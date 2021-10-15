Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 15

Новый комментарий
 
Yurixx:

А что, есть варианты кроме дистрибутива ?

Наверное.

 
Yurixx:

А что, есть варианты кроме дистрибутива ?

Есть. Можно удалить всё кроме файла terminal64.exe и metaeditor64.exe или скопировать где-то эти файлы версией помладше…

Дальше просто запустить terminal64.exe или создать ярлык на этот файл с ключом /portable и запустить кликом по ярлыку.

 
Alexey Viktorov:

Дальше просто запустить terminal64.exe или создать ярлык на этот файл с ключом /portable и запустить кликом по ярлыку.

Мне кажется, терминал надо по дефолту сделать портабельным.

Есть ли знатоки, которые могут написать хотя бы 2 преимущества не использовать портабельный софт?

 
Vitaliy Kuznetsov:

Мне кажется, терминал надо по дефолту сделать портабельным.

Есть ли знатоки, которые могут написать хотя бы 2 преимущества не использовать портабельный софт?

Это требования ОС. Но как обычно, «Если нельзя, но очень нужно, то можно» Вот за это я и ненавижу 10ку. Если в 7ке уже всё достаточно понятно, как разделить диск на логические диски и как с ними работать, то в 10ке… Почему-то не встречаются внятные нужные описания этого. А может просто не искал за ненадобностью………
 

2999.

2021.07.19 06:59:09.348 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2999 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.07.19 06:59:09.348 Terminal        Windows 10 build 19043, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 22 / 31 Gb memory, 771 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.07.19 06:59:09.348 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Выпуск  Windows 10 Домашняя
Версия  21H1
Дата установки  ‎15.‎01.‎2021
Сборка ОС       19043.1110
Взаимодействие  Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0

Ещё два дня назад скрипт 'plot_chart.py' ([data folder]\MQL5\Scripts\Python\plot_chart.py) работал без ошибок. Сегодня вот такое:

Настройки терминала:

 
Vladimir Karputov:

2999.

Ещё два дня назад скрипт 'plot_chart.py' ([data folder]\MQL5\Scripts\Python\plot_chart.py) работал без ошибок. Сегодня вот такое:

Проверил скрипт из справки https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5

Отработал нормально

TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, tradeapi_disabled=False, email_enabled=False, ftp_enabled=False, notifications_enabled=False, mqid=False, build=2994, maxbars=100000000, codepage=1251, ping_last=72239, community_balance=339.725816, retransmission=0.0, company='MetaQuotes Software Corp.', name='MetaTrader 5', language='Russian', path='C:\\Program Files\\MetaTrader 5', data_path='C:\\Users\\Rosh\\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\Terminal\\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075', commondata_path='C:\\Users\\Rosh\\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\Terminal\\Common')
(500, 2994, '09 Jul 2021')
euraud_ticks( 1000 )
(1592385129, 1.63532, 1.63632, 0., 0, 1592385129877, 134, 0.)
(1592385130, 1.63521, 1.63621, 0., 0, 1592385130417, 134, 0.)
(1592385130, 1.63522, 1.63622, 0., 0, 1592385130891, 134, 0.)
(1592385131, 1.63519, 1.63619, 0., 0, 1592385131258, 134, 0.)
(1592385131, 1.6352, 1.6362, 0., 0, 1592385131730, 134, 0.)
(1592385132, 1.63521, 1.63621, 0., 0, 1592385132207, 134, 0.)
(1592385132, 1.63519, 1.63619, 0., 0, 1592385132617, 134, 0.)
(1592385132, 1.6352, 1.6362, 0., 0, 1592385132905, 134, 0.)
(1592385133, 1.63519, 1.63619, 0., 0, 1592385133653, 134, 0.)
(1592385136, 1.63521, 1.63621, 0., 0, 1592385136372, 134, 0.)
audusd_ticks( 0 )
eurusd_rates( 1 )
(1592385060, 1.12857, 1.12865, 1.12855, 1.1286, 21, 30, 0)
eurgbp_rates( 1000 )
(1626715020, 0.86229, 0.86242, 0.86229, 0.86237, 50, 2, 0)
(1626715080, 0.86237, 0.86237, 0.86217, 0.8622, 55, 3, 0)
(1626715140, 0.86219, 0.86228, 0.86208, 0.86211, 101, 2, 0)
(1626715200, 0.86212, 0.86245, 0.86205, 0.86244, 97, 2, 0)
(1626715260, 0.86245, 0.86258, 0.86241, 0.86254, 80, 5, 0)
(1626715320, 0.86253, 0.86262, 0.86245, 0.86262, 89, 3, 0)
(1626715380, 0.86263, 0.86263, 0.86245, 0.86257, 57, 4, 0)
(1626715440, 0.86257, 0.86259, 0.8625, 0.86253, 31, 3, 0)
(1626715500, 0.86254, 0.86263, 0.86239, 0.86245, 91, 3, 0)
(1626715560, 0.86243, 0.86264, 0.86241, 0.86262, 78, 2, 0)
eurcad_rates( 1 )
(1592385060, 1.52613, 1.52616, 1.52609, 1.52615, 15, 80, 0)


Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python
Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python
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MetaTrader для Python - Интеграция - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Rashid Umarov:

Проверил скрипт из справки https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5

Отработал нормально


Это был запуск из PyCharm. При запуске из MetaEditor не работает, будем разбираться.

У меня в MetaEditor стояла ссылка на удаленную версию Python . Обновил и заработало тоже

2021.07.20 11:27:29.398 Python  TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, tradeapi_disabled=False, email_enabled=False, ftp_enabled=False, notifications_enabled=False, mqid=False, build=2999, maxbars=100000000, codepage=1251, ping_last=62983, community_balance=339.725816, retransmission=0.0, company='MetaQuotes Software Corp.', name='MetaTrader 5', language='Russian', path='C:\\Program Files\\MetaTrader 5', data_path='C:\\Users\\Rosh\\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\Terminal\\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075', commondata_path='C:\\Users\\Rosh\\AppData\\Roaming\\MetaQuotes\\Terminal\\Common')
2021.07.20 11:27:29.398 Python  (500, 2999, '16 Jul 2021')
2021.07.20 11:27:29.940 Python  euraud_ticks( 1000 )
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580209200, 1.63412, 1.63437, 0., 0, 1580209200067, 130, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580209200, 1.63416, 1.63437, 0., 0, 1580209200785, 130, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580209201, 1.63415, 1.63437, 0., 0, 1580209201980, 130, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580209202, 1.63419, 1.63445, 0., 0, 1580209202192, 134, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580209203, 1.6342, 1.63445, 0., 0, 1580209203004, 130, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580209203, 1.63419, 1.63445, 0., 0, 1580209203487, 130, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580209203, 1.6342, 1.63445, 0., 0, 1580209203694, 130, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580209203, 1.63419, 1.63445, 0., 0, 1580209203990, 130, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580209204, 1.63421, 1.63445, 0., 0, 1580209204194, 130, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580209204, 1.63425, 1.63445, 0., 0, 1580209204392, 130, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  audusd_ticks( 40449 )
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580122800, 0.67858, 0.67868, 0., 0, 1580122800244, 130, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580122800, 0.67858, 0.67867, 0., 0, 1580122800429, 4, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580122800, 0.67858, 0.67865, 0., 0, 1580122800817, 4, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580122801, 0.67858, 0.67866, 0., 0, 1580122801618, 4, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580122802, 0.67858, 0.67865, 0., 0, 1580122802928, 4, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580122809, 0.67855, 0.67865, 0., 0, 1580122809526, 130, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580122809, 0.67855, 0.67864, 0., 0, 1580122809699, 4, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580122813, 0.67855, 0.67863, 0., 0, 1580122813576, 4, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580122815, 0.67856, 0.67863, 0., 0, 1580122815190, 130, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580122815, 0.67855, 0.67863, 0., 0, 1580122815479, 130, 0.)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  eurusd_rates( 1000 )
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580149260, 1.10132, 1.10151, 1.10131, 1.10149, 44, 1, 0)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580149320, 1.10149, 1.10161, 1.10143, 1.10154, 42, 1, 0)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580149380, 1.10154, 1.10176, 1.10154, 1.10174, 40, 2, 0)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580149440, 1.10174, 1.10189, 1.10168, 1.10187, 47, 1, 0)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580149500, 1.10185, 1.10191, 1.1018, 1.10182, 53, 1, 0)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580149560, 1.10182, 1.10184, 1.10176, 1.10183, 25, 3, 0)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580149620, 1.10183, 1.10187, 1.10177, 1.10187, 49, 2, 0)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580149680, 1.10187, 1.1019, 1.1018, 1.10187, 53, 1, 0)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580149740, 1.10187, 1.10202, 1.10187, 1.10198, 28, 2, 0)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1580149800, 1.10198, 1.10198, 1.10183, 1.10188, 39, 2, 0)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  eurgbp_rates( 1000 )
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1626720120, 0.86194, 0.862, 0.86188, 0.86195, 61, 4, 0)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1626720180, 0.86195, 0.86195, 0.86189, 0.86189, 30, 3, 0)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1626720240, 0.86189, 0.86189, 0.86169, 0.86175, 39, 2, 0)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1626720300, 0.86175, 0.86175, 0.86163, 0.86168, 29, 3, 0)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1626720360, 0.86168, 0.86175, 0.86162, 0.86169, 47, 3, 0)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1626720420, 0.86168, 0.86186, 0.86168, 0.86186, 54, 3, 0)
2021.07.20 11:27:29.940 Python  (1626720480, 0.86186, 0.86186, 0.86179, 0.86181, 54, 2, 0)
2021.07.20 11:27:29.956 Python  (1626720540, 0.86181, 0.86196, 0.86181, 0.86186, 62, 3, 0)
2021.07.20 11:27:29.956 Python  (1626720600, 0.86186, 0.86195, 0.86186, 0.86189, 48, 3, 0)
2021.07.20 11:27:29.956 Python  (1626720660, 0.86189, 0.86201, 0.86184, 0.862, 69, 3, 0)
2021.07.20 11:27:29.956 Python  eurcad_rates( 1441 )
2021.07.20 11:27:29.956 Python  (1580122800, 1.45321, 1.45329, 1.4526, 1.4528, 146, 15, 0)
2021.07.20 11:27:29.956 Python  (1580122860, 1.4528, 1.45315, 1.45274, 1.45301, 93, 15, 0)
2021.07.20 11:27:29.956 Python  (1580122920, 1.453, 1.45304, 1.45264, 1.45264, 82, 15, 0)
2021.07.20 11:27:29.956 Python  (1580122980, 1.45263, 1.45279, 1.45231, 1.45277, 109, 15, 0)
2021.07.20 11:27:29.956 Python  (1580123040, 1.45275, 1.4528, 1.45259, 1.45271, 53, 14, 0)
2021.07.20 11:27:29.956 Python  (1580123100, 1.45273, 1.45285, 1.45269, 1.4528, 62, 16, 0)
2021.07.20 11:27:29.956 Python  (1580123160, 1.4528, 1.45284, 1.45267, 1.45282, 64, 14, 0)
2021.07.20 11:27:29.956 Python  (1580123220, 1.45282, 1.45299, 1.45261, 1.45272, 48, 14, 0)
2021.07.20 11:27:29.956 Python  (1580123280, 1.45272, 1.45275, 1.45255, 1.45275, 74, 14, 0)
2021.07.20 11:27:29.956 Python  (1580123340, 1.45275, 1.4528, 1.4526, 1.4528, 94, 13, 0)

 
Rashid Umarov:

Это был запуск из PyCharm. При запуске из MetaEditor не работает, будем разбираться.

У меня в MetaEditor стояла ссылка на удаленную версию Python . Обновил и заработало тоже

Тестовый из справки работает, а из поставки (\MQL5\Scripts\Python\plot_chart.py) не работает.


Добавлено. После трех запусков перестал работать и скрипт из справки. Ошибка всё та же - 'copy_rates_from' возвращает объект 'NoneType' 


 
Vladimir Karputov:

Тестовый из справки работает, а из поставки (\MQL5\Scripts\Python\plot_chart.py) не работает.

Можно посмотреть на этот скрипт из поставки? Здесь технический форум и нужны детали.

По крайней мере можно сделать отладку в PyCharm

 
Vladimir Karputov:


Добавлено. После трех запусков перестал работать и скрипт из справки. Ошибка всё та же - 'copy_rates_from' возвращает объект 'NoneType' 

Что за скрипт из справки? Какой?

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