 어렵습니다. 이 제품은   심층적인 연구를   통해 "시장 탐색"이라는 자연스러운 감각을 강화하도록 설계되었습니다. "모든 것이   WYSIWYG 시각적 형식   으로 표시되어 지루한 이론을 제거합니다.   보고, 끌어서, 실행하기만 하면 됩니다! Predator IQ7은   이미 시장 행동을 이해   하고   MetaTrader 4/5를   적극적으로 사용하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 높은
    FREE
    HiLoTren IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    지표
    HiLoTren IQ7 — 스마트 시장 경계 및 피벗 매핑 AI 정밀도로 거래 수준을 정의하세요. HiLoTren IQ7은   피벗 포인트   ,   저항(R1~R3)   ,   지지(S1~S3)   구역을 차트에 자동으로 표시하는 지능형   피벗 기반 지표   입니다. 시장 경계, 반전 구역, 추세 지속 수준을   식별하기 위한 명확한 시각적 프레임워크를 제공하며, 이는 모두 실시간으로 계산됩니다. 주요 특징 자동 피벗 엔진   - 일일 피벗과 R/S 레벨을 즉시 계산합니다. 동적 존 시각화   - 존 컬러링이 적용된 적응형 지지/저항선. 모든 기호에서 작동합니다   . 외환, 금, 암호화폐 및 지수가 지원됩니다. 플러그 앤 플레이 설정   - 구성이 필요 없는 간편함. 제한 및 정지 주문에 적합   - 가격이 반응하기 전에 높은 확률의 진입 구역을 시각화합니다. IQ7 거래 생태계의 일부 Combine HiLoTren IQ7 with: OSC HiLoTren IQ7   — t
    FREE
    HOT Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    HOT Predator IQ7 – 트레이딩의 스마트 헌터 무료 버전 – 프리미엄으로 전환하기 전에 본능을 발견하세요 저렴한 성능. 프리미엄 인텔리전스. 100% 무료 체험. "HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} 및 "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" {   /market/product/153369}   에서   프리미엄 버전을   보셨다면 이   무료 버전은   시각적 시장 탐색 기술을 탐색하고, 배우고, 완전히 익힌 후 전문가용 정식 제품군으로 업그레이드할 수 있도록 만들어진   게이트웨이 경험   입니다. ------------------------------------------------------------------------------------------ 개념 HOT Predator IQ7은   단순한 지표가 아닙니다. 전문가처럼 생각하고, 보고, 행동하고 싶어하는 트레이더를 위해 설계된   시각적
    FREE
    XBot Quantum IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    안녕하세요, 동료 상인님— 이건 단순한 프로모션이 아닙니다. 여러분과 함께 현장을 누비며 경험을 쌓은 전문가가 전하는 비밀 정보 입니다. 저희는 단순히 상품을 제공하는 것이 아니라, 더욱 스마트하고 날카로운 트레이딩의 미래를 열어줄 열쇠를 건네드립니다. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. 네, 이건 저희가 만든 것의 아주 작은 일부일 뿐입니다. 하지만 이 작은 조각만으로도 게임의 판도를 바꿀 수 있습니다. EA_Quantum_IQ7 ALL in ONE 최대 95% 할인  (/market/product/153369) 이건 평범한 EA가 아닙니다. 가짜 신호에 지쳐 실질적이고 지능적인 제어를 원하는 트레이더를
    EA Quantum IQ7 ALL in ONE
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
    Oscillator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    지표
    EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
    FREE
    EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (1)
    Experts
    Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 제안: 이 제품은 이론적 복잡성을 피하고 실용성을 위해 세심하게 설계되었으며, 관찰 반사로서 잠재의식에만 전적으로 의존합니다. 결과적으로 뇌는 본질적으로 정교한 방식으로 정보를 이해하여 성공적인 거래를 육성하는 개인 소유 문화를 육성합니다. 초보자조차도 일관된 적용을 통해 일주일 이내에 결과를 얻을 수 있으며, 이는 프로토타입 시험 데모를 통해 입증할 수 있습니다. 지체 없이 저희에게 연락해 주시기를 강력히 권장합니다. 이 범주에서 최고이자 독특한 이 뛰어난
    Ai Panel Genius X4
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a sol
    GOLD Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? 동료 여러분, 월 최소 5%의 수익을 보장하고 투명성과 신뢰성을 갖춘 안전한 거래 전문가 자문(EA) 로봇을 찾고 계신다면, 금 채굴용으로 설계된 EA-ThinkBot IQ7 Predator를 추천합니다. 직접 그 효과를 확인해 보시기를 권장합니다. EA ThinkBot IQ7 Predator - 단순한 EA가 아닌 전문적인 트레이딩 솔루션 Disclaimer:    This project is strictly for experienced MetaTrader users
    EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    [As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 제안: 이 제품은 이론적 복잡성을 피하고 실용성을 위해 세심하게 설계되었으며, 관찰 반사로서 잠재의식에만 전적으로 의존합니다. 결과적으로 뇌는 본질적으로 정교한 방식으로 정보를 이해하여 성공적인 거래를 육성하는 개인 소유 문화를 육성합니다. 초보자조차도 일관된 적용을 통해 일주일 이내에 결과를 얻을 수 있으며, 이는 프로토타입 시험 데모를 통해 입증할 수 있습니다. 지체
    VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (1)
    Experts
    The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   자율 컴퓨팅은   목표 및 추론 기반 메커니즘을 기반으로 로봇 및 대화형 애플리케이션을 자율적으로 수행하는 지능형 컴퓨팅 접근 방식입니다. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to hel
    Ai Panel Genius X5
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a sol
    필터:
    Chak Fai Chu
    193
    Chak Fai Chu 2024.12.04 02:28 
     

    SImple Panel to take order, Best EA , Thanks Tjia Elisabeth Jasmine Canadi

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    10018
    개발자의 답변 Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.12.04 08:49
    thx Chak Fai Chu for the 5* rating! we appreciate u buying this product after trying the free one. we’re here to help u use it the best way possible. we got ur questions and will send tips and trading strategies that match this product soon. cheers!
    Marcio Filipe Estrela Vieira
    140
    Marcio Filipe Estrela Vieira 2024.11.04 17:09 
     

    사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    10018
    개발자의 답변 Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.11.05 07:36
    Olá Marcio Filipe Estrela Vieira, seja bem vindo e obrigado. Nós garantimos que você ficará mais proficiente em pouco tempo; A versão que você comprou é VR [série Lite da EA CyberBot MT4], mas não se preocupe, forneceremos dicas e informações estratégicas que você pode usar agora e no futuro. [enviaremos um link para seu ID em breve].
    Oleh Tretiak
    282
    Oleh Tretiak 2024.10.25 10:06 
     

    사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    10018
    개발자의 답변 Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.10.26 03:27
    Thanks a ton, friend, for the 5 stars + awesome review! We really appreciate it! Even though this is the VR Experts version, no worries—this app will keep getting better, just like the pro version. Soon, we’ll add a TelegramBot feature to your group channel so u can share your screenshots as a bonus!
    리뷰 답변