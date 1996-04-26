HiLoTren IQ7

HiLoTren IQ7 — Умные рыночные уровни и автоматические Pivot-зоны

Определяйте границы рынка с точностью искусственного интеллекта.
HiLoTren IQ7 — это интеллектуальный индикатор на основе Pivot-точек, который автоматически строит Pivot Point, уровни сопротивления (R1–R3) и поддержки (S1–S3) прямо на графике.
Он создает четкую визуальную структуру рынка, помогая определить зоны разворота, поддержки и продолжения тренда — всё рассчитывается в реальном времени.

Основные особенности

  •  Автоматический Pivot-движок — мгновенно рассчитывает дневные Pivot-точки и уровни R/S.
  •  Динамическая визуализация зон — адаптивные линии поддержки и сопротивления с цветовыми зонами.
  •  Работает с любыми инструментами — Форекс, Золото, Крипто, Индексы.
  •  Простая установка — не требует настройки.
  •  Идеально для отложенных ордеров — визуализирует зоны высокой вероятности до движения цены.

Часть торговой экосистемы IQ7

Combine HiLoTren IQ7 with:
OSC HiLoTren IQ7 — trend confirmation & market structure.
Miracle IQ7 EA — automated execution using AI signals.
Predator IQ7 EA— dynamic momentum-based trade entries.

You can find these products in the Profile description: "BATIK" https://mql5 com/ru/users/BATIK

Вместе они формируют IQ7 Series — превращая сложные рыночные данные в понятные торговые решения.

Почему трейдеры выбирают HiLoTren IQ7

• Автоматически определяет Pivot, Resistance и Support-зоны в реальном времени
• Чистая визуальная структура, адаптирующаяся к волатильности
• Без перерисовки и задержек — уровни стабильны
• Идеально подходит для стратегий разворота и пробоя

Гарантия возврата средств

Ваша покупка защищена официальной гарантией возврата средств MQL5.com Admin.
Без риска. Без сложностей. Полная уверенность.

Торгуйте умнее. Реагируйте быстрее. Определяйте своё преимущество.

HiLoTren IQ7 — Превратите каждый рыночный уровень в понятную торговую возможность.

© 2025 Проект IQ7 — при поддержке CyberBot AI Engine

