Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 23
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Несколько дней назад наблюдал такую же картину. Тики идут, бары не обновляются. На других терминалах, подключенных к этому же счету, бары на месте.
В данном случае записал анимацию на b3010.
Другие символы в порядке. На записанном - смена ТФ не помогает. Открытие нового чарта - аналогично. RAM/SSD в достатке. Перезагрузка терминала вылечила.
ЗЫ На анимации видно, что Bid/Ask-линии на чарте тоже не изменяются. Тиковая история обновляется, проблемы только с барами/чартами.
b3010, просьба исправить поведение на прежнее (b2958).
А зачем возвращаться к старой неэффективной системе?
Т.е. если раньше для каждого советника нужно было поддерживать свой порядок в истории: при загрузке советника - сортировка по времени установки ордера, далее дозапись в конец (сколько советников столько и историй), то теперь для всех советников единый порядок (одна история) - налицо экономия ресурса
Предлагаю в терминале добавить боковое меню и вынести туда кнопки, связанные с включением/отключением окошек.
Пример и описание показал тут - https://www.mql5.com/ru/forum/373462/page3#comment_23849403
В целом я там накидываю периодически идеи по дизайну, считаю этот момент очень важным. Упаковка (считай дизайн) - 80% успеха любого продукта.
Индикатор утилита, для обработки событий, цепляет свои копии на другие графики.
События отказываются работать.
Что ожидалось: Полноценная работа индикатора так как будто он установлен в ручную.
Как проявляется баг и как воспроизвести: Положить индикатор в папку Market, Открыть 2 или больше окна графиков, кинуть индикатор на один график и кликнуть мышью по графику. Индикатор прицепит свои копии на другие окна и в комменте напишет свой ЧартИД
При проверке в ручную на других графиках будет прицеплен индикатор. Баг проявляется: Не срабатывает OnInit - на других чартах не выводиться ID графика а при клике на других графиках принт выведет ChartID родного графика на который был кинут первый индикатор руками.
Хотел на самом деле показать другой баг, но по пути наткнулся на этот, думаю это одна проблема...
Код для воспроизведения:
Результат: Кликнул по разу в каждом из трех окон
А зачем возвращаться к старой неэффективной системе?
Т.е. если раньше для каждого советника нужно было поддерживать свой порядок в истории: при загрузке советника - сортировка по времени установки ордера, далее дозапись в конец (сколько советников столько и историй), то теперь для всех советников единый порядок (одна история) - налицо экономия ресурса
Исторические кеши для каждого советника изначально были созданы из-за огромных тормозов при работе с историей. Получилось отлично по скорости.
Что касается попадания только что удаленного ордера в конец таблицы, а не в середину, то это неоднократно обсуждалось.
Исторические кеши для каждого советника изначально были созданы из-за огромных тормозов при работе с историей. Получилось отлично по скорости.
Так может уже отпала необходимость в исторических кешах для каждого советника. Иначе непонятно зачем тогда вообще что-то менять было
Так может уже отпала необходимость в исторических кешах для каждого советника. Иначе непонятно зачем тогда вообще что-то менять было
Разработчики не комментируют.Добавление в конец обязано быть. Как в Тестере.
Это был не пример для воспроизведения указанной ошибки, а обоснованный ответ на сообщение пользователя, что он якобы что то там непонятное у себя проверил и неуместный совет по поиску ошибки (искать там где ее заведомо нет)
Представьте в сервисдеск или личку код для воспроизведения, пожалуйста.
Если ошибка есть, её нужно исправить.
Представьте в сервисдеск или личку код для воспроизведения, пожалуйста.
Да, сделаю, пока сходу не получилось сделать в компактном виде. ВозможноVladimir Pastushak сможет сделать это быстрее - насколько я понял там у него всего один файл
b3013, просьба исправить поведение на прежнее (b2958).
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна
fxsaber, 2021.06.19 14:39Веский довод, почему сейчас в Терминале неправильно. Переделал скрипт в советник.
Результат Тестера.
Все четко и правильно в Тестере! Это не повод ломать Тестер. Это повод вернуть хотя бы поведение Терминала к тому, что было еще в b2958. Там работало только для inFrom = 0, но работало. В Тестере работает для любого inFrom правильно. Это абсолютно логично.
Что имеем на данный момент. HistorySelect в Терминале и в Тестере работают разными алгоритмами. При этом в Тестере этот алгоритм удобный и логичный, да еще и супер-быстрый - дозапись всего, что приходит в историю, в конец таблицы. В Терминале же - нет.
Заметьте, не упоминаю сортировку по какому-либо признаку во время работы советника. Просто говорю о дозаписи в конец (а не в середину) новых элементов истории.
Если же говорить о сортировке, то она нужна только один раз - при запуске советника. И сортировка должна быть по ORDER_TIME_DONE_MSC (при совпадающих значениях - по тикету). Тогда будет полная однозначность HistorySelect-таблицы во время работы и сразу после запуска.