HiLoTren IQ7
- Индикаторы
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Версия: 61.0
- Обновлено: 4 января 2026
HiLoTren IQ7 — Умные рыночные уровни и автоматические Pivot-зоны
Определяйте границы рынка с точностью искусственного интеллекта.
HiLoTren IQ7 — это интеллектуальный индикатор на основе Pivot-точек, который автоматически строит Pivot Point, уровни сопротивления (R1–R3) и поддержки (S1–S3) прямо на графике.
Он создает четкую визуальную структуру рынка, помогая определить зоны разворота, поддержки и продолжения тренда — всё рассчитывается в реальном времени.
Основные особенности
- Автоматический Pivot-движок — мгновенно рассчитывает дневные Pivot-точки и уровни R/S.
- Динамическая визуализация зон — адаптивные линии поддержки и сопротивления с цветовыми зонами.
- Работает с любыми инструментами — Форекс, Золото, Крипто, Индексы.
- Простая установка — не требует настройки.
- Идеально для отложенных ордеров — визуализирует зоны высокой вероятности до движения цены.
Часть торговой экосистемы IQ7
Combine HiLoTren IQ7 with:
OSC HiLoTren IQ7 — trend confirmation & market structure.
Miracle IQ7 EA — automated execution using AI signals.
Predator IQ7 EA— dynamic momentum-based trade entries.
You can find these products in the Profile description: "BATIK" https://mql5 com/ru/users/BATIK
Вместе они формируют IQ7 Series — превращая сложные рыночные данные в понятные торговые решения.
Почему трейдеры выбирают HiLoTren IQ7
• Автоматически определяет Pivot, Resistance и Support-зоны в реальном времени
• Чистая визуальная структура, адаптирующаяся к волатильности
• Без перерисовки и задержек — уровни стабильны
• Идеально подходит для стратегий разворота и пробоя
Гарантия возврата средств
Ваша покупка защищена официальной гарантией возврата средств MQL5.com Admin.
Без риска. Без сложностей. Полная уверенность.
Торгуйте умнее. Реагируйте быстрее. Определяйте своё преимущество.
HiLoTren IQ7 — Превратите каждый рыночный уровень в понятную торговую возможность.
© 2025 Проект IQ7 — при поддержке CyberBot AI Engine