MATrader QuickScalper
- Эксперты
- MARC ALBRECHT SCHMID
- Версия: 7.1
- Активации: 10
MATrader QuickScalp – Точный скальпинг на базе ядра MATrader
MATrader QuickScalper — это специализированный скальпинговый советник от Marc Albrecht Trading, созданный как отдельная стратегия рядом с хорошо известным MATrader AI.
Если MATrader AI ориентирован на адаптивную циклическую логику и более крупные движения рынка, то MATrader QuickScalper разработан для быстрого исполнения, коротких сделок и чистых скальпинговых входов.
Этот EA носит имя MATrader, потому что построен на той же базовой философии: проверенная логика, реальные условия торговли и никаких “обходных путей”.
(Мы тестировали и оттачивали системы MATrader годами, прежде чем публиковать их на MQL5. Наше оригинальное объявление MATrader поднялось на #1 место, но затем было удалено и загружено заново, из-за чего рейтинг и отзывы обнулились. Если хочешь помочь нам вернуться наверх — будем благодарны за отзыв после честного тестирования.)
Оптимальная установка: Символ и таймфрейм указаны во входных параметрах (для скальпинга важны условия)
Рекомендуемый счёт: RoboForex Cent с возможностью торговать 0.0001 лота
Почему MATrader QuickScalper?
MATrader QuickScalp создан для трейдеров, которым важны:
- Короткие торговые циклы вместо долгой экспозиции
- Чистая скальпинговая логика без случайного “переторговывания”
- Жёсткая дисциплина исполнения
- Умная работа с лотами на cent-счетах
Это не копия MATrader AI и не упрощённая версия. Это другая стратегия, созданная как дополнение к экосистеме MATrader.
Критическая настройка для корректной работы Чтобы MATrader QuickScalp работал именно так, как задумано, требуется следующая настройка: [1] Брокер и тип счёта: MATrader QuickScalper оптимизирован специально под RoboForex Cent Accounts. У разных брокеров разные спреды, модели исполнения и ценовые потоки. Для скальпинга это критично. [2] Используй код "KXTL": При открытии RoboForex Cent счёта обязательно укажи код "KXTL". Он открывает ключевые условия: • Возможность торговать от 0.0001 лота вместо 0.01 • Более низкие спреды благодаря нашей VIP-партнёрской программе • Корректная структура издержек для скальпинга [3] Почему это важно: MATrader QuickScalper настраивался и тестировался именно под RoboForex + KXTL. Другие условия меняют торговую среду, а значит — и поведение стратегии. [4] Политика поддержки: Поддержка предоставляется только для сетапов, которые соответствуют рекомендованным условиям.
|Преимущества участия в сообществе KXTL Marc Albrecht Trading
• Торговля от 0.0001 лота на cent-счетах
• Сниженные спреды благодаря VIP-партнёрству с RoboForex
• Cashback-программы (зависит от брокера)
• Бесплатный VPS (действуют условия)
• Доступ к эксклюзивным инструментам и сигналам сообщества
Преимущество сообщества:
Участники KXTL получают доступ ко всем нашим советникам без доплаты, включая MATrader QuickScalper.
Это экономит до $299 по сравнению с покупкой каждого EA отдельно.
На MQL5 MATrader QuickScalper размещён как отдельный продукт. Внутри KXTL-сообщества он считается частью общего экосистемного набора.
Настройки EA — объяснение
MATrader QuickScalper работает на настройках по умолчанию и не требует оптимизации. Опытные пользователи могут тонко настроить поведение через доступные параметры.
- MATScalper – главный переключатель, включает/выключает скальпинговую логику
- USEnewsFilter – внутренняя защита от нестабильных рыночных условий
Money Management
- MM – включает масштабирование лота от баланса
- Lots – фиксированный лот или базовое значение для масштабирования
- LotExponent – управляет увеличением лота при добавлении позиций
- MaxLots – жёсткий лимит максимальной нагрузки
Профит и управление сделками
- TakeProfit – основная логика цели по прибыли
- UseEquityStop – защитный слой на основе эквити
- TotalEquityRisk – определяет, как EA работает с более “глубокими” циклами
Расширенный трейлинг
- HiLo Trailing (основной и рекомендованный)
- Опционально Engine 15 и Engine 16 для опытных пользователей
Защита на выходные
- Логика закрытия в пятницу
- Отложенный старт в понедельник
Как начать
[1] Открой RoboForex Cent счёт с кодом KXTL
[2] Установи MATrader QuickScalper на рекомендованный символ/таймфрейм
[3] Используй настройки по умолчанию или меняй их аккуратно
Заключение
MATrader QuickScalper создан для трейдеров, которые ценят точность, структуру и качество исполнения.
Никаких shortcuts. Никаких “фокусов”.
Только сфокусированная скальпинговая стратегия на реальных торговых условиях.
Если ты уже доверяешь MATrader, MATrader QuickScalper покажется знакомым — просто быстрее.
Мы ценим каждый отзыв и каждого трейдера, который тестирует нашу работу серьёзно.