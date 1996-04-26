HiLoTren IQ7 — Умные рыночные уровни и автоматические Pivot-зоны

Определяйте границы рынка с точностью искусственного интеллекта.

HiLoTren IQ7 — это интеллектуальный индикатор на основе Pivot-точек, который автоматически строит Pivot Point, уровни сопротивления (R1–R3) и поддержки (S1–S3) прямо на графике.

Он создает четкую визуальную структуру рынка, помогая определить зоны разворота, поддержки и продолжения тренда — всё рассчитывается в реальном времени.

Основные особенности

Автоматический Pivot-движок — мгновенно рассчитывает дневные Pivot-точки и уровни R/S.

— мгновенно рассчитывает дневные Pivot-точки и уровни R/S. Динамическая визуализация зон — адаптивные линии поддержки и сопротивления с цветовыми зонами.

— адаптивные линии поддержки и сопротивления с цветовыми зонами. Работает с любыми инструментами — Форекс, Золото, Крипто, Индексы.

— Форекс, Золото, Крипто, Индексы. Простая установка — не требует настройки.

— не требует настройки. Идеально для отложенных ордеров — визуализирует зоны высокой вероятности до движения цены.

Часть торговой экосистемы IQ7

Combine HiLoTren IQ7 with:

OSC HiLoTren IQ7 — trend confirmation & market structure.

Miracle IQ7 EA — automated execution using AI signals.

dynamic momentum-based trade entries.

Вместе они формируют IQ7 Series — превращая сложные рыночные данные в понятные торговые решения.

Почему трейдеры выбирают HiLoTren IQ7

• Автоматически определяет Pivot, Resistance и Support-зоны в реальном времени

• Чистая визуальная структура, адаптирующаяся к волатильности

• Без перерисовки и задержек — уровни стабильны

• Идеально подходит для стратегий разворота и пробоя

