Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что, есть варианты кроме дистрибутива ?
Наверное.
А что, есть варианты кроме дистрибутива ?
Есть. Можно удалить всё кроме файла terminal64.exe и metaeditor64.exe или скопировать где-то эти файлы версией помладше…
Дальше просто запустить terminal64.exe или создать ярлык на этот файл с ключом /portable и запустить кликом по ярлыку.
Дальше просто запустить terminal64.exe или создать ярлык на этот файл с ключом /portable и запустить кликом по ярлыку.
Мне кажется, терминал надо по дефолту сделать портабельным.
Есть ли знатоки, которые могут написать хотя бы 2 преимущества не использовать портабельный софт?
Мне кажется, терминал надо по дефолту сделать портабельным.
Есть ли знатоки, которые могут написать хотя бы 2 преимущества не использовать портабельный софт?
2999.
Ещё два дня назад скрипт 'plot_chart.py' ([data folder]\MQL5\Scripts\Python\plot_chart.py) работал без ошибок. Сегодня вот такое:
Настройки терминала:
2999.
Ещё два дня назад скрипт 'plot_chart.py' ([data folder]\MQL5\Scripts\Python\plot_chart.py) работал без ошибок. Сегодня вот такое:
Проверил скрипт из справки https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5
Отработал нормально
Проверил скрипт из справки https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5
Отработал нормально
Это был запуск из PyCharm. При запуске из MetaEditor не работает, будем разбираться.
У меня в MetaEditor стояла ссылка на удаленную версию Python . Обновил и заработало тоже
Это был запуск из PyCharm. При запуске из MetaEditor не работает, будем разбираться.
У меня в MetaEditor стояла ссылка на удаленную версию Python . Обновил и заработало тоже
Тестовый из справки работает, а из поставки (\MQL5\Scripts\Python\plot_chart.py) не работает.
Добавлено. После трех запусков перестал работать и скрипт из справки. Ошибка всё та же - 'copy_rates_from' возвращает объект 'NoneType'
Тестовый из справки работает, а из поставки (\MQL5\Scripts\Python\plot_chart.py) не работает.
Можно посмотреть на этот скрипт из поставки? Здесь технический форум и нужны детали.
По крайней мере можно сделать отладку в PyCharm
Добавлено. После трех запусков перестал работать и скрипт из справки. Ошибка всё та же - 'copy_rates_from' возвращает объект 'NoneType'
Что за скрипт из справки? Какой?