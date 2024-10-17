VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot

' Ai Panel Genius X '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다.

This 'ToolTip' EA-Robot acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. 이 기능은 다음과 같습니다. - 중요한 정보를 제공함으로써 거래자가 더욱 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

- 세계적인 분석가들이 수백 개의 자율 알고리즘을 사용하여 만들었습니다.

- "잠재의식" 방법을 사용하는 독학 전문가를 포함하여 모든 기술 수준의 사람들이 쉽게 사용할 수 있습니다.

- 추세, 반전, 심지어 스캘핑 전략까지 분석하기 위한 실시간 정보를 표시합니다.

- "내부자"로부터 비밀 팁을 얻는 등 올바른 거래 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

- 귀하의 브로커의 MetaTrader에서 제공되는 모든 심볼과 완벽하게 호환됩니다.

- 최대 라이선스 한도까지 최대 20개 기기에서 팀과 공유할 수 있습니다.

기능:

여러 차트의 분석 및 자동화:

"8 SYMBOLS": 18초마다 8개의 통화 쌍을 자동으로 전환합니다.

"시간 프레임": 동적 분석을 위한 시간 프레임 간 원활한 전환.

"8 SHADOWS": 빠른 비교를 위해 실시간으로 쌍 평가를 표시합니다.

"정렬됨": 차트 정렬을 자동으로 조정하여 깔끔하고 체계적인 모양을 유지합니다.

"역전 코드" 및 "새로 고침": 추세 반전 및 시스템 최적화를 위한 지능형 재계산.

추세 분석 | 측면 이동 | 반전: 기본 차트는 기본적으로 18초 간격으로 모든 시간대를 포함하여 8개 쌍을 표시하도록 구성할 수 있습니다.

> 목표는 자동 롤링 시 나열된 8개 쌍에 대한 최상의 기회를 더 쉽게 찾을 수 있도록 하는 것입니다. 8개의 그림자가 있는 지도가 나타나서 기본 지도와 교차합니다.

> 목표는 각 수준에서 동기화가 부족한 경우 유사한 예측 특성을 가진 차트를 비교하는 것입니다. 반전 코드: 시스템이 여러 시간대와 당시 시장 상황을 고려하여 처리한 기초 통화쌍의 반전 수준을 나타냅니다.

> 목표는 최대 수준보다 약간 낮은 수준에서 주문을 개시하여 "반전" 전략에 진입할 수 있는 기회를 제공하고, 반대로 낮은 TP 수준에서도 주문을 개시하여 "반전" 전략에 진입할 수 있는 기회를 제공하는 것입니다. 각 시간대에 효과 오실레이터를 포함하면 패턴에 따라 차트 시간대가 조정됩니다.

> "추세" 전략의 트리거로 필요한 사람들을 위해 WPR, MACD, RSI, CCI, STOC 및 EMA의 8개 시간대를 목표로 합니다. 피벗, 저항 123, 지지 123 레벨에는 언제든지 자동으로 조정되는 알고리즘 시각화 기능이 있습니다.

> 목표는 거래계에서 반전 효과 전략의 힘을 인식하고 이를 실행 모멘텀으로 전환하는 것입니다. 공개 포지션과 주문 포지션에 대해 수행하는 각 거래에 대해 고유한 시각화 기능이 제공됩니다.

> 모든 것을 화면에서 쉽고 명확하게 추적할 수 있도록 하는 것이 목표입니다. 특히 MT5에서는 라인을 직접 드래그할 수 있습니다. 추가 기능:

"SWAP" 기능은 8쌍의 버튼 채우기를 "Market Watch"에서 직접 가져온 새로운 쌍으로 빠르게 교체하는 방법입니다. 테스트하거나 사용하는 동안 더 많은 기능을 발견할 수 있습니다.

저를 믿으세요. 당신이 구매하는 제품은 현재와 미래에 얻을 수 있는 것보다 훨씬 더 큰 혜택을 제공합니다. 현재와 미래에 유용한 이유는 첫 주에는 이해하기 쉬운 기능들을 사용해 보는 것만으로도 충분히 훌륭하기 때문입니다. 하지만 앞으로 더 능숙해지면 이러한 기능들에 숨겨진 요소들을 자동으로 발견하게 되고, 이것이 바로 마법의 원동력이 될 것입니다! 지금 바로 "무료 데모"로 체험해 보세요. 출시 당시 할인된 가격은 오프라인 할인 가격으로 조정되기 전에 제공됩니다. 또한, 최대 라이선스 수를 5대로 제한합니다.

Ai 패널 지니어스 X

숨겨진 전략은 없습니다. 투명하고 정직하며 유익합니다.

프로처럼 배우세요 - 직관적인 시각적 신호를 통해 단 1주일 만에 트레이딩의 달인이 되어보세요.

시장 시간 동안 MetaTrader가 활성화되어 있는지 확인하세요. 활성 차트에서 프로그램을 실행하고 과거 데이터가 안정적으로 로드될 때까지 10분간 기다립니다. 시스템이 정지되면 8개 쌍이 모두 완벽하게 로드될 때까지 MetaTrader를 다시 시작하세요. 최상의 결과를 얻으려면 최신 버전의 MetaTrader를 사용하세요.

더 똑똑하게, 더 어렵게 거래하세요! NoSecret을 사용하면 전문가처럼 분석하고, 자신감 있게 거래하고, 나만의 수익 전략을 개발할 수 있습니다. 이 모든 것이 투명하고 사용자 친화적인 시스템에서 가능합니다.

트레이더를 위한 조언 : 항상 책임감 있게 거래하십시오. 과거 실적이 미래 결과를 보장하는 것은 아닙니다. IB 전문가 조언 : 전 세계 선물 회사의 전문 IB 및 트레이더로 활동하는 분들을 위한 팁입니다. 이 팁은 고객의 열정과 거래 활동을 통해 독립적으로 매출을 증대시키는 데 도움이 되는 강력한 "복합 요소" 역할을 하도록 고안되었습니다. 동시에, 뛰어난 브로커 어시스턴트로서 동료에 비해 신뢰도를 높여줍니다. 마케터로서 사업 홍보를 위한 "선의"를 갖는 것은 중요합니다. 또한, 다음의 가용성으로부터 혜택을 받으실 수 있습니다. 20개 라이센스 여러 사용자 기기에서 동시에 사용할 수 있습니다. 이를 통해 잠재 고객과 도구 설명을 공유할 수 있습니다. 또한, 유리한 전략을 찾으신다면 고객 계정에만 제한이 있는 제품 업그레이드 기능을 제공합니다. 이 업그레이드에는 링크를 포함하여 IB(투자자)로서 ID 배너를 통합할 수도 있습니다. 별도의 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 링크 웹사이트가 제공되며, 여기에는 지정된 기준에 따라 사용 가능한 계정 목록을 요청하는 기능이 포함됩니다.

