MATrader QuickScalper

 MATrader QuickScalp – Точный скальпинг на базе ядра MATrader

MATrader QuickScalper — это специализированный скальпинговый советник от Marc Albrecht Trading, созданный как отдельная стратегия рядом с хорошо известным MATrader AI.

Если MATrader AI ориентирован на адаптивную циклическую логику и более крупные движения рынка, то MATrader QuickScalper разработан для быстрого исполнения, коротких сделок и чистых скальпинговых входов.

Этот EA носит имя MATrader, потому что построен на той же базовой философии: проверенная логика, реальные условия торговли и никаких “обходных путей”.

(Мы тестировали и оттачивали системы MATrader годами, прежде чем публиковать их на MQL5. Наше оригинальное объявление MATrader поднялось на #1 место, но затем было удалено и загружено заново, из-за чего рейтинг и отзывы обнулились. Если хочешь помочь нам вернуться наверх — будем благодарны за отзыв после честного тестирования.)

Оптимальная установка: Символ и таймфрейм указаны во входных параметрах (для скальпинга важны условия)

Рекомендуемый счёт: RoboForex Cent с возможностью торговать 0.0001 лота

Почему MATrader QuickScalper?

MATrader QuickScalp создан для трейдеров, которым важны:

  • Короткие торговые циклы вместо долгой экспозиции
  • Чистая скальпинговая логика без случайного “переторговывания”
  • Жёсткая дисциплина исполнения
  • Умная работа с лотами на cent-счетах

Это не копия MATrader AI и не упрощённая версия. Это другая стратегия, созданная как дополнение к экосистеме MATrader. 

Критическая настройка для корректной работы

Чтобы MATrader QuickScalp работал именно так, как задумано, требуется следующая настройка:

[1] Брокер и тип счёта:
MATrader QuickScalper оптимизирован специально под RoboForex Cent Accounts.
У разных брокеров разные спреды, модели исполнения и ценовые потоки.
Для скальпинга это критично.

[2] Используй код "KXTL":
При открытии RoboForex Cent счёта обязательно укажи код "KXTL".
Он открывает ключевые условия:

• Возможность торговать от 0.0001 лота вместо 0.01
• Более низкие спреды благодаря нашей VIP-партнёрской программе
• Корректная структура издержек для скальпинга

[3] Почему это важно:
MATrader QuickScalper настраивался и тестировался именно под RoboForex + KXTL.
Другие условия меняют торговую среду, а значит — и поведение стратегии.

[4] Политика поддержки:
Поддержка предоставляется только для сетапов, которые соответствуют рекомендованным условиям.
Преимущества участия в сообществе KXTL Marc Albrecht Trading

• Торговля от 0.0001 лота на cent-счетах
• Сниженные спреды благодаря VIP-партнёрству с RoboForex
• Cashback-программы (зависит от брокера)
• Бесплатный VPS (действуют условия)
• Доступ к эксклюзивным инструментам и сигналам сообщества

Преимущество сообщества:
Участники KXTL получают доступ ко всем нашим советникам без доплаты, включая MATrader QuickScalper.
Это экономит до $299 по сравнению с покупкой каждого EA отдельно.

На MQL5 MATrader QuickScalper размещён как отдельный продукт. Внутри KXTL-сообщества он считается частью общего экосистемного набора.

Настройки EA — объяснение

MATrader QuickScalper работает на настройках по умолчанию и не требует оптимизации. Опытные пользователи могут тонко настроить поведение через доступные параметры.

  • MATScalper – главный переключатель, включает/выключает скальпинговую логику
  • USEnewsFilter – внутренняя защита от нестабильных рыночных условий

Money Management

  • MM – включает масштабирование лота от баланса
  • Lots – фиксированный лот или базовое значение для масштабирования
  • LotExponent – управляет увеличением лота при добавлении позиций
  • MaxLots – жёсткий лимит максимальной нагрузки

Профит и управление сделками

  • TakeProfit – основная логика цели по прибыли
  • UseEquityStop – защитный слой на основе эквити
  • TotalEquityRisk – определяет, как EA работает с более “глубокими” циклами

Расширенный трейлинг

  • HiLo Trailing (основной и рекомендованный)
  • Опционально Engine 15 и Engine 16 для опытных пользователей

Защита на выходные

  • Логика закрытия в пятницу
  • Отложенный старт в понедельник

Как начать

[1] Открой RoboForex Cent счёт с кодом KXTL
[2] Установи MATrader QuickScalper на рекомендованный символ/таймфрейм
[3] Используй настройки по умолчанию или меняй их аккуратно

Заключение

MATrader QuickScalper создан для трейдеров, которые ценят точность, структуру и качество исполнения.

Никаких shortcuts. Никаких “фокусов”.
Только сфокусированная скальпинговая стратегия на реальных торговых условиях.

Если ты уже доверяешь MATrader, MATrader QuickScalper покажется знакомым — просто быстрее.

Мы ценим каждый отзыв и каждого трейдера, который тестирует нашу работу серьёзно.

Перейти на страницу Marc Albrecht Trading на MQL5

