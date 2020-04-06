MATrader QuickScalp – Точный скальпинг на базе ядра MATrader

MATrader QuickScalper — это специализированный скальпинговый советник от Marc Albrecht Trading, созданный как отдельная стратегия рядом с хорошо известным MATrader AI.

Если MATrader AI ориентирован на адаптивную циклическую логику и более крупные движения рынка, то MATrader QuickScalper разработан для быстрого исполнения, коротких сделок и чистых скальпинговых входов.

Этот EA носит имя MATrader, потому что построен на той же базовой философии: проверенная логика, реальные условия торговли и никаких “обходных путей”.

(Мы тестировали и оттачивали системы MATrader годами, прежде чем публиковать их на MQL5. Наше оригинальное объявление MATrader поднялось на #1 место, но затем было удалено и загружено заново, из-за чего рейтинг и отзывы обнулились. Если хочешь помочь нам вернуться наверх — будем благодарны за отзыв после честного тестирования.)

Оптимальная установка: Символ и таймфрейм указаны во входных параметрах (для скальпинга важны условия)

Рекомендуемый счёт: RoboForex Cent с возможностью торговать 0.0001 лота

Почему MATrader QuickScalper?

MATrader QuickScalp создан для трейдеров, которым важны:

Короткие торговые циклы вместо долгой экспозиции

Чистая скальпинговая логика без случайного “переторговывания”

Жёсткая дисциплина исполнения

Умная работа с лотами на cent-счетах

Это не копия MATrader AI и не упрощённая версия. Это другая стратегия, созданная как дополнение к экосистеме MATrader.

Критическая настройка для корректной работы Чтобы MATrader QuickScalp работал именно так, как задумано, требуется следующая настройка: [1] Брокер и тип счёта: MATrader QuickScalper оптимизирован специально под RoboForex Cent Accounts. У разных брокеров разные спреды, модели исполнения и ценовые потоки. Для скальпинга это критично. [2] Используй код "KXTL": При открытии RoboForex Cent счёта обязательно укажи код "KXTL". Он открывает ключевые условия: • Возможность торговать от 0.0001 лота вместо 0.01 • Более низкие спреды благодаря нашей VIP-партнёрской программе • Корректная структура издержек для скальпинга [3] Почему это важно: MATrader QuickScalper настраивался и тестировался именно под RoboForex + KXTL. Другие условия меняют торговую среду, а значит — и поведение стратегии. [4] Политика поддержки: Поддержка предоставляется только для сетапов, которые соответствуют рекомендованным условиям.

Преимущества участия в сообществе KXTL Marc Albrecht Trading



• Торговля от 0.0001 лота на cent-счетах

• Сниженные спреды благодаря VIP-партнёрству с RoboForex

• Cashback-программы (зависит от брокера)

• Бесплатный VPS (действуют условия)

• Доступ к эксклюзивным инструментам и сигналам сообщества



Преимущество сообщества:

Участники KXTL получают доступ ко всем нашим советникам без доплаты, включая MATrader QuickScalper.

Это экономит до $299 по сравнению с покупкой каждого EA отдельно.

На MQL5 MATrader QuickScalper размещён как отдельный продукт. Внутри KXTL-сообщества он считается частью общего экосистемного набора.

Настройки EA — объяснение

MATrader QuickScalper работает на настройках по умолчанию и не требует оптимизации. Опытные пользователи могут тонко настроить поведение через доступные параметры.

MATScalper – главный переключатель, включает/выключает скальпинговую логику

– главный переключатель, включает/выключает скальпинговую логику USEnewsFilter – внутренняя защита от нестабильных рыночных условий

Money Management

MM – включает масштабирование лота от баланса

– включает масштабирование лота от баланса Lots – фиксированный лот или базовое значение для масштабирования

– фиксированный лот или базовое значение для масштабирования LotExponent – управляет увеличением лота при добавлении позиций

– управляет увеличением лота при добавлении позиций MaxLots – жёсткий лимит максимальной нагрузки

Профит и управление сделками

TakeProfit – основная логика цели по прибыли

– основная логика цели по прибыли UseEquityStop – защитный слой на основе эквити

– защитный слой на основе эквити TotalEquityRisk – определяет, как EA работает с более “глубокими” циклами

Расширенный трейлинг

HiLo Trailing (основной и рекомендованный)

Опционально Engine 15 и Engine 16 для опытных пользователей

Защита на выходные

Логика закрытия в пятницу

Отложенный старт в понедельник

Как начать

[1] Открой RoboForex Cent счёт с кодом KXTL

[2] Установи MATrader QuickScalper на рекомендованный символ/таймфрейм

[3] Используй настройки по умолчанию или меняй их аккуратно

Заключение

MATrader QuickScalper создан для трейдеров, которые ценят точность, структуру и качество исполнения.

Никаких shortcuts. Никаких “фокусов”.

Только сфокусированная скальпинговая стратегия на реальных торговых условиях.

Если ты уже доверяешь MATrader, MATrader QuickScalper покажется знакомым — просто быстрее.

Мы ценим каждый отзыв и каждого трейдера, который тестирует нашу работу серьёзно.

