VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot

5

The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product "Ai Panel Genius X4"

[Ai] Autonomic computing  is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms.

O " Ai Panel Genius X " é um indicador premium desenvolvido como um verdadeiro amigo de especialistas profissionais. Ele fornece instantaneamente conhecimento especializado sobre todos os pares, incluindo análise multipar, tudo em uma apresentação visual avançada "wysiwyg". De iniciantes a traders experientes, qualquer pessoa pode dominá-lo facilmente usando o método "subliminar", sem a necessidade de teorias tediosas.

This 'ToolTip'  EA-Robot  acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan.

Veja o que ele faz:

  • - Ajuda os traders a tomar decisões mais informadas, fornecendo informações importantes.
  • - Foi criado por analistas de classe mundial usando centenas de algoritmos autônomos.
  • - É fácil de usar para pessoas de todos os níveis de habilidade, incluindo especialistas autodidatas que usam o método "subconsciente".
  • - Exibe informações em tempo real para analisar tendências, reversões e até estratégias de scalping.
  • - Ajuda você a tomar decisões de negociação corretas, como obter dicas secretas de “insiders”.
  • - Funciona perfeitamente com todos os símbolos disponíveis no MetaTrader da sua corretora.
  • - Você pode compartilhar com sua equipe em até 20 dispositivos, até o limite máximo da licença.

Funções:

    Análise e automação de múltiplos gráficos:

  • "8 SÍMBOLOS": troca automaticamente 8 pares de moedas a cada 18 segundos.
  • "TIMFRAMES": alternância suave entre períodos para análise dinâmica.
  • "8 SHADOWS": Exibe classificações de pares em tempo real para comparação rápida.
  • "JUSTIFICADO": ajusta automaticamente o alinhamento do gráfico para uma aparência limpa e organizada.
  • "REVERSAL CODE" e "REFRESH": recálculo inteligente para reversão de tendência e otimização do sistema.
Para análise de tendências | movimento lateral | reversão:
  • O gráfico principal pode ser configurado para exibir 8 pares com todos os seus períodos com uma frequência de 18 segundos por padrão.
    • > O objetivo é facilitar a busca pelas melhores oportunidades para os 8 pares listados durante a rolagem automática.
  • Um mapa com 8 sombras aparecerá, cruzando o mapa principal.
    • > O objetivo é comparar gráficos que tenham características de previsão semelhantes caso haja falta de sincronização em seus níveis.
  • Código de Reversão: Indica o nível de reversão do par subjacente, conforme processado pelo sistema, levando em consideração seus múltiplos prazos e as condições de mercado naquele momento.
    • > O objetivo é fornecer uma oportunidade de entrar em uma estratégia de “reversão” abrindo uma ordem ligeiramente abaixo do nível máximo e vice-versa - em um nível de TP baixo.
  • inclua um oscilador de efeito para cada período de tempo, que ajustará o período do gráfico de acordo com seu padrão.
    • > A meta é de 8 prazos para WPR, MACD, RSI, CCI, STOC e EMA para aqueles que precisam deles como gatilhos para uma estratégia de “tendência”.
  • Os níveis Pivot, Resistance 123 e Support 123 têm uma função de visualização de algoritmo que é ajustada automaticamente a qualquer momento.
    • > O objetivo é que o mundo do comércio reconheça o poder da estratégia de efeito de reversão e a transforme em impulso de execução.
  • Há um recurso de visualização exclusivo para cada transação que você realiza para posições abertas e posições de ordem.
    • > O objetivo é garantir que tudo possa ser rastreado de forma fácil e clara na tela. Em particular, o MT5 permite que você arraste suas linhas diretamente.
Características adicionais:

O recurso "SWAP" é uma maneira rápida de substituir o preenchimento do botão de 8 pares por um novo par que você pega diretamente do "Market Watch".     E muitos outros recursos que você pode encontrar enquanto testa ou usa.

------------------------------------

Acredite em mim, o produto que você compra oferece benefícios que excedem em muito o que você receberá no presente e no futuro.     Por que é útil para o presente e o futuro? Porque na primeira semana, basta usar os recursos fáceis de entender e já está ótimo. No futuro, à medida que você se tornar mais experiente, automaticamente encontrará fatores ocultos nesses recursos que se tornarão os impulsionadores mágicos! Aja imediatamente e experimente com a "Demonstração Gratuita", pois o preço inicial com desconto no lançamento está disponível antes de ser ajustado para o preço de venda offline. Também reduz a licença limitada máxima para 5 dispositivos.

------------------------------------

Por que escolher   Painel Ai Genius X     ?
  • Sem estratégias ocultas - transparente, honesto e informativo.
  • Aprenda como um profissional: domine a negociação em apenas uma semana com dicas visuais intuitivas.
Dicas de instalação para desempenho ideal:
  1. Certifique-se de que o MetaTrader esteja ativo durante o horário de mercado.
  2. Execute o programa no gráfico ativo e aguarde 10 minutos para o carregamento estável dos dados históricos.
  3. Se o sistema travar, reinicie o MetaTrader até que todos os 8 pares sejam carregados perfeitamente.
  4. Para melhores resultados, use a versão mais recente do MetaTrader.

    Negocie de forma mais inteligente, não mais difícil! O NoSecret permite que você analise como um profissional, negocie com confiança e desenvolva suas próprias estratégias vencedoras – tudo em um sistema transparente e intuitivo.

    Conselhos para comerciantes     : Negocie sempre com responsabilidade. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

    Consultoria Profissional do IB     : que trabalham como corretores de valores mobiliários (IBs) e traders profissionais para empresas de futuros em todo o mundo. Esta dica pretende servir como um poderoso "fator complexo" que o ajudará a aumentar o faturamento a partir da paixão e da atividade de negociação dos seus clientes de forma independente. Ao mesmo tempo, aumenta a sua credibilidade como um excelente assistente de corretor em comparação com os seus pares. Como profissional de marketing, é importante ter "alguma boa vontade" como forma de ajudar a promover o seu negócio.

    Além disso, você se beneficiará da disponibilidade de   20 licenças   que pode ser utilizado em vários dispositivos de usuário simultaneamente. Isso permite que você compartilhe a dica de ferramenta com clientes em potencial. Além disso, caso considere a estratégia vantajosa, oferecemos um recurso de atualização do produto que inclui uma limitação exclusiva para suas contas de cliente. Essa atualização pode até incorporar seu banner de identidade como um IB por meio da inclusão de um link. Um link para o site da Interface de Programação de Aplicativos (API) separado será fornecido, incluindo um recurso de solicitação para uma lista de contas elegíveis para uso com base nos critérios especificados.

    Principais características:

    1. Análise e automação de múltiplos gráficos

    • 8 SÍMBOLOS: alterna automaticamente entre 8 pares de moedas a cada 18 segundos.

    • PERÍODOS DE TEMPO: Alterne facilmente entre períodos de tempo para análise dinâmica.

    • 8 SOMBRAS: Exibe classificações de pares em tempo real para comparações rápidas.

    • JUSTIFICADO: ajusta automaticamente o alinhamento do gráfico para uma visualização limpa e organizada.

    • CÓDIGO DE REVERSÃO E ATUALIZAÇÃO: Recálculo inteligente para reversões de tendências e otimização do sistema.

    2. Painel de Negociação – Execute com Precisão

    • Ordens de um clique: abra posições de COMPRA/VENDA, defina ordens pendentes e gerencie TP/SL com facilidade.

    • Controle de gráficos flexível: ajuste a execução de negociações em gráficos ativos para máxima precisão.

    3. EA-AutoRobot – Negociação Automatizada Inteligente

    • EA-Limit e EA-Stop: automatiza ordens de limite/stop com base nos níveis de suporte e resistência.

    • Estratégias personalizáveis: adapte suas negociações com parâmetros ajustáveis.

    4. Alertas em tempo real via Telegram

    • Mantenha-se atualizado com notificações instantâneas integrando o TelegramBot diretamente no MetaTrader.
    Atenção: Membros do CyberBot: ao utilizar o "Projeto CyberBot" para negociações reais, aprimorem suas decisões com experiência e reconhecimento de padrões dos principais pares. Os fundamentos e a psicologia de negociação da GPT-4, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai e Google AI Gemini apoiam ações sensatas. --- Caso haja interferência ou o programa não consiga executar suas funções corretamente, certifique-se de que seu metatrader tenha confirmado o seguinte:

    		Algumas configurações iniciais no Metatrader para produtos Expert Advisor: Menu MT4 | MT5 Marcar e desmarcar
    1. Remova os sons de alerta se eles forem considerados perturbadores //Ferramentas/Opções/Eventos [Desmarcar] Habilitar eventos sonoros
    2. Habilitar a função de execução de negociação pelo programa: //Ferramentas/Opções/Negociação [Verificar] Negociação com um clique

    		---------------------- próximo ----------------------   //Ferramentas/Opções/Consultores Especialistas [Marcar] Permitir negociação algorítmica
    3. Habilite a função de bot do Telegram no seu chatID: //Ferramentas/Opções/Consultores Especialistas [Marcar] Permitir WebRequest para URL listada
    ----------------------próximo ----------------------   + adicionar: https://api . telegram . org
    We encourage you to take your time and efficiently download the 'FREE DEMO' located in the left column of this screen. You may test it by practicing in accordance with the comprehensive presentation video we have provided. Should you wish to proceed with the rental immediately, please contact us directly for guidance to ensure a 100% smooth experience. Additionally, if the actual product does not align with the presentation video, we offer a 'money-back guarantee,' which can be referenced in the 'Comments' column. [ For MT5 click here! ]
    Comentários 3
    Chak Fai Chu
    193
    Chak Fai Chu 2024.12.04 02:28 
     

    SImple Panel to take order, Best EA , Thanks Tjia Elisabeth Jasmine Canadi

    Produtos recomendados
    Reversal Monster Mini
    Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
    Experts
    The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
    FREE
    DracoAI
    Hua Manh Hung
    Experts
    DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
    Gold Crazy EA MT4
    Nguyen Nghiem Duy
    Experts
    Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
    Taranus
    Viktor Shpakovskiy
    5 (1)
    Experts
    Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.83 (29)
    Experts
    Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
    Harvest GOLD
    Sayan Vandenhout
    Experts
    Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    Experts
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    EA Black Spark
    Suparma Suparma
    Experts
    Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
    Brexit Breakout GbpUsd H1
    Marek Kupka
    Experts
    Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
    King Box AVG
    Nguyen Cong Hoan
    Experts
    Products based on trend to enter orders. The bot will grid when it is profitable. We have tralling to minimize risk. If enough profit is reached, the order will be closed. With a decreasing number of lots to optimize profits without fear of DD dropping too high. Run the M15 or H1 timeframe pairs. BOT EA works on all currency pairs including XAUUSD The main parameters can be installed: Lot -  Startot . Fix lot -  Lot descending Auto-Grid   -    ON/OFF AutoLot  - ON/OFF TP - Takeprofit   -pips. SL
    Algo Edge MT4
    Niklas Templin
    3.57 (7)
    Experts
    Algo Edge EA  Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  EA work with high and low from Last Candle. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent = The Robot will i
    FREE
    The Arrow Scalper
    Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
    1 (2)
    Experts
    Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
    FREE
    Reef Scalper
    Charles Crete
    Experts
    Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
    Gold Champions
    Maria Julieta Frias Torres
    Experts
    Limited time offer for $59. Launch promotion Price will go up soon.   NO MARTINGALE!!!    LOW DD!!!   GOLD CHAMPIONS is a new EA designed through a new AI system that operates in the Forex market and is designed GOLD/XAUUSD with excellent results. Developed by a team of experienced traders with more than 10 years of trading experience. It uses a powerful algorithm to detect fluctuations in the market and make entries with a high profit ratio and limiting losses. Key Features: Integrated Strat
    Stufic
    Tomas Hruby
    5 (1)
    Experts
    Stufic is a result of the long way of development. It was created for use in the management of capital of trading groups. The main idea is to preserve capital through unexpected fluctuations of the markets. It is one of the system that can perform on 90% of currency pairs. It's a participant on World Cup Trading Championship 2016 with real 10K USD. Stufic was also between top five traders in real money contest organized by Fidelis Capital (November 2015, Gain +48%). Why should you have to choos
    Matrix Arrow EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    5 (8)
    Experts
    Matrix Arrow EA MT4 é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de MT4 do indicador de seta Matrix com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O Matrix Arrow Indicator MT4 determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de conv
    Yihaa Shoot
    Indra Lukmana
    Experts
    Yihaa Shoot applies a unique range calculation and time management to enter a trade. It has a unique money management system which calculates the risk before it takes a trade. Suggested pairs: GBPJPY and USDJPY Timeframe: H1 Suggested balance: $500 ($1000 is recomended) Risk in dollar suggested: 4 (0.5% from $1000) Parameters Signal Settings Margin Top (pip) >> margin top from range Margin Bottom (pip) >> margin bottom from range TP Buy deduct (pip) >> reduce the TP spot TP Sell deduct (pip) >
    New Awesome Oscillator Mt4
    Nikolay Kositsin
    Indicadores
    Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
    Gyroscopes
    Nadiya Mirosh
    Experts
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    Grid Averaging Pro MT4
    Mean Pichponreay
    Experts
    Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
    Grid and MACD
    Volodymyr Hrybachov
    Experts
    This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
    Salva System Free
    Pavel Komarovsky
    4 (3)
    Experts
    Salva EA Free is an advanced and fully automated system, which passes backtesting since 2005. The basis of this strategy is the price chart itself, trading is performed based on the price movement range. Dynamic algorithms and filters are used for taking profit or closing trades. Built-in reworked system for filtering market entries and exits: Checking the trading direction using integrated trend indicators. Checking the channel range for the minimum and maximum values. Checking for the price ex
    FREE
    TSim
    Sergey Kruglov
    Utilitários
    Утилита  TSim   позволяет симулировать ручную торговлю в Тестере Стратегий MetaTrader 4. В панеле можно устанавливать размеры лота, тейпрофита и стоплосса. Панель имеет кнопки Sell   и Buy для выставления рыночных ордеров, а также кнопки CloseSell, CloseBuy и CloseAll для быстрого закрытия ордеров. Под панелью отображается список открытых ордеров. Внимание. Панель работает только в Визуальном режиме Тестера Стратегий MetaTrader 4.
    FREE
    Implied Trader
    Ciprian Ghebanoaei
    Experts
    Implied Trader   is a fully automatic, professional trading robot designed specifically for the foreign exchange market   AUDCAD M30 timeframe. Parameter configuration is not necessary for EA. Only the size of the lot you intend to use needs to be chosen. 0.1 is the suggested lot size for a $2000 account. You can raise the lot size correspondingly if your account has more money. It has an intelligent algorithm that recognizes the trend. On the basis of the trend direction, the expert places orde
    FREE
    TradeLogicPro Long Term Trading
    Matsuba Andrew Makwela
    Experts
    TradeLogic Pro – The Advanced MT4 EA for Long Term Investing TradeLogic Pro   is an advanced   MetaTrader 4 Expert Advisor (EA)   designed to harness the power of price imbalances in the forex trading markets. Whether you’re a beginner or a professional trader,   TradeLogic Pro   uses sophisticated market analysis to identify high-potential entry points, allowing you to trade smarter and more efficiently. How Does TradeLogic Pro Work? At the core of   TradeLogic Pro   is its ability to   detect
    Brown Bear EA
    Sergey Kruglov
    Experts
    Brown Bear EA  - это простая автоматическая торговая система торгует по тренду после отталкивания от важных ценовых уровней.  Советник использует сеточную систему, а так же мартингейл и разработан под пару EURUSD. Советник не привязан к таймфрейму. Параметры: AutoStops = 1 - Включить автоматическое определение StopLoss и TakeProfit. StopLoss= 0  - Стоплосс TakeProfit = 0 -Тейкпрофит. TakeProfitAverage = 300 - Общий тейкпрофит для сетки ордеров, количество пунктов от линии усреднения. LotRisk = 0
    BuckWise
    Joel Protusada
    Experts
    BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
    CTrend FX Ultimate MT4
    Pierre Vachichin
    Experts
    CTrend FX Ultimate MT4 Expert Advisor Unlock Advanced Trading with Precision and Control! The CTrend FX Ultimate Expert Advisor (EA) is designed to provide traders with the flexibility to configure complex technical parameters and advanced trading strategies for optimized performance. CTrend FX Ultimate combines several trend-following, momentum-based, and fractal-based features to create a robust trading experience that aligns with individual market perspectives and risk tolerance. This is the
    BreakOut Grid
    Catalin Zachiu
    Experts
    This expert is a combination between a grid and a scalper and it uses a grid of ten pending orders , five for long and five for short , with a 500 point spacing between them with a 100 point scalp target. It has three working modes , first , the entry by level , the expert starts operation when the price aproaches an important trade level ( a former resistance or support) , second , the entry by time , launches the expert at a specific time (input by user) and the third type is continuous operat
    Os compradores deste produto também adquirem
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Experts
    Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    Experts
    Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experts
    Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Experts
    AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Experts
    Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Experts
    Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Experts
    Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Experts
    Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Experts
    VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    Experts
    Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Experts
    O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Experts
    AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experts
    PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
    DCA CycleMax
    Jin Sangun
    Experts
    Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    Experts
    //////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    Experts
    Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    Experts
    Comerciante Fundamental Ziwox O Ziwox Fundamental trader é um assistente de negociação que ajuda os traders do mercado financeiro a tomar decisões inteligentes informadas pelos dados de informações do EA. Este EA usa fontes on-line para capturar todas as informações necessárias, como o viés fundamental das moedas, o sentimento do índice de traders de varejo em tempo real em um par, previsão de banco e instituto, dados de relatório COT e outros dados em um painel EA complexo. Resumidamente, é um
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    Experts
    O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Experts
    CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    Experts
    Advisor AW Double Grids MT4   - é um consultor de grade agressivo e totalmente automatizado, com um painel de negociação de informações e configuração simples. A estratégia consiste em trabalho bidirecional simultâneo, multiplicando o volume de uma direção. Cálculo de lote automático integrado, várias variações de aumento do volume de posições e outras funções são implementadas. Instruções ->   AQUI   /   Resolução de problemas ->   AQUI   / Versão MT5 ->   AQUI Como o consultor negocia: A AW
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    Experts
    KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    Experts
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    Titan AI 4All
    Amirbehzad Eslami
    Experts
    Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
    Forex Diamond EA
    Lachezar Krastev
    5 (5)
    Experts
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (15)
    Experts
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.79 (61)
    Experts
    Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.1 (10)
    Experts
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    Stratos Mistral mt4
    Michela Russo
    Experts
    LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
    Forex GOLD Investor
    Lachezar Krastev
    4.45 (47)
    Experts
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex GOLD Investor is
    Mais do autor
    XBot Quantum IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    Olá, colega trader— Isto não é apenas mais uma promoção. É informação privilegiada de alguém que já esteve ao seu lado nessa jornada. Não estamos apenas oferecendo um produto — estamos lhe entregando as chaves para um futuro de negociações mais inteligente e preciso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. Sim, isso é apenas uma amostra do que construímos. Mas mesmo essa pequ
    Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (3)
    Experts
    Predator IQ7 – O caçador inteligente na negociação We are looking for       caçadores habilidosos       pronto para conquistar o       Predador IQ7       — um analisador visual de negociação avançado, meticulosamente projetado a pedido de       comerciantes profissionais em todo o mundo   . Distribuído por       ferramentas de navegação prontas para uso   , o Predator IQ7 oferece uma experiência que não é apenas poderosa, mas também       intuitivo e viciante       aos seus instintos analíticos
    FREE
    HOT Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    HOT Predator IQ7 – O Caçador Inteligente no Mercado Edição Gratuita – Descubra seu instinto antes de optar pela versão Premium. Energia acessível. Inteligência premium. 100% grátis para experimentar. Se você já viu a   versão premium   em "HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} e "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" {   /market/product/153369} Esta   edição gratuita   é a sua   porta de entrada   — criada para permitir que você explore, aprenda e domine a arte da prospecção visual de mercad
    FREE
    HiLoTren IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Indicadores
    HiLoTren IQ7 — Limites de Mercado Inteligentes e Mapeamento de Pivô Defina seus níveis de negociação com precisão de IA. HiLoTren IQ7 é um   indicador inteligente baseado em pivô   que plota automaticamente   pontos de pivô   , zonas   de resistência (R1–R3)   e   suporte (S1–S3)   diretamente no seu gráfico. Ele fornece uma estrutura visual clara para identificar   limites de mercado, zonas de reversão e níveis de continuação de tendência   — tudo calculado em tempo real. Principais Caracterí
    FREE
    EA Quantum IQ7 ALL in ONE
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
    Oscillator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Indicadores
    EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
    FREE
    EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (1)
    Experts
    [As of May 08, downloaded by 28 traders]    Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Sugestão: Este produto é meticulosamente projetado para praticidade, evitando a complexidade teórica, e depende exclusivamente da mente subconsciente como um reflexo observacional. Consequentemente, o cérebro comp
    Ai Panel Genius X4
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. O "   Ai Panel Genius X   " é um indicador premium desenvolvido como um verdadeiro amigo de especialistas profissionais. Ele fornece instantaneamente conhecimento especializado sobre todos os pares, incluindo análise multipar, tudo em uma apresentação visual avançada "wysiwyg". De iniciantes a traders experientes, qua
    GOLD Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Caro colega, se você está em busca de um robô Expert Advisor (EA) de negociação seguro que garanta uma meta mínima de 5% de lucro ao mês, caracterizado pela transparência e autenticidade, apresento a seguinte proposta: o EA-ThinkBot IQ7 Predator, projetado para min
    EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    [As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Sugestão: Este produto é meticulosamente projetado para praticidade, evitando a complexidade teórica, e depende exclusivamente da mente subconsciente como um reflexo observacional. Consequentemente, o cérebro
    VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (1)
    Experts
    The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   A computação autônoma   é uma abordagem de computação inteligente que executa autonomamente aplicações robóticas e interativas com base em mecanismos orientados por objetivos e inferências. O "   Ai Panel Genius X   " é um indicador premium desenvolvido como um verdadeiro amigo de especialistas profissionais. Ele fornece instantaneamente conhecimento especializado sobre todos
    Ai Panel Genius X5
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. O "   Ai Panel Genius X   " é um indicador premium desenvolvido como um verdadeiro amigo de especialistas profissionais. Ele fornece instantaneamente conhecimento especializado sobre todos os pares, incluindo análise multipar, tudo em uma apresentação visual avançada "wysiwyg". De iniciantes a traders experientes, qua
    Filtro:
    Chak Fai Chu
    193
    Chak Fai Chu 2024.12.04 02:28 
     

    SImple Panel to take order, Best EA , Thanks Tjia Elisabeth Jasmine Canadi

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    9869
    Resposta do desenvolvedor Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.12.04 08:49
    thx Chak Fai Chu for the 5* rating! we appreciate u buying this product after trying the free one. we’re here to help u use it the best way possible. we got ur questions and will send tips and trading strategies that match this product soon. cheers!
    Marcio Filipe Estrela Vieira
    140
    Marcio Filipe Estrela Vieira 2024.11.04 17:09 
     

    O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    9869
    Resposta do desenvolvedor Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.11.05 07:36
    Olá Marcio Filipe Estrela Vieira, seja bem vindo e obrigado. Nós garantimos que você ficará mais proficiente em pouco tempo; A versão que você comprou é VR [série Lite da EA CyberBot MT4], mas não se preocupe, forneceremos dicas e informações estratégicas que você pode usar agora e no futuro. [enviaremos um link para seu ID em breve].
    Oleh Tretiak
    281
    Oleh Tretiak 2024.10.25 10:06 
     

    O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    9869
    Resposta do desenvolvedor Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.10.26 03:27
    Thanks a ton, friend, for the 5 stars + awesome review! We really appreciate it! Even though this is the VR Experts version, no worries—this app will keep getting better, just like the pro version. Soon, we’ll add a TelegramBot feature to your group channel so u can share your screenshots as a bonus!
    Responder ao comentário