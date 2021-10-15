Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях - страница 49
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Профайлер (а значит и релиз) включает в себя закомментированный код!
Если нужен исходник, готов скинуть в ЛС.
Да, нужен исходник, предоставьте пожалуйста мне на исследование
Да, нужен исходник, предоставьте пожалуйста мне на исследование
Отправил в ЛС.
v3032
Размер релизной версии увеличился. в 2 раза.
вернули 32?
Проблема при работе с Хендлами индикаторов
При запросе хендла другого индикатора не возможно удалить индикатор инициировавший запрос.
Если точнее то индикатор удаляется с графика но OnDeinit не вызывается и индикатор продолжает работать....
Код ля воспроизведения и нюанс
Проблема при работе с Хендлами индикаторов
При запросе хендла другого индикатора не возможно удалить индикатор инициировавший запрос.
Если точнее то индикатор удаляется с графика но OnDeinit не вызывается и индикатор продолжает работать....
Код ля воспроизведения и нюанс
Справка по ChartIndicatorGet что говорит?
Справка по ChartIndicatorGet что говорит?
Спасибо, не сразу понял что создал рекурсию..
Отправил в ЛС.
Спасибо, исправлено.
Проблема была в координатах кода для операции инициализации статических переменных функций (неверный номер файла)
Предположение:Suggestion:
Контекстное меню в редакторе предлагает скопировать весь путь.
Было бы хорошо и полезно, если бы он также предлагал соответствующую команду include, если файл mqh находится в \include\:
Скопируйте директиву include
=> копирует в буфер обмена: #include <Symbol.mqh>
The context menu in the editor offers to copy the whole path.
It would be nice and helpful if it would also offer the corresponding include command if the mqh file is in \Include\:
Copy include directive
=> copies to the clipboard: #include <Symbol.mqh>
Спасибо, исправлено.
Проблема была в координатах кода для операции инициализации статических переменных функций (неверный номер файла)
Отлично, рад внести свой скромный вклад.
В текущем виде, к сожалению, пока не получается использовать профилировщик. Надеюсь, разберетесь с моими, в частности, репортами.
ЗЫ Жаль, до исторических кешей у Вас руки нескоро дойдут.
Тестер стратеги, фьючерс на Nasdaq
Тестирование в режиме Прибыль в пипсах для ускорения тестирования
Тоже самое но без этой галочки
Разве после проведения теста результаты в писпах не должны переводиться в USD ?
А то долго понять не мог почему на двух терминалах очень разные тесты....
Оказалось что на одном была включена эта функциональность.